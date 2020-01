DHA YURT BÜLTENİ - 1

Fırat Kalkanı ile Cerablus’ta hayat normale döndü (ek)

1)KARKAMIŞ SINIRINDA TEKNOLOJİK KORUMA

Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ terör örgütünden arındırılan Cerablus’a sınır komşusu olan Karkamış’taki Köprübatı Hudut Karakolu\'nda sınır denetimleri son teknoloji araçlarla yapılıyor. Karakoldan hem Cerablus, hem de terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD kontrolündeki Ziyaret Köyü sınır hattı kontrol ediliyor. Karakolda \'Kobra2\' olarak bilinen 12 tonluk taktik tekerlekli zırhlı keşif aracı ve tamamı yerli üretim olan \'Serçe\' ismindeki insansız hava aracı ile denetimler yapılıyor. \'Kobra 2\'de bulunan son teknoloji radar ve elektro optik gözetleme sistemi ile sınır hattından kuş uçurtulmuyor. Gözetleme sistemiyle 12 kilometreden yaya, 20 kilometreden hafif araç, 25 kilometreden alçak irtifadaki hava aracı, 35 kilometreden tank, 40 kilometre mesafeden ise araç konvoyu tespit edilebiliyor. Araç kendi içindeki güvenlik sistemleri ile de içindeki askerleri tam korunaklı olarak koruyabiliyor. \'Serçe\' de kendine has özellikleri ile diğer İHA’lardan ayrılıyor. Tamamı yerli olarak ASELSAN tarafından üretilen \'Serçe\' tam otonom olarak hareket etme kabiliyeti ve gece görüş özelliği ile sınır hattını gece ve gündüz gözetleme imkanı sağlıyor. Yedekleme sistemi bulunan \'Serçe, herhangi bir motorunun arıza yapması halinde bile uçmaya devam ediyor.

Karakolda görevli askerlerin sevkiyatında kullanılan \'Kirpi\'nin roket saldırılarına karşı güvenliğini sağlayan ağ sistemi de kullanılmaya başlandı. 5 dakikada takılıp sökülebilen ağ sistemi ile roketlere karşı koruma sağlanıyor.

2)KARABÜK\'TE ESNAFTAN YOL TEPKİSİ



KARABÜK\'te, yaklaşık 20 esnaf, daha önce park yapılabilen iş yerlerinin önünden geçen bulvarın, dubalar konulup toplu taşıma, ambulans ve itfaiye araçları için servis yolu yapılmasına tepki gösterdi. İl Trafik Komisyonu, 6 ay önce Atatürk Bulvarı\'nın yaklaşık 150 metrelik bölümünü dubalarla ayırıp toplu taşıma ve geçiş üstünlüğü bulunan araçlar için servis yolu oluşturdu. İş yerlerinin önüne özel araçların girememesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten yaklaşık 20 esnaf, dükkânlarına \'Kapatıyorum\' yazısı astı. Bugün bulvardaki esnaflar, \'Sorun değil çözüm istiyoruz\', \'Kolaylaştırın zorlaştırmayın\', \'Müşterimi geri istiyorum\', \'Ekmeğimin peşindeyim\', \'Ticaretimizi engelleme\', \'Dubalar çözüm değil dert oldu\' yazılı dövizlerle toplandı.

\'Yolumuzu geri istiyoruz\' sloganı atan esnaflar adına konuşan Murat Özkaya, \"Ambulans ve toplu taşıma yolu olarak adlandırılan yolun sadece halk otobüslerine hizmet ettiği açıkça görülmektedir. Bu uygulama ana yolu daraltmakta, trafiği sıkıştırmakta, yaya kaldırımını tehlikeye atmaktadır. Özel araçların duraklama yapamaması nedeni ile işyerlerimizi müşteri, toptancı, kargo aracı gibi araçlar uğrayamamaktadır. Kendi aracımızdaki yükleri bile iş yerlerimize indirememekteyiz. Bu uygulama yüzünden iş yerlerinin bir kısmı kapanmıştır, esnafların bir çoğu da kapatmayı düşünmektedir. Çünkü gelirimiz yarı yarıya düşmüştür. Eğer bu 150 metre uzunluğundaki dubalar trafiği çözüme ulaştırıyorsa o zaman biz ruhsatlarımızı iptal edelim, dükkânlarımızı kapatalım. Başka bir yerde iş yeri arayalım. Bir çözüm bulunmasını yetkililerden istiyoruz\" dedi.

3)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI İŞADAMI ÖLDÜ



DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde işadamı51 yaşındaki işadamı Ahmet Yatağan, üst geçidin altından yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu Pekdemir Kavşağı yakınında meydana geldi. Düğün salonu, otomobil galerisi ve akaryakıt istasyonu sahibi işadamı Ahmet Yatağan, kendisine ait 20 YK 898 plakalı lüks otomobilini karayolu kenarına park ettikten sonra yolun karşısındaki sahibi olduğu düğün salonuna gitti. Burada işini bitirdikten sonra tekrar otomobiline gitmek isteyen Yatağan, üst geçidi kullanmak yerine hızla akan trafiğin içinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Orta refüje gelen Yatağan, karşıya koşarak gitmeye çalıştığı sırada, Orçun Göktürk\'ün kullandığı 34 TA 6075 plakalı otomobilin çarpması sonucu orta refüje savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yatağan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Yatağan\'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Yatağan\'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

4)OTOPARK KAVGASINDA LOKANTA İŞLETMECİSİ SİLAHLA YARALANDI



SİVAS\'ta araç parkı anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada lokanta işletmecisi Mahmut G. ağır yaralandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Mutlu Y. aracını cadde üzerinde bir lokantanın önüne park etti. Bu sırada Mutlu Y.\'nin yanına gelen lokanta işletmecisi 31 yaşındaki Mahmut G. aracını park etmemesi konusunda uyardı. Park nedeniyle ikili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Mutlu Y. yanında bulunan tabancasını çekerek lokanta işletmecisi Mahmut G.\'ye 5 el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Mahmut G. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ağır yaralanan Mahmut G. buradaki ilk müdahale sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Mahmut G.\'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Mutlu Y. ise kısa sürede polis ekiplerince Mevlana Mahallesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)DAYI İLE YEĞENİN KATİL ZANLILARI BABA-OĞUL TUTUKLANDI



KÜTAHYA\'nın Aslanapa ilçesi yakınlarında yanan otomobilde cesetleri bulunan 37 yaşındaki Kamil Çolak ile 17 yaşındaki yeğeni Serkan Sarı\'nın tüfekle öldürüldükten sonra otomobile konularak yakıldıkları öne sürüldü. Dayı yeğeni öldürmekle suçlanan 55 yaşındaki Nurettin Y. ile oğlu 20 yaşındaki Mehmet Ali Y. tutuklandı, olaya karışan 38 yaşındaki Bilal Ç. adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Geçen 2 Aralık\'ta meydana gelen olayda Kamil Çolak ile yeğeni Serkan Sarı\'nın cesetleri Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy yakınlarında yanan 43 RE 791 plakalı otomobil içerisinde bulundu. Tüfekle ateş edilerek öldürüldükten sonra yakıldıkları bildirilen dayı-yeğenin katil zanlısı olarak Nurettin Y., oğlu Mehmet Ali Y. ve Bilal Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

TÜFEKLE ÖLDÜRÜP YAKTIKLARI İDDİASI

İddialara göre Nurettin Y., öldürülen Kamil Çolak\'a 32 bin liraya küçükbaş hayvan sattı. Bilal Ç. de Kamil Çolak\'a kefil oldu. Kamil Çolak, borcunu ödemedi. Bunun üzerine Bilal Ç. Kamil Çolak\'ı akşam saatlerinde çalıştığı işyerinin şantiyesine çığırdı. Kamil Çolak da buluşma yerine yeğeni Serkan Sarı ile birlikte geldi.

Kamil Çolak, şantiyede Bilal Ç., Nurettin Y. ve oğlu Mehmet Ali Y. ile 32 bin lira parayı ödemediği için tartıştı. Yine iddialara göre baba Nurettin Y. ile oğlu Mehmet Ali Y., Kamil Çolak ve Serkan Sarı\'yı tüfekle ateş ederek öldürdü. Cesetleri otomobile koyan baba-oğul, şantiye yakınlarında benzin dökerek içerisinde cesetlerin bulunduğu otomobili ateşe verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Sorgulamalarında suçlamaları kabul etmeyen 3 zanlı dün Kütahya\'da adliyeye sevk edildi. Nurettin Y. ile oğlu Mehmet Ali Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Bilal Ç. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan baba-oğul Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne götürüldü.

6)ENGELLİ YERİNE PARK EDEN SÜRÜCÜYE İLGİNÇ TEPKİ



İZMİR\'in Konak ilçesinde vatandaşlar, sürücüsünün engelli park yerine park ettiği otomobili not kağıtlarıyla kaplayarak, tepki gösterdi.

Kordon\'da engelliler için ayrılan park yerine otomobilini park eden sürücüye, vatandaşlardan sıra dışı tepki geldi. İzmirliler, renkli yapışkanlı not kağıtlarını park halindeki otomobile yapıştırdı. Otomobili tamamen not kağıtlarıyla kaplanırken, bu tepki, çevredekiler tarafından ilgiyle karşılandı. Otomobilin önünde bol bol fotoğraf ve video çeken İzmirliler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

7)MERSİN- ADANA ARASI HIZLI TRENLE 25 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Mersin Valisi Ali İhsan Su, basın mensupları ile tren yolculuğu yaparak Mersin Adana Hızlı Tren Projesi hakkında açıklamalar yaptı. Projenin yapı alt yapısının yüzde 90\'ının tamamlandığını açıklayan Vali Su, proje sayesinde Mersin -Adana arasının 25 dakikaya ineceğini söyledi. Mersin Garı\'ndan trene binerek basın mensuplarına hat üzerinde devam eden ve tamamlanan çalışmaları gösteren Su, projenin geldiği noktayı anlattı. Tren içerisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Su, \"Bu hat 67 kilometre. Mevcut trenlerimiz günde 15 bin yolcu taşıyor. Bu yolculuk süresi ise 45 dakika. Yapacağımız hızlı trenle bu güzergahı 25 dakikada kat edeceğiz. Mevcut trenlerimiz 110 kilometre hız yapıyor. Hızlı trenlerimiz ise 160-200 kilometre arasında hız yapacak. Bu güzergahı 25 dakikaya düşürecek. Mersin ve Türkiye açısından çok önemli bir proje. Şu andaki 15 bin yolcu sayısını, hızlı tren hattı ile 50 bine çıkaracağız. Öngörümüz ise 150 bin yolcu taşımak. Bu hattın altyapı çalışmaları yüzde 90 tamamlandı. 198 milyon liralık bir projedir. Bu hat ilerleyen dönemlerde İstanbul, Ankara, Konya, Karaman, Ulukışla, Mersin, Adana ve Gaziantep\'e ulaşacaktır inşallah\" dedi. Açıklamanın ardından Tarsus İlçesi\'ndeki Yenice Lojistik Merkezi\'nde duran trenden inen Vali Su, merkezin 2018 yılının ilk yarısında tamamlanıp hizmete gireceğini söyledi. 515 bin metrekare alana sahip lojistik merkezinin 100 milyon TL\'lik bir proje olduğunu kaydeden Su, inceleme gezisini şantiyede yetkililerden bilgi alarak tamamladı.

8)HAKKARİ’DE, ŞEHİT POLİSLERİN İSİMLERİ KÜTÜPHANELERE VERİLDİ



HAKKARİ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi\'nin ‘Her Şey Seninle Başlar’ projesi kapsamında, kent merkezinde açılan iki kütüphaneye, Hakkari\'de şehit olan özel harekat polislerinin isimleri verildi.

Hakkari merkezde bulunan Seyyit Taha İmam Hatip ve Erol Olçuk ortaokullarındaki 2 kütüphaneye, 4 ay önce Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi 26 yaşındaki Erhan Konuk ile 5 ay önce merkeze bağyı Oğul Köyü kırsalındaki çatışmada şehit olan özel harekat polisi 25 yaşındaki Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın isimleri verildi.

Kütaphanelerin açılışına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, polis ekipleri ile okul müdürleri katıldı.

Vali Toprak, şehit polislerin adına yaptırılan kütüphanelerin açılışlarını yaptıktan sonra, 4 bin kitabın yer aldığı kütüphaneleri gezdi. Sınıfları da gezen Vali Toprak, öğrencilerin ‘En büyük Vali bizim Vali’ tezahüratlarıyla karşılandı. Toprak, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Vali Toprak, şehit polislerinin adının verildiği kütüphaneleri açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu kütüphaneyi okullara kazandıran emniyet yetkililerine teşekkür etti.

9)GELECEĞİN DOKTORLARI BİLGİSAYARLI MAKETTE DOĞUMU ÖĞRENDİ



ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (USİM), doktor adaylarına, doğumdan, acil müdahaleye kadar birçok konuda uygulamalı eğitim imkânı sağlıyor. Uygulama, Türkiye\'de devlet üniversitelerinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Geleceğin doktorları merkezde, maket hamile anneye, doğum yaptırdı. Gerçeği aratmayan doğum, maket bebeğin maket annenin yanına konulması ile sonlandırıldı.

Tıp öğrencileri, USİM\'de verilen eğitimle, acil serviste doğumdan ilk müdahaleye, hastalığın tanısından tedavisine kadar birçok konuyu öğreniyor. Doktor adayları, eğitim kapsamında, bilgisayarlı maket anneye doğum yaptırdı. Maket, gerçek bir annenin doğum sırasında çıkardığı sesleri bire bir çıkartarak doğum yaptı. Doktor adayları maket bebeği gereken bakımı yaptıktan sonra maket annesinin yanına bıraktı.

UÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Akköse Aydın, 10-12 öğrencinin 5 iş günü boyunca acil tıp stajı aldığını kaydetti. Prof. Dr. Aydın, \"İlk dört gün ileri yaşam desteği, hava yolu eğitimi alıyorlar, 5\'inci gün ise burada arkadaşlarla birlikte hasta simülasyonu yapıyoruz. Acil servise gelmiş belli şikâyetleri olan hastaya sorular soruyoruz, simülasyon bize cevap veriyor. 15 dakika içinde tanı koyup, tedaviye başlamak gerekiyor\" dedi.

\'NE YAPACAKLARINI BURADA ÖĞRENİYORLAR\'

Simülasyon merkezi sayesinde öğrencilerin meslek hayatında başarı oranının yükseleceğine inandığını belirten Prof. Dr. Şule Akköse Aydın, \"Çünkü bu 5\'inci sınıftaki arkadaşlar seneye 6\'ncı sınıf olacaklar ve acil serviste staj yapmaya başlayacaklar. Acil serviste karşılaşacakları hasta grubuyla bir sene öncesinde burada beraber karşılaşıyoruz. Yani bu hasta simülasyonları bu işe yarıyor. Aynı acil servisteki hastaların bire bir kopyası burada yapılıyor ve gerçek hasta ile karşılaşmadan önce ne yapacaklarını öğreniyorlar ve o telaşlarını yeniyorlar\" diye konuştu.

Merkezin temelinin 2008\'de atıldığını, 2016\'da da hizmete girdiğini söyleyen USİM Yöneticisi Doç. Dr. Züleyha Alper ise şunları kaydetti:

\"Burada öğrencinin kendi yaptığı hatalarından, denemelerinden herhangi bir canlıya zarar vermeden hekimlik mesleğini öğrenmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla öğrenci preklinik döneminde bu eğitimlerini tamamlayıp, klinik döneminde hasta ile karşılaştığında bir sürü beceriyi yeterli düzeyde yapacak hale gelmiş oluyor.\"

Merkezin devlet üniversiteleri arasında bir ilk olduğunu ifade eden Doç. Dr. Alper şöyle dedi:

\"Bu yola çıktığımızda vakıf üniversitesi olan Acıbadem Üniversitesi bize çok destek oldu, yol gösterdi. En azından Amerika\'yı bir daha keşfetmemize gerek kalmadı. Biz de kendi deneyimlerimizi ne zaman ihtiyaç olursa bizi arayan tüm fakültelerle paylaşıyoruz. Çok ziyaretçilerimiz oluyor ülke içi, ülke dışından da. Hatta Bosna Hersek\'ten, Kosova Priştine Üniversitesi\'nden yazı geldi. Şimdi deneyimlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Bizim şöyle bir hedefimiz de var: Öncelikle burası klinik beceri laboratuvarları olarak başladı. Klinik beceri laboratuvarlarındaki temel amacımız bizim önce kesit modellerde öğrencinin bazı klinik becerileri kazanmasıydı. Daha sonrasında senaryolar üzerinden de hastaya yaklaşabilmeyi öğrenmeleri açısından ileri düzey simülatörlerin olduğu ikinci bir bölüm eklendi. Bundan sonraki hedefimiz mezuniyet sonrası eğitimde cerrahi simülatörlerin de kullanılabileceği üçüncü aşama. Projesini hazırladık, ihale aşamasında.\"

10)ALTI AYLIK EĞİTİMİN ARDINDAN SAHNE ALDILAR



BOLU\'da, üniversite öğrencisi Caner Mutluer\'in projesi kapsamında \'Hayalim Müzik\' kursuna katılarak ilk defa enstrüman eğitimi alan 80 çocuğun, 6 aylık çalışmanın ardından verdiği konser beğeni topladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Caner Mutluer, staj yaptığı farklı okullarda müziğe yeteneği olan fakat profesyonel eğitim alamamış çocuklar için proje üretmeye karar vererek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurdu. Gençleri Destekleme (Genç-Des) Projesi, bakanlık tarafından kabul edildi. Caner Mutluer, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteğiyle \'Hayalim Müzik Kursu\' adını verdiği müzik kursunu başlattı. Kursa başvuran 9 ile 15 yaş arasındaki 80 öğrenci 7 uzman müzik eğitmeni eşliğinde 6 ay boyunca kurs gördü. Keman, bağlama, gitar, yan flüt, klarnet, ud ve vurmalı çalgı eğitimini tamamlayan çocuklar düzenlenen konserde sahne aldı. Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü\'nün salonunda düzenlenen konsere öğrencilerin aileleri ve müzikseverler katıldı. Salonda oturacak yer kalmazken, bazı vatandaşlar merdivenlere oturarak konseri izledi. Aldıkları eğitimi izleyici ile buluşturan çocukların konseri büyük beğeni topladı.

