DHA YURT BÜLTENİ - 1

Açlık grevindeki Nuriye Gülmen tahliye edildi

Gözyaşları ile karşılandı



ANKARA\'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği işine geri dönebilmek için 269 gündür açlık grevi yapan ve 193 gündür tutuklu bulunan Nuriye Gülmen\'in örgüt üyeliği suçundan mahkum edilmesine ve tahliyesine karar verildi. Tedavi altında bulunduğu Numune Hastanesi\'nden taburcu edilen Gülmen, ambulansla Altındağ ilçesindeki bir arkadaşının evine getirildi. Gözyaşları ve alkışlar ile karşılanan Gülmen, ambulanstan inerken zafer işareti yaptı.

Eskişehir\'de (KHK) ile kamudaki görevinden ihraç edildikten sonra \'işimi geri istiyorum\' diyerek Ankara\'da açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen, açlık grevinin 269\'uncu gününde, davanın 6\'ıncı duruşmasında tahliye edildi. Nuriye Gülmen\'in tahliye haberini alan yakınları da tedavi altında bulunduğu Numune Hastanesi\'ne akın etti. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, gelen yaklaşık 200 kişiyi olası bir eyleme karşı uzaklaştırdı. Hastanenin önünde etten duvar oluşturan çevik kuvvet ekipleri basın mensuplarının da burada görüntü almasına izin vermedi.

GÖZYAŞLARI İLE KARŞILANDI

Ambulansla hastaneden çıkarılan Nuriye Gülmen, Altındağ ilçesinde bulunan bir arkadaşının evine getirildi. Alkışlar ve gözyaşları içinde ambulanstan inen Gülmen, kendisi ile birlikte açlık grevi yapan ve daha önce tahliye edilen Semih Özakça ile zafer işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.

\'İŞİNE DÖNENE KADAR AÇLIK GREVİNE DAVEM EDECEK\'

Nuriye Gülmen\'in annesi Cemile Gülmen, tahliye haberini aldıktan sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek \"Kızımıza kavuştuk diye seviniyoruz. İnşallah açlığının bitmesini istiyoruz. Açlık grevi ile ilgili bir şey konuşmadık, ama işine dönmediği sürece bırakmaz. Daha çok yakından göremedik ama şu anda zayıf, yani bitkin durumda\" dedi.

Baba Şaban Gülmen ise, \"Tahliye olduğu için sevinçliyiz. İnşallah bu zor günleri de atlatıp daha iyi günlere kavuşmak istiyoruz. Daha çocuğumuzla konuşmadık, ama zannediyorum ki işine dönene kadar açlık grevine devam edecek. Fiziki olarak bitkin. Vücut yapısı çok zayıf, bitkin durumda. İnşallah düzelir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Güvenlik önlemleri görüntü

-Polis ve Nuriye Gülmen yakınlarının konuşmaları

-Polisin Gülmen\'in yakınlarını hastaneden uzaklaştıraması

-Nuriye Gülmen\'in ambulansla hastaneden çıkışı

-Nuriye Gülmen\'in ambulanstan indirilişi

-Nuriye Gülmen\'in yakınları tarafındna karşılanması

-Nuriye Gülmen\'in annesi Cemile ve babası Şaban Gülmen ile röp.

-Evin içinden görüntü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eski eşini ve kızını öldürdü, oğlunu yaraladı



ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde Güngör Kaçar, boşandığı 39 yaşındaki Gülay Gökdemir ile kızı 11 yaşındaki Betül Kaçar\'ı tabanca ile vurarak öldürdü, oğlu 15 yaşındaki Barbaros Kaçar\'ı ise ağır yaraladı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle\'deki TOKİ Konutları\'nda meydana geldi. Pide fırınında çalıştığı belirtilen Güngör Kaçar, çocuklarını ziyarete gelen bir süre önce boşandığı Gülay Gökdemir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi Kaçar, yanındaki tabancayı çekti, Gülay Gökdemir ile çocukları Barbaros ve Betül Kaçar\'a ateş etti. Silah sesleri üzerine bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, daireye girdiklerinde anne ve çocuklarını, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Gülay Gökdemir ile kızı Betül Kaçar\'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Ağır yaralanan Barbaros Kaçar, ambulansla Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güngör Kaçar, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı eşliğinde evde inceleme yapılırken soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apartmandan görüntü

-Olay yeri ve inceleme ekipleri

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Polislerin önlem alması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /GÖKÇEBEY(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bebeğini boğmaya çalıştığını iddia ettiği sevgilisini bıçaklayıp öldürdü



KONYA\'da Azerbaycan uyruklu 27 yaşındaki Aysel Eshme, 9 aylık bebeğini boğmaya çalışıp, hastanelik ettiğini iddia ettiği sevgilisi 34 yaşındaki Ümit Göker\'i 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 16.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kampüs yolunda meydana geldi. Bir barda çalışan Aysel Eshme, sanayide esnaflık yapan eşi M. E.\'den (38) 2 yıl önce boşandı, ancak birlikte yaşamaya devam etti. Eshme, 9 ay önce Emir ismini verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Aysel Eshme, yaklaşık 2 ay önce de M.E.\'yi terk edip, Ümit Göker ile ilişki yaşamaya başladı.

Eshme, önceki gün akşam , boşandığı eşinden olan 9 aylık Emir bebek ile birlikte yaşadığı sevgilisi Göker\'e bırakarak çalıştığı bara gitti. Göker de gece saatlerinde minik Emir\'i kanepeden düştüğünü ileri sürerek Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan minik bebek, hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakıma ünitesine alındı. Doktorların bebeğin durumdan şüphelenip hastane polisine bildirmesi üzerine Ümit Göker, gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından Ümit Göker serbest bırakıldı.

HEM KOVALADI HEM DE 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aysel Eshme, eski eşi M.E. ile birlikte dün polis merkezine giderek Ümit Göker\'in durumu hakkında bilgi aldı, ardından da çocuklarını görmek için hastaneye gitmek için yaya olarak yola çıktı. Bu sırada Göker, Aysel Eshme\'yi telefonla aradı. Görüşmenin ardından Ümit Göker, otomobille ikilinin yanlarına geldi. Konuşmak için otomobilden inen Göker ile Aysel Eshme arasında tartışma çıktı. Eshme, yanında taşıdığı bıçakla Göker\'i yaklaşık 50 metre kovalayıp, 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırılan Ümit Göker, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

\'ÇOCUĞUMU BATTANİYEYLE BOĞMUŞ\'

Olay sonrası gözaltına alınan Aysel Eshme, sağlık kontrolünden geçirildi. Eshme, gazetecilerin \'Niçin öldürdünüz?\' sorusuna gözyaşları içerisinde, \"Çocuğumu battaniyeyle boğmuş. Doktorlar nefessiz kaldığını, beynine oksijen gitmediğini söyledi. Onun için yaptım. Pişmanım\" dedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Aysel Eshme\'nin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

-Olay yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

- Ölen Ümit Göker\'in vesikalık fotoğrafı

Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kavga karışan kişinin üzerinden bomba süsü verilen düzenek çıktı

Erzurum\'un merkez Palandöken ilçesinde iki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye giden polisler, şahıslardan 34 yaşındaki Gökhan B.\'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenekle karşılaştı. Gözaltına alınan, üzerinden tabancayla sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., kendisinin YouTuber olduğunu iddia etti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Yenişehir kavşağında meydana geldi. İki kişinin kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgaya müdahale etti. Bu sırada polisler, kavgaya karışan kişilerden Gökhan B.\'nin beline sarılı bir nesne fark etti. Ekipler, nesnenin bomba olabileceği ihtimali üzerine şüpheliyi ellerini arkadan kelepçeleyerek yere yatırdı. Polisler, şüphelinin yanından uzaklaşıp, yolu yaya ve araç trafiğine kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, ardından da bomba imha uzmanı çağırdı.

\'BEN YOUTUBER\'İM\'

Bu sırada polis ekipleri Gökhan B.\'ye \"Üzerindeki saati kim yaptı\" diye sordu. Gökhan B. ise \"İnternette satılıyor\" diye cevap verdi. Polisin \"Hangi amaçla yaptın\" sorusuna ise \"Ben YouTuber\'ım\" diye yanıt verdi. Gelen bomba imha uzmanı polislerin yaptığı incelemede, Gökhan B\'nin üzerinde karton kutularla yapılmış bomba süsü verilen düzenek olduğunu belirledi. Üzerinden bir tabanca ile sahte polis kimliği çıkan Gökhan B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Canlı bomba şüphelisi şahsın yerde yatması

-Polislerin çevrede aldığı güvenlik önlemleri

-Canlı bomba şüphelisi ile polislerin arasında geçen diyalog

-Şüpheli çantadan detay

-Polislerin çevredeki vatandaşları uzaklaştırması

-Yerde yatan canlı bomba şüphelisine polislerin yaklaşması

-Elleri kelepçeli şahsın yerden kaldırılarak polis otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK /ERZURUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bursa\'da zincirleme kaza: 4 ölü, 11 yaralı

BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesinde işçileri taşıyan bir midibüs ile iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-Mudanya Karayolu üzeri İhsaniye Mahallesi mevkiinde, gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette seyretmekte olan, bir otomobil fabrikasında vardiyadan çıkan işçileri evlerine taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 2106 plakalı midibüse yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs Erdoğan Ağtürk kontrolündeki 16 UAU 77 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada midibüste bulunan Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41), Akın Demirkan (41) ile 16 SJT 66 plakalı otomobilde bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) hayatını kaybetti. Sürücülerden Cemal Gökhan Çalışkan, Erdoğan Ağtürk ve 9 kişi de yaralandı. Toplamda 1\'i ağır 11 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Bursa-Mudanya Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca trafiğe kapandı.

GÖRGÜ TANIKLARI AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİLİ SUÇLADI

Kazanın ardından gördüklerini anlatan vatandaşlar, Cemal Gökhan Çalışkan idaresindeki 16 SJT 66 plakalı otomobilin aşırı süratli olduğunu ve trafikte makas atarak ilerlediğini, kontrolden çıkıp midibüse çarpma sebebinin aşırı sürat olduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden ilk görüntüler

-Detaylar

----(EK)----

Hayatını kaybedenlerin adli tıp aracına taşınması,

Olay yerinden detaylar,

Kazalı araçlardan ve araçların kaldırılmasından detaylar,

Kazayı görenlerle röportaj

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Adıyaman\'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı



ADIYAMAN\'ın Besni ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Şambayat beldesinde meydana geldi. Salih Çoban yönetimindeki 02 DY 320 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Yusuf Felek yönetimindeki 02 KE 102 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan İbrahim Çoban ve Hüseyin Çoban olay yerinde yaşamlarını yitirirken, araç sürücüleri ile Mehmet Felek ve Suriye uyruklu Mustafa Hamo yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni ve Adıyaman\'daki hastanelere götürüldü. Kazada ölen 2 kişinin cesetlerdi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Ölen şahsa müdahale

- İtfaiye ekipleri

- Jandarma polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Ölen şahısların yakınlarının ağıtlar

- Jandarmanın toplanan kalabalığı dağıtması

- Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahalesi

- Ambulansın hastaneden ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aydın\'da zincirleme kaza: 2\'si ağır, 5 yaralı



AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2\'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Nazilli-Aydın karayolunda meydana geldi. Tuğçe Altındağ (29) yönetimindeki 09 HG 968 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjü aşıp, yan yola savruldu. Otomobil, önce karşı yönden gelen Mehmet Kaplan (33) yönetimindeki 09 Z 0010 plakalı hafif ticari araca, ardından da aynı yöne giden Metin Nezir Çetinkaya yönetimindeki 34 VE 7171 plakalı TIR\'a çarptı.

Kazada, sürücülerden Altındağ ve Kaplan ile her iki araçta bulunan Gamze Sabah (26), Habibe Kaplan (55) ve Sevim Kaplan (59) yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Altındağ ile Sabah\'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakan Tüfenkci: Türkiye\'nin yaptığı işlemler, hukuka uygun

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD\'de görülen Reza Zarrab ile ilgili davanın hukukilikten uzak ve kumpas davası olduğunu söyleyerek \"Türkiye\'nin yapmış olduğu işlemler, hem uluslararası hukukta, hem Türk hukukuna, hem de bankacılık mevzuatına uygun yapılan işlemlerdir. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye\'yi bir sıkıştırma ve ekonomik anlamda tedirgin etme operasyonuna dönüştürmek veya birileri tarafından yapıldığı gibi siyasi bir takım çıkarmalar yapmak doğru değildir, yanlıştır\" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, Malatya\'da Türk Hava Kurumu Şubesi\'nin açılışına katıldıktan sonra Battalgazi Belediyesi\'ni ziyaret etti. Ardından muhtarlarla toplantı yapan Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi\'ni ziyaret etti. FETÖ şüphelilerinin mahkemelerdeki savunmalarını eleştiren Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu: \"Mahkemelerde tiyatro oynasalar da, \'Bilmiyoruz, görmedik, duymadık\' deseler de bütün millet olarak esasında ellerimiz onların yakalarında. Elbette ki biz hukuk çerçevesinde adalete hesap vermelerini istiyoruz ve bu hesabı da hem adalete verecekler, hem de bu millete, hem de Cenab-ı Allah\'a verecekler. Çünkü onlar bu milletin geleceğiyle oynamaya çalıştırlar. Onlar bilemediğimiz veya bilip de ifade edemediğimiz güçlere alet olarak bu noktada gerçekten ne alçak olduklarını da bu millete göstermiş oldular.\"

\'HUKUKİLİKTEN UZAK, KUMPAS DAVASI\'

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, ABD\'de süren Reza Zarrab ile ilgili davanın hukukilikten uzak olduğunu ifade ederek, \"Türkiye için özellikle Reza Zarrab davasına baktığımız zaman, bir kere hukukilikten uzak bir dava, bir kumpas davası. Reza Zarrab\'ın yapmış olduğu veya ifade etmiş olduğu şeylerin eğer suç unsuru taşıyorsa, kendi şahsi olarak cezasını çekebilir, hiçbir sıkıntı yok. Türkiye\'nin yapmış olduğu işlemler, hem uluslararası hukukta, hem Türk hukukuna, hem de bankacılık mevzuatına uygun yapılan işlemlerdir. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye\'yi bir sıkıştırma ve ekonomik anlamda tedirgin etme operasyonuna dönüştürmek veya birileri tarafından yapıldığı gibi siyasi birtakım çıkarmalar yapmak doğru değildir, yanlıştır. Netice itibarıyla bizim yapmış olduğumuz bütün işlemler tamamen uluslararası hukuka uygun olarak yapılmış işlemler, Birleşmiş Milletler\'in almış olduğu kararlara uygun işlemler. Eğer Reza Zarrab yanlış yapmışsa, Amerika Reza Zarrab\'ın yanlış yapmış olduğunu söylüyorsa, kendisi orada gerekli cezayı, yargılamayı yapsın. Ama bunun faturasını Türkiye\'ye kesmek veya Türkiye\'ye bunu yansıtmanın doğru olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum\" diye konuştu.

\'CHP\'YE YAKIŞMIŞYOR\'

Bakan Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, para transferlerini gösterdiğini iddia ettiği belgelerle ilgili de şunları söyledi: \"Değerli arkadaşlar yalanlarla, dolanlarla siyaset yapılmaz. Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren çok açık ve net olarak dedi ki ispat ederseniz, \'Ben bu makamı ve görevi bırakacağım gibi, siyaseti bırakacağım\' dedi ve \'hodri meydan\' dedi. Türkiye\'de kime vermek istiyorsa getirsin, o belgeyi göstersin. Eğer doğru olduğuna inanıyorsa, samimi olduğuna inanıyorsa, birilerinin kumpasına gelerek siyaset yapması gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi\'ne de yakışmıyor. Ana muhalefet partisine hiç yakışmıyor. Biz dış ülkelerin kumpasların alışmıştık, ama bunun içten de bu değirmene su taşıyanları da görünce çok üzülüyoruz. Baktığımız zaman milletimiz zaten itibar etmiyor. Bu sadece bugünkü olay değil, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun geçmişine de baktığımızda ortaya attığı iddiaların nasıl yalan olduğu ortaya çıktı ama, yüzünün kızarmadığını görüyoruz. 2 gün veya 3 gün oldu ortaya koyabildikleri bir belge yok. Cumhuriyet savcıları harekete geçti. Samimilerse götürsünler versinler.\" Bakan Tüfenkci, Malatya\'da, Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesiyle ilgili de, \"Birileri özellikle ekonomik anlamda Türkiye\'yi yıpratmaya çalışırken, birileri de 2019\'a giderken fay hatlarını, kırılma noktalarını kaşımaya yönelik birtakım provokasyonlara girebiliyor\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi

- Bakanın ziyareti

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Bakan Tüfenkci\'nin soruları yanıtlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Eşini öldüren Tuğba: Bana vurunca dayanamadım



ADANA\'da boşanma aşamasında olan eşi Uğur Seviner\'i (41)bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Tuğba Seviner (32) ifadesinde, \"Bana vurunca dayanamadım\" dedi.

Olay, önceki gün akşam merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri mahallesinde meydana geldi. Uğur Seviner, ayrılma aşamasında olduğu eşi Tuğba Seviner\'in iddiaya göre kendisini Ali Kavran (29)ile aldattığını öğrendi. Eşiyle, Kavran\'ın aynı evde birlikte olduğunu öğrenen Seviner, alkol alıp yanındaki Özen Özaltunoğlu ile birlikte eşinin yanına gitti.

DAYAK YEDİ, BIÇAKLADI

Apartmana arkadaşıyla birlikte giren Uğur Seviner, eşiyle Kavran\'ı birlikte görünce tartışmaya başladı. Daha sonra Tuğba Seviner\'i döven Uğur Seviner, arkadaşıyla evden ayrıldı. Apartmanın girişinde Tuğba Seviner tarafından durdurulan Uğur Seviner tekrar tartışmaya başladı. İddiaya göre Uğur Seviner eşini burada bir kez daha dövdü. Bunun üzerine eve çıkarak bıçak alan Tuğba Seviner, apartman girişinde arkadaşıyla beklemeye devam eden Uğur Seviner\'i boğazından ve sol bacağından, araya girmeye çalışan Özen Özaltunoğlu\'nu ise kolundan yaraladı.

Boğazına aldığı bıçak darbesiyle aşırı kan kaybeden Uğur Seviner, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Özaltunoğlu ise çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, Tuğba Seviner\'i kısa sürede yakaladı. Cinayet zanlısı kadın ise sağlık kontrolüne elleri kanlı bir şekilde getirildi.

BU HAFTA BOŞANMA DAVALARI VARDI

İşlemlerinin ardından, sorguya alınan Tuğba Seviner ifadesinde, \"Bana vurunca dayanamadım. Cinayeti ben işledim\" dedi. Tuğba Seviner\'in sevgilisi olduğu iddia edilen Ali Kavran da gözaltına alındı.

6 yıllık evli olan çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 aydır ayrı yaşadığı, bu hafta içerisinde de boşanma davalarının olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana\'da boşanma aşamasındaki eşi Uğur Seviner\'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tuğba Seviner ve erkek arkadaşı Ali Kavran, Adli Tıp Birimi\'ne sağlık kontrolüne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Seviner ve Kavran, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gözaltına alınan Tuğba Seviner ve erkek arkadaşının adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kuyumcunun duvarını delip, altın çaldılar



ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesindeki bir kuyumcuya, cami avlusuna bakan duvarı kırarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kasayı açmaya çalıştı. Yoldan geçenler tarafından fark edildiklerini anlayan hırsızlar, hurdaya ayrılmış altınları ve saatleri çalarak kaçtı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi\'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Öksüz Camisi\'nin avlusuna bakan kuyumcu dükkânının duvarını sert bir cisimle kırarak içeri girdi. Hırsızlar ardından altınları çalmak için kilitli kasayı açmaya kalkıştı. Ancak bir süre sonra yoldan geçen kişilerin kendilerini fark ettiğini düşünen hırsızlar, yakalanacaklarını anlayarak tezgâh üstünde açıkta bulunan birkaç kol saati ile hurdaya ayrılmış altın takıları alıp kaçtı. Hırsızlar, işyerindeki güvenlik kameralarına da kaçarken zarar verdi.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların eşkâlini belirlemek için işyerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalınan altınların maddi değeri konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

İşyeri sahibi Bülent Ünal, \"Erken saatte olmasına şaşırdık. Görüntüleme merkezinden aldığımız ihbar üzerine işyerine geldik ama kıl payı kaçırdık. İşyerimizde hasar büyük, inşallah en kısa zamanda yakalanırlar\" dedi. İşyeri çalışanı Mustafa Balcı ise \"Gece saat 00.30-01.00 sıralarında iş yerinin duvarını delerek içeri girmişler. Birkaç küpe ve yüzük gibi hurda altınlar ile kol saatini çalmışlar. Fazla bir maddi kaybımız yok ama işyerinin içine zarar vermişler. Güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişi gözüküyor ama çok net değil\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hırsızların girdiği kuyumcu dükkanından görüntü

- Kuyumcu dükkanı içinden görüntü

- Hırsızların deldiği duvardan görüntü

Haber-Kamera: Erol GÜNGÖRDÜ /EZİNE(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şehit Uzman Çavuş\'a temsili mezar

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde 1994 yılında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen ve naaşı bulunamayan Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez için Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'ndaki şehitlikte temsili mezar yapıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez\'in adının yaşatılacağı temsili şehit mezar için tören düzenlendi. Törene Vali Şehmus Günaydın, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Tören, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez\'in özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Durali Dönmez\'in 1994 yılında Foça Jandarma Okulu\'nda temel eğitimini tamamladıktan sonra Jandarma Onbaşı olarak Hakkari Jandarma Özel Harekat Taburu\'na atandığı belirtildi. Dönmez\'in 3 Ekim 1994 tarihinde Mezih Deryadere bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olduğu, yoğun çatışma nedeniyle şehidin naaşına ulaşılamadığı kaydedildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra saygı atışı yapıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durali Dönmez\'in adının yaşatılacağı mezarı başında dua okundu. Ardından Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir tarafından şehidin babası Ömer Faruk Dönmez\'e Türk bayrağı teslim edildi. Baba Dönmez bayrağı öperek teslim aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Protokol saygı duruşu ve istiklal marşı

- Protokol mezar ziyareti

- Saygı atışı, detaylar

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Vali Aktaş, emniyet kapanına ayağı sıkışan Çiğdem\'in ailesini ziyaret etti



ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, Silopi ilçesinde yol kontrol noktasındaki emniyek kapanına ayağı sıkışıp yaralanan 10 yaşındaki Çiğdem Başak\'ın ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Savaş Konak ve Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy ile birlikte, önceki gün sabah saatlerinde Silopi ilçesindeki 1\'inci Cadde\'de bisikleti ile geçerken bacağını emniyet kapanına kaptıran Çiğdem Başak’ın ailesini ziyaret etti. Baba İsmail İlhan Başak tarafından karşılanan Vali Aktaş, aile ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette anne Nayime Başak, Vali Aktaş\'ın yanına gelerek, ilgilerinden dolayı teşekkürlerini illeti. Vali Mehmet Aktaş, Başak ailesine devlet olarak ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Çiğdem Başak\'ın tedavisinin Elazığ\'da sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu belirten Vali Aktaş, \"Dün road blocker dediğimiz yol kesiciye Çiğdem yavrumuzun bacağı sıkıştı. Bütün Silopi\'nin seferber olmasıyla Allah\'a şükür kısa bir sürede çocuk oradan kurtarıldı. Daha sonra çok seri bir şekilde askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Oradaki büyük ameliyattan sonra, akşam saatlerinde de Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Allah\'a şükür orada da müdahaleler devam ediyor. Ben az önce görüştüm. Yavrumuzun durumu oldukça iyi, inşallah bir sakatlık olmayacak, öyle görünüyor. Bugün çocuğumuzun babası İsmail Beye eçmiş olsun ziyaretinde bulunduk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Valinin aileyi ziyareti

-Ziyaretten detaylar

-Vali Mehmet Aktaş\'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN /SİLOPİ(Şırnak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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366 metrelik gemi Çanakkale Boğazı\'nı kapattı



ÇANAKKALE Boğazı, 366 metre uzunluğundaki Malta bayraklı \'Unayzah\' adlı konteyner gemisinin geçişi sırasında, tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Yunanistan\'ın Pire Limanı\'ndan İstanbul Ambarlı Limanı\'na giden 141 bin 77 groston ağırlığında, 366 metre uzunluğundaki \'Unayzah\' adlı gemi, dün saat 14.45 sıralarında, Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Gemi, saat 16.15 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. Boğaz\'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu dönen gemi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Geminin geçişi sırasında Boğaz, güvenlik amacıyla Marmara Denizi yönünden gelişler için tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Dev konteyner gemisinin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-9\' römorkörleri refakat etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazından geçen dev konteyner gemisinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

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