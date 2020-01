DHA YURT BÜLTENİ - 1

Başbakan Yıldırım: Muhalefet milletin Erdoğan ve AK Parti\'ye güvenini hazmedemiyor (EK)

1)KAMUYA 110 BİN YENİ MEMUR ALINACAK\'

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliği ziyaretinde kamuya 110 bin yeni personel alınacağı müjdesini verdi. Valilik girişinde gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, dün yayımlanan KHK ie taşeron çalışanların devlette daimi işçi kadrosuna alındığını hatırlatarak, \"Yaklaşık olarak 900 bin çalışanımızın bu sorununu çözmüş olmaktan dolayı mutluyuz\" dedi.

2018 yılı bütçesinin cuma günü meclis genel kurulunda kabul edildiğini hatırlatan ve yeni yılda devletin hizmetlerinin daha kaliteli şekilde yerine getirilmesi için kamuya 110 bin yeni personel alınacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle dedi:

\"Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalıştırmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9500 kadro vereceğiz. Müezzin, imam, Kur\'an öğreticisi olarak burada çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı her geçen yıl, her geçen ay yurt sayısını artırıyor. Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018\'de işe başlaması için gerekli çalışmayı başlatmış durumdayız. Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması diye bir sorun yaşanmayacak. Hayırlı uğurlu olsun.\"

Başbakan Yıldırım, sözlerinin sonunda 2018 yılının huzur ve barışın tam olarak gerçekleşeceği bir yıl olması dileğinde bulundu.

BOZDAĞ\'DAN KAMUYA PERSONEL ALIMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım\'ın 2018 yılında kamuya 110 bin personel alınacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ\'dan geldi. Bozdağ, Twitter\'dan yaptığı açıklamada alım yapılacak personelin dağılımıyla ilgili bilgi verdi. Bozdağ\'ın açıklamaları şöyle:

\"Başbakanımız Binali Yıldırım Diyanet işleri Başkanlığı’nın 9.500 personel alacağını açıkladı. Alınacak personelin dağılımı:

-6000 İmam Hatip.

-3000 Kur’an Kursu Öğreticisi.

-500 Müezzin Kayyım.

Diyanet İşleri Başkanlığı yakında resmî alım ilanı yapacak. Şimdiden hayırlı olsun.

Başbakanımız Binali Yıldırım, 2018’de 110.000 kamu personeli alınacağını, bunların bazılarının da dağılımını açıkladı. Buna göre bazı kurumlar;

-36.000’i sağlık,

-20.000’i öğretmen,

-15.000 Adalet Bakanlığı,

-10.900 Gençlik ve Spor Bakanlığı alım yapacak. Hayırlı olsun.\"

Görüntü Dökümü

--------------------------------

(CANLI VERİLDİ)

-Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ-Reşit ÇELEBİOĞLU-Mücahit YOLCU / KİLİS-ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===================================================

2)ŞIRNAKLI GENÇ: TEK AMACIM CUMHURBAŞKANI\'MIZA SARILMAKTI



ŞIRNAK\'ta düzenlenen AK Parti 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'nde, sahneye koşup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sarılmak isteyen gencin, şehit yakını Hüseyin Demircan olduğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar ailesinden 13 kişinin şehit olduğunu belirten Demircan, \"Tek amacım, sevdalısı olduğum Cumhurbaşkanı\'mıza sarılmaktı; ama sanırım yanlış anlaşıldı. İfadem alındıktan sonra serbest bırakıldım\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak\'ta önceki gün düzenlediği AK Parti 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılarak, partililere seslendi. Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp, salondakilerle vedalaşırken platforma aniden biri çıktı. Koşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanına gelip, sarılmak isteyen ve sahnede kısa süreli hareketliliğe neden olan kişinin, TIR şoförlüğü yapan Hüseyin Demircan olduğu öğrenildi.

Erdoğan\'ın korumaları tarafından platformdan indirilen ve gözaltına alınan Demircan, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.Şırnak\'ta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı\'nı kurduklarını anlatan Demircan, \"Ben şehit yakınıyım. Ailemizden terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar 13 kişi şehit edildi. Şehit edilenler arasında annem, 2 ağabeyim ve 2 kız kardeşim var. Korucu olduğumuz için PKK, 1987 yılında Şırnak\'ın Güneyce köyü Çift Kavak mezrasına baskın yaparak, ailemden çok sayıda kişiyi şehit etti. Ben, Cumhurbaşkanı\'mızı çok seviyorum. Dün sahnedeyken kendisine sarılmak için sahneye çıktım; ama korumalar, yanlış anladı ve beni sahneden indirdiler. Benim başka bir amacım yoktu, sadece sarılmak istedim. Emniyette ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Böyle bir yanlış anlamaya neden olmak istemezdim. Sadece Cumhurbaşkanı\'mıza sarılmak istedim.\"

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Demircan\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

3)SİİRT\'TE UZMAN ÇAVUŞ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI



SİİRT kent merekezinde araç trafiğine kapalı Güres Caddesi\'nde silahlı saldırıya uğrayan Uzman Çavuş H.N. ağır yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Dün, saat 18.00 sıralarında, Siirt\'in sadece yaya trafiğine açık olan Güres Caddesi\'nde yürüyen Uzman Çavuş H.N., kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Uzman Çavuş H.N.\'ye doğru 6 - 7 el ateş eden saldırgan, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Ağır yaralanarak yerde kalan Uzman Çavuş H.N.\'ye ise ilk yardımı çevredekiler yaptı. Uzman Çavuş H.N., çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Uzman Çavuş\'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının gerçekleşmesinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan kişinin olaya doğrudan katılan kişi olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş H.N.\'nin sivil kıyafetli olarak çarşıda gezdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Olay yerinden görüntüler

- Olaydan sonra yaşanan kargaşa

Haber-Kamera:Turan KOYUNCU / SİİRT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

4)YAĞIŞ SONRASI YOL ÇÖKTÜ, OKULUN GİRİŞİ KAPANDI

ZONGULDAK\'ta, yağmur nedeniyle mahallelinin ulaşımını sağlayan yol çöktü. Kayan toprak, ortaokulun arka girişini kapatırken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Olay, gece saatlerinde, Yenimahalle\'de bulunan Yurt Sokak\'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ulaşımını sağlayan yolun bir kısmı, yağmurun etkisiyle çöktü. Kayan toprak, yolun alt tarafındaki TOKİ Yenimahalle Ortaokulu\'na ait binanın bahçesini ve arka girişini kapattı. Heyelan nedeniyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Ulaşım ise alternatif yollardan sağlandı. Belediye görevlileri, bölgeye gelerek, incelemelerde bulunurken, heyelanın olduğu alan etrafında önlem alındı.

Mahallede oturan Hakkı Koç, heyelanın hafta sonu ve gece olmasının faciayı önlediğini belirterek, \"Gece 23.00 sıralarında salonda oturuyordum. Bir ses geldi, sonra elektrik kesildi. Mahallenin gençleri, bizi uyardı. Bir de baktık ki yol göçmüş. İyi ki can kaybı olmadı. Geç saatte olması, faciayı önledi. Allah, bizleri korudu. Okul vaktinde olsaydı büyük bir facia olurdu. Buraya araçlar park ediliyordu. Onlar da gidebilirdi. Bu tehlikeyi gördük. Buranın böyle olacağı öncesinde belliydi; çünkü buranın su giderleri yoktu. Biz, burayı yapanlara göçme tehlikesi olduğunu söylüyorduk\" dedi.Yıldız Koç ise geceyi korku içinde geçirdiklerini anlatarak, \"Müteahhit, bu yolu yaparken, yolun kayacağını söyledim. Bu gece çok korktuk. Gündüz olsaydı orada küçükler vardı. O minikler, hep bu girişte oynuyorlardı. Allah\'ım korudu yine. Çok kötü. Bu, büyük bir heyelan\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Çöken yol

-Kayan toprak

-Okuldan detaylar

-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

Evde yakaladığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü (EK)

5)CEZAEVİNE ALKIŞLARLA GİTTİ

Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde, evinde eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim\'i bıçakla öldüren Tayfun V., çıkarıldığı mahkemece \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.

Adliye çıkışında yaklaşık 70 kişilik kalabalık, katil zanlısı Tayfun V.\'yi alkışlarıyla desteklerken, zanlının kız kardeşi, \"Ağabey bu da geçecek, bunu da atlatacaksın. Seni seviyoruz\" dedi.

Baba Mehmet ve anne Nurhan V. de \"Tayfunum, canım oğlum biz arkadayız. Hiç merak etme\" diye bağırdı.

Elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılan katil zanlısı Tayfun V., alkışlayan kalabalığı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tayfun V., Tekirdağ Kapalı Cezaevine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Saray adliyesi

-Polis ekipleri

-Şüphelinin adliyeden çıkışı

-Kalabalığın alkışlaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY / SARAY(Tekirdağ),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

6)ESKİ MUHTAR KAZA SONRASI TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRDÜ

ESKİŞEHİR\'de eski muhtar Halit Kaya, otomobiliyle karıştığı maddi hasarlı kaza sonucu tartıştığı kamyonet sürücüsü 42 yaşındaki Mehmet Yılmaz\'ı tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, Mutallip Orta Mahalle\'de meydana geldi. Emirler Mahallesi\'nin eski muhtarı olan Halit Kaya\'nın kullandığı 26 DR 966 plakalı otomobil, Mehmet Yılmaz yönetimindeki 06 ACE 71 plakalı kamyonetle çarpıştı. Her iki araçta maddi hasarın oluştuğu kaza sonrasında sürücüler Yılmaz ve Kaya arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Halit Kaya yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla Mehmet Yılmaz\'a ateş etti. Mehmet Yılmaz kafasına isabet kurşunla olay yerinde öldü.

Halit Kaya polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ölen Mehmet Yılmaz\'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Olay yerindeki araçların,

-Polis ekiplerinin etrafını çevirdikleri cesedin bulunduğu yerde araqştırma yapması,

-Otomobilin ve kamyonetin çekilen görüntüsü ,

-Olayın şüphelisi Halit Kaya\'nın polisler tarafından sağlık raporu için hastaneye getirilmesinden çekilen görüntü,

-Ölenin vesikalık fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

7)MAHALLE KAVGASINDA BIÇAKLANAN GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ



MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde Umut Aydın (17), mahallede bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklanarak, hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Yeşilken Mahallesi\'nde meydana geldi. Gençler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Umut Aydın, henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce bıçaklandı. Ağır yaralanan Aydın, çevredekiler tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi\'nin acil servisine kaldırıldı. Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

(CEP TELEFONU)

-Kavga anından görüntüler

Haber: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

8)OTOMOBİL KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN MİNİBÜSE ÇARPTI: 6 YARALI



BOLU\'da, otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarpması sonucu 1\'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 22 yaşındaki Emrah Kartal, ambulans yetersizliği nedeniyle bir süre karlar üzerindeki sedyede bekletildi.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında, D-100 Karayolu\'nun Tugay Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Enes Özdemir idaresindeki 34 FLA 65 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 25 yaşındaki Sezgin Kartal idaresindeki 34 ZB 1817 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Enes Özdemir ile birlikte araçta bulunan Zehra Karaburç, Filiz Aslan, Refik Cesur Ayvacı ile minibüste bulunan 7 yaşındaki Senanur Kartal ve Emrah Kartal yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Yaralılardan 5\'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ambulans yetersizliği nedeniyle yaralılardan Emrah Kartal kar üstüne konulan sedyede bekletildi. Eksi 5 derece soğukta bir süre bekletilen Emrah Kartal ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu\'nun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Yaralıların görüntüsü

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Sücülerden Sezgin Kartal ile röportaj

-Karlar üstünde bekletilen yaralı

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

9)KAMYONET EVİN ÇATISINA DÜŞTÜ



KARABÜK\'te, sürücüsü 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlarak evin çatısına düştü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Soğantepe mevkiinde meydana geldi. 23 yaşındaki Emrullah Lort idaresindeki 38 TH 457 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Ramazan Tamaç\'a ait tek katlı evin çatısına ters düşen kamyonetten yaralı olarak çıkan Emrullah Lort, çatıdan aşağıya indi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Sürücünün kamyonette arkadaşının bulunduğunu söylemesi üzerine arama yapıldı. Ancak başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Emrullah Lort, daha sonra kamyonette yalnız olduğunu söyledi. Sürücünün alınan kan örneğinden 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Haber verilmesiyle yaz aylarında kullandıkları evlerine gelen Tamaç ailesi, gördükleri manzara sonrası sürücüden şikayetçi oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Kaza yerinden görüntü, ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

10)KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİKTE İKİ AİLEYE DE CEZA



SAKARYA\'nın Karapürçek ilçesinde, 7 yıl önce 17 yaşında olan gencin, o zaman 14 yaşındaki Yeşim K. ile nikahsız evlenmesi ile ilgili açılan kamu davasında damat \'cinsel istismar\' suçundan, babası ve kayınpederi ise \'yardım ve yataklık\' suçundan cezaevine girdi. Bugün 21 yaşında olan 2 çocuk annesi Yeşim K., \"Bu durumda olanlar çocuklarıyla ortada kalmamak için küçük yaşta evlenmesin\" dedi. Karapürçek\'te yaşayan Günay K., 7 yıl önce 17 yaşındayken, 14 yaşındaki Yeşim K. ile evlendi. Yeşim K. bir yıl sonra çocuk dünyaya getirdi. Yeşim K.\'nin, küçük yaşta çocuk dünyaya getirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. \'Cinsel istismar\' suçundan açılan kamu davası 2014 yılında sonuçlandı. Mahkeme, damat Günay K.\'yi 8 yıl 6 ay, babası Güngör K. ve kayınpederi Ramazan Ç.\'yi ise \'yardım ve yataklık\' suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. 3 kişi tutuksuz yargılanırken, karar, ailenin başvurusu üzerine Yargıtay\'a taşındı. 15 gün önce Yargıtay tarafından karar onanınca damat, baba ve kayınpederi cezaevine konuldu.

Şu anda 21 yaşında olan Yeşim K., kendi durumunda olanlara hayatlarının kararmaması için \'Evlenmeyin\' çağrısı yaparak, \"Babamı, eşimi aldılar, kayınpederimi aldılar, çok zor durumdayız. Ne yapalım biz? 2 çocukla ortada kaldım. 7 yıl sonra yaktılar bizi, mahvettiler. 2011\'de evlendim, resmi nikah olmadan. Babam, kayınpederim istemedi ama biz birbirimizi sevdik, evlendik. O zaman almadılar içeriye, hiçbir şey de yapmadılar. 2 çocuğum oldu. 7 yıl sonra cezaevine girdi. Eşim cinsel istismardan, diğerleri yardım ve yataklıktan yargılandı. Böyle bir şey olur mu? Ben sevdim, ben 14\'tüm o da 17 yaşındaydı. 8 sene ne yapacağım. Ben o zamana kadar ne yapacağım? 4 yıl babama verdiler, onun suçu ne? Çıksınlar istiyorum, bıktım artık, gözyaşım kurudu, içim yanıyor, eşimi istiyorum. Bizim kimsemiz yok, biz çok fakir insanlarız. Benim durumumda olanlar küçük yaşta evlenmesin, benim gibi ortada iki çocukla kalırlar\" dedi. Münevver K. ise böyle bir şey olacağını hiç düşünmediklerini belirterek, \"Evlendiler, gittiler. Ben yalnız kaldım ne yapayım? Ben çoluk çocuğuma mı bakayım, bir tane asker var ona mı bakayım? 4 tane oğlum var. Eşim cezaevinde, oğlum cezaevinde, dünürüm cezaevinde biz ne yapacağız? Evlendiler, 7 yıl geçti. 2 tane çocuğu var oğlumun. Çocukları hasta, ben yalnız başıma ne yapacağım? Düşünmüyordum böyle olacağını. Eşimi istiyorum, oğlumu istiyorum, hepsi gelsin\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

Yeşim Küçük\'ün konuşması

Kayınvalidesinin konuşması

Damadın babaannesinin konuşması

Evden detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / KARAPÜRÇEK(Sakarya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

11)HIRSIZLAR, ALTINOVA SAHİLİNDE OTURANLARIN KORKULU RÜYASI OLDU



BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi sahil kesimindeki yazlık sitelerde, 21 Kasım günü meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri henüz yakalanmadan, bu kez de aynı bölgede bir sitedeki 7 yazlıkta hırsızlık oldu.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi\'nin sahil kesiminde, Altınova Sahil Jandarma Karakoluna bir kilometre uzaklıkta bulunan Yorgun Sitesinde, kimsenin bulunmadığı sırada 7 yazlığa hırsız ya da hırsızlar girdi. Bazı evlerden küçük mutfak eşyaları, elektronik eşyalar ve toplamda 5 televizyon çalındı. Olay, yazlık sahiplerinin durumu fark etmesi üzerine önceki gün akşam anlaşıldı. Jandarma, çevrede oturanların ifadelerine başvurdu. Olay yeri inceleme ekibi parmak izi araştırması yaptı.

Hırsızlık olayının mağdurlarından Ahmet Ünal, haberi alır almaz bu sabah İstanbul’dan Altınova’daki yazlığına geldi. Evden, kendisine ve eşine ait kol saatlerinin, küçük mutfak eşyalarının ve plazma televizyonunun çalındığını söyledi. Jandarmaya ifade verdi.

Altınova Mahallesi\'nin sahil kesiminde kalan Martı Sitesi, Tatlısu Sitesi, Melyas Sitesi ve Öğretmenler Sitesi’ndeki 21 yazlığa ise 21 Kasım gün hırsız ya da hırsızlar girerek, televizyon ve birçok elektronik eşyayı alıp kaçtı.

CHP eski Milletvekili Bayram Meral de hırsızlık olayının mağduru oldu. Tatlısu Sitesinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 kişinin 2 ayrı evden çaldıkları televizyonları götürdüğü görüldü.

Henüz 21 Kasım günü gerçekleşen hırsızlık olaylarının failleri yakalanamazken, geçen perşembe günü yine bölgede 7 evden hırsızlık yapılması üzerine site yöneticileri bekçi görevlendirmeye ve güvenlik sistemleri taktırmaya başladı.

Bölgede 21 Kasım günü ve geçen perşembe günü meydana gelen hırsızlık olaylarının birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştıran jandarma, hırsız ya da hırsızların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Evine hırsız giren Ahmet Ünal\'ın konuması

-Yorgun Sitesi sakınlerinden Ümit Gündoğdu\'nun konuşması

-Ahmet Ünal\'ın evinin içinin dağınık görüntüsü

-Sitenin genel görüntü

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

12)ODUNLARIN ARASINDAKİ UYUŞTURUCUYU \'ALFİ\' BULDU



KAHRAMANMARAŞ\'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda odunlar arasında saklanmış uyuşturucuyu narkotik dedektör köpeği \'Alfi\' buldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı Yaşar D.\'yi takibe aldı. Takip sonucunda D.\'nin adreslerini de tespit eden polis, akşam saatlerinde Akçakoyunlu Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyona narkotik dedektör köpek \'Alfi\' de katıldı. İlk operasyonu olan Alfi, polislerle birlikte yaptığı aramada merdiven altındaki odunlara yoğunlaştı. \'Alf\'i, bir süre sonra odunların arasında saklanmış 920 gram esrarı buldu.

Yaşar D. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. İlk operasyonundan başarıyla ayrılan \'Alfi\' ise emniyette yakaladığı uyuşturucunun önünde poz verdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Alfi\'nin arama yapması

- Alfi\'nin Odunların arasına bakması

- Alfi\'nin bulduğu uyuşturucu ile poz vermesi

- Ele geçirilen uyuşturucu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

13)ŞANLIURFA’DA HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTI



ŞANLIURFA’da, Suriyeli ve Türk aileler arasında bir kişinin öldüğü kavgayla başlayan husumet, barışla sonuçlandırıldı.

Geçen 14 Ekim günü Yardımcı Mahallesi\'nde meydana gelen olayda; 2004 yılında Şanlıurfa´ya yerleşen Suriyeli aile ile Türk aile arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu kadın yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlayan husumetin kavgaya dönüşmemesi için Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile yöredeki kanaat önderleri aracı oldu. Ailelerin ikna edilmesi üzerine dün Yardımcı Mahallesinde tören düzenlendi. Törende konuşan ve barışa aracılık eden Eyyübiye Belediye Başkanı Ekinci, \"Kanaat önderleri ile beraber iki aile ile görüştük ve husumetin sonlandırılması gerektiğini söyledik. Bu girişimimizi karşılıksız bırakmadıkları için iki aileye teşekkür ediyorum\" dedi. Konuşmaların ardından tokalaşan ve sarılan iki aile fertleri, duanın edilmesinin ardından birlikte yemek yedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Törene katılan aileler

- Ailelerin tokalaşması ve dua edilmesi

- Mehmet Ekinci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

14)MERSİN\'DEKİ NOEL AYİNİNDE DUALAR, BARIŞ VE HUZUR İÇİN

MERSİN\'deki Ortodoks Kilisesi\'nde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve barış mesajı verilerek dua edildi.

Noel ayinine Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altıniş, Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur, cemaat üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ruhani Reis Teymur, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Teymur, yaptığı konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek, \"Hepinize mutlu bir yeni yıl ve esenlikler diliyorum. Sevinç, barış ve mutluluk herkesin olsun. Bütün insanlar ve yeryüzü için dualarımızı rabbimize yükseltelim. Bu dualarımızın yalnız sözel değil, her türlü fedakarlığı gerektiren bir sorumluluktur\" dedi.

Konuşmanın ardından cemaat üyelerine komünyon dağıtılırken, Noel Baba kostümlü görevli ise çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

KATOLİK KİLİSESİ\'NDE NOEL AYİNİ

Mersin\'de Katolik Hıristiyan cemaati, Latin İtalyan Kilisesi\'nde düzenlenen ayin ile Noel\'i kutladı.

Hz. İsa\'nın doğum günü olarak her yıl 24 Aralık\'ı 25 Aralık\'a bağlayan gece olan Noel, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Mersin\'de yaşayan Katolik Hıristiyanlar tarafından da ayinlerle kutlandı. Merkez Akdeniz İlçesi\'nde bulunan Latin İtalyan Katolik Kilisesi\'nde düzenlenen Noel ayinini, rahip Francis Dondu yönetti. Renkli görüntülerin yaşandığı ayinde, Türkçe ve İtalyanca dualar edilerek İncil\'den bölümler okundu. Rahip Francis Dondu eşliğinde dua eden Hıristiyan cemaati, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Ayinin sonunda kutsal ekmek yenirken Noel ayini, kokteylin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Kilisenin girişi

- Kilisenin tabelası

- Mum yakanlar

- Ayine katılanlar

- Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur, dua okurken

- Coşkun Teymur, tütsü yaparken

- Ayine katılanlar

- Korunun görüntüsü

- Coşkun Teymur\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(EK-KATOLİK KİLİSESİ\'NDE NOEL AYİNİ)

- Kiliseden görüntüler

- Cemaatten görüntüler

- Mum yakan vatandaşlar

- Dua eden vatandaşlar

- Ayinden görüntüler

- Rahibin kutsal ekmek yedirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

======================================

15)HATAY\'DA NOEL KUTLAMASI



HATAY\'da Noel Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi\'nde ayin düzenlendi.

Antakya Ortodoks Kilisesi\'ndeki ayini Ruhani Lider Jan Delüller ile Rahip Dimitri Doğum birlikte yönetti. Ayin için kiliseye gelen vatandaşlar, mum yakıp, dilekler dileyerek dünya barışı için dualar etti.

ABD ADANA KONSOLOSU AYİNE KATILDI

Antakya Ortodoks Kilisesi\'ndeki ayine bu yıl ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht de katıldı. Kilise bahçesinde yapılan kokteyl, bu yıl yağmur nedeniyle gerçekleştirilemezken, ayin sonunda kiliseden çıkan Hristiyan vatandaşlara Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Payas Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Kiliseden görüntü

- Kiliseye gelen Hristiyan vatandaşlardan görüntü

- Kilise içinde düzenlenen ayinden görüntü

- Ruhani Lider Jan Delüller\'in cemaati kutsaması

- Çıkışta hediye dağıtılmasından görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK / HATAY,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

15)MİLLİ PİYANGO\'CUDAN, \'AKRABALARINIZ SİZİ BULUR\' ESPRİLİ BİLET SATIŞI



BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası\'nda seyyar milli piyango satıcısı Resul Halis, üzerine giydiği Milli Piyango yeleğinin arkasına, \'Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı\'yı meşgul etmeyiniz. Resul\'den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun\' şeklindeki esprili yazıyı yapıştırıp, satışlarını arttırdı.

Aslen Manisa Akhisarlı olan 47 yaşındaki seyyar milli piyango bileti satıcısı Resul Halis\'in şansı, aklına gelen bir yöntemle açıldı. 17 yıldır Ayvalık\'ın Cunda Adası\'nda dolaşarak piyango bileti satan Resul Halis, \'Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı\'yı meşgul etmeyiniz. Resul\'den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun\' yazılı bir kağıdı üzerine giydiği Milli Piyango yeleğinin arkasına yapıştırdı.

27 yıldır Milli Piyango bileti sattışı yaptığını belirten Resul Halis, \"Müşterilerime Ada şansı veriyorum. Müge Anlı\'nın programını izlerken aklıma geldi, bir yazı yazıp yeleğin arkasına yapıştırdım. İnsanların hoşuna gitti. Devir böyle bir devir, para çıkarsa akrabalar ortaya çıkar. Böyle bir reklam yaptım güzel oldu. Satışlarım artı. Müge Anlı\'nın programından ulaşıp davet ettiler. Ben de onları Cunda\'ya davet ettim. Cundamız zaten Türkiye\'de meşhur. Bir de büyük ikramiyeyi verirsem çok daha meşhur olacak, güzel olacakö dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Milli Piyangocu Resul Halis\'in bilet satışı yapmasından genel ve detay görüntüler

-Resul Halis\'in yeleğinin arkasındaki esprili yazıdan görüntü

-Resul Halis ile röp.

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

16)GÜVERCİN TUTKUNLARI NAZİLLİ\'DEKİ FESTİVALDE BULUŞTU



AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Güvercin ve Kanarya Festivali, Türkiye\'nin dört bir yanından gelen 500 kuş tutkununun getirdiği toplam 1000 güvercin ile gerçekleştirildi.

Nazilli Katlı Otoparkı\'nda düzenlenen 4. Nazilli Güvercin ve Kanarya Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye\'nin dört bir yanından getirilen 1000 güvercin arasında en büyük ilgiyi Osmanlı Dönemi\'nde, padişahların ve şehzadelerin besledikleri \'Hünkar\' cinsi güvercinler, çekti. 500 güvercin tutkunu tarafından getirilen toplam 1000 güvercinin çeşitli kategorilerde yarıştığı festivalde konuşan Nazilli Güvercin Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği Başkanı Murat Şimşek, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimşek, her geçen yıl katılımın arttığını belirten Şimşek, güvercin seven dostlarıyla buluştukları bu festivali bundan sonraki yıllarda da devam ettireceklerini kaydetti.

Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, güvercin sevgisinin bambaşka bir duygu olduğunu belirterek, \"Bu işi severek yaptığınız zaman sizlere aynı zamanda bir gelir kapısı da olabiliyor. Güvercin sevgisi sınır tanımıyor. Buradaki dostluğu gördükçe insan gerçekten duygulanıyor. Neredeyse Türkiye\'nin dört bir yanından güvercinler getirilmiş. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan Dernek Başkanımız Murat Şimşek, ekibi ve destek veren hobicileri yürekten kutluyorum. Biz Nazilli Belediyesi olarak özellikle hayvan severlerimizin bu tür etkinliklerine destek veriyoruz. Hem ilçemizin tanıtılması hem de hayvan severlerin burada buluşarak kaynaşmasını sağlamak istedik. Ben de bir güvercin besleyen ve güvercin seven olarak festivali çok beğendim\" dedi.

Başkan Alıcık, festivali düzenleyen Nazilli Güvercin Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği\'ne katkıda bulunmak için festivale Eskişehir\'den katılan Muharrem Tuna\'nın \'Safran\' adını verdiği özel tür olan bir çift güvercin için yapılan açık artırmayı 5 bin lira ile kazandı. Başkan Alıcık, parayı ödemesine rağmen kuşları almayarak sahibine geri iade etti. Muharrem Tuna, mezatta açık artırmaya çıkan güvercin ırkını 8 ayrı türün saflaştırılmasıyla 7 yılda elde ettiğini belirtip, \"2018 yılında güvercin severlerin hizmetine sunacağız. Bu güvercinler Türkiye\'de sadece ben de var. \'Safran\' adını verdiğimiz bu güvercin türüne yakın zamanda patent alacağız. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte ırkın Türkiye geneline dağılması için satışlarımız başlayacak. Şu anda sadece tanıtım yapıyoruz. İnşallah bu güvercin ırkımızla da yakın zamanda Türkiye yeni bir yerli markaya daha kavuşacak\" dedi.

Yarışmada, çeşitli kategorilerde dereceye giren güevincin sahipleri plaket ve kupa ile ödüllendirildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Festivalden görüntü

-Güvercinlerden görüntü

- Nazilli Güvercin Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği Başkanı Murat Şimşek ile röp.

-MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ile röp.

-Safran cinsi bir çift güevircinin mezat ile satılması

-Mezatı MHP\'li Belediye Başkanı Haluk Alıcık\'ın kazanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

17)DOĞA HARİKASI GÖLCÜK BUZ TUTTU

BOLU\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı\'nda göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece eksi 5 derece olarak ölçülen hava nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 20 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, göl çevresinde bol bol fotoğraf çekilip kartopu oynadı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

Donan gölden görüntüler

Göldeki ziyaretçiler

Küçük kızın karla oynaması

Manzaralar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================