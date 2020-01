DHA YURT BÜLTENİ - 1

TARTIŞTIĞI KADINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTARAK ÖLDÜRDÜ (EK)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ: İHANETİN BEDELİNİ ÖDEDİ

Evli ve 3 çocuk annesi Nafiye Şahin’i kurşun yağdırarak öldüren Kemal Y., polis ekipleri tarafından Bursa’nın Gürsu ilçesinde, olayda kullandığı suç aleti silahla birlikte yakalandı. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Kemal Y., yaşamını yitiren Nafiye Şahin’in daha önce yanında çalıştığını ve kendisinden aldığı 250 bin lira parayı, işten ayrıldıktan sonra ödemediğini öne sürerek, \"250 bin liramı aldı, ihanet etti, bedelini de ödedi\" diye konuştu. Cinayet şüphelisi Kemal Y. adliyeye sevk edildi.

2)YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ



KARABÜK\'te, yalnız yaşayan 89 yaşındaki Recep Serdar evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde, Karabük Mahallesi Kardeş Sokak\'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli terzi Recep Serdar\'ın komşuları, evin 2 gündür ışıklarının yandığını görünce şüphe üzerine yakınlarına haber verdi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren torunu, dedesini kanlar içinde salonda yerde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaşlı adamın boynuna ve karnına aldığı bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi. Polis, ev ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Odaların dağıtılmamış olduğu, herhangi bir hırsızlık ibaresine rastlanılmadı. Recep Serdar\'ın cesedi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)KOCASININ ELİNDEN ÖLÜ NUMARASI YAPARAK KURTULDU



ŞANLIURFA’da, Ahmet K. (40), boynundan bıçakladığı 4 çocuğunun annesi olan, 19 yıllık eşi Hanım K.\'yi (34) öldüresiye dövdü. Eşinin şiddetinden kurtulmak için ölü numarası yapan kadın, yoğun bakıma alınırken, kaçan Ahmet K. her yerde aranıyor.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’nde geçen cuma günü meydana geldi. Ahmet K., bilinmeyen nedenle tartıştığı eşini boynundan bıçaklayıp dövdü. Bu sırada Hanım K., eşinin elinden kurtulmak için ölü numarası yaptı. Gözü dönen Ahmet K., eşinin öldüğünü sanıp kanlı elerini yıkayıp gömleğini değiştirdikten sonra evden ayrıldı.

Eşinin evden ayrılmasının ardından yarı baygın haldeki Hanık K., sürünerek komşularının kapısını çaldı. Kanlar içersindeki Hanım K.’yi gören komşuları durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri perişan haldeki kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hanım K., boyun ve vücudunun büyük bölümünde oluşan çok sayıda yara ve darbe nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

Ahmet K.’nin evden ruhsatsız tabancayı da alarak firar ettiğini, oğlu 18 yaşındaki Y.’yi öldüreceğini iddia eden Hanım K.’nin kardeşi Ali Bucak, şöyle dedi:

\"1 yıl boyunca Suriye\'de DEAŞ terör örgütüne katılan ve daha sonra Türkiye\'ye gelip kontör dolandırıcısı olan eniştem, kız kardeşimi öldürmek için eve geliyor. Ondan sonra sinsice arkasından gelip bıçağı alıp boynuna vuruyor. Bu sırada kız kardeşim kendini korumaya çalışmak istemesi üzerine defalarca bıçakla vücudunun yaralıyor. Tekme- tokat yerde dövüyor. Kardeşimin gücü kocasına yetmeyince ölü numarası yapıyor. Bu sırada kocası, kardeşimin öldüğünü sanarak gidip elini lavaboda yıkıyor. Elbisesini değiştirip evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp elini kolunu sallayarak çıkıyor. Böyle bir cani insanın sokaklarda dolaşması herkes için tehlikelidir. Kardeşimin ve çocuklarının can güvenlikleri yoktur. Onun için devletten koruma talep ediyoruz. Bir an önce bu insanın yakalanmasını istiyoruz.\"

4)ALKOLLÜ BABA 3 YAŞINDAKİ KIZINI REHİN ALDI



GAZİANTEP\'te iddiaya göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve eşi ile 1 aydır sorun yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Zihni B., 4 çocuğunun en küçüğü olan 3 yaşındaki kızı S.B.\'yi evinde rehin aldı. Olay, dün saat 19.50 sıralarında Gümüştekin Mahallesi 8. sokakta 4 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen eşi Mehmet Zihni B. ile tartışan Özlem B., iddiaya göre yaklaşık 1 ay önce üst katta oturan kayınvalidesinin evinde kalmaya başladı. Dün akşam saatlerinde alkollü bir şekilde eve gelen Mehmet Zihni B. çevreye zarar vermeye başlayınca evde bulunan 2 çocuğu üst kattaki dedelerinin evine kaçtı. Eşinin eve gelmesini isteyen Zihni B. ise 3 yaşındaki kızı S.D.\'yi rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfayi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, pencereden mahalleyi yakacağını, kendisine ve çocuğuna zarar vereceğini belirten Zihni B.\'yi ikna etmek için görüşmeye başladı. Tehditler savuran Zihni B.\'nin ikna edilmesi için görüşmeler sürerken, diğenr taraftan da polis operasyon için hazırlık yapmaya başladı. Anne Özlem B. ise eşinin uyuşturucu ve alkol aldığında ailesine zarar verdiğini öne sürerek çocuğunun bir an evvelh kurtarılmasını istedi. Mahallede gergin bekleyiş sürüyor.

POLİS, EL FENERİYLE OYALAYIP İÇERİ GİRDİ

Gaziantep\'te kızı 5 yaşındaki kızı S.B.\'yi evinde rehin alan işsiz 40 yaşındaki Mehmet Zihni B.\'nin ikna olması için görevli psikolog uzun süre çaba gösterdi. Kendisini ikna etmeye çalışan psikolog ve çevredekilere tahta, demir parçaları ile saksı atıp balkondaki eşyaları çakmakla yakmaya çalışan Mehmet Zihni B.\'nin daha fazla eşya atmaması ve çocuğa zarar vermemesi için sokağın elektrikleri kesildi. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mehmet Zihni B.\'yi polisler el feneriyle yüzüne tutarak görüşünü engellemeye çalıştı. Polisler, Mehmet Zihni B.\'nin gözüne el feneri tutarken, meslektaşları da bitişik binanın çatısından girdikleri evde, alkol de aldığı belirtilen babayı etkisiz hale getirdi. Bu sırada mahalledeki bir kişi de duvardan atlayıp bahçe kapısını açtı. Yaklaşık 1 saat boyunca babasının rehin tuttuğu ve soğuktan üşüyen küçük S.B., sağlık görevlileri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra annesi Özlem B. ile polis merkezine götürüldü. Kızını rehin tutan Mehmet Zihni B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahallede endişe yaratan olayın ardından sokağa yeniden elektrik verildi.

5)DOMUZ AVINDA ARKADAŞINI VURDU



BARTIN\'da sürek avı sırasında İbrahim Demirtaş (40), çalıların olduğu bölgede hareketlilik görüp, ateş edince arkadaşı Adnan Akçaalan\'ı (45) vurarak, öldürdü.

Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesinden Bartın\'a bağlı Karayakup köyündeki ormanlık alana gelen 5 avcı, dün sabah saatlerinde, domuz avlamaya çıktı. Avcılar, öğle saatlerine doğru 3 domuz avladı. Bölgede bulunan İbrahim Demirtaş, ormanlık alanda domuz beklediği sırada çalıların olduğu bölgede hareketlilik görünce bir el ateş etti. Bu sırada kurşunun isabet ettiği Adnan Akçaalan, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını vurduğunu fark eden İbrahim Demirtaş, telsizle durumu diğer arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşının öldüğünü gören Demirtaş, gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Akçaalan\'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Arkadaşını vuran İbrahim Demirtaş ise jandarma tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)İNTİHAR ETMEK İÇİN ÇIKTIĞI ELEKTRİK DİREĞİNDE AKIMA KAPILDI



Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde intihar etmek için elektrik direğine çıkan kişi, akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Olay, Gebze İstasyon Mahallesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İntihar etmek için elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre çocuklarını görmek istediğini söyledi. Yüksek gerilim hattına dokunan kişi, akıma kapılarak direkten düştü. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi yaralanan kişiyi Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralanan kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Elektrik direğine çıkan kişinin akıma kapılma anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)EŞİNE KIZDI, KENDİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU



AKSARAY\'da iddiaya göre ev taşıdıktan sonra eşi Solmaz Ateş ile tartışan Akif Ateş, tabancayla kendini sağ bacağından vurarak yaraladı. Solmaz Ateş, \"Bana annenin evine git, yoksa seni vuracağım dedi. Beni vurmak istedi. Ben annemin evine gidince kendini vurmuş\" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre kiraladığı yeni eve taşınan 48 yaşındaki Akif Ateş, ev taşıma işi bittikten sonra kardeşiyle alkol almaya başladı. Bir süre sonra eşi 47 yaşındaki Solmaz Ateş ile tartışan Akif Ateş eşine \"Annenin evine git, yoksa seni vuracağımö diye tehdit etti. Bunun üzerine Solmaz Ateş, annesinin evine gitti. Akif Ateş, yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla kendini sağ bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan Akif Ateş, kardeşinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Akif Ateş\'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı haber aldıktan sonra hastaneye gelen Solmaz Ateş, \"Bugün ev taşıdıktan sonra ben mutfakta iş yapıyordum. Eşim o sırada neye kızdıysa, geldi bana \'seni vuracağım\' dedi. Bende siniri geçsin diye annemlere gittim. O sırada kendini vurmuş. Beni vurmak istedi. Annenlere git dedi. Annenlere gitmezsen seni vuracağım dedi. Ben de siniri yatışsın dedim. Alkol aldı dedim gittim.\" dedi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

8)AV TÜFEĞİYLE KENDİNİ VURDU



ZONGULDAK\'ta, av tüfeğiyle kendini vurduğu iddia edilen 40 yaşındaki Ümit Ç. tedavi altına alındı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 701 Sokak\'ta meydana geldi. Ümit Ç., iddiaya göre evde alkol aldıktan sonra av tüfeğiyle kendini karnından vurdu. Eşinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi Ümit Ç.\'ye ilk müdahalede bulundu. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ümit Ç. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)OTOMOBİL, TIR\'A ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

KARABÜK\'ün Eskipazar ilçesinde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü önünde giden TIR\'a arkadan çarptı. Kazada çevreye bira kutularının yayıldığı otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, D-755 Karayolu İmanlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giren 49 yaşındaki Musa Göktaş idaresindeki 78 SA 108 plakalı otomobil, önündeki düğün konvoyu nedeniyle hızını azaltan Alim Ekmekçi idaresindeki 06 FE0 250 plakalı curuf yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki 57 yaşındaki Kemal Dereli öldü. Sürücü Musa Göktaş ile 61 yaşındaki Satı Ala ise yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Satı Ala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Otomobilden etrafa saçılan çok sayıdaki bira kutusu dikkat çekti. Tedavisi süren sürücü Musa Göktaş\'ın yapılan alkol muayenesinde 210 promil alkollü olduğu belirlendi. TIR sürücüsü Alim Ekmekçi gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10)SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI



ADANA\'da seyir halindeki otomobil, elektrik askamından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Ömer Avcan\'ın kullandığı 01 BS 456 plakalı otomobil, merkez Yüreğir İlçesi D-400 Karayolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken birden alev aldı. Otomobilini sağa çekip, duduran Avcan, araçtan çocuklarıyla birlikte inerek uzaklaştı. Avcan\'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

11)BERKAY AKBAŞ MEZARI BAŞINDA ANILDI



İSTANBUL\'da geçen yıl 10 Aralık\'ta Vodafone Arena Stadı yakınında meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Sinoplu Berkay Akbaş, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan lig maçının ardından Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla meydana gelen iki patlamada üniversite öğrencisi Sinoplu Berkay Akbaş, dün mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Sinop\'un Çukurbağı Mezarlığı’nda mezarı başında anılan Berkay Akbaş\'ın ailesini yakınları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ndeki arkadaşlarının da hazır bulunduğu anma töreninde duygulu anlar yaşandı.

12)MALATYA\'DA \'KUDÜS\' İÇİN YÜRÜYÜŞ



MALATYA’da sivil toplum kuruluşları tarafından Kudüs\'e destek amacıyla \'Malatya Kudüs İçin Ayakta\' yürüyüşü düzenlendi.

Akşam namazından sonra ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile döviz ve pankartlarla Soykan Meydanı önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Fuzuli Caddesi\'nden Kernek Meydanı\'na kadar yürüdü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır\'ın da katıldığı yürüyüşte ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken, Filistinliler için de dua edildi. Kalabalık, duanın ardından dağıldı.

13)AMATÖR FUTBOLCULARDAN KUDÜS MESAJI



GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, Süper Amatör Ligi maçında futbolcular sahaya Türk ve Filistin bayraklarıyla çıkarak ABD\'yi kınadı.

Süper Amatör Ligi\'nde Atatürk Stadı\'nda İslahiyespor ile HD Kolejspor takımları karşılaştı. Her iki takım futbolcuları Türk ve Filistin bayraklarını birlikte tutarak sahaya çıktı.Oyunculuların ABD\'yi kınayan hareketleri tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Karşılaşma Uğur Aslan\'ın 55 dakikada attığı tek golle İslahiyespor\'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

14)KARS\'TA KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTU

Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü Kars\'ta, kırağı görsel şölen sundu.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars\'ta soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar sabah saatlerinde donan araçlarını ısıtarak çalıştırmaya çalıştı. Kentte gece etkili olan soğuk hava nedeniyle camlar ve bitkiler ve ağaçların üzeri kırağı tuttu. Kırağıyla birlikte Kars Kalesi, Kümbet Cami ve Evliya Camisi etrafındaki ağaçlar seyri güzel manzaralar oluşturdu. Bu arada soğuk havayla birlikte kentte ekili olan sis, sabah saatlerinde sürücüler zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ise Kars\'ta kış mevsiminde oluşan görsel şölenden duydukları memnuniyeti dile getirerek, \"Kars\'ta yaşamanın zorlukları var ama burada olmaktan oldukça mutluyuz\" dediler.

