DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)UYUŞTURUCU İMALATINDA KULLANILAN KİMYASAL DÖKÜLDÜ, ADLİYE BOŞALTILDI



BURSA Adliyesi\'nin ilk 3 katı, polisin adli emanete getirdiği metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasalların bulunduğu şişelerin kırılması nedeniyle boşaltıldı. Kokudan etkilenenlere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Önlemlerin ardından adliyede durum normale döndü. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen bir kamyon dolusu uyuşturucu maddeyle, uyuşturucu imalatında kullanılan sıvı kimyasallar imha edilmek üzere dün saat 16.00 sıralarında adliye emanetine getirildi. Teslimat srasında şişelerden bazıları kırılınca, metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasal etrafa döküldü. Çıkan koku 6 katlı adliye binasının ilk 3 katını sardı. Kokudan fenalaşanlar olurken, adliye personeli ile binada bulunanlar dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kokudan etkilenenlere müdahale etti. Önlemlerin ardından adliyede durum normale döndü.

BAŞSAVCILIK: HERHANGİ BİR SIKINTI YOK

Bursa Adliyesi\'nin polisin adli emanete getirdiği metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasalların bulunduğu şişelerin kırılması nedeniyle boşaltılmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca 05.01.2018 günü saat 17.00 sıralarında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 litrelik cam şişe içerisindeki sıvının adliye emanet deposuna yerleştirilmesi sırasında kırılması ve sıvının yere dökülmesi üzerine ortama koku ve duman yayılması sonucu tedbiren adliye binasının emanet eşya deposunun bulunduğu alan boşaltılmış, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yapmış oldukları inceleme ve çalışmalar neticesinde herhangi bir sıkıntının bulunmadığı gaz ve dumandan herhangi bir kimsenin etkilenmediği anlaşılarak tedbirlere son verilmiştir, Kamuoyuna saygı ile duyurulur.ö

Görüntü Dökümü

----------------

Adliyeden görüntüler

Güvenlik önlemleri

Sağlık görevlileri ve müdahaleden görüntüler

Röp.

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR- Halil ÖZÇOBAN / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

2)ÇANAKKALE\'DE 32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen Afgan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen bir ihbar doğrultusunda harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, İstanbul\'dan Çanakkale\'ye gelen minibüsü takibe aldı. Feribottan inen minibüs iskelede durduruldu. Minibüste yapılan aramada, 20\'si çocuk, 5\'i kadın, 32 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklara organizatörlük yapan M.Y. ve M.Ş.B. de gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi. Kaçak göçmenlerin İstanbul\'un Zeytinburnu ilçesinden yola çıktığı ve Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için Ayvacık ilçesine gittiği ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Çanakkale\'de yakalanan kaçaklardan görüntü.

-Kaçaklara organizatörlük eden iki kişinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

3)SAKARYA\'DA 22 KAÇAK YAKALANDI



SAKARYA\'da, Afgan uyruklu 22 kaçak yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollardan girdiği belirlenen Afgan uyruklu 22 kişiyi yakaladı. Kaçaklar, arasında bulunan M.A.K.\'nin 2 ayrı işyerinden, A.V.A.\'nın ise 4 ayrı işyerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülmeleri

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

4)3 KATLI AHŞAP BİNA, YANGINDA KULLANILMAZ HALE GELDİ



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı ahşap bina, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi\'ndeki Ahmet Az\'a ait 3 katlı ahşap binanın alt katılnda, dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Az ailesinin bireyleri, binayı tahliye ederken, mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında itfaiye erleriyle çevrede toplanan vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada jandarma ekipleri, araya girerek tartışmayı sonlandırdı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Binanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Yangın söndürme çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

5)SOBADAN ZEHİRLENEN KOCA ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Reşat Canlı (66) hayatını kaybetti, eşi Zehra Canlı (64) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mithat Soylu Bilgiç Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Reşat ve Zehra Canlı çiftinin evden çıkmadıklarını fark eden komşuları kapıyı kırarak içeri girdi. Üç çocuklu Canlı çiftinin hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Reşat Canlı\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Zehra Canlı ise ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Ölen kişinin sağlık fotoğrafı

-Evin önünde kalabalık

-Polisler güvenlik bandı çekerken

-Telefonla yakınları ile konuşan kişi

-Çevreden görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ /İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================================

6)ESKİŞEHİR\'DE MARKETTE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



ESKİŞEHİR\'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi 33 yaşındaki Ayhan Köle\'yi tabancayla ateş ederek öldürdü, 28 yaşındaki Savaş Köral\'ı da yaralayıp kaçtı. Saldırı, gece Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral\'a işyeri içersinde tabancayla ateş etti. Saldırgan kaçarken yaralı halde dışarı çıkan Ayhan Köle sokakta yığılıp kaldı. Köle, ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekibini müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kulağından yaralandığı belirtilen Savaş Köral ise ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Ayhan Köle\'nin cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Olay yerindeki polislerin,

-Polislerin cesedin ulunduğu yerde inceleme yapmaları,

-Polis araçlarının ve ambulansın görüntüsü,

-Marketin dışından,

-Ölen Ayhan Köle\'nin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

7)YARALI HALDE HASTANE BAHÇESİNE BIRAKILAN TRAVESTİ ÖLDÜ



ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde tabancayla vurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılan travesti İlhan Y. (26), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Devrek\'te, geçen 5 Aralık günü Ertan P., tartıştığı İlhan Y.\'yi tabancayla karnından vurdu. Yaralanan İlhan Y., Gökçebey Devlet Hastanesi\'nin acil servisinin önüne bırakıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan İlhan Y, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ertan P. ise tutuklandı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören İlhan Y., dün hayatını kaybetti. İlhan Y\'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yaralının acile getirilmesi (arşiv)

-Hastaneden detaylar(arşiv)

-Adliyeden detay(arşiv)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

8)KARAMAN\'DA \'YAN BAKTIN\' KAVGASI: 2 YARALI



KARAMAN\'da iki grup arasında \'niye yan baktın\' bahanesiyle çıkan kavgada, Sezgin Tatarlı (18) ile İdris Nebi Uysal (26), bıçakla yaralandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi\'nde meydana geldi. Sezgin Tatarlı ve İdris Nebi Uysal yolda yürürken, karşılarından gelen gruptan bir kişi, \'Niye yan bakıyorsunuz\' diye sataşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tatarlı ve Uysal, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçış anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınmaları

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

9)ÇORUM\'DA POLİS \'DUR\' İHTARINA UYMAYAN GENCİ KOLUNDAN VURDU

ÇORUM\'da kontroller sırasında \'Dur\' ihtarına uymadığı iddia edilen otomobilde bulunan iki kişiden birisi yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından kolundan vurularak yakalandı. Önceki gün gece yarısı yapılan yol uygulamasında polisin, \'dur\' ihtarına uymadığı öne sürülen içerisinde iki kişinin bulunduğu beyaz renkli 19 LF 161 plakalı araç, güvenlik güçleri tarafından takibe alındı. Ara sokaklara giren aracı kovalayan polis ekipleri otomobili, Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak\'ta sıkıştırdı. Burada da polisten kurtulan iki kişi otomobille Sakarya 4. Sokağa girdi.

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan H.Y (17) ve İbrahim T. (19), polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçtığı sırada polis havaya iki el ateş etti. Ekipler tarafından yakalanan şüphelilerden H.Y., bir polis memuruna saldırıp kaçmaya çalıştığı iddia edildi. Bu sırada polislerden birisi, kaçan şüpheliye ateş açtı. Açılan ateş sonucu H.Y., sağ koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralanan H.Y.?ye ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 ekibi yaptı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.H.Y.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu belirtildi. Gözaltına alınan sürücü İbrahim T. ise emniyete götürüldü. Araç ise polis ekiplerince yapılan aramanın ardından otoparka çekildi.Bu arada şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Olay yeri inceleme ekipleri

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================================

10)KALP KRİZİNDEN ÖLEN UZMAN ÇAVUŞUN BABA EVİNDE YAS

ŞIRNAK\'ta geçirdiği kalp kirizi sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş Ferdi Taşçı\'nın acı haberi, memleketi Kütahya\'nın Simav İlçesi\'ndeki ailesine ulaştı. Şırnak\'ta evli ve 1 çocuk babası uzman çavuş Ferdi Taşçı, dün öğle saatlerinde görev yaptığı birliğinde kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taşçı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferdi Taşçı\'nın ölüm haberi, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Serenaltı Sokak\'taki baba evine ulaştı. Acı haberi Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu\'ndan alan baba Rifat ve anne Zübeyde Taşçı ile eşi Serpil Taşçı gözyaşlarına boğuldu.Ailenin 2 çocuğundan biri olan uzman çavuş Ferdi Taşçı\'nın cenazesinin, Pazar günü Halil Ağa Camii\'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Harmancık Mezarlığı\'nda toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Baba ocağından görüntü

- Taziye ziyaretlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV(Kütahya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

11)BURSA\'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ



BURSA\'da 29 yaşındaki Dila Seray Konukluk\'un yönetimindeki otomobil, orta refüjde yürürken birden yola çıkan 39 yaşındaki Murat Kaya\'ya çarparak ölümüne neden oldu.

Kaza saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Dila Seray Konukluk yönetimindeki 16 SEU 07 plakalı otomobil, Mudanya Yolu yönüne giderken orta refüjde yürüyen Murat Kaya birden yola çıktı. Fren yapmasına rağmen duramayan Konukluk\'un aracı Murat Kaya\'ya çarptı. İhbarı üzerine gelen 112 Acil Servis Ekibi, Kaya\'nın öldüğünü belirledi. Murat Kaya\'nın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Dila Seray Konukluk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Savcı ve polis ekiplerinin inceleme yapması

-Murat Kaya\'nın cesedinin Adli Tıp Aracına bindirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

12)AMBULANS KAZA YAPTI; 2\'Sİ SAĞLIK GÖREVLİSİ, 3 YARALI



KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde ambulansla, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2\'si sağlık görevlisi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seydişehir- Bozkır karayolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Konya\'daki bir hastaneye yapılan hasta sevkinin ardından Antalya\'ya dönmek üzere yola çıkan Serhat Baran (29) yönetimindeki 07 YC 112 plakalı ambulans, Osman Çamlıdere yönetimindeki 06 FP 8084 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Osman Çamlıdere ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Yıldız Bağcı (33) ve Dilek Kıvanç (30) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Yaralıların ambulansa alınması

- Kaza yapan ambulans

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

13)HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 2 YARALI

ADANA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki bir otomobile çarptı. Bir süre takla atan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kaan Altuntaş\'ın (21) kullandığı 01 FDT 32 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak takla attı. Bu sırada refüjdeki aydınlatma direğine de çarpıp devrildikten sonra durabilen aracın sürücüsü ve yolcu konumundaki Züleyha Çelik, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yerindeki ambulanstan görüntü

- Yaralı sürücü Kaan Altuntaş\'ın ambulanstaki görüntüsü

- Ambulansın başında ağlayan Kaan Altuntaş\'ın annesinden görüntü

- Ambulansın gidişi

- Kazada yaralanan Züleyha Çelik\'in ambulanstaki görüntüsü

- Hafif ticari aracın çarptığı park halindeki otomobilden görüntü

- Hurdaya dönen hafif ticari araç ve devrilen aydınlatma direğinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

14)DOKTORLAR \'ŞİDDETE HAYIR\' İÇİN SAHNEYE ÇIKTILAR

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri; şiddet gören, mağdur olan veya hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına bir konser düzenledi. Konserde, öğrencilerle birlikte sahneye çıkan öğretim üyeleri, söyledikleri birbirinden güzel eserlerle \'şiddete hayır\' dediler. Salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlanan sanatçı doktorlar, zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı.

Atatürk Üniversitesi\'nin Europen Medical Student\'s Association (EMSA) Kulübünün 5 alt çalışma kolundan biri olan İnsan Hakları ve Tıp Etiği Koordinatörlüğü örnek bir çalışmaya imza attı. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddeti protesto etmek ve hayatını kaybedenleri anma adına Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Nene Hatun Kültür Merkezi\'nde bir anma konseri düzenledi. Tıp Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından oluşturulan müzik grubu eşliğinde kimi öğrencisi, kimi eşi kimi de oğlu ile sahneye çıkan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri söyledikleri şarkılarla izleyenleri mest etti. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti söyledikleri eserlerle protesto eden öğretim üyeleri ayakta alkışlandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent, böylesine anlamlı bir konseri düzenleyen öğrencileri tebrik etti. Medya kuruluşlarının sağlıkta şiddete dikkat çekmek için gerekli duyuruları yaptığını ancak bunun derece yetersiz olduğunu vurgulayan Levent şöyle konuştu:

\"Hekimler, Tıp Fakültesi\'nde hekim olmanın yanı sıra birçok özelliği de birlikte öğreniyorlar. Kimi sanatçı, kimi şair, kimi de yazar oluyor. Bunların yetişirken çok yönlü yetişmelerinde fayda var. Çünkü ülkemize hem sağlık açısından hem de birçok yönden örnek olması gereken insanlar. Bunlara çok kıymet veriyoruz. Bu tür etkinliklerin de arttırılması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Öğrencilerimiz sağlıkta şiddeti kendilerine tema yaparak bu etkinliği düzenlediler. Tabi ki insanlarda farkındalık oluşturmak için bunu yaptılar. Aslında çeşitli medya kuruluşları sağlıkta şiddete dikkat çekmek için gerekli duyuruları yapıyor ama son derece yetersiz. Tabi ki bu da sadece kendi içerisinde kalacak bir etkinlik. Bunun ülke çapında sürekli olarak gündeme gelmesi ve insanları hekimlere karşı olan saygılarının artırılması lazım. Hekim arkadaşlarımızın sesini çok beğendim.\"

Sahneye, Tıp Fakültesi 3\'ncü sınıf öğrencisi oğlu Ömer Tarık ile birlikte çıkan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Malkoç, \"Hekimoğlu\", eşi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Çalıkoğlu ile birlikte çıkan Yrd. Doç. Dr. Çağatay Çalıkoğlu da, \"Tatlı Dillim, Güler Yüzlüm\" türküsü ile büyük alkış aldı.

Gecede yaklaşık 10 öğretim üyesi sahneye çıkarak performansını sergiledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Salondan detay

-Öğrencilerden detay

-Salondaki öğrencilerin şarkı ve türkülere eşlik etmesi

-Sahne alan öğretim üyeleri

-Öğretim üyelerin şarkı söylemesi

-İsmail Malkoç ve oğlu Ömer Tarık Malkoç\'un türkü söylemesi

-Yrd Doç.DR.Çağatay Çalıkoğlu ve Elif çalıkoğlu\'nun el ele türkü söylemesi

-İsmail Malkoç ile röp

-Prof Dr Akın Levent ile röp

-İsmail Malkoç ile röp.

Haber-Kamera: Turgay İPEK-Zafer KUMRU /ERZURUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

15)MEŞALELER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YANDI

SARIKAMIŞ Harekatı\'nın 103\'üncü yıldönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, ellerinde meşale ve bayraklarla yürüyen binlerce vatandaş, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları attı.

Sarıkamış\'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Kars Valiliği\'nin organize ettiği etkinler dün akşam saatlerinde başladı. Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisi\'nde şehitler için mevlit okutuldu. Ardından Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı\'nda toplanan binlerce vatandaş, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü gecede ellerinde bayraklar ve meşalelerle 3 kilometre uzaklıktaki Yukarı Sarıkamış Şehitliği\'ne yürüdü.

Yürüyüşe, Ak Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı MHP\'li Murtaza Karaçanta, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile Türkiye\'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Beyribey\'in Sarıkamış için yazdığı şiiri okuduğu gecede, Vali Rahmi Doğan ise konuşma yaptı. Vali Doğan, \"Sarıkamış\'ı ve Çanakkale\'yi bilmeyen bir nesil bu ülkeyi ileriye taşıyamaz. Sarıkamış bu ülkenin beyaz destandır\" dedi.

Tekbir getirip \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı atan kalabalık edilen duaların ardından bir ağızdan, \"Amin\" demesiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Meşaleli yürüyüş

-Kuran-ı Kerim okunması

Haber-Kamera: KARS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

