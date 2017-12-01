DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bir kişiye etek giydirip, kendisini bacağından vurduran suç örgütüne ikinci operasyon



İZMİR\'de, suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ve ailesi hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir kişiye etek giydirip, kendisini bacağından vurması için elindeki silahla tehdit eden V.İ. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir\'de etek giydirilen bir kişinin kendisini tabancayla bacağından vurduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda, kendisini vuran ve tedavi gördüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden kaçan kişinin T.Z. olduğu belirlendi. T.Z.\'nin havalimanından kendisini karşılayan grupla birlikte ayrıldığını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda T.Z. ve 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Erzincan\'dan gelen T.Z.\'yi İzmir\'de iki gün beklettiği, ardından da etek giydirip, Konak\'ın Gültepe Mahallesi\'nde bir futbol sahasına götürdükleri, burada kendi kendini bacağından vurması için zor kullandıkları öne sürüldü. T.Z.\'nin şikayeti üzerine emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında Çakıcı\'nın yeğeninİn de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında aranan ve yaşanan olayda T.Z.\'yi bacağından vurması için elindeki silahla tehdit ettiği belirlenen V.İ. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Tanınmamak için peruk takan V.İ.\'nin adresinde yapılan aramada sahte kimlik, bir miktar esrar ve tabancaya ait 7 fişek ele geçirildi. Emniyette sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen V.İ. tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10\'a yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Daha önce gözaltına alınanlardan görüntü

- İkinci operasyondan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşları tarafından öldürüldü



ADANA\'da 41 yaşındaki Uğur Seviner, boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77052 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Seviner, ayrılma aşamasında olduğu eşi 32 yaşındaki Tuğba Seviner\'in evine gitti. Ayrılma aşamasında olan eşler arasında başlayan tartışmaya, bu sırada evde bulunan Tuğba Seviner\'in arkadaşları 29 yaşındaki Ali Kavran ile 50 yaşındaki Özer Altınoğlu da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda Uğur Seviner, boğazına ve vücudunun bazı yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Seviner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Tuğba Seviner, Ali Kavran ve Özer Altınoğlu\'nu olay yerinde gözaltına alırken, cinayette kullandığı düşünülen iki adet bıçağı da ele geçirdi. Bıçağı kimin kullandığı henüz kesinlik kazanmazken, cinayet şüphelisi üç kişinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu devam ediyor.

ELLERİ KANLI GELDİ

Evde yaşanan arbede sırasında bıçağı kullandığı öne sürülen Tuğba Seviner, elleri kanlı şekilde sağlık kontrolüne getirildi. Sevgili oldukları iddia edilen Tuğba Seviner ve Ali Kavran, basın mensuplarının cinayetin nedenine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Soruşturma devam ederken, olayda şüpheli olarak adı geçen Özer Altınoğlu\'nun, ölen Uğur Seviner\'in arkadaşı olduğu, kavgayı ayırmaya çalıştığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki kalabalıktan görüntü

- Tuğba Seviner\'in oturduğu apartmanın görüntüsü

- Olay yerinde inceleme yapan polislerden görüntü

- Olayda kullanıldığı öne sürülen bıçaktan görüntü

- Olay yerirndeki polis araçlarından görüntü

- Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

- Tuğba Seviner\'in elleri kanlı şekilde sağlık kontrolüne getirilmesi

- Tuba Seviner\'in adli tıp biriminde beklerkenki görüntüsü

- Seviner\'in sağlık kontrolü sonrasında polis aracına bindirilmesi

- Şüpheli Ali Kavran\'ın sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı



MALATYA’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyük Hüseyin Bey Mahallesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kovanları toplayıp kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Boş kovan

- Sokaktan detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MALATYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü



AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan 40 yaşındaki Mustafa Başbunar, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sandıklı’ya bağlı Bekteş köyü Öziçi mevkiinde meydana geldi. Tarlasını süren Mustafa Başbunar yönetimindeki 03 LH 874 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan Mustafa Başbunar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Köylüler ve jandarmanın çalışması sonucu çıkarılan Mustafa Başbunar’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinde devrilen traktör ve cenaze

- Cenaze araca yüklenirken

- Olay yerinde jandarma ve ambulans

- Mustafa Başbunar opağı

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI /SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ATM\'lerden 400 bin lira çalan 2 Moldovalı yakalandı



TEKİRDAĞ ve Bursa\'da ATM\'lerden 400 bin lira çaldığı tespit edilen Moldova uyruklu 2 kişi, Edirne\'den Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda yakalandı.

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde 2 kişi, bir bankanın ATM\'sinin arka kapısını kırıp, alarm ve güvenlik sistemini devre dışı bırakarak yaklaşık 100 bin lirayı alarak kaçtı. Polis, güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin Moldova uyruklu Serghei Catranji ve Constantin Selemet olduklarını belirledi. Bulgaristan\'a gittikleri tespit edilen şüphelilerin önceki gün yeniden Türkiye\'ye giriş yapacakları bilgisi üzerine harekete geçen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda önlem aldı. Ekipler, operasyonla Serghei Catranji ve Constantin Selemet\'i yakalayıp, gözaltına aldı.

TOPLAM 400 BİN LİRA ÇALIMIŞLAR

Moldova uyruklu şüphelilerin daha önce de Bursa\'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde aynı yöntemle ATM\'lerden 300 bin lira çaldıkları ortaya çıktı. Daha sonra geldikleri Tekirdağ\'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise bir banka ATM\'sini devre dışı bırakmaya çalıştıkları ancak başarılı olamayınca kaçtıkları belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin ATM\'ye girmesi

-ATM kablolarını kesmeleri

-Şüphelinin kameranın görüş açısını değiştirmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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89 yaşındaki adamı dövüp, emekli maaşını gasp eden şüpheli tutuklandı



KONYA\'nın Ereğli ilçesinde 89 yaşındaki Ahmet Süher\'i dövüp, cebindeki emekli maaşı olan bin 100 lirayı gasp eden iki kişiden Uğur Ünüvar, yakalanıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Ereğli ilçesi Pir Ömer Mahallesi\'nde meydana geldi. Bakkaldan ekmek alıp evine doğru giden Ahmet Süher\'i durdurup, para isteyen 2 kişi, direnince yaşlı adamı dövüp, cebindeki emekli maaşı olan bin 100 lirayı alarak kaçtı. Hafif yaralanan Ahmet Süher, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerden birinin çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan 22 yaşındaki Uğur Ünüvar olduğunu tespit etti. Polis, Ünüvar\'ı evinde yakalayarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünüvar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Mültecileri, 10\'ar lira vermedikleri için kent girişine bıraktılar



ERZURUM İl Göç İdaresi\'nden Sivas\'a sevk edilen Pakistan uyruklu 254 mülteci iddiaya göre, sürücülerin kendilerinden istediği 10\'ar lirayı vermeyince getirildikleri otobüslerden kent girişinde indirildi. Mülteciler, ihbar üzerine gelen polis tarafından İl Göç İdaresi\'ne götürüldü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Organize Sanayi Kavşak\'ta meydana geldi. Erzurum İl Göç İdaresi\'nden ikamet etmeleri için Sivas\'a sevk edilen Pakistan uyruklu 254 mülteci, kiralık otobüs ve minibüslerle yola çıktı. Sivas girişine yaklaştıklarında iddiaya göre, sürücüler, kent merkezindeki otogara kadar kendilerini götürmek için kişi başı 10 lira ücret talep etti. Ancak mülteciler para vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine sürücüler, mültecileri kent girişinde araçlardan indirdi.

Yol kenarında bekleyen mültecileri fark edenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, kente yerleştirilmeleri için gönderildiği anlaşılan mültecilerin evrakını kontrol etti, ardından da İl Göç İdaresi\'ne teslim etti. Kent girişinde bırakılan mültecilerin soğuk hava nedeni ile üşüdükleri gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent girişine bırakılan mülteciler

-Soğuktan etkilenenler

-Polisin evraklarını incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sağlık ocağından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı



ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, sağlık ocağından bilgisayar çalan ve kimliği kameralardan saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı.

Akçakale ilçesinde geçen hafta Yeni Mahalle\'de bulunan 2 No\'lu sağlık ocağına geçen hafta giren bir kişi, içeride bulunan 2 bilgisayar ile doktorlara ait bazı malzemeleri çalarak kaçtı. Hırsızlığın ardından inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarından şüphelinin daha önce de çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi belirlenerek gözaltına alınan A.Ö., sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelinin sağlık ocağına girişi

- Şüphelinin bilgisayarları çalması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Dev emu yumurtaları kuluçkada



ESKİŞEHİR Hayvanat Bahçesi yetkilileri, devekuşundan sonra yeryüzünün en iri kuşu olan emuların kuluçka makinesindeki dev koyu yeşil yumurtalarından çıkacak yavruları heyecanla bekliyor.

Avus­tralya\'ya özgü uçamayan, fiziki görünümleri deve kuşlarına benzeyen emu kuşu dişisinin üç günde bir yuvaya bıraktığı beş dev yumurta kuluçka makinesinde özenle korunuyor. Koyu yeşil dev yumurtalarda büyüyen yavrular 48-56 gün içerisinde dünyaya merhaba diyecekler. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde kendisi gibi Avustralya\'ya özgün Valabiler ile birlikte yaşayan Emular 36-40 kilogram ağırlığında ve ortalama 1 metre 70 santim boyundadır. Sürü halinde yaşayan Emular saatte 7 kilometre hızla uzun yürüyüşler yapabiliyor ve gerekli durumda saatte 50 kilometre hızla koşabiliyorlar.

Üreme döneminde olan Eskişehir Hayvanat Bahçesindeki dişi Emuların, yaklaşık 3 günde bir bıraktıkları ortalama 525 gram ağırlığındaki dev yumurtalar, görevliler tarafından daha güvenli bir yol olan kuluçka makinesine yerleştiriliyor. Hayvanat Bahçesi yetkilileri, kuluçka süresi boyunca yumurtaların gerekli ısı ve nem değerlerinde tutulduğunu, ağırlıklarının her gün tartılarak, izlemeye alındığını belirterek, yavruların yumurtadan çıktıklarında yaklaşık yarım kilo ağırlığında ve 25 santimetre boyunda siyah beyaz çizgili olacaklarını söylediler.

Eskişehir Hayvanat Bahçesinde bulunan 8 emunun bulundukları alandaki yuvaları özel biçimde yumurtalarının şekli ve koyu yeşil renkte tasarlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'deki Emu kuşlarının,

-Emu kuşu yumurtalarının,

-Görevlilin dolapta muhafaza edilen yumurtaları kontrol etmesi

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İlker Başbuğ: Suriye\'deki iç savaşı Esad kazandı



GENELKURMAY eski Başkanı İlker Başbuğ, Ortadoğu\'yu konuşmak üzere Uludağ Üniversitesi\'ndeki söyleşide Osmanlı döneminde Ortadoğu ve Kürt sorununun temellerini ile Suriye iç savaşınına değindi. IŞID gibi bir yapılanma olmazsa Suriye\'deki iç savaşın bitmek üzere olduğunu belirten Başbuğ, \"Esad bu iç savaşı Rusya ve İran\'ın desteğiyle kazandı\" dedi.

Uludağ Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ortadoğu ve Türkiye başlıklı söyleşiye katıldı. Başbuğ konuşmasının başında Bursa\'nın Türkiye adına çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, \"Bursa\'da olmak bir ayrıcalık çünkü gerçekten Bursa gerek sosyal, gerek teknolojik açılardan sahip olduğu özellikler ile çok özel bir şehir. Bursa, önemli de bir tarih şehri, hangi noktasına gitseniz bir ayrıcalık taşıyan, tarihi değerler taşıyan bir şehrimiz. Biz de bugün bu şehirde sizlerle Ortadoğu ve Türkiye konusunu konuşacağız\" dedi.

İlker Başbuğ yaklaşık 2 saat süren söyleşide öğrencilere, yakın tarihte özellikle Osmanlı dönemini ele alarak Ortadoğu\'nun kritik olaylarını, tarihsel önem taşıyan noktalarını anlattı. Ortadoğu konusunun çok derin ve karmaşık bir konu olduğuna dikkat çeken Başbuğ, \"Ortadoğu karmaşık bir konum ve çözülememiş bir konu, kolay anlatılıp kolay yorumlanabilecek bir konu değil. Tabi ki bu konuda ben de uzman değilim. Ortadoğu dediğimiz zaman ilk önce şöyle bir yakın tarihteki dönemine bakmamız lazım. Ortadoğu dediğimiz yer dünyadaki ilk medeniyetlerin ortaya çıktığı, bütün büyük dinlerin ortaya çıktığı, bütün kültürlerin ortaya çıktığı bir yerdir. Ortadoğu\'yu bu programda yakın çağdan bugüne şeklinde inceleyeceğiz\" diye konuştu.

BAŞBUĞ, KÜRT SORUNUNUN TARİHSEL KAYNAĞINI ANLATTI

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ konuşmasının devamında, 1. Dünya Savaşı sonucunda yaşanan coğrafi değişikliklerin, Kürt sorununun kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Aslında 1. Dünya Savaşı sonucundaki yapılanma ortaya bir Kürt sorunu çıkarttı. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kürtler tabii ki etnik bir gruptur, bunda hiçbir sorun yok ama o dönemde İran\'ı bir tarafa bırakırsanız Kürtler artık ağırlıklı olarak Anadolu\'da; Türkiye\'de, Irak\'ta ve Suriye\'de yaşadılar. İran hariç Kürtler hep Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altında kaldılar. O dönemde hiçbir sorun yoktu. 20\'nci yüzyıldaki etnik milliyetçilik dönemine gelmeden önceki süreçte hiçbir sorun yok. Hele Osmanlı İmparatorluğu döneminde bakarsanız Kürtlerle Türkler kaynaşmış iki kardeş millettir. Fakat ne zaman ki 1. Dünya Savaşı sonrasında oluşan coğrafyada Kürt milletinin bir kısmı Türkiye hudutları içerisinde bir kısmı Suriye\'de ve bir kısmı da Irak\'ta kalıyor yani bir parçalanma yaşıyor sorunların bir noktada kaynağının bu yapılanma ile başladığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da tarihsel olarak dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.\"

\"SURİYE\'DEKİ İÇ SAVAŞI ESAD KAZANDI\"

Konuşmasında Suriye iç savaşına da değinen Başbuğ, \"Suriye\'deki iç savaşı Esad kazandı. Artık bunu böyle görmeniz lazım. Suriyedeki iç savaş bitmek üzere. İŞID gibi bir oyun, yapılanma olmazsa Suriye\'deki iç savaş son günlerine geldi. Siyaseti, stratejiyi tayin ederken bu hususu en üst noktaya koymanız lazım. Esad bu iç savaşı Rusya ve İran\'ın desteğiyle kazandı.\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan detaylar,

-İlker Başbuğ\'un konuşması

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bursa\'da Endüstri Zirvesi\'ne 60 ülkeden 1100 iş insanı katılıyor



BURSA\'da 4 ayrı fuarı tek çatı altında toplayan Endüstri Zirvesi, kapılarını açtı. Zirve kapsamında 60 ülkeden bin 100\'ü aşkın iş insanı, sektör temsilcileriyle buluşacak.

Bursa\'yı Türkiye\'nin ve bölgenin en önemli fuar merkezlerinden birisi yapmak için yeni nesil fuar organizasyonları düzenleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), aynı zamanda iş dünyasının küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmak için de projeler yürütüyor. Bu kapsamda BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. işbirliğinde kapılarını açan Endüstri Zirvesi, farklı ülkelerden gelen yabancı iş insanlarını ağırlıyor. 3 Aralık tarihine kadar Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi\'nde sürecek olan zirvede, Ekonomi Bakanlığı\'nın Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) Projesi kapsamında BTSO öncüğülünde önemli bir alım heyeti organizasyonu düzenlendi.

\'BURSA\'DA CİDDİ BİR KÜMELENME VAR\'

Zirvenin açılış töreninde konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Türkiye\'nin yatırım ve üretimiyle dünyada gıpta ile izlenen bir ülke olduğunu söyledi. Bursalı sanayicilerin şevk ve heyecanı ile üretim ve istihdamın her geçen yıl arttığını kaydeden Çelik, \"Bakanlık olarak yüksek katma değerli üretimimin artmasını ve yeni girişimcilerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Bursa\'da bu anlamda ciddi bir kümelenme faaliyeti var. Fuarlar kenti olma yolunda da ilerleyen Bursa, gösterdiği performansla ülkemizin hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlıyorö dedi.

6 KITADAN 1100\'Ü AŞKIN İŞ İNSANI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise geçen yıl zor bir dönem geçiren Türkiye\'nin 2017 yılı sonu itibariyle yüzde 6\'nın üzerinde bir büyüme ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi olacağına inandığını söyledi. Burkay, zirve kapsamında Kompozit, Raylı Sistemler, Makine ve Uzay Havacılık Savunma Ur-Ge projeleri organizasyonuna 6 kıtadan bin 100\'ü aşkın yabancı alıcının geldiğini söyledi. Sektörün iş hacmine büyük değer katan organizasyonun aynı zamanda Bursa\'da düzenlenen en kalabalık alım heyeti programlarından birisi olma özelliğini taşıdığını ifade eden Burkay, \"Ticari Safari Projesi ve Ur-Ge projeleriyle firmaların gerek yurt dışında, gerekse de yurt içinde dünyanın dört bir yanından firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiriyor\" ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de fuarcılığın Bursa ekonomisi için büyük bir değer olduğunu belirtti.

250 MİLYON DOLARLIK HEDEF

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, Endüstri Zirvesi\'nin 4 gün boyunca 4 ayrı fuarı ile Türkiye, bölgenin ve Bursa\'nın ihracatına, istihdamına ve iç satışına önemli katkılarda bulunacağına inandığını dile getirdi. Zirvenin imalat endüstrisindeki prosesleri ilgilendiren sektörlerin tek çatı altında topladığını kaydeden Ersözlü, fuara 410 stantlı katılım sağladığını vurguladı. 7 ayrı holde 40 bin metrakarelik alanın tamamının dolduğunu söyleyen Ersözlü, \"250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefiyle bu fuarı hazırladık. BTSO ile birlikte çok sayıda yabancı iş insanını fuarda ağırlıyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi, toplu halde kesildikten sonra standlar gezildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Törende ki konuşmalar

-Açılıştan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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