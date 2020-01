DHA YURT BÜLTENİ - 1

MUĞLA\'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

1)MUĞLA\'DA DEPREMDEN ETKİLENEN MAHALLE İÇİN TAHLİYE KARARI BEKLENİYOR



MUĞLA\'nın Ula İlçesi\'nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi\'nin merkez üssünü Muğla\'nın Ula ilçesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 00.49\'da meydana geldi. Yerin 25.44 kilometre derinliğinde olan deprem, Ula\'nın yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak belirledi.

Geçen Çarşamba akşamı da Muğla\'nın Ula İlçesi\'nde merkez üssü kırsal Arıcılar Mahallesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Muğla\'nın Ula İlçesi\'nde saat 00.49\'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Bu depremin ardından saat 01.45\'e kadar büyüklükleri 1.3 ile 3.7 arasında değişen 18 artçı sarsıntı daha oldu.

MUĞLA\'DA DEPREMDEN ETKİLENEN MAHALLE İÇİN TAHLİYE KARARI BEKLENİYOR

MUĞLA\'nın Ula İlçesi\'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle dağlık alanda bulunan 25 hanelik Arıcılar Mahallesi sakinleri, kurulan çadırlarda ve yakılan ateş başında sabahladı. Ula İlçe Kaymakamı Ali Yılmaz, \"Devlet olarak görevimizin başındayız. Can kaybı yok. Tüm görevliler mahalle halkı ile yakından ilgileniyor\" dedi.

Muğla\'nın Ula İlçesi\'nde önceki gün meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem 25 hanelik Arıcılar Mahallesi\'ni sokağa dökmüş, evlerde çatlaklar oluşmuş ve yollar kapanmıştı. Bugün (Cumartesi) saat: 00.49 sıralarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki sarsıntı ve arkasından yaşanan artçı sarsıntılar bu sefer daha büyük hasarlar verdi. 25 evdeki çatlaklara yenileri eklendi. Meydana gelen deprem ve artçılar nedeniyle mahalleye giden 4 kilometrelik yol, dağ eteklerinden düşen kaya parçaları ve çam ağaçları ile yine kapandı. Gökova Kavşağı\'nda bekletilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri Ula Kaymakamı Ali Yılmaz ile beraber mahalleye hareket etti. Dozerler kapanan yolları açtı. Köye ulaşan AFAD ekipleri iki çadır kurdu. Sağlık ekipleri panik ile fenalaşan insanlara ilk yardımda bulundu. Can kaybının yaşanmadığı depremde mahalle sakinlerinin bir kısmı elektrikli sobalarla ısıtılan çadırda bir kısmı ise sokakta yaktığı ateş başında sabahladı. Dağ eteklerine konulan yaklaşık 100 arı kovanı düşen kaya parçaları nedeniyle telef oldu. İki tane kerpiç evde duvar ikiye ayrıldı. Mahalle sakinleri evlerinden giyecek ve değerli eşyalarını alarak çadırlara yerleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen üç minibüs olası yeni bir depremde vatandaşları tahliye etmek için hazır bekletildi.Yaşanan deprem ile ilgili açıklama yapan Ula İlçe Kaymakamı Ali Yılmaz, \" 00.49 sıralarında deprem ve arkasından çok sayıda artçılar meydana geldi. Mahallede bekletilen görevlilerimiz vardı. Hazırdaki ekiplerle beraber kısa sürede dozerlerin yolu açmasıyla mahalleye ulaştık. Çadırlarımız kurulu, sağlı ekiplerimiz korkan vatandaşlarımızla ilgilendi. Can kaybı yok. Devlet olarak vatandaşımızın yanında gerekeni yapıyoruz. Muğla Valiliği kriz masası oluşturdu. Verilecek karar ile mahallenin tahliyesini sağlayacağız\" dedi.

Arıcılar Mahalle Muhtarı Selim Uysal, \"Şu an mahallede yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesi için görüşme halindeyiz. Tahliye için ilk olarak Karaböğürtlen Köyü\'nde bulunan ilköğretim okuluna geçici bir yerleşim olacak. Can kaybı yok ama evlerde hasar büyük. İki gündür korkudan evlerimize giremiyoruz. Devletimiz yanımızda her türlü ihtiyacımız karşılıyor\" dedi.

2)CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, ANTALYA\'DA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için Antalya\'ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP\'li Muratpaşa Belediyesi\'nin çeşitli projelerinin açılışını yapmak için hava yoluyla Antalya\'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Antalya Havalimanı\'nda çok sayıda partili tarafından \'Halkın umudu Kılıçdaroğlu\' sloganıyla karşılandı. CIP kapısından çıkış yapan Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanların ellerini sıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra geceyi geçireceği Akra Otel\'e geçti. Kılıçdaroğlu, yarın aynı otelde muhtarlarla basına kapalı bir toplantıda buluşacak. Ardından Muratpaşa Belediyesi\'nin toplu açılış törenine katılacak olan Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlara seslenecek. Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü ise geçen hafta meydana gelen hortum nedeniyle tarım alanları ve yerleşim yerlerinin zarar gördüğü Kumluca ile Finike ilçelerini ziyaret edecek.

3)ŞANLIURFA\'DA OTOMOBİL, KAMYONA ÇARPTI: 2 ÖLÜ



ŞANLIURFA\'da yol yapım çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı otoyolda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 33\'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep\'ten Şanlıurfa\'ya yönüne giden henüz sürücüsü öğrenilmeyen 51 BJ 250 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritten sağlanan yolda Hacı Çakmak yönetimindeki 21 EN 852 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ön bölümü hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki yaşlı kadın öldü. Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Ölenlerin kimliğinin tespiti için çalışma başlatılırken, kamyon şoförü Hacı Çakmak gözaltına alındı.

4)DÜZCE\'DE OTOMOBİL İŞYERİNE GİRDİ



DÜZCE\'de, başka bir otomobil ile çarpışıp, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındak işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ölen ve yaralanan olmadı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Küçüksu mevkisindeki kavşakta meydana geldi. 35 yaşındaki Tülay Şimşir yönetimindeki 34 DS 0159 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan 46 yaşındaki Nazlı Durna yönetimindeki 81 BZ 232 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan Durna\'nın otomobili, yol kenarında İbrahim Ayyıldız\'a ait işyerine girdi.

Nazlı Durna\'nın yara almadan kurtulduğu kaza anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nazlı Durna ile yanındaki erkeğin panik içerisinde araçtan inip, işyerini terk ettiği görüldü.

5)BURSA\'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM

BURSA\'nın İznik İlçesi\'nde hayvan otlatmaya giden 48 yaşındaki Ali Karakulak\'ın, arazide av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu.

İznik\'te çiftçilik yapan evli ve 1 çocuk babası 48 yaşındaki Ali Karakulak, sabah saatlerinde hayvan otlatmak için evden çıktı. Geri dönmeyen Karakulak, cep telefonuna da cevap vermeyince yakınları aramaya çıktı. Ancak sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Köylülerin de katıldığı çalışmalar sonunda, saat 21.00 sıralarında Kaynarca Köyü mevkiinde Karakulak\'ın, av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede ise Karakulak\'ın cesedinin 5 metre ilerisinde, kendisine ait silah bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Ali Karakulak\'ın cesedi, morga kaldırıldı. Karakulak\'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği, yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

6)SUYU DERİN OLMAYAN DEREYE DÜŞTÜ, BETON ZEMİNE ÇARPIP ÖLDÜ

BURSA\'da alkol aldığı dere kenarında dengesini kaybedip iki metre yükseklikten aşağıya düşen 54 yaşındaki Mustafa Kırgıl hayatını kaybetti. Olay, Merkez Osmangazi İlçesi, Soğukkuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. Nilüfer Deresi kenarında alkol alan Mustafa Kırgıl (54) dengesini kaybederek iki metre yükseklikten aşağıya düştü. Zemini beton olan ve 30 santim su birikintisi bulunan dereye yüz üstü düşen Mustafa Kırgıl hayatını kaybetti. Çevreden geçen vatandaşlar dere kenarında duvarın üstünde cep telefonu, muz ve bira görünce aşağıya baktıklarında hareketsiz yatan Mustafa Kırgıl\'ı görünce durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Kustafa Kırgıl\'ın öldüğünü belirlediler. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Kırgıl\'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından yukarıya çıkarıldıktan sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

7)AK PARTİLİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI; ESKİ VEKİL İLE 8 KİŞİ YARALANDI



KONYA\'da Ak Partilileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, Ak Parti eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur\'un da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.45 sıralarında Konya-Seydişehir karayolu Krom Kavşağı\'nda meydana geldi. Ayşe Koçak yönetimindeki 42 FHP 62 plakalı otomobil, Süleyman Ökmen yönetimindeki 42 AK 020 plakalı minibüsle çarpıştı. Seçim çalışmaları için Seydişehir\'e giden Ak Partililerin içerisinde bulunduğu minibüs, savrulup, takla attı. Kazada, sürücüler ayşe Koçak ve Süleyman Ökmen ile minibüste bulunan Ak Parti eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, Necati Sametoğlu, Mustafa Gönüllü, Gülfem Arı, Vesile Esra Aldur, Ayşenaz Aldur, Mehmet Ali Özbuğday yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

8)ADIYAMAN\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI



ADIYAMAN\'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Çelikhan Karayolu\'nun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Karabiber yönetimindeki 02 KU 038 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yücel Gölkap yönetimindeki 44 KC 508 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Ömer Dua Gökalp, Dilek Gökalp, Sinem Karabiber, Hanife Karabiber, Adem Karabiber ve adı öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavilerine başlanılan yaralılardan Hanife Karabiber\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10)MALATYA\'DA ERMENİ CEMAATİ\'NE AİT DERNEĞE TAŞ ATIP, KAÇTI



MALATYA\'da, Kurtuluş Kiliseleri Derneği Temsilciliği\'nin bulunduğu ofisin camı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşla kırıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Yeşilyurt Caddesi\'nde bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, bir binanın zemin katında bulunan Ermeni Cemaati\'ne ait Kurtuluş Kiliseleri Derneği Temsilciliği\'nin bulunduğu ofisin camını taşla kırdı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde poşet bulunan şüphelinin, diğer elindeki taşı ofise atıp kaçtığı, yoldan geçen bir kişinin de olayı şaşkınlıkla izlediği görüldü.

11)ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇAY PARTİSİNDE GIDA ZEHİRLENMESİ

BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde, Öğretmenler Günü için yapılan çay partisinde 14 öğrenci, 4 veli ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Savaştepe Cumhuriyet İlkokulu 2/A sınıfı velilerinin katılımıyla, Öğretmenler Günü için çay partisi düzenlendi. Çay partisine katılan veliler, evlerinde yaptığı pasta ve kuru gıdaları okula getirerek öğrencilere ikram etti. Çay partisinin sona ermesinin ardından evlerine dönen aileler, bir süre sonra kusma ve yüksek ateş şikayetiyle Savaştepe Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 4 veliye gıda zehirlenmesi teşhisi kondu. Gıda zehirlenmesi geçirenlerin 24 saat müşahede altında tutulacağı açıklandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Savaştepe Kaymakamı Fikret Zaman, \"24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhuriyet İlkokulun 2/A sınıfında bir çay partisi düzenlenmiş, çay partisinde pasta ve muhtelif gıda ve içecekler tüketmiştir. Bunun üzerine 14 öğrencimiz rahatsızlanarak İlçemiz devlet hastanesine intikal etmiştir. Şu anda bütün sağlık çalışanları tedavilerini yapmaktadır\" dedi.

12)ÖĞRETMENLER GÜNÜ\'NDE İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİ BETONA OTURTTU



KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesindeki bir okulun bahçesinde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasında okul müdürü bir çocuğu cezalandırarak tören boyunca beton zeminde oturttu. Öğrenci soğuk havada beton zeminde otururken, bazı öğrenci velileri tepki gösterdi.

Olay dün, Kartepe\'deki bir ilkokulun bahçesinde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasında meydana geldi. Kutlama sırasında okul müdürü A.G., iddiaya göre, yaramazlık yapan öğrenciye sinirlendirdi ve sırada duran öğrencilerin önünde beton zemine oturttu. Okul müdürü, öğrencinin tören boyunca yerden kalkmamasını istedi. Etkinlik sırasında okul bahçesinin etrafında bulunan veliler görüntü çekerken, bir yandan da bu cezalandırmaya tepki gösterdi. Bir kadın veli, \"Çok yanlış, orada öyle hepsinin içinde oturtulması çok yanlış. Haydi müdür oturtuyor, öğretmenler kaldırabilir. Psikolojisini düşünsene, ne olursa olsun o çocuk\" derken, bir veli, \"Öğretmenler müdahale edebilir ama?\", diğer bir veli ise \"Banka oturttursun, yere oturtmak ne demek? Karnı ağrır\" diyerek tepki gösterdi. Öğrenci tören boyunca yerde otururken, etkinliklerde dereceye giren öğrencileri öğretmenleri kutladı.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, olayla ilgili inceleme başlatacaklarını söyledi.

13)TARTIŞTIĞI 2 LİSELİYİ OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLA YARALADI



TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı lise öğrencileri E.A.A. (17) ve A.B.S.\'yi (17) okul önünde bıçaklayarak yaraladı. Öğrenciler hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Bir erkek şüpheli, iddiaya göre, daha önce tartıştığı iki öğrenciyi bulmak için okulun önüne gelip beklemeye başladı. Bir süre sonra okuldan çıkan E.A.A. ve A.B.S.\'nin yolunu kesen saldırgan, öğrencilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan üzerinde taştığı bıçak ile E.A.A. ve A.B.S.\'yi bıçakla bacaklarından yaralayıp kaçtı.

Kanlar içinde kalan iki lise öğrencisine, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Öğrencilerin tedavileri devam ederken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

14)KAR MASKELİ SOYGUNCU DEHŞETİ

DENİZLİ\'de yüzleri maskeli iki kişi, girdikleri evde 48 yaşındaki Tülay Yıldırım\'ı bıçak zoruyla tehdit ve darp ederek, kolundaki altın künye ile boynundaki kolyeyi gasp ederek kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım tedaviye alınırken, gaspçıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Pamukkale İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1172 Sokak\'taki bir evde meydana geldi. Tülay Yıldırım evde tek başınayken, iddiaya göre, zili çalarak içeri giren kar maskeli kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı. Bıçakla tehdit edilen ve ardından darp edilen Yıldırım\'ın, her ikisi de altın olan kolundaki künye, boynundaki kolye ile cep telefonu gasp edildi. Zanlılar daha sonra kaçtı. Yıldırım, olayın şokuyla 45 dakika sonra komşularına giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Yüzünde darp izleri bulanan Yıldırım ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayı öğrendikten sonra eve gelen, gasp edilen kadının kocası Yahya Yıldırım yaşanan bu duruma tepki gösterdi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

15)DİDİM\'DE TERÖR OPERASYONUNDA YAKALANAN İNGİLİZ VE KIZ ARKADAŞI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

AYDIN\'da terör örgütü PKK/PYD soruşturması kapsamında, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanan İngiliz vatandaşı J.A.R. (Joseph Andrew Robinson) ile \'silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen kız arkadaşı M.Y.A. (Mira Yashai Abdülselamoğlu) haklarında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Önceki ifadelerinde, yanlış tercümeden dolayı, \'YPG\'den eğitim aldığının\' yazılı olduğunu belirtip, \"Ancak eğitim almadım. Sadece medikal eğitimim var. 7 Temmuz 2015\'de Irak\'ın Süleymaniye kentine gittim. Buradan Kobaniye\'ye geçip sivillere yardım ettim. Herhangi bir şekilde silah kullanmadım ve savaşmadım\" diyen J.A.R.\'ın tahliyesine karar verildi, duruşma ertelendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü\'ne, e-posta ile KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren üç kişinin Didim\'de tatil yaptıkları ihbarı geldi. İhbar üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen 26 Temmuz\'da harekete geçti. Bir eve operasyon düzenleyen polis, İngiltere uyruklu J.A.R., Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. ve annesi V.P.R.A.\'yı gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere de el konuldu. İfadeleri alınan şüphelilerden J.A.R.\'nin 2015 yılında örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye\'ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirtip, \"YPG\'den silah eğitimi aldım, ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak İngiltere\'ye döndüm. 10 gün kadar önce M.Y.A. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye\'ye geldik\" dediği öğrenildi.

HOLLANDA VE İNGİLTERE\'DE HUKUK EĞİTİMİ

M.Y.A. da ifadesinde Hollanda ve İngiltere\'de hukuk eğitimi aldığını, J.A.R. ile 2015 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi. V.P.R.A. ise de ifadesinde birlikte tatile geldiklerini vurgulayıp, kızı ile J.A.R. arasındaki arkadaşlığı sonradan öğrendiğini kaydetti. Şüphelilerden J.A.R. ve M.Y.A.\'nın sosyal medya hesaplarında terör örgütünün kıyafetlerini giyerek, terör örgütü YPG\'nin propagandasını yaptıklarının tespit edildi, diğer şüpheli V.P.R.A. hakkında ise suç tespiti bulunamadı. Şüphelilerden V.P.R.A., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. İngiltere vatandaşı J.A.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Didim Cumhuriyet Savcılığı\'nca yürütülen soruşturmanın ardından İngiliz J.A.R. hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 5 yıldan 10 yıla, M.Y.A. hakkında ise \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçlamasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın ilk duruşması dün görüldü.

\"YPG\'DE EĞİTİM ALMADIM\"

İngiliz basın mensuplarının da izlediği duruşmaya Denizli Cezaevi\'nde tutuklu bulunan sanık J.A.R. oseph Andrew Robinson jandarma eşliğinde getirildi. Diğer sanık M.Y.A. ise duruşmaya annesi V.P.R.A. ve diğer yakınları ile geldi. Tutuklu sanık J.A.R, duruşmadaki ifadesinde, eski bir İngiliz ordusu mensubu olarak, Afganistan\'da terörizmle mücadele ettiğini belirtip, \"Orduda sıhhiye görevindeydim. Haberlerde Irak ve Suriye\'de yaşananları gördüğümde, aldığım medikal eğitimle, buradaki insanlara yardım etmek için Irak\'a gittim. Önceki ifadelerimde, yanlış tercümeden dolayı, \'YPG\'den eğitim aldığım\' yazıyor. Ancak eğitim almadım. Sadece medikal eğitimim var. 7 Temmuz 2015\'de Irak\'ın Süleymaniye kentine gittim. Buradan Kobaniye\' geçip sivillere yardım ettim. Herhangi bir şekilde silah kullanmadım ve savaşmadım. YPG ile PKK arasındaki ilişkiyi öğrendiğimde Suriye\'den ayrılarak Irak\'a döndüm. Kobani\'de sadece 3 hafta kaldım. Bundan ötürü problem olmayacağını düşündüm. YPG-PKK ilişkisini öğrenince, böyle bir terörist yapının parçası olamayacağımı düşündüm. Irak\'a dönünce peşmergelere katıldım ve orada 3 ay boyunca çalıştım. Ne Suriye\'de ne de Irak\'ta silah kullanmadım. 2017\'nin Temmuz ayında 1 aylığına Türkiye\'ye geldim. Amacım hem tatil yapmak hem de kız arkadaşım M.Y.A\'nın ailesiyle tanışmaktı. Tanımadığım biri tarafından yapılan ihbarla tutuklandım. Ben iyi bir insanım. Facebook\'ta paylaştığı fotoğraflar bana aittir. Askeri üniformalılardan biri benim. Fotoğraf Kobani\'de çekildi. Fotoğraftaki diğer askeri üniformalı kişi ABD vatandaşı. YPG saflarında savaşmaktadır\" dedi. Abdullah Öcalan ve PKK bayrağının bulunduğu Facebook paylaşımını ise \"Ben The Guardian Gazetesi\'nin yayımladığı bir makaleyi paylaştım. Bu fotoğraflar o haberin görselleridir. Amacım fotoğrafları değil, makaleyi paylaşmaktı\" ifadeleriyle yanıtladı.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanık M.Y.A. ise Türkçe savunma yapmayarak, tercüman istedi. Ancak, M.Y.A., kendisine tercümen verilmesine rağmen ifade vermeyip, polisteki ifadesinin droğru olduğunu söyledi. Savcı, sanıklardan J.A.R.\'nin tutukluluk halinin devamını istedi. İfadelerin alınmasını ardından mahkeme heyeti, sanıklaran J.A.R.\'nın tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

16)MANKEN BURCU ÇAĞLAYAN DAVASINDA, 13 YIL 9 AY HAPİS ALAN SANIK FİRAR ETTİ



ANTALYA\'da 7 yıl önce balkondan düşen manken Burcu Çağlayan\'ın (22) ölümüyle ilgili yargılanan işadamı İbrahim Tokgöz (41), Bölge Adliye Mahkemesi\'nde görülen temyiz duruşmasında 13 yıl 9 ay hapse mahkûm edildi. Tutuksuz sanık, karar okunduktan sonra salonda çıkan kargaşadan yararlanarak firar etti.

Antalya\'da evli ve 1 çocuk annesi Burcu Çağlayan, 2010 yılı 24 Temmuz gecesi işadamı İbrahim Tokgöz\'ün Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi\'ndeki evinin balkonundan, zemindeki elektronik mağazasının terasına düşerek öldü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 4 yıl süren soruşturma sonunda İbrahim Tokgöz hakkında \'kasten öldürme\', arkadaşı Murat Ergüç hakkında ise \'kasten öldürmeye yardım etme\' suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle dava açtı.

AVUKAT KARARA İTİRAZ ETTİ

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen dava sonunda Tokgöz ve Ergüç beraat etti. Burcu Çağlayan\'ın aile avukatı Ahmet Onaran, İstinaf Mahkemesi\'ne başvurarak karara itiraz etti.

Bölge Adliye Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi\'nde dün görülen temyiz duruşmasına sanıklar İbrahim Tokgöz ve Murat Ergüç ile Burcu Çağlayan\'ın avukatı Ahmet Onaran katıldı. Yargılama sonunda sanıklarında Ergüç\'ün beraatına karar veren mahkeme, Tokgöz\'ü önce ömür boyu hapse mahkûm etti. Mahkeme heyeti, sanığın cezasını, eylemin olası kastla gerçekleşmiş olması, tahrik hükümleri ve duruşmadaki iyi halini de değerlendirerek 13 yıl 9 aya indirdi.

FİRAR ETTİ

Karar sanık İbrahim Tokgöz\'ün yüzüne okunduktan sonra, ailesi ve yakınları mahkeme salonunda karara tepki gösterdi. Bu sırada yaşanan kargaşadan yararlanan Tokgöz, duruşma salonundan çıkıp izini kaybettirdi. Cumhuriyet savcılığı, İbrahim Tokgöz hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, firari sanığın yakalanması için çalışma başlattı.

AİLENİN AVUKATI KONUŞTU

Burcu Çağlayan\'ın aile avukatı Ahmet Onaran, kadın haklarını takip eden hukukçular olarak, bu davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi. 7 yıllık mücadelenin sonucunda eksik de olsa adaletin tecelli ettiğini belirten Onaran, \"TCK\'nın 62\'nci maddesinin böylesi bir sanığa uygulanmasının handikaplarını da görmüş bulunmaktayız. Biz kararı yeterli bulmuyoruz. Bölge Adliye Mahkemesi tüm raporları incelemiş ve karar vermiştir. Ailenin acısı nispeten dinmiştir. Firari sanığın yakalanmasının an meselesi olduğunu düşünüyoruz. Biz Yargıtay aşamasına da devam edeceğiz\" dedi.

17)CEZAEVİ FİRARİSİ HIRSIZLIK YAPINCA YAKAYI ELE VERDİ

BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde bırakılan park halindeki bir otomobili çalan cezaevi firarisi, polis tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, ilçe merkezinde, bu defa cep telefonu hırsızlığı yaparken suçüstü yakalandı.

Perşembe günü akşam saatlerinde, Sezai Yetim\'in Savaştepe Belediyesi önüne park edip, kontak anahtarını üzerinde bıraktığı 10 UU 739 plakalı otomobili çalındı. 5 dakika önce park ettiği otomobilini yerinde göremeyince şoke olan Yetim, polise gidip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, otomobili çalan kişinin hırsızlık suçundan konulduğu Çanakkale Cezaevi\'nden firar eden 40 yaşındaki M.K. (Mustafa Keskin) olduğu tespit edildi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, M.K.\'yi ilçe merekiznde telefon hırsızlığı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Çaldığı otomobil de park halinde bulunu, tutanakla sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K. ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi.

18)AYLA FİLMİN GALASINA YOĞUN İLGİ



ESKİŞEHİR\'de düzenlenen \'Ayla\' filminin galasında oyuncular, yoğun ilgi gördü.

Ayla filminin Eskişehir galası, bu akşam Özdilek Alışveriş Merkezi\'nde yapıldı. Galaya, filmin yönetmeni Can Ulkay ile oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Meral Çetinkaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ali Barkın katıldı. Türkiye ve Güney Kore arasındaki dostluğu anlatan Türkiye\'nin Oscar adayı filmin galasına sinemaseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Galada konuşan yönetmen Can Ulkay, filmin yönetmeni olmasına karşın, en az kendisinin tanındığını belirtti. Ulkay, \"bugün özel bir gün. Aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu nedenle tüm öğretmenlerin günlerini kutluyorum. Bugün aynı zamanda filmin çekimlerinin başladığı gün. Bugüne kadar geldik\" dedi.

Oyunculardan Meral Çetinkaya da Eskişehir\'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, \"Bu film sevgiyi anlatıyor. Savaşlar bir zaman bitecektir mutlaka. Sizler ve çocuklarınız savaşa karşı olarak yetişeceksiniz. Sizleri çok seviyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yönetmen Can Ulkay ile oyuncular, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

19)KONYAALTI KİTAP FUARI, KAPILARINI 8\'İNCİ KEZ AÇTI

ANTALYA\'da, bu yıl 8\'incisi düzenlenen Konyaaltı Kitap Fuarı, Konyaaltı Belediyesi\'nin yeni inşa ettiği Kongre ve Fuar Merkezi\'nde açıldı. İlki \'Okumak lazım\' sloganıyla gerçekleştirilen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, bu yıl sekizinci kez kapılarını açtı. Konyaaltı Belediyesi\'nce bu yıl inşa edilen, 3 bin 500 kişilik Kongre ve Fuar Merkezi\'nde düzenlenen fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP\'li belediye başkanları Ümit Uysal, Turgay Genç, Serkan Küçükkuru, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya protokolünden birçok kişi katıldı.

\'YENİ NESİL, OKUYOR\'

Fuarın açılışında konuşan Vali Karaloğlu, kitabın, insanlığın en değerli hazinesi olduğunu söyledi. Şehirlerin ruhunu sadece altyapıyla üstyapının değil, sanatsal ve kültürel etkinliklerin de oluşturduğunu belirten Karaloğlu, Belediyelerin kültürel etkinliklerine destek veriyoruz. Artık yeni neslimiz, okuyor. Bizim eğitim seviyemiz, yükseldikçe, okuryazarımız da artıyor. Gençlerin sürekli televizyon ve bilgisayarda olduğu söyleniyor. Ben, bunu kabul etmiyorum. Çocuklar, bizden iyi ve çok okuyorlar. Türkiye\'de basılan kitap sayısı, her gün artıyor. Yeterli değil, geliştirmek için etkinliklerin sayısını artırmak gerekiyor diye konuştu.

İLK KEZ, YENİ YERİNDE

Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek ise açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü\'ne denk getirdiklerini belirtti. Öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Böcek, 200 yayınevinin 52 stant ile fuarda yer alacağını anlattı. Böcek, 130 yazarın katılacağı 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı\'yla yeni bir rekor kıracağız. Çadırlarda başladığımız fuarı daha sonra Cam Piramit\'e taşımıştık. Şimdi ise kendi yerimizde düzenlemenin mutluğunu yaşıyoruz dedi.

\'TÜRKİYE, KİTAP OKUMA ORANINDA DÜNYADA 86\'NCI\'

ATSO Başkanı Çetin de Türkiye\'nin kitap okuma oranında, dünyada 86\'ncı sırada olduğunu kaydetti. Çetin, şunları söyledi

Yani gelişmemiş olarak nitelendirdiğimiz ülkelerle aynı kategorideyiz. TÜİK\'e göre, Türkiye\'de kitap, ihtiyaç listesinin 235\'inci sırada yer alıyor. Kitap okumaya ayrılan süre, günde yalnızca 1 dakika. Buna karşı televizyon izlemeye 6 saat, internete 3 saat harcıyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen bir ülkede bu rakamlar, kabul edilebilir değildir.

İZDİHAM YAŞANDI

Konuşmaların ardından heyet, fuar alanına girdi. Katılımcıların girişi sırasında ise izdiham yaşandı. Bazı katılımcılar, döner kapıda sıkıştı. İçeri girebilen bir kadın, dışarıda kalan kızı için güvenlik görevlileriyle tartıştı. Dışarıda kalan genç kız, otomatik kapıyı iterek, zor da olsa içeri girebildi.

Konyaaltı Kitap Fuarı, 3 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak.

20)2. TUZLA KİTAP FUARI AÇILDI

İSTANBUL Tuzla Belediyesi\'nin düzenlediği 2. Tuzla Kitap Fuarı törenle açıldı. Fuar, 24 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Tuzla Belediyesi 2. Kitap Fuarı, Tuzla Marina\'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Ak Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma, Hulusi Şentürk ve Osman Boyraz, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve vatandaşlar katıldı. 2. Tuzla Kitap Fuarı\'nda 130\'a yakın yayın evi, 150\'nin üzerinde yazar ve şair imza ve söyleyişiler ile kitap tutkunlarıyla buluşacak. Kitap fuarı, 24 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açılışta yaptığı konuşmada, \"Biz biliyoruz ki insan oğlunun bütün hayat mücadelesinde en önemli kazanımı bilgidir. Bu bilgileri elde edeceği kişi annesi ve öğretmenidir ve önemli bir kaynakta yol arkadaşı kitaptır. Hayatın neresinden bakarsanız bakın, ne olursa olsun her şey akla, akıl ise bilgiye muhtaçtır. O bilgiyi elde edecek olan kaynaklara baktığımızda en önemli kaynaklardan bir tanesi kitaptır. Kitabın gösterdiği kılavuzla beraber almış olduğumuz bilgiler bizim kendi kılavuzumuzu oluşturacaktır. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki, ülkelerin çok büyük bir mücadelede büyük bir hızla yarıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu yarışın kulvarı artık nerede olduğunu söylersek üniversitelerdir. Bunların yanında enstitülerdir, kütüphanelerdir, kültürdür, sanattır ve bu yarış kulvarında en önemli yol arkadaşımız ve bizim en önemli kılavuzumuz, kaynağımız kitaptır ve bilgidir. Bu günkü bir kampanyayla da kütüphanelerimizi Anadolu\'ya yayıyoruz. 5 ilimizde bu gün yapılacak olan kitap bağışı ile beraber 5 ilimizde de kütüphane açarak bu kitap okuma alışkanlığını kazandıracağız. Eğer ki dünyadaki yarışta yer almak istiyorsak okumak ve bilgi edinmek zorunda olduğumuzu biliyoruz\" dedi.

Açılışın ardından stantlar gezilirken, Mardin, Bitlis, Van ve Mardin illerindeki okullara kitap bağışında bulunuldu. Ak Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma ve Hulusi Şentürk, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan kendi yazdıkları kitaplarını okuyucularına imzaladı.

21)ÖĞRETMEN ÇİFT, \'ÖĞRETMENLER GÜNÜ\'NDE HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ



BURSA\'da öğretmenler Mücahit Kenan Bozkurt ile Emel Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde hayatlarını birleştirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çift, çifte kutlama yaptı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi\'nde öğrenim görürken tanışan Mücahit Kenan Bozkurt ve Emel Bozkurt, 6 yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenme kararı aldı. Geçen Şubat ayında evlenme teklifinde bulunan Mücahit Kenan Bozkurt, düğün tarihini de 24 Kasım olarak belirleyerek Emel Bozkurt\'a sürpriz yaptı. Çift, dün yapılan düğünle dünya evine girdi.

Özel bir kolejde bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmenliği yapan Mücahit Kenan Bozkurt, \"Eşim de öğretmen, ben de öğretmenim, ailemiz ve çevremiz de öğretmen. Böyle bir günde, böyle bir organizasyon yaptığımız için mutluyuz. Bilerek bu tarihi aldık. Çok mutluyuz\" dedi.

Zonguldak\'ın Çaycuma İlçesi\'nde bir okulda psikolojik danışman olarak görev yapan Emel Bozkurt ise, düğün tarihinin kendisine eşinin bir armağanı olduğunu ifade etti. Bozkurt, \"Şubat\'ta evlilik kararı aldık, Temmuz\'da nişan yaptık. Şimdi de evleniyoruz. Herkes okulda bugünü kutlarken, biz düğünle bunu daha anlamlı hale getirdik\" diye konuştu.

Emel Bozkurt, Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım\'ın evlilik yıldönümü de olacağı için daha fazla anlam ifade edeceği belirtti.

