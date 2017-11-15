DHA YURT BÜLTENİ - 1

HORTUM, ANTALYA\'NIN BATISINI YIKTI GEÇTİ (EK)

1)KONTEYNERİN UÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Antalya\'nın Finike ilçesinde önceki gün akşam etkili olan şiddetli yağış ve sonrasındaki hortumun etkisi güvenlik kamerasında ortaya çıktı. Bölgede inşaatı bitme aşamasında olan yeni adliye binası ile inşaatı süren kaymakamlık binasının arkasında işçilerin kaldığı konteynerin uçtuğu an güvenlik kameralarına yansıdı. Hortum öncesi şiddetli yağışın başlaması ve hortumla birlikte konteynerin savrulması anbean görüntülerde yer aldı. Görüntülerin devamında bölgedeki enerjinin kesildiği de görüldü. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ve Antalya Bölge Müdürü Mustafa Değer, hortum felaketinin yaşandığı Kumluca\'da incelemelerde bulundu. Burada üreticilerle görüşen TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, yaptığı açıklamada Kaş, Demre, Finike ile Kumluca\'da yaşanan hortum ve dolu felaketinin çok ciddi hasara neden olduğunu söyledi. TARSİM olarak çok hızlı şekilde 40\'ın üzerinde ekiple hasar tespit çalışmasına başladıklarını kaydeden Satoğlu, \"Önümüzdeki haftadan itibaren çok hızlı bir şekilde ödemeleri yapmaya başlayacağız. Şu ana kadar 400\'ün üzerinden hasar ihbarı geldi. Henüz hasar ihbarında bulunamayan üreticilerimiz var. Bu rakamın biraz daha artacağını tahmin ediyorum. Bir an önce üreticilerimizin acenteler vasıtasıyla hasar ihbarlarını yapmalarını bekliyoruz\" dedi. Yusuf Cemil Satoğlu şu ana kadar yapılan ihbarları değerlendirdiklerini, hasar miktarının yaklaşık 10 milyon lira olduğunu söyledi. Bu rakamın diğer ihbarlarla artacağını kaydeden Satoğlu, “Üreticilerimizi mağdur etmeyeceğiz\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Konteryerin yuvarlanması iki açıdan güvenlik kamerası

- RÖP: TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI /ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

2)PKK\'NIN BOMBALI EYLEM PLANI DEŞİFRE EDİLDİ

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri, PKK terör örgütünün yeni bir bombalı araç eylem planını deşifre etti. Örgüt üyelerinin toprağa gömdüğü 50\'şer kiloluk 33 torbada, toplam bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi. İstihbari çalışmalar kapsamında, PKK\'lı teröristlerce kullanılabilecek sığınak, barınak ve malzemelerin tespiti ile imha edilmesi amacıyla, Ağrı Dağı derinliklerindeki Eliköy mevkiinde \'Şehit Uzman Jandarma 11\'inci Kad. Çavuş Mehmet Bolat 17-33 Operasyonu\' düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapan jandarma ekipleri, önceki gün dere yatağına gömülü halde, 33 torba ile 30 ve 60 kiloluk birer boş bidon buldu. Yapılan incelemede, 50\'şer kiloluk torbalarda bombalı eylemler için kullanılacağı değerlendirilen, toplam bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi.Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı doğrultusunda, ele geçirilen söz konusu malzemeler de parmak izi alma işlemleri tamamlandıktan sonra olay yerinde imha edildi.

2 KASIM\'DA DA BOMBALI ARAÇ TESPİT EDİLMİŞTİ

Ağrı Dağı\'nda faaliyet gösteren PKK\'lı teröristlerin şifreli görüşmelerinde yoğunlukla bahsedilen \'tüp\' ve \'gübre\' sözcüklerini deşifre eden istihbarat birimleri, örgüt üyelerinin kısa zaman içerisinde bombalı araç eylem gerçekleştirme arayışı içerisinde olduğunu saptadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 2 Kasım\'da Ağrı Dağı\'nda bomba yüklendiği tespit edilen aracı, Hallaç Köyü yakınlarında durdurdu. Çaresiz kalan teröristler, aracı boş arazide patlatmak zorunda kaldı. Patlama neticesinde hiçbir personel yaralanmadığı gibi zayiat da meydana gelmedi ve terör örgütü üyelerinin bombalı araç eylemi operasyonla başarısızlığa uğratıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------

- Ele geçirilen mühimmatlar

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER /AĞRI,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

3)ZONGULDAK\'TA KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde hafif ticari aracın park halindeki TIR\'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Bölücek Mahallesi üzerinde meydana geldi. Eray Ceylan yönetimindeki 16 LT 192 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 67 LD 822 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Eray Ceylan ile birlikte aynı araçta bulunan Yaşar Dönmez (33), Volkan Göktürk (27) ile Turgay Çolpan (32) yaralandı. Kaza yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Turgay Çolpan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Kaza yeri

-Kamyonetin çarptığı TIR

-Yerde hareketsiz yatan Turgay Çolpan

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralılara müdahale

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

4)İKİ OTOBÜS ARASINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde 45 yaşındaki Murat Çotak, park ettiği belediye yolcu otobüsünün bilinmeyen bir nedenle hareket etmesi sonucu iki otobüs arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi\'ndeki otobüs son duraklarında meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzelman şirketi çalışanı Murat Çotak, yönetimindeki 35 CYD 67 plakalı belediye yolcu otobüsünü son durakta park etti. İndiği otobüsün önüne geçen Çotak, aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmesi sonucu, park halindeki 35 AS 8398 plakalı belediye otobüsüyle kendi otobüsü arasında sıkıştı. Olayı gören mesai arkadaşları otobüsleri hareket ettirerek Çotak\'ı sıkıştığı yerden kurtarırken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Çotak\'ı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çotak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çotak\'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- Olay yerinden görüntü

- Ekibin çalışmalarından görüntü

- Ölen şoförün fotoğrafları

Haber-Kamera: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

================================

5)KANSERİ YENEN KÜÇÜK MEHMET, ÖĞRENCİ SERVİSİNİN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

GAZİANTEP’te 9 yıl mücadele ettiği kanseri yenen, bir böbreği de ameliyatla alınan ilkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Mehmet Yağcı, okuldan döndüğü servis minibüsünün altında kalıp, öldü. Kaza, önceki gün Selahhattin Eyyübi Mahallesi\'nde meydana geldi. Şükriye Göğüş İlkokulu\'nda öğrenim gören Mehmet Yağcı ile kardeşi 9 yaşındaki Batuhan Yağcı, 25 yaşındaki E.D. yönetimindeki 27 S 0900 plakalı servis minibüsüyle evinin önüne geldi. Kardeşlerden Mehmet Yağcı, servisten indikten sonra çantasını düşürdü. Mehmet Yağcı, çantasını almak için eğildiği sırada minibüs hareket etti. Ön tekerin altında kalan Yağcı, yaralandı. E.D., minibüsle Mehmet Yağcı\'yı yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Yağcı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yağcı\'nın cenezasi, otopsinin ardından dün Asri Mezarlık\'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

KANSERİ YENMİŞTİ

Kardeşi Batuhan ile aynı sınıfta okuyan Mehmet Yağcı\'nın 6 aylıkken beyninde tümör bulunduğunun belirlendiği, 9 yıl süren tedaviyle kanseri yendiği ve 1 böbreğinin de ameliyatla alındığı belirtildi. Mehmet Yağcı\'nın babası Ali Yağcı, serviste hostes bulunmamasına tepki göstererek, şunları söyledi: “Oğlum 6 aylıkken kansere yakalandı, kafasında tümör çıktı. 5 sene boyunca Ankara\'da tedavi gördü. Son 2 senedir hastalığı atlatmıştı, durumu iyiydi. Okulla evimizin mesafesi 1 kilometreden azdı, ama yine de servis tuttum. Servis şoförü oğlumu kapının önünde bıraktıktan sonra çocuk daha ayrılmadan sokaktan çıkmak için geri manevra yapmış. Çocuk inerken elinden çantası düşmüş, onu almaya çalışırken ve servis kapısı daha kapanmadan geriye doğru hareket etmiş ve ezmiş çocuğu. Kardeşi Batuhan da şu an şokta. Okula gidemiyor. Ben gece çalışıyordum. Olay olduğunda servis sürücüsünün kendisi alıp hastaneye götürmüş çocuğu. Telefon ederek durumu bana bildirdi. Ben gittiğimde kendisi orada değildi. Çocuğu hastaneye bırakıp gitmiş. Çocuk haftanın 2 günü de özel bir okula gidiyor. Oranın servisinde hostes bulunurken, ilkokul servisinde hostes yok.\" Servis sürücüsü E.D.\'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Mehmet Yağcı\'nın fotoğrafı

- Baba Ali Yağcı\'nın konuşması

- Dayı Şıho Yağcı\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

6)KAMYON, TRAKTÖRE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

BURSA’nın İznik İlçesi\'nde kamyonun önündeki traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İznik- Adapazarı karayolunda meydana geldi. 43 yaşındaki Muharrem Kadir yönetimindeki domates yüklü kamyon, Karatekin Köyü\'ne satmak için zeytin götüren 79 yaşındaki Bayram Çün yönetimindeki 54 FH 214 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, traktör sürücüsü 4 çocuk babası Bayram Çün öldü, Muharrem Kadir ise, hurda yığınına dönen kamyonda sıkışarak yaralandı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan Muharrem Kadir, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Kaza yerinden görüntü

-Kurtarma ekiplerinin çalışması

-Yaralının görüntüsü

-Araçların görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Halil ATAŞ /İZNİK(Bursa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

7)KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL DEVRİLDİ: 4 YARALI

KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, önünde giden kamyona çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan, 4 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Yuvacık Sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Efe Candar idaresindeki 34 UU 3765 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 NF 681 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle orta refüje çarparak devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Mazlum Yıldız, Fırat Yıldız ve Ömer Faruk Andıç\'a müdahalede bulundu. Otomobil içerisinde sıkışan Efe Candar ise itfaiye ekiplerinin aracın tavanını kesmesi ile kurtarılırken, sağlık ekibi müdahale etti. İzmit ve Gölcük\'te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, araçların yoldan çekilmesi ile trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Sürücünün araçtan çıkarılması

-Ambulanslardan görüntüler

-Kaza yapan araçların görüntüleri ve detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR /BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

8)BİR YANDAN MENDİL SATIYOR, DİĞER YANDAN DERS ÇALIŞIYOR

KARABÜK\'te babasının çalışma izni olmadığı için çalışamayan Afganistan uyruklu 11 yaşındaki S.S., okul çıkışı mendil satıyor, diğer yandan da ders çalışıyor.Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi S.S., kentin en işlek noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde merdivene koyduğu karton üzerinde mendil satarken, bir yandan da ders çalışıyor. Saat 15.00\'te okuldan çıktıktan sonra mendil satmaya başlayan S.S., aile bütçesine katkı sağlarken ödevlerini de ihmal etmediğini belirtti. Babasının Türkmenistan asıllı olduğunu, bu yüzden Türkçe konuşabildiğini anlatan S.S., \"Okumayı bilmiyorum ama, yazmayı biliyorum. Afganistan\'da okumadım. Babamın çalışma izni olmadığı için çalışamıyor. Okul çıkışı hem ders çalışıyorum, hem de mendil satıyorum. Günlük 20 ile 50 TL arasında para kazanıyorum. Parayı anneme veriyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Seburi ders çalışıp mendil satarken

-Seburi\'nin konuşması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

9)BOŞ SU KUYUSUNA DÜŞEN DOMUZ 3 SAATTE KURTARILDI

BURDUR\'un Bucak ilçesinde boş su kuyusuna düşen yavru domuz, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla kuyudan çıkarılarak, doğaya salındı.Bucak\'a bağlı Susuz Köyü\'ndeki 7 metrelik boş su kuyusuna domuz düştüğünü gören köylüler, Muhtar Rıza Sezai\'ye haber verdi. Muhtar Sezai de durumu Bucak Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Su kuyusuna düşen yavru domuzun kurtarılması için itfaiye ekipleri ve veteriner ile Doğa Koruma ve Milli Parklar kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Su kuyusundaki domuzun saldırganlaşması üzerine belirli aralıklarla 8 kez uyuşturucu iğne atıldı. Ardından, domuzu çıkarmak için bir itfaiye görevlisi halat yardımıyla kuyuya indi. Halata bağlanan domuz daha sonra dışarı çıkarıldı.Kuyudan kurtarılan domuzun sağ arka bacağında hafif ateşli silah yarası olduğu veteriner muayenesinde tespit edildi. Yaranın deri üzerinde olduğu ve ağır olmadığı belirlendi. Yavru domuzun boğazına bağlanan ipin sıkması ve uyuşturucu iğnelerin etkisiyle bir süre cansız gibi görünmesi endişe yarattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kuyudan kurtarılan baygın haldeki domuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince araca konularak doğaya salınmak üzere Susuz Köyü yakınlarındaki ormanlık alan götürülerek bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Domuzun düştüğü kuyunun dış görüntüleri,

- İtfaiye ekiplerinin kuyuya inerken görüntüleri,

- Uyuşturucu atılırken görüntüler,

- Kuyudan domuzun kurtarılışı,

- Kuyudan çıkarıldıktan sonra görüntüler,

- Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince ormana götürüldükten sonra serbest bırakılışı

Haber-Kamera. Halim AKCA /BUCAK(Burdur),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

========================================

10)5 BİN KİŞİYE EKMEK ARASI HAMSİ

KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler Etkinliği\' kapsamında yaklaşık 5 bin kişiye ekmek arası hamsi balığı ikramında bulunuldu.Tavşanlı İlçesinde düzenlenen \'Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler Etkinliği\' etkinliği Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Etkinlikte, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Rize ve Kastamonu\'dan gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Karadeniz yöresine ait ürünlerin tanıtımının da yapıldığı etkinlikte pişiren hamsi balıkları ekmek arasına konularak vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşlar balık-ekmek alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ekmek arası hamsi dağıtımından,

-Kuyruğa girenlerin görüntüleri

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN /TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================