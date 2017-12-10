DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)LODOS NEDENİYLE İDO VE BUDO DENİZ SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

MARMARA Bölgesi\'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferleri yapılamıyor. Dün Saat 18.30\'daki Bandırma- İstanbul Turgut Özal feribot seferi, etkili olan lodos nedeniyle iptal edildi. İptal haberi İDO Bandırma Terminali\'nde yapılan anons ve cep telefonlarına gönderilen mesajla bildirildi. İptalin ardından terminalde bekleyen araçlar, karayoluyla İstanbul\'a gitmek için hareket etti. Yolcular ise biletlerini gişelerde iade ettikten sonra otobüs firmalarına yöneldi. Bazı yolcular iptal haberinin çok geç verildiğini belirterek tepki gösterdi.Etkili olan şiddetli lodos, gün boyunca deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO\'da dün çok sayıda sefer iptal edildi. İDO\'da dün 13 sefer iptal edilirken, BUDO\'da ise 22 sefer hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi. İDO\'nun bugün saat 07.00\'deki İstanbul- Bandırma seferinin de iptal edildiği duyuruldu. BUDO\'da ise dün sabah saat 08.00\'den itibaren Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak yapılamadı.

Görüntü Dökümü:

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- Terminal

- Yolcular

- Bodrum\'dan geldiğini söyleyen bir kadının tepkisi

- Yolcular

- Feribot

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)KANDIRA\'DA KAZA: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.30 sıralarında, D-605 karayolunun Namazgah mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 3254 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel Özkan yönetimindeki 54 VE 654 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 69 yaşındaki İsmet Kaya ve 54 yaşındaki İsmail Kaya öldü. Diğer araç sürücüsü Yüksel Özkan ve otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Vatandaşların tardım etmesi

- Ambulansın gelmesi

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)TIR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ



ADANA\'nın Pozantı ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen TIR\'ın şoförü 48 yaşındaki Hikmet Özkan, hayatını kaybetti.Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. Hikmet Özkan yönetimindeki 78 AG 840 plakalı demir yüklü TIR, kontrolden çıkıp yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada, TIR\'daki demirler çevreye savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Özkan\'ın öldüğü belirlendi. Özkan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden görüntü

- Çevreye savrulan demirlerden görüntü

- Devrilen TIR\'dan görüntü

- Sağlık ekibinin çalışmasından görüntü

- Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Polisin Hikmet Özkan\'ın çantasını araması

- Özkan\'ın bir yakının kaza yerinde gözyaşı dökmesi

- Ambulanstan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER/POZANTI (Adana), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)DEVRİLEN BETON POMPASININ ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, inşaat işçisi Abdullah Değirmenci, devrilen beton pompasının altında kalarak yaşamını yitirdi.Yalıçıftlik Mahallesi\'nde saat 18.00 sıralarında inşaatta beton dökümü sırasında beton pompası devrildi. Beton pompasının dağıtım kolunun altında kalan evli ve 1 çocuk babası Abdullah Değirmenci yaşamını yitirdi. Değirmenci\'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Cenazenin tabuta konulmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera:Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)SURİYELİ 12 KİŞİ, TÜPTEN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ



ŞANLIURFA\'da mutfakta bulunan tüpten sızan gazdan etkilenen Suriyeli 12 kişi, hastanede tedaviye alındı.Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2\'nci Sokak\'ta meydana geldi. Suriyeli Ahmed Hasan\'a ait evde yaşayan 12 kişi, rahatsızlanınca sağlık görevlilerinden yardım istedi. Baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri görülen Suriyeliler, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Mutfakta bulunan tüpten sızan gazdan etkilendikleri belirlenen Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hastane acil servisi

- Acil önünde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)KÖPEK VE SAHİBİ, BIÇAKLI SALDIRIDA YARALANDI



KARAMAN\'da 26 yaşındaki Mustafa Aktaş ile gezdirdiği pitbul cinsi köpeği, hayvandan korktuğunu iddia eden kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Olay, saat 22.50 sıralarında Külhan Mahallesi İstasyon Caddesi\'nde meydana geldi. Mustafa Aktaş, gezdirdiği pitbull cinsi köpeğinden korktuğunu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce kimliği belirsiz kişiler, önce köpeğini, ardından da Mustafa Aktaş\'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Aktaş ile köpeği yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Mustafa Aktaş, özel bir hastaneye kaldırıldı. Aktaş buradaki ilk müdahalesinin ardından da Karaman Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Köpek ise tedavi için Karaman Belediyesi hayvan barınağına götürüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden genel detay

-Yaralı köpeğin barınak aracına alınışı

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)PARMAĞINA SIKIŞAN METAL HALKA ACİL SERVİSTE ÇIKARILDI



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 6 yaşındaki Ferhat Demirci\'nin parmağına sıkışan metal halka, acil serviste itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.Ereğli\'de, Ferhat Demirci evinin yakınında oynarken eline aldığı metal halkayı sol el orta parmağına taktı. Ferhat Demirci, metal halkayı çıkaramayınca eve gitti. Parmağı şişen küçük Ferhat, ailesi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne götürüldü.Doktorlar da metal halkayı çıkaramayınca, Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Acil servise gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından metal halkayı kesip çıkardı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane acil servisi, itfaiye ekiplerinin acil serviste metali kesmek için hazırlık yapması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin testere ile metali kesmesi

-Ferhat Demirci\'nin ağlaması

-Ferhat Demirci\'nin parmağının kurtarılması

-Annenin itfaiye ekiplerine \'Bir daha demirlerle oynamayacak benim oğlum\' diye konuşması

-İtfaiye ekiplerinin çocuğu teselli etmeleri

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KURTALAN\'DA 3 KİŞİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI

SİİRT\'in Kurtalan İlçesi\'nde yolda yürüyen 3 kişi, henüz öğrenilemeyen bir nedenle bıçaklı bir grubun saldırısına uğradı. Çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden 2\'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kurtalan İlçesi Fırat Mahallesi\'nde yolda yürüyen A.F., M.A. ve A.A., bir eğitim kurumunun önünden geçtikleri sırada, kimliği öğrenilemeyen başka bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Çıkan kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Daha sonra yaralılardan durumu ağır olanlardan biri Batman, diğeri de Siirt\'te sevkedildi.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü (VATANDAŞ KAMERASI)

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- Yerde kanlar içinde yatan kişi

- Acil Servis ekiplerinin yaralıya müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)CAMİDE TELEFON ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta girdiği camide namaz kılıyormuş gibi yapıp, cemaatten bir kişinin çantasındaki cep telefonunu çalan 30 yaşındaki Orhan Ö., yakalandı.Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Doğukent Camii\'nde meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Orhan Ö., namaz kılıyormuş gibi yapıp, cemaatten Ö.F.Y.\'nin duvar dibinde bulunan çantasındaki cep telefonunu alıp, kaçtı. Caminin güvenlik kamerasına da yansıyan olay sonrası Ö.F.Y., polise haber verdi. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği Orhan Ö.\'yü kısa sürede yakaladı.

Çaldığı telefonu aynı gün Gaziantep\'te sattığı belirlenen Orhan Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Orhan Ö. hastaneye getirilirken

- Acil servis önü

- Orhan Ö.\'nün hastaneden çıkarılışı

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otunun gidişi

- Orhan Ö.\'nün camiden namaz kılması

- Çantayı kurcalaması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 151 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ KELEPÇELİ HALDE KAÇTI

GAZİANTEP\'te gözaltına alınan 23 yaşındaki Hakan A., hastanede sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürülürken, bir fırsatını bulup, kelepçeli halde polisin elinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Neden gözaltına alındığı henüz öğrenilemeyen, Bursalı olduğu belirtilen Hakan A., hastanede sağılık kontrolünden geçirildikten sonra kelepçelenip, araca bindirilirken, bir fırsatını bulup, polisin elinden kaçtı. Polislerin peşinden koştuğu Hakan A., ara sokaklara girip, izini kaybettirdi. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Ancak, tüm aramalara karşın Hakan A., bulunamadı.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin çevrede arama yapması

- Polis araçları

- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)ÜST GEÇİT İSTEYEN MAHALLELİ ÇEVRE YOLUNU TRAFİĞE KAPATTI



BURSA\'da mahallelerinden geçen çevre yolunda sürekli kazaların yaşandığını belirtip, bölgeye üst geçit yapılmasını isteyen yaklaşık 100 kişilik grup, Yakın Doğu Çevre Yolu\'nu trafiğe kapatıp, eylem yaptı. Merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi sakinleri, Yakın Doğu Çevre Yolu\'nda sürekli kazaların olduğunu belirterek, yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 kişilik grup, bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirterek, üst geçit yapılmasını istedi. Grup, üst geçit yapılmasına ilişkin verilen sözlerin de yerine getirilmediğini öne sürdü.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altınsoy, mahalle sakinleriyle görüştü. Üst geçit yapılacağı sözünü alan mahalleli, yaklaşık bir saat sonra eyleme son verdi.

Görüntü Dökümü

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-Mahalle sakinleri yol kapatma eylemi detayları

-Polisin ikna çabaları

-İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altınsoy\'un vatandaşlarla konuşması

-Vatandaşların ikna olması ve yolun açılması

-Trafikten detay

-Çevik Kuvvet\'ten detay

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)SURİYELİ AİLENİN YAŞAM MÜCADELESİ

SURİYE\'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen 10 kişilik aile, yaşamını güç koşullar altında sürdürüyor. Suriye\'nin Münbiç kentinde yaşanan çatışmalar nedeniyle Şanlıurfa\'ya gelen 10 kişilik Edyep Ailesi, Yakubiye Mahallesi\'nde aylık 250 liraya kiraladıkları 2 odalı eski evde hayata tutunmaya çalışıyor. Savaş mağduru aile, komşularının verdikleri yiyeceklerle karınlarını doyurup, battaniyelerle soğuktan korunmaya çalışıyor. Savaştan önce mutlu bir hayatları olduğunu ancak son aylarda Münbiç\'e yönelik saldırılara daha fazla dayanamayarak eşi, annesi, gelini ve 6 çocuğuyla birlikte Türkiye\'ye geldiklerini belirten 52 yaşındaki Ahmed Edyep, yardımseverlerden destek beklediklerini söyledi. Türkiye ve Şanlıurfa\'nın güvenli olduğunu ancak zor şartlarda yaşadıklarını anlatan Edyep şunları söyledi: \"Savaş nedeniyle 4 kez yer değiştirdik, amacımız vatanımızdan kopmamaktı ancak peşimizi bırakmadılar. 2012 yılında Deyrizor\'daki evimizden çıkıp Haseke\'ye geçtik, sonra PYD orayı ele geçirdi, kendisinden olmayanları kabul etmiyordu, orada kalabilmek için kefil istiyorlardı, olmayınca bir sürü sıkıntı yaşatıyorlardı. Biz de bu yüzden Münbiç\'e geçtik ancak orayı da ele geçirince yapacak bir şeyimiz kalmamıştı. İki yaşında kızım var, annem yaşlı, büyük oğlum yeni evlenmişti onlar için Türkiye\'ye kaçmak zorunda kaldık. Ne yapalım Allah\'a sığındık, buraya geldik. Burada güvende olduğumuz için mutluyuz tabii ki. Tek sıkıntımız işimizin olmamasıdır. Her şeyimizi orada bırakıp geldik, kira ödüyoruz, eşim ve büyük oğlum iş bulursa başka bir eve taşınmak istiyoruz. Havalar soğudu, çocuklarım geceleri üşüyor. 10 kişi bu evde yaşamak zor oluyor.\"

Görüntü Dökümü

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- 2 odalı evde yaşam mücadelesi veren Suriyeli aile

- Yaşadıklarını tercüman aracılığıyla anlatan Ahmed Edyep

- Boş odada bulunan eşyalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 297 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)BALIKESİR\'DE 8 TON KAÇAK MİDYE ELE GEÇİRİLDİ



BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, denizin içine çuvallarla saklanmış yaklaşık 8 ton, çift kabuklu kum midyesi (Akivades) ele geçirildi.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Cunda Adası\'nda, denizde, avlanması yasak olan kum midyesi saklandığı bilgisi üzerine hareke geçti. Gündüz saatlerine bölgeye gelen ekipler, 652 çuvalda yaklaşık 8 ton akivades ele geçirdi. Piyasa değeri 160 bin Euro olan midyeler, sahil güvenlik botuyla denize bırakıldı.

Ekipler, midyeleri toplayanların bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Midyelerin denize bırakılmasından görüntü

Haber: Kadri KAYA-Hüsnü EVREN - Kamera: Sahil güvenlik kamerası / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)PROF. DR. İLBER ORTAYLI: 80\'DEN İTİBAREN KUDÜS, RESMEN İSRAİL BAŞKENTİ



TARİHÇİ ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Şunu biliniz ki 80\'den itibaren Kudüs resmen İsrail parlamentosunda ebedi başkent olarak ilan edildi. Zaten bütün bakanlığı da oraya taşımış\" dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kütahya\'da belediye tarafından organize edilen Hezar Dinari Kültür Merkezi\'ndeki toplantıya katıldı. Çok sayıda kişinin izlediği toplantıda konuşan Ortaylı, \"Kudüs, 11\'inci asır sonunda, 12\'nci asır boyunca, 13\'üncü asıra kadar Hıristiyan dünyasının bir sembolü halene gelmiş. Dolayısıyla burayı 2 asır kadar ellerinde tutmaları, Kudüs\'ün düşmesinden sonra, ellerinden alınmasından sonra ve artık 4 asır Osmanlı hakimiyetindedir ki; Kudüs\'ün ve bütün mukaddes toprakların altın çağıdır. Son sukut çağıdır, huzur çağıdır\" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması ile ilgili olarak da Prof. Dr. İlber Ortaylı, şunları söyledi:

\"Şunu biliniz ki 80\'den itibaren Kudüs resmen İsrail parlamentosunda ebedi başkent olarak ilan edildi. Zaten bütün bakanlığı da oraya taşımış. Devletler diyorlar ki; \'biz büyükelçilikleri taşımıyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler bu kararı tanımıyor.\' \'Tanımazsan tanıma, benim başkentimi sana mı soracağım\' diyor.\' Çoğu Amerikalı, hatta Trup\'un kendi de dahil, bunun ne olduğunu anlayacak adamlar değiller. Kudüs nedir? Kudüs\'ün dinler için anlamı nedir, öbür dinler bakımından nedir? Bunu bilecek adamlar değiller. O orada sempati topluyor kendine. Halbuki burada ortalığı karıştırıyor.\"

Yahudi lobisinin Türkiye\'ye birçok hizmetlerinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Türkiye, Amerika\'daki bilhassa biz Newyork\'ta Türk yürüyüşü bile yapamıyorduk. Onlar bizi destekledikten sonra. Dünyada hiç kimse hiçbir şey bilmeden sağa sola manasız şeyler attı, bunun gereği yok. Türkiye barut fıçısının üzerinde oturuyor. Burayı idare etmek kolay değil. Bir şeyi unutmayın, dünyada en son vatan edinen biziz. Yani 11\'inci asırda buraya gelmek ne demek biliyor musunuz? Geldiğiniz yer çöl de değil, Afrika\'nın köşesi de değil. Burası basbayağı kocaman imparatorluğun kurulduğu, milletlerin, kiliselerin, dinlerin yaşamış olduğu bir dünya. Dahiyane bir şekilde buraya nüfuz ettik\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Toplantıya katılanların,

-İlber Ortaylı\'nın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)KINALI KUZULARIN ELLERİNE ANNELERİ KINA YAKTI



ESKİŞEHİR\'de askere gidecek olan 12 gencin ellerine anneleri kına yaktı.

Odunpazarı Dernekler Platformu tarafından bu akşam Hicri Sezen Parkı\'nda, askere gidecek olan Hüseyin Can Saylan, Ramazan Güneş, Davut Demirhan, İsa Özcan, Halim Demirhan, Yakup Koçtan, Umut Tüzel, Abdullah Metin, Zafer Akakay, Abdullah Demir, Ramazan Yurdagöz ve Hüseyin Suna için uğurlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ile askere gidecek gençler, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Mehter takımı eşliğinde meşaleler yakılarak etkinlik alanına gelen gençler, sahneye çıkıp masaların üzerindeki Kuran\'a el basarak topluca yemin etti. Etkinlikte Kuran\'ı Kerim okunduktan sonra 2 koyun kurban edildi. Anneler, askere gidecek olan oğullarının ellerine kına yaktı. Kına yakılırken, bazı anneler oğullarına sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra sahneye çıkan yerel sanatçı Bülent Çıraklı\'nın söylediği türküler eşliğinde anneler ile oğulları karşılıklı oynadı.

Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı ve Ak Parti İlçe Başkanı Volkan Doğan yaptığı konuşmada, \"Kuran, bayrak, vatan ve millet sevdası için hep beraber 12 gencimizi askere uğurlamak için buradayız. Biz, son sözümüzü söylemeden, son nefesimizi vermeden bu ülkede ve bu topraklarda asla birilerinin söz söylemesine müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Askere gidecek olan gençlerle röportaj yapılması,

-Gençlerin mehter takım ile birlikte alana gelişleri,

-Gençlerin ellerini Kuran\'a basıp yemin etmeleri,

-Kurban kesimi, dua okunması,

-Annelerin kına yakması,

-Gençlerin anneleriyle oynaması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)ADANA\'DA KEBAP-ŞALGAM FESTİVALİ HEYECANI



SOSYAL medyada haberleşerek Adana\'nın çok eski bir kebap geleneğini yaşatanlar, dün de aynı yerde buluştu. Bu yıl 7\'incisi düzenlenen Kebap-Şalgam Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla başladı.

Başlangıcı en az 50 yıl önceye dayanan kentin Büyüksaat civarındaki Kazancılar Çarşısı\'nda sabahın ilk ışıkları ile ciğer ve rakı sofralarının kurulması, 2010\'dan itibaren sosyal medya üzerinden haberleşmeyle, bir gastronomi festivaline dönüştü. \'Dünya Rakı Günü\' adı altında her yıl aralık ayında, aynı semtin sokaklarında bu kez akşamdan sabaha kadar oturulan sofralar kuruldu. İl dışından da gelen binlerce kişi, kadınlı-erkekli gruplar halinde bu gecede bir araya gelmeye başladı. Etkinlik, 2 yıl önce Adana Valiliği tarafından \'alkollü içki reklamı yasağı\' çerçevesinde yasaklanınca, bu kez de \'Kebap-Şalgam Festivali\'nde Buluşalım\' mesajları kullanılmaya başlandı.

KATILIM DÜŞTÜ

Dün saat 19.30 sıralarında tarihi Büyüksaat ile tarihi Kazancılar Çarşısı\'nın bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi\'nde başlayan festivale, katılımın geçmiş yıllara oranla düşük olduğu gözlendi. 2010 ile 2015 yıllarında arasında düzenlenen festivallere 15- 20 bin kişi katılırken, bu yıl sayının 10 binin altına indiği görüldü.

YURTDIŞINDAN GELENLER DE OLDU

Her geçen yıl daha çok tanınan festivale yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi de geldi. Festivale ilk kez gelen ziyaretçiler, ortamın çok sıcak ve eğlenceli olduğunu söyledi. Adanalı ziyaretçiler ise halk inisiyatifinde gerçekleşen etkinliğin, Türkiye\'de bir ilk ve örnek olduğunu belirtti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kudüs gösterileri nedeniyle kentte mevcut güvenlik önlemleri üst düzeyde tutulurken, festival çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı. Seyhan Caddesi\'nden Ali Münif Yeğenağa Caddesi girişi ve Kızılay Caddesi\'nden geçen ara sokların bir kısmını barikatlarla kapatan polis, geçişleri kontorllü şekilde verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı resmi ve sivil polisler, alanda farklı noktalarda görev alırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de zırhlı araçlarla alan çevresinde koruma sağladı.

SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Kebaplarını yiyen ziyaretçiler, davul-zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi. Festival, sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Kebap ve şalgam festivalinden genel görüntüler

- Kebap pişirenlerin görüntüsü

- Davul zurna eşliğinde halay çekip oynayan vatandaşlardan görüntü

- Festivale katılan vatandaşlarla röp.

Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: Veysel DOGUÇ/ADANA ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



