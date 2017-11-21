DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KARTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kocaeli\'nde, Samanlı Dağları zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi kar yağışı ile beyaza büründü.

Türkiye\'nin önde gelen kayak merkezlerinden olan Kartepe\'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kar yağışına döndü. Kar yağışı ile birlikte kayak merkezi beyaza büründü. Kayak merkezine giden yolda bulunan restoranlara uğrayanlar kar yağışını izlemenin keyfini çıkardı. Kar lastiği bulunmayan ve otel bölgesine gitmek isteyen bazı araç sürücüleri, karla kaplı yolda güçlükle ilerledi.

Görüntü Dökümü

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-Kartepe\'de beyaza bürünen yerlerden görüntü

Haber-Kamera: Ergün AYAZ /KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ALANYA\'DA DOLU SERALARA ZARAR VERDİ

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde etkili olan dolu yağışı seralara zarar verdi. Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, 100- 120 dekar alanda zarar meydana geldiğini söyledi.

Alanya\'ya bağlı Payallar Mahallesi\'nde dün gece dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle bölgedeki naylon seralar çöktü, pek çok seranın camları da kırıldı. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarına katılan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, üreticilerin mağdur olduğunu söyledi. 100- 120 dekar alanda zarar meydana geldiğini aktaran Musluoğlu, \"Doludan dolayı 2- 3 metre olan seralar yere indi. Üreticiler eğilerek, apalayarak ürünleri kurtarmaya çalıştı\" dedi.

\"SERALARIN YENİLENMESİ LAZIM\"

Serası zarar gören çiftçilerin sezonu kapattığını vurgulayan Musluoğlu, \"Zarar basit gibi görünüyor. Ancak olay gerçekte çok farklı oluyor. Bu üreticilerin yıl boyunca üretim şansı yok. Çünkü seraların yenilenmesi lazım. Bunun için de acil sıfır faizli kredi verilmesi ve borcu olanların da borcunun ertelenmesi gerekiyor\" diye konuştu.

\"BİR TANE SİGORTALI ÇIKTI\"

TARSİM yasasındaki mülkiyet sorunu nedeniyle birçok üreticinin mağdur olduğunu savunan Musluoğlu, \"Dede öldü. Tarlayı oğlan ve torunları ekip biçiyor. Dolayısıyla mülkiyet sorunu oluyor. Sabahtan beri dolaşıyoruz. Bir tane sigortalı çıktı. Mülkiyet aranmadan bu alanların kayıt altına alınması gerekiyor. TARSİM\'in göndereceği ekspere, tarım müdürlükleri ve ziraat odaları da destek vererek bu sorun çözülür\" dedi.

\"SERANIN YENİLENMESİ GEREKİYOR\"

Üretici Mustafa Uçak da dolunun ağırlığından dolayı seralarının çöktüğünü aktardı. Sezonu bitirdiklerini ve önlerindeki sezonu kurtarmak için çalışacaklarını kaydeden Uçak, \"Dolu yağışı 4 dönüm serama zarar verdi. Bu seranın yenilenmesi gerekiyor. Devletten yardım bekliyoruz. Devletin vereceği destekle yaz sezonunu kurtarabiliriz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Zarar gören seralardan görüntü

- Çiftilerin ürünleri toplaması

- Turgut Musluoğlu\'nun açıklamaları

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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3)SURİYELİ MÜLTECİ GRUP, PALA VE SOPALARLA DEHŞET SAÇTI



ADAPAZARI\'nda yaklaşık 20 kişiden oluşan Suriyeli mülteci grup, elerinde pala, bıçak ve sopalarla bir başka mülteci gruba saldırıya gittikleri anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Adapazarı Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak\'ta dün gece 22.00 sıralarında saatlerinde meydana geldi. İki Suriyeli mülteci grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Ardından yaklaşık 20 kişilik mülteci grup, tartıştığı diğer grubun yaşadığı binaya ellerinde pala, bıçak ve sopalarla gitti. Binayı taşlayan öfkeli grup camlara çıkan diğer gruba bağırarak, tehditler savurdu. Kalabalığa müdahale eden çevredekiler, saldırganları dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Kalabalık bir süre sonra olay yerinden ayrılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ellerinde palalarla sokak ortasında dehşet saçan saldırgan grup, bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde ellerinde pala, bıçak ve sopa bulunan grubun kavga ettikleri kişilerin evlerine taş attıkları ve tehditler savurdukları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera kaydında gurubun gelişi

-Ellerinde pala, bıçak ve sopalar

-Tehditler savurmaları

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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4)BURSA\'DA SİLAHLI İKİ GASPÇI MARKETİ SOYDU



BURSA\'da bir markete gelen silahlı iki kişi, işyeri sahibi Abdülmecit Dalmışlar\'ı etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan yaklaşık bin lira parayı alarak kaçtı. Soygun anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 22.23\'te Merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Cihan Sokak\'ta bulunan bir markette meydana geldi. Market sahibi 35 yaşındaki Abdülmecit Dalmışlar, işyerini kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada, biri siyah deri montlu diğeri mavi spor eşofmanlı, yüzleri maskeli iki kişi ellerinde tabancalarla içeriye girdi. Silahlı gaspçılardan biri işyeri sahibi Abdülmecit Dalmışlar\'ı deterjan reyonuna götürerek etkisiz hale getirdi. Diğer soyguncu ise kasadaki yaklaşık bin lirayı alarak iç çamaşırına doldurdu. Paraları alan soyguncular koşarak izlerini kaybettirdi.Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunun ardından Abdülmecit Dalmışlar\'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Zanlıların markete gelmesi

Silah çekmeleri

Abdülmecit Dalmışlar\'ı reyona götürmeleri

Kasadan paraların alınması

Zanlıların olay yerinden kaçmaları

(AKTÜEL)

Polis ekiplerinin kayıtları incelemesi

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)PKK\'LILARIN MEZAR TAŞLARI DEĞİŞTİRİLDİ



DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi\'ne gönderilen uyarı yazısı üzerine Yeniköy Asri Mezarlığı\'nda bulunan PKK\'lı teröristlere ait üzerlerinde \'şehit\' ifadesinin yanısıra örgütü simgeleyen slogan ve falamaların bulunduğu mezar taşları değiştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nce Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü\'ne gönderilen yazıda, Yeniköy mezarlığında bulunan PKK\'lılara ait mezarlarda üzerlerinde PKK\'yı simgeleyen, yazı, söz, sözde örgüt flaması-arması ve \'şehit\' ibaresi bulunan mezar taşların değiştirilmesi istenilmişti. Emniyetin talebini işleme alan Mezarlıklar Müdürlüğü, bugün Yeniköy Asri Mezarlığı\'nda bulunan ve ilk olarak tespit 25 PKK\'lının mezar taşları değiştirildi. Üzerlerinde terör örgütü PKK-PYD simgelerinin yanı sıra sloganlarının da yer aldığ mezar taşları, belediye tarafından yaptırılan ve üzerinde sadece ölen kişinin adı, doğum ve ölüm tarihi ile ruhuna Fatiha yazılı mezar taşı yapıştırıldı. Mermerden hazırlanan yeni mezar taşları, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemleri altında, Yeniköy Asri Mezarlık\'ta görevliler tarafından eski mezar taşları yenileri ile değiştirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlıktan görüntü

-Güvenlik önlemleri

-Teröristlerin mezar taşlarında yazılanlan

-Hazırlanan yeni mezar taşları

-Mezar taşlarının yapıştırılması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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6)PKK SIĞINAĞINDA PATLAYICI VE HAVAN ELE GEÇİRİLDİ



OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK\'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta plastik patlayıcı, 60 milimetrelik havan ve bu silahlara ait mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Merkeze bağlı Yarpuz köyü Kösür Dağı mevkiinde bir sığınak ve barınak olduğu tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, 150 litrelik 3 adet mavi jelikan ve 2 adet 25 litrelik beyaz bidon içerisinde toprağa gömülü hahlde 1 adet 60 milimetrelik havan, havan nişangâhı, havana ait 3 ayak ve dip tablası, nişan tertibatı, çabuk nişangâh aleti, 2 adet anti tank roketatar mühimmatı, 5 adet RPG roketatara ait sevk fişeği, roketatar dürbünü ve adaptörü, 5 kilo TNT patlayıcı, Glock marka tabanca, 40 adet 9 milimetrelik fişek, 136 adet Bixi mühimmatı, fişek, otomatik av tüfeği, 41 adet av tüfeği fişeği, 3 adet avcı yeleği, 120 metre kablo, pusula, fotoğraf makinesi, kütüklük, makas, dijital tartı, tencere, demir testeresi, kablolu fener, 4 adet büyük boy pil, 16 adet kalem pil, bol miktarda gıda ve giyim olmak üzere yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tabelası

- Ele geçirilen malzemelerden genel görüntü

- Havan topundan detay görüntü

- Tabanca tüfek, fişek görüntüleri

- EYP düzeneği ve kablolardan detay

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL /OSMANİYE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)IRAKLI İŞÇİ, ÇALIŞTIĞI İNŞAATTA ÖLÜ BULUNDU



ZONGULDAK\'ta, 3 gündür kayıp olan 45 yaşındaki Iraklı Sabaah Hammad\'ın cesedi, çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda bulundu.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan PTT Zonguldak Başmüdürlüğü binasının inşaatında çalışan Sabaah Hammad, 3 gün önce ortadan kayboldu. Eşi ve 6 çocuyla birlikte 2 yıl önce Irak\'tan geldiği öğrenilen Hammad\'ın ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı. Hammad\'ın cesedi, dün akşam saatlerinde iş arkadaşları tarafından çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda bulundu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkarılan Hammad\'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemeden sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hammad\'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-PTT binası inşaatı

-İnşaatın içinden detaylar

-Cesedin ambulansa taşınması

-Bekleyen kalabalık

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)SEVGİLİSİ TARAFINDAN DÖVÜLÜP TECAVÜZ EDİLDİ



ADANA\'da 19 yaşındaki D.R.B.adlı genç kız, bir hafta önce tanıştığı erkek arkadaşı tarafından bir işyerine kapatılıp, 5 gün boyunca tecavüz ve darp edildiğini önü sürdü. Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Denizli Mahallesi\'nde ailesiyle yaşayan D.R.B., ayakkabıcılık yapan R.S. ile tanışıp sevgili oldu. Bir haftalık sevgilisinin çalıştığı ayakkabı imalathanesine giden genç kız, iR.S. tarafından alı konuldu. Kızlarından haber alamayan aile de polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Alı konulduğu 5 gün boyunca R.S.\'nin şiddetine maruz kalan D.R.B., R.S.\'nin alkol alıp sızmasından faydalanarak kaçtı. Yolda devriye gezen polislerden yardım isteyen ve vücudunun hemen her yerinde darp izi bulunan D.R.B., çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.

5 GÜN BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ

Hastanede tedavisi devam eden D.R.B., polise verdiği ilk ifadede, R.S.\'nin kendisine 5 gün boyunca tecavüz ettiğini ileri sürdü. Olayın yaşandığı ayakkabı atölyesine giden polisler, R.S.\'yi bulamadı. Olayın ardın kaçan R.S.\'yi arayan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Olay yerindeki polis araçlarından görüntü

- Tecavüze uğrayan D.R.B.\'nin ambulansla hastaneye getirilmesi

- Hastane önündeki ambulanslardan görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)SİNİR KRİZİ GEÇİRİP, EVİ YAKMAYA ÇALIŞTI

ADANA\'da psikolojik tedavi gören 34 yaşındaki Ali B., sinir krizi geçirip, bıçakla kendine zarar verdi. Çevresindekiler tarafından sakinleştirilemeyen genç adam, balkonundaki talaşları ateşe vererek evini yakmaya çalıştı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi 2000 Evler Mahallesi 76020 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ile aynı evde yaşayan Ali B., psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi görmeye başladı. Bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Ali B., gece yarısı sinir krizi geçirip, bıçakla kendine zarar verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin de sakinleştiremediği genç adam, bu kez de balkondaki talaşları ateşe vererek, evini yakmaya çalıştı. Kimseyi kendisine yaklaştırmayan Ali B., polisin uzun uğraşı sonucu evden çıkmayı kabul etti. Balkondaki alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü. Başında ve kollarında bıçak yaraları bulunan Ali B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali B.\'nin anne ve babası daha sonra polis merkezine giderek oğullarından şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sokaktaki itfaiye araçlarından görüntü

- Ali B.\'nin (Kolları sargılı ve yaralı) çevresindekilerle konuşması

- Ali B.\'ye ambulansta pansuman yapılması

- Balkondaki itfaiye erinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)YAĞMURDA DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Hakkı Güneri, yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi, Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Hakkı Güneri yönetimindeki 67 TR 865 plakalı motosiklet, sağanak yağmurda kontrolden çıkıp kayarak devrildi. Yola savrulan Güneri, yaralanırken sürüklenen motosiklet öndeki otomobile çarparak durdu. Yaralı sürücüye, yoldan geçen ortopedi doktoru Sinan Özlük, ilk müdahaleyi yaptı. Çevredekilerin şemsiye açarak yağmurdan korumaya çalıştığı Güneri, daha sonra gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Yerde yatan yaralı

-Yaralıya ortopedi doktoru Sinan Özlük\'ün müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Motosiklet

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)BURSA\'DA GASP YAPTI, SARP SINIR KAPISI\'NDA YAKALANDI



BURSA\'da, müşteri gibi girdiği markette silah tehdidiyle kasiyeri korkutup kasada bulunan bin lirayı alan Azerbaycan uyruklu T.Z. (33), yurtdışına kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı\'nda yakalandı. Olay, geçen 4 Kasım akşamı saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir marketler zincirinin Türkmenbaşı Caddesi\'ndeki şubesine müşteri gibi giren bir kişi, kasa bölümüne giderek belindeki tabancayı çıkardı ve kasiyer R.G.\'ye (21) doğrulttu. Kasiyeri silahla tehdit edip, kasada bulunan bin lira parayı alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aldıkları parmak izlerinden şüphelinin, hırsızlık suçundan kaydı bulunan Azerbaycan uyruklu T.Z. olduğunu belirledi. Araştırma yapan polis, şüphelinin yurtdışına kaçacağı bilgisine ulaştı. Bursa Emniyet Müdürlüğü\'nün uyarısının ardından T.Z., Artvin Sarp Sınır Kapısı\'ndan Gürcistan\'a gitmek isterken yakalandı. Bursa\'ya getirilen ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin markete girişi

-Silah çekip kasiyeri gasp etmesi

-Yere düşen paraları toplayıp kaçması

Haber: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)DENİZLİ\'DEKİ GÜNLÜK APARTLARA CEZA YAĞDI

DENİZLİ\'de, polis kent merkezinde bulunan apart dairelere yönelik denetimler yaptı. Günübirlik kullanılan yaklaşık 50 apartın incelendiği uygulamalar sırasında, sistemde kaydı olmayan ve günlük kayıt tutmayan apartlara toplam 210 bin lira para cezası kesildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde günlük kiralanan apart dairelerde eş zamanlı denetimler yaptı. Denetime çeşitli şubelerden toplam 80 polis katıldı. Ekipler, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsü çevresi ile Kınıklı, İstiklal, Değirmenönü ve İncilipınar mahallelerindeki günübirlik konaklama mekanlarında kapıları tek tek çalarak kimlik kontrolü yaptı. Toplam 50 apartın kontrol edildiği denetimde 12\'si yabancı uyruklu 130 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 5 kişi de gözaltına alındı. Denetimlerde günlük kayıt tutmadığı ve kaçak daire işlettiği tespit edilen 9 aparta, toplam 210 bin lira para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin emniyetten çıkması

-Polislerden detaylar

-Apart işletmelerinin kontrolü

-Apart dairelerde yapılan kontrollerden

-GBT sorgulamalarından detaylar

Haber-Kamera: Ramzan ÇETİN-Deniz TOKAT /DENİZLİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)AB BÜYÜKELÇİLERİNE ŞANLIURFA\'DA SIRA GECESİ

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, başkanlığında AB\'nin 24 ülke büyükelçisinin yer aldığı heyet, Şanlıurfa\'ya geldi. Büyükelçiler onuruna bir otelde gecesi düzenlendi.

AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger başkanlığındaki büyükelçi heyeti, bir dizi temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Şanlıurfa\'ya geldi. AB heyeti ilk olarak Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onurlarına bir otelde düzenlenen sıra gecesine katıldı. Sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde yöresel yemek yiyip acılı çiğköfte ikram edilen heyet, oldukça neşeli dakikalar geçirdi. Şanlıurfa\'da bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını tercüman aracılığına anlatan Delegasyon Başkanı Berger, organize edilen sıra gecesi için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'ye teşekkür etti. Organizasyona hayran kaldığını ifade eden Berger, \"Bizi bu kadar muhteşem bir yerde misafir ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yarın bu kenti yakından tanıyabilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hem modern bir kent göreceğiz, hem de binlerce yıllık geçmişe yolculuk yapabileceğimiz bir kent görebileceğiz. Bu akşam için bir kez daha size teşekkür ediyorum\" dedi.

Şanlıurfa Valisi Erin ise, heyeti Şanlıurfa\'da ağırlamakta mutluk duyduğunu belirterek, \"Şanlıurfa, dünyanın sayılı kültür ve hoşgörü kentlerinden birisidir. Şanlıurfa, farklı kültürlerin, inançların ve düşüncelerin binlerce yıldır harmanlandığı nadir şehirlerden birisidir. Şanlıurfa son 5 yılda 550 bine yakın Suriyeli sığınmacıyı da bağrına basarak her türlü ihtiyacını karşılıyor. Şanlıurfa seve seve bu ev sahipliğini ve hoşgörü özelliğini sığınmacılar için de göstermeye devam ediyor. Türkiye\'nin AB ile ilişkileri konusunda zaten sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkanımız söylemesi gereken her şeyi ifade ediyorlarö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şanlıurfa\'ya gelen AB heyeti

- Mağarada düzenlenen sıra gecesi

- Vali Abdullah Erin ve Berger\'in konuşma yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)VAN\'DA SEVGİ EVLERİNDEKİ ÇOCUKLARA JANDARMA ŞEFKATİ

VAN İl Jandarma Komutanlığı, \'Dünya Çocuk Hakları günü\' etkinlikleri kapsamında, kentte sevgi evlerinde kalan orta okul ve lisede okuyan 50 öğrenciyi ağırlayıp, araç ve gereçlerini tanıtıp gezdirdi. Etkinlikler kapsamında öğrenciler, ilk kez helikoptere binme fırsatı buldu.

İl Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle , aralarında ana okul öğrencileri\'nin de bulunduğu sevgi evlerinde kalan 50 öğrenciyi Jandarma Komutanlığında misafir etti. Jandarma çevre koruma inceleme ve trafik ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı. Zırhlı araçlara binme fırsatı da yakalayan öğrenciler, son olarak Jandarma\'nın arama kurtarma köpeği Kano\'nun gösterini ilgiyle izledi. Öğrneciler, yerde sürünüp, ilginç hareketler yapan Kano isimli köpeğe elleyip hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ellerindeki Türk bayrakları ile gelen öğrenciler, komutanlar tarafından karşılanıp, zırhlı araçlara bindirildi. Komutanlar, zırhlı araçlara binen öğrencilere araçların özellikleri hakkında bilgi verdi.

OKULU BİTİRİP ASTSUBAY OLACAĞIM

Jandarmanın toplumsal olaylarda kullandığı Toma aracına binen Van Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi, Deniz Toprak, yaptığı anonsta, \"Allah vatanımı, milletimi korusun. İsteyen Instagram\'da beni ekleyebilir, hiç bir sıkıntı yok. Bir gün ben de astsubay olacağım ve buraya gelip sizler gibi çalışacağım. Çünkü vatanımı, milletimi, toprağımı korumak istiyorum.Çok şehit verdik . O yüzden bu ülkeyi yeni nesiller koruyacak\"dedi. Jandarma Komutanlğındaki görevli komutanlar, ellerinde Türk bayrakları ile gelen öğrencilerle yakından ilgilenip hatıra fotoğraf çektirdi.

İLK KEZ HELİKOPTERE BİNDİLER

Öğrenciler Jandarma Komutanlığındaki faaliyetten sonra, Van Jandarma Filo Komutanlığına giderek, burada bekleyen helikoplerlere bindi. İlk kez helikoptere binen kimi öğrenci yanındaki cep telefon kamerasıyla selfie çekti, kimisi de helikopter pilotunun koltuğuna oturup, elindeki Türk bayrağı ile kameralara poz verdi. Van il Jandarla Alay Komutanlığı Basın Protokol Şube Müdürü Sümeyre Karlı, öğrencilerle bol bol sohbet edip,jandarmanın araç-gerekleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin, Filo Komutanlığındaki etkinliği, komutanlarla çekilen hatıra fotoğraflarla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerin İl Jandarma Komutanlığına gelişi

-Jandarma timlerinden görüntü

-Öğrencilerin faaliyetleri gezmesi

-Öğrencilerin zırhlı araçlara binmesi

-Öğrencilerle ropörtaj

-Arama kurtarma köpeğinin gösterisi

-Öğrencilerin FİLO Komutanlığında helikopterleri incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN /VAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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