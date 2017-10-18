DHA YURT BÜLTENİ - 1

ŞIRNAK\'TA KÖMÜR OCAĞINDA GÖÇÜK: 7 ÖLÜ, 1 YARALI (EK)

1)GÖÇÜK\'TE HAYATINI KAYBEDEN 7 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak Merkez 3 nolu kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 işçinin cenazesi toprağa verildi. Şırnak Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından göçükte hayatını kaybeden Vedat Özden, merkeze bağlı Dağkonak Köyü Mezarlığı\'nda, Sekvan Üstün Cizre\'de, Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur ile Yüksel Uğur merkeze bağlı Kendale İş Mezarlığı\'nda, Mehmet İzer merkez Büyük Mezarlık\'ta ve Abdullah Kayaş ise Tümen Komutanlığı bitişiğindeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Morg önünden görüntü

-Cenaze aracının hareket etmesi

-Cenazelerin mezarlığa getirilişi

-Cenaze namazı kılınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)MERSİN\'DE POLİS SERVİS ARACINA BOMBALI SALDIRI: 12 POLİS YARALANDI



MERSİN\'de polis servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü motosikletin uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 12 polis yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere sevk edildi. Patlamadan sonra alev alan otobüsün motor kısmı ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi\'nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı Dikenli Yol Kavşağı\'nda meydana geldi. Mesai çıkışı polis servis otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına park halindeki motosiklet uzaktan kumanda ile patlatıldı. Otobüsün arka kısmına denk gelen patlamada 12 polis yaralandı. Büyük paniğe yol açan bombalı saldırı nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki birçok binanın camları kırıldı. Araç trafiği kilitlenince ekipler bölgeye güçlükle ulaştı. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Mersin Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

Patlamada alev alan otobüs ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye güvenlik çemberine aldı. Patlayan motosikletin parçaları ise tek tek incelendi. Bu arada Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek olay hakkında bilgi aldı. Siviller ise bölgeden uzaklaştırıldı. Mersin Valiliği, patlamada 12 polisin yaralandığını bildirdi.

EKİBE BOMBALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Mersin\'de 3 Nisan\'da Mezitli İlçesi Söğütlüpınar Kavşağı\'nda parça tesirli bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu kontrol noktasında bekleyen 2 polis memuru yaralanmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 3 savcının görevlendirildiğini bildirdi.

VALİLİK: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü\'ne ait personel servis aracının Yenişehir İlçesi Dikenliyol mevkiinde seyir halindeyken meydana gelen patlamada 12 polis memurunun yaralandığını bildirdi. Açıklamada polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, patlama ile ilgili çok yönlü araştırmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

\'KULAĞIMIZI SAĞIR ETTİ\'

Mersin\'de polis servis aracına yönelik bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda yaralanan kadın memur, olay sırasında yaşadıklarını anlattı. İsmi açıklanmayan memur, \"Servis aracı ile eve gidiyorduk. Bir anda patlama meydana geldi. Kulağımız sanki sağır oldu. Çevremde oturan servistekiler yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar bizi hastaneye getirdi. Çok şükür ki şehidimiz yok\" dedi.

SALDIRIYA İLİŞKİN YAYIN YASAĞI

Mersin\'de polis servis aracına yönelik, bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıyla ilgili mahkeme yayın yasağı karar aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yayın yasağına ilişkin talebini değerlendiren Mersin 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği, her türlü haber, röportaj ve eleştiri gibi yayınların yasaklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü

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-Hastaneden görüntüler

-Yaralılardan görüntü

-Doktor açıklama

-Olay yerinden görüntü

-Otobüsün görüntüsü

-Yarılının sedyeyle ambulansa taşınması

Ambulansların görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Çevredeki binaların kırılan camlarından görüntü

MERSİN/DHA

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ŞEHİT ATEŞİ ESKİŞEHİR\'E DÜŞTÜ

3)ŞEHİDİN ANNESİ: RAHAT UYU, İNTİKAMINI ALIRLAR

Türkiye sınırına yakın Zap Bölgesi\'ndeki Zer Tepe Bölgesi\'nde sürdürülen \'Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu\'nda PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş 27 yaşındaki Seçkin Arıkan, memleketi Eskişehir\'de gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan için bugün ikindide Eskişehir Reşadiye Camii\'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Arif Arıkan, annesi Esma Arıkan, kardeşi Semih Arıkan, yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, CHP Milletvekili Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze töreninde şehidin babası Arif Arıkan oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperken anne Esma Arıkan da gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılan Esma Arıkan, \"Yolun açık olsun bebeğim. Rahat uyu, intikamını alırlar. Bu ülkede asker bitmez\" dedi. İkindi namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Bakan Osman Aşkın Bak, şehidin dedesi Mehmet Ali Usta\'yla birlikte yürüdü. Bakan Bak, şehidin dedesine gözyaşlarını silmesi için kağıt mendil verdi.

Şehidin kız arkadaşı olduğu belirtilen Nurtane Özdemir de top arabasına konulan tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Top arabasıyla cenaze aracına kadar götürülen şehidin tabutu daha sonra askerlerin omzunda cenaze aracına konuldu. Anne Esma Arıkan cenaze aracının arkasından el salladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan, Kanlıpınar Şehitliği\'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninden,

-Babanın tabuta sarılması,

-Annenin tabuta sarılması,

-Cenaze namazından,

-Cenazenin askerler tarafından omuzda taşınıp top arabasına konulması,

-Annenin cenaze aracının arkasından el sallamasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Kemal ATLAN /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Soma davasında, yeni mahkeme heyeti ilk kez duruşmada (EK)

4)TAHLİYE KARARI SALONU KARIŞTIRDI

Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6\'sı tutuklu, 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmesine dün öğleden sonra devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıkların bilirkişi raporlarını eleştirip yeni bir rapor istemesinden sonra söz alan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan\'ın avukatı Kadir Çekin de bilirkişi raporlarında tüm şirket sorumlularının kusurlu bulunduğunu anlattı. Savcılık iddianamesinin de bu doğrultuda hazırlandığını ifade eden Kadir Çekin, Şüphelilere kusur bulmak için kendilerini delil bulmada zorunlu hissettiler. Dinamit atışlarından sonra yaşanan ani karbonmonoksit gazı yükselmelerini yangın olarak kabul ettiler. Sürekli yangın varmış gibi kabul ettiler. Bilirkişi raporuna göre ocağın çalışmadığı tatil günlerinde yangın yok, ama çalışma günlerinde yangın var. Bu şekilde rapor hazırlandı\" dedi.

\'SEN ANNENE SOR BAKAYIM\'

Bu sırada ölen madencilerin annesinden Elmas Kaya, avukata yönelik eleştirilerde bulundu. Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu\'nun, salon dışına çıkartılmasını istediği Elmas Kaya, \"Benim yerimde sen olsan nasıl sabredersin?Annene sor. \'Anne ben ölseydim, sen ne tepki gösterirdin\', sor bakayım sana ne diyecek\" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

MANİSA SAVCILIĞININ SORŞUTURMASI BEKLENSİN

Can Gükan\'ın avukatlarından Abdurrahman Gök ise, eşi ve kızının \'Soma\'yı yaktı suçlamasında bulunduktan sonra ölü bulunan\" Şaban Yılmaz dosyasının tekrar açılmasını, MİT ve emniyetten faciayla ilgili ellerinde bulunan bilgilerin istenmesini talep etti. Bir milletvekilinin TBMM kürsüsünden kapanan bir gazetenin yazarının da köşesinden Soma\'daki kömür olayını gündeme getirmesinin ardından facianın yaşandığını ileri süren Gök, bunlarında akıllara sabotaj ihtimalini getirdiğini, bunun için de Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın bu konudaki soruşturmasının sonucunun beklenmesini istedi. Gök ayrıca, FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Manisa eski Baro Başkanı Zeynel Balkız\'ın da baktığı dosyaların incelenmesini de talep etti. Duruşmadaki diğer sanıkların avukatları da yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Avukatların konuşmalarını tamamlamasından sonra salonda oturanlar arasında bulunan ölen işçilerden Mahmut Akbulut\'un babası Şerafettin Akbulut, adil bir yargılama istediklerini, mahkeme başkanının bu yönde karar vermesini istedi.

VARDİYE AMİRİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, talepleri aldıktan sonra arar kararları açıkladı. Buna göre, soruşturmanın başından beri tutuklu olan vardiya amiri ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy\'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. 9 Ocak 2018 tarihine ertelenen duruşmada mahkeme yeni bilirkişi taleplerini reddetti.

Ara kararlar okunduğu sırada ise Can Gürkan, kısa süreli baygınlık geçirdi. Mahkemenin tahliye kararı vermesi isi duruşma salonunu karıştırdı. Madenci aileleri hem sanıklara, hem de mahkeme heyetine tepki gösterdi. Polis aileleri, güçlükle salondan çıkardı. Bu sırada bazı madenci yakınları da baygınlık geçirdi. Duruşmadan sonra açıklama yapan avukat Selçuk Kozağaçlı da, mahkeme heyetinin değişmesine tepki gösterip, \"Bu dava tahliyeler, ailelerin içini acıtmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Ancak Mehmet Ali Günay Çelik de gereken cezayı alacaktır. Ancak bunun yanında bu yargılama devam ettiği sırada Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yeni bir soruşturma açması kanunsuzdur, arkadan dolanmadır, suçtur. Adalet Bakanına soruyoruz, bu var olan yargılamayı sürüncemede bırakmaktadır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-mahkeme önü

-bağıran vatandaş

Haber: Taylan YILDIRIM-Barış GEZİCİ /AKHİSAR(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)KAZA SONRASI ÇIKAN KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ



ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde biçerdöver ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından taraflar arasında çıkan ve çevredekilerin de katıldığı kavgaya müdaha eden polis ekibi yetersiz kalınca destek istendi. Takviye ekiplerin müdahalesiyle olay büyümeden önlenirken, 10\'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında D400 karayolunun Serik\'e bağlı Cumalı mevkiindeki sinyalize kavşakta meydana geldi. Şehir dışından çalışmak için gelen tarım işçilerini taşıyan 34 yaşındaki Mehmet İmam Özcan\'ın kullandığı 07 MVM 52 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan 46 yaşındaki Rakip Kökçe\'nin kullandığı plakasız biçerdöver ile çarpıştı. Kazada minibüs ve biçerdöverde hasar meydana geldi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Kazanın ardından minibüsten inen tarım işçileriyle biçerdöver şoförü Rakip Kökçe arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre işçiler Rakip Kökçe\'ye saldırdı. Olayı gören çevredekiler de işçilere müdahale edince olay büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSE SALDIRI GİRİŞİMİ

Kavganın ardından işçilerden bazıları olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonunun önünde toplandı. Haber vermeleri üzerine yakınları da buraya geldi. İstasyon önünde toplanan kalabalık yanlarına gelen polis ekiplerine çevredekilerin saldırısına uğradıklarını anlattı. Bu sırada gruptan bazıları polislerin üzerine yürüyünce ortam gerildi. Takviye polis ekipleri gruba müdahale ederek dağıttı. Çıkan kargaşanın ardından polis gruptan 10\'dan fazla kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifadeleri için Serik Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Olay sırasında yaralanan 3 kişi ise sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Biçerdöver şoförü Rakip Kökçe, olay yerinde polise verdiği ilk ifadede, \"Antalya\'dan Serik istikametine doğru geliyordum. Cumalı kavşağından sapacaktım, yeşil ışık yandı, birkaç saniye bekledim. Ondan sonra hareket ettik. Karşıdan gelen minibüsle çarpıştık. Sonra da bana saldırdılar. Çevredekiler yetişmeseydi halim ne olurdu bilemiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kalabalıkla polis arasındaki arbede

- Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi

- Olay yerinden görüntüler

- Polis ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ /SERİK(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)KUMLUCA\'DA ORMAN YANGINI



ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde çıkan yangında 2 hektar orman ile yaklaşık 150 zeytin ağacı yandı.

Kumluca\'ya bağlı Çayiçi Mahallesi\'nde dün saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki kuru otlar yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kızılçam ormanı ve çevredeki evlerin bahçelerine sıçradı. Yangına 2 helikopter ve Kumluca ile Finike belediyelerine ait 2 itfaiye aracı, Kumluca ve Finike Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı yaklaşık 30 arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. 3 evin yanmaktan kurtarıldığı yangında toplam 2 hektar orman ile 58 yaşındaki Ramazan Coşan\'a ait yaklaşık 150 zeytin ağacı yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Soğutma çalışması yapan yangın söndürme ekipleri

-Arazözlerin çalışması

-Dozer çalışması

-Helikopterin su atması ve zeytinleri yanan vatandaş

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI /KUMLUCA(Antalya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)BESNİ’DE DEPODA YANGIN



ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde eski bir depode çıkan yangında malzemeler ve kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi\'nde bulunan bir depoda meydana geldi. Bilinmeyen nedenle alev alan depoda çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin müdahelesiyle söndürülen yangında depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Depoyu saran alevler

-Polislerin önlem alması

-Kepçenin yangına müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN /ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)İKİ KATLI BİNANIN DAMI GECE VAKTİ YANDI



ADANA\'da iki katlı boş binanın damı, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zarar gördü.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi\'ndeki iki katlı boş bir binanın damında çıktı. Binadan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. Kentin eski yerleşim yerlerinden olduğu için sokakları dar olan mahallede itfaiye erleri, yangına müdahalede zorlandı. Arka sokaktaki başka bir binanın damına tırmanarak yanan binaya ulaşabilen itfaiye erleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın maddi hasara yol açarken, binanın damındaki ahşap malzemeler ve bir yatak yandı. Uzman itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, madde bağımlısı bir kişinin ısınmak için yaktığı ateşten kaynaklanmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Polisin, yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yangın yerindeki itfaiye aracından görüntü

- Binanın damından yükselen alevlerden görüntü

- İtfaiye erinin aşağıdan alevlere tazyikli su sıkması

- Merdivenle başka bir binanın damından yanan binaya geçen itfaiye erinden görüntü

- İtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesi

- Damdaki itfaiye erinin tazyikli su sıkması

- Yanan binan sokağındaki polis ve itfaiye aracından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)TIR’IN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ



NİĞDE’de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken TIR\'ın çarptığı 28 yaşındaki Rukiye Eren, öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdulkerim Gültekin yönetimindeki 33 CNB 74 plakalı TIR, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 1 çocuk annesi Rukiye Eren\'e çarptı. Kazada, TIR\'ın altında kalan Eren, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren\'in cenazesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Polis, TIR şoförü Gültekin\'i gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- TIR\'ın altında kalan kadının üzeri örtülü görüntüsü

- Polislerden görüntü

- Ambulansın gidişinden görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI /NİĞDE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)TRAKTÖRE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



ELAZIĞ\'da traktöre arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü 32 yaşındaki Turan Turhan, hayatını kaybetti.

Bingöl\'den Elazığ yönüne giden Turan Turhan yönetimindeki 34 RK 2020 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen pancar yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Turan Turhan yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Turan Turhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü

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-Traktöre arkadan çarpan otomobil

-Sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılması çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)OTOMOBİLDEN 8 TABANCA ÇIKTI



İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, polisin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada 8 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşillik Caddesi\'nde şüphelendikleri 35 AZ 7546 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 9x19 mm çapında 8 tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 27 yaşındaki F.S.E. ile 29 yaşındaki Ş.D. gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından \'Silah ve mühimmat ticareti\' suçu iddiasıyla adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyondan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)BURSA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI



BURSA\'nın Mudanya ilçesinde Özel Harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği 4 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ve zırhlı araç desteğiyle Mudanya İlçesi\'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Karadere Mahallesi\'nde narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Zırhlı araçlarla çevre güvenliği sağlanırken, açılmayan kapılan koçbaşı ve levyeler ilekırıldı. Evlerde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet extacy hap, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada operasyonun yapıldığı mahallede yapılan kimlik sorgulamalarında haklarında farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 2 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Özel harekatın evlere girmesi

-Koçbaşı ile kapıyı kırması

-Zırhlı araçlardan görüntü

-Ekiplerin ve narkotik köpeğinin arama yapması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)BODRUM\'DE TERÖR PROPAGANDASI İDDİASINA TUTUKLAMA



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen V.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen V.Ö.\'yü, Gümbet Mahallesi\'nde kaldığı otelde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum Adliyesi\'ne sevk edilen V.Ö., tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Bodrum Devlet Hastanesi Acilden görüntü

- V.Ö\'nün hastaneye getirilişinden ve götürülüşünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ-Yaşar ANTER /BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ OTOMOBİLLE 5 SAAT DOLAŞTIRDI



GAZİANTEP\'te işadamı 38 yaşındaki Cuma Pancar, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 31 yaşındaki Arzu Gültekin\'i lüks otomobilde tabancayla başına 2 el ateş edip, öldürdü. Yanındaki cesetle birlikte otomobille yaklaşık 5 saat kentte dolaşan Pancar, görgü tanıklarının ihbarının ardından polislerin 2 saatlik çalışmasıyla yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi\'nde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi\'nde elyaf ve pamuk atölyesi bulunan Cuma Pancar, öğle saatlerinde buluştuğu ve uzun süredir birlikte olduğu Arzu Gültekin ile Alleben Göleti\'ndeki bir kafeteryada yemek yedi. Cuma Pancar, kendisinden ayrılmak isteyen Arzu Gültekin\'i 27 RS 101 plakalı lüks otomobiline zorla bindirdi. Araçta çıkan tartışmada Pancar, ruhsatsız tabancayla Arzu Gültekin\'in başına ateş etti. Gültekin, başına isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybetti, otomobilin ön kapı camı da kırıldı. Pancar, olaydan sonra yanındaki cesetle birlikte otomobille kentte dolaşırken kanlı ve camı kırık aracı görenler, polise haber verdi.

OTOMOBİLDE CESETLE DOLAŞTI

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın görüldüğü son bölgelerde geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, MOBESE kameralarının kayıtlarından plakasını tespit ettikleri aracı son olarak Burç yolunda görüldüğünü saptadı. Bunun üzerine bölgede dar alan uygulaması yapan ekipler, Cuma Pancar ile yanında Arzu Gültekin\'in cesedinin bulunduğu lüks otomobili, ihbardan 2 saat sonra Kale Mahallesi yakınlarında fark etti. Durdurulan araçta, yanındaki cesetle yaklaşık 5 saat boyunca kentte dolaştığı belirlenen Cuma Pancar, gözaltına alındı. Gültekin\'in cesedi ise, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Emniyette ilk ifadesi alınan Cuma Pancar\'ın, yemek yedikten sonra kendisinden ayrılmak isteyen Arzu Gültekin\'e otomobilde tabancayla ateş ettiğini, ancak sonrasını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Emniyette sorgusu devam eden Cuma Pancar\'ın, \'Mala zarar verme, tehdit, ruhsat silah taşıma ve yaralama\' gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

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- Yakalanan Cuma Pancarlı (özel)

- Öldürülen Arzu Gültekin\'in fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)MÜTEAHHİT, TARTIŞTIĞI EMLAKÇIYI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ



TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan müteahhit Ramazan Polat, emlakçılık yapan Ceyhan Saraçoğlu\'nu tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Erek Caddesi\'ndeki Ramazan Bolat\'a ait müteahhitlik bürosunda meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan evli ve 3 çocuk babası 56 yaşındaki Ceyhan Saraçoğlu, 36 yaşındaki Müteahhit Ramazan Bolat\'a ait 4 katlı binanın en üst katında bulunan ofisine geldi. Aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunduğu öne sürülen Bolat ve Saraçoğlu ofiste tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan Bolat, Saraçoğlu\'na tabanca ile 14 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ceyhan Saraçoğlu\'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Saraçoğlu\'nun cesedi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Ramazan Bolat\'ı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülüşü

-Öldürülen emlakçının fotosu

-Müteahhitin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)KARABÜK\'TE SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

KARABÜK\'te, tekel büfesi işletmecisi Mustafa Eryüksel ile yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünal, otomobilden pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre tekel büfesinin karşısına otomobille gelen Burhan Ç., Yasin Ç. ve Murat A., büfe işletmecisi Mustafa Eryüksel ile yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünal ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında otomobilin içerisinden tekel büfesine doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Eryüksel, Kaya ve Ünal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerden Burhan Ç. ve Murat A. yakalanırken, polisin Yasin Ç.\'yi arama çalışmaları ise devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)SURİYE\'DE ATEŞLENEN SİLAHLARLA CEYLANPINAR\'DA BABA VE OĞLU YARALANDI



SURİYE Demokratik Güçleri\'nin, Rakka\'yı terör örgütü DEAŞ\'tan temizlediğini duyurmasının ardından Resulayn\'da yapılan kutlamalar sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde 47 yaşındaki Abdulkadir Büyük ve oğlu 12 yaşındaki Yunus Büyük\'e isabet etti. Yaralanan baba ile oğlu, hastanede tedaviye alındı.

Büyük çoğunluğunun terör örgütü PYD\'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri\'nin Rakka kentinin DEAŞ\'tan temizlediğini duyurmasının ardından Türkiye sınırındaki Ceylanpınar İlçesi\'ne komşu Resulayn ve Akçakale İlçesi\'ne komşu Telabyad İlçesi\'nde de kutlamalar yapıldı. Resulayn\'daki kutlamalar sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, Ceylanpınar\'da evlerinin damında oturan Abdulkadir Büyük\'ün parmağına ve oğlu Yunus Büyük\'ün bacağına isabet etti. Yaralanan baba ve oğlu, Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Abdulkadir Büyük, evinin damında oğluyla oturdukları sırada önce ses geldiğini, ardından yaralandıklarını belirterek, \"Oğlumun yaralandığını görünce hemen hastaneye geldik. Çok şükür durumumuz iyi\" dedi.

KORKUYA NEDEN OLDU

Kutlamalar sırasında ateşlenen silah sesleri, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde paniğe yol açtı. Sınır hattındaki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ilçelerde, belediye hoparlörlerinden vatandaşların sınır hattından uzak durmaları istendi.

Görüntü Dökümü

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- Sokaktan detay

- Suriye\'deki silah sesleri

- İzli mermiler

- Yaralanan çocuk

- Abdulkadir Büyük ile röp.

- Belediye hopörlerinden anons

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-Hadi KURT /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)LOKANTADA TARTIŞTIĞI 2 KİŞİYİ BACAKLARINDAN VURDU



İZMİT\'te, O.D. lokantada tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde, Doğan Mahallesi Lozan Caddesi\'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantaya gelen O.D. ile burada yemek yiyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında O.D., tabancasını çıkartıp 27 yaşındaki D.A. ile 25 yaşındaki D.K.\'ya eteş ederek bacaklarından vurdu. O.D. olay yerinden kaçarken, lokantada bulunanlar 112 Acil ve polise haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı, Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, O.D.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Polisin olay yerinde inceleme yapması

Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)SİVEREK\'TE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA



ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölen yada yaralanın olmazken, 6 otomobil ve 5 işyeri zarar gördü.

Olay, gece saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçükömer Caddesi\'nde meydana geldi. Kimlkleri belirlenemeyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışmada birbirilerine rasgele ateş eden gruplar, olay yerinden uzaklaşırken park halinde bulunan 6 otomobil ve 5 işyeri kurşun ve fişeklerin hedefi oldu. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve zırhlı araç sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş fişek ve kovan fişeklerin yanı sıra 1 adet de şarjör buldu. Polis çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek çatışan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Olay yerinde bulunan kaleşnikof şarjörü

- Yerde bulunan boş fişekler

- Zarar gören otomobiller

- Mermi isabet eden işyerleri

- Olay yerinde polis ve ızrhlı araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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20)ELMA DİLİMİ NEFES BORUSUNU TIKAYAN 14 AYLIK MURAT ALPARSLAN, ÖLDÜ

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde, 14 aylık Murat Alparslan Deveci, yediği elmanın nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hisar Arkası Mahallesi\'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi\'nde öğretmen Ebru Deveci ile özel bir şirkette maden işçisi Uğur Deveci\'nin çocukları 14 aylık Murat Alparslan, evde dedesinin tabağından aldığı elma dilimini yemek istedi. Murat Alparslan, ısırdığı elma diliminin nefes borusunu tıkaması sonucu nefes alamadı. Evde bulunan anne ve babası tarafından Kilimli Semt Polikliniği\'ne götürülen Murat Alparslan, doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Murat Alparslan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan Ebru ve Uğur Deveci çifti sinir krizleri geçirdi.

Hastane morguna kaldırılan Murat Alparslan Deveci\'nin, yapılan ilk incelemede nefes borusuna elma dilimi kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ailenin yaşadığı evde inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden detaylar

-Kilimli semt polikliniğinden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN /KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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21)KARDEŞİNİN CENAZESİNDE KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ



İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırınca ağır yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede önceki gün yaşamını yitiren Hüseyin Avcı\'nın ağabeyi Ekrem Avcı, kardeşinin cenazesini beklerken, kalp krizi geçirip öldü.

Foseptik çukuru boşaltırken gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırarak ağır yaralanıp kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde 20 gün sonra yaşamını yitiren Hüseyin Avcı\'nın cenazesi, İzmir\'in Kınık İlçesi\'ne getirildi. Hüseyin Avcı\'nın ağabeyi 74 yaşındaki Ekrem Avcı, cenazeye gelenlerin taziyeleri kabul ederken, dün saat 15.00 sıralarında aniden fenalaştı. Yere yığılan Ekrem Avcı, yakınları tarafından otomobille Kınık Toplum Sağlığı Merkezi\'ne getirildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Ekrem Avcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ekrem ve Hüseyin Avcı kardeşler, dün Kocaömer Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kocaömer Kabristanı\'na getirilerek yan yana defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazelerin getirilmesinden görüntü

- Evin önünde helallik alınmasından görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Ölen 2 kardeşin fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN /KINIK(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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22)KESTANE TOPLARKEN ORMANDA KAYBOLAN ÇİFT, 3 SAAT SONRA BULUNDU



ZONGULDAK\'ta kestane toplamak için gittikleri ormanda kaybolan Recep ve Sevgi Tetiker çifti, yaklaşık 3 saat sonra jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince bulundu.

Çaydamar Mahallesi\'nde oturan 54 yaşındaki Recep ve eşi 51 yaşındaki Sevgi Tetiker, sabah saatlerinde kestane toplamak için Kumtarla Köyü yakınlarındaki ormana gitti. Kestane topladıktan sonra dönüşe geçen Tetiker çifti, hava kararınca yönlerini kaybetti, cep telefonuyla jandarmayı arayıp haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Bağırarak yardım isteyen Recep Tetiker\'in yerini tespit eden ekipler, çifti kaybolduktan 3 saat sonra buldu. Ana yola çıkarılan Tetiker çiftinin topladığı kestaneyi de bir asker sırtında taşıdı. Recep Tetiker ekiplere teşekkür ederek, \"İlk defa buraya kestane toplamaya geldik. Sabah geldik. Kestane toplarken yolumuzu kaybettik. Telefonla ekiplere haber verdik. Onlarda sağolsunlar hemen geldi\" dedi.

Tetiker çifti, jandarmanın tuttuğu tutanağın ardından kendi araçlarıyla evine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin arama çalışması

-Bulunan çiftin yürümesi

-Konuşmaları

-Jandarma aracına binmeleri

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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23)GASP ŞÜPHELİLERİ, ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI



BURSA’da müşteri olarak bindikleri taksinin sürücüsü 55 yaşındaki C.Ö.\'nün boğazına bıçak dayayıp, 280 lira parasını gasp eden iki şüpheli, polisin 45 ayrı güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle yakalandı.

Saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ankara yolunda C.Ö. yönetimindeki taksiyi binen 23 yaşındaki B.I. ile 19 yaşındaki E.D, şoförden kendilerini Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesi’ne götürmesini istedi. İnecekleri noktaya gelen 2 kişi, C.Ö.\'nun boğazına bıçak dayayıp etkisiz hale getirerek cebindeki 280 lira parayı gasp etti. Şüpheliler yaya olarak kaçarken, taksi şoförünün acil yardım butonuna basmasıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki 45 ayrı işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yaklaşık 10 saat sonra şüphelilerin oturdukları evleri belirledi. Taksiye bindikleri yerden 900 metre uzaklıktaki evlere baskın düzenleyen ekipler, B.I. ve E.D.\'yi gözaltına aldı.

Suçlamaları reddeden şüpheliler, güvenlik kameraları görüntülerini izleyince suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlıların Emniyetten çıkışı

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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24)CADDEDE, ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYİ HORTUMUNDAN TUTARAK GEZDİRDİ



SİVAS\'ta bir adamın, elektrikli süpürgeyi hortumundan tutup, cadde üzerinde çekerek götürdüğü anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kent merkezindeki bir caddede, elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak arkasından çekerek götüren adamı görenler, cep telefonlarına sarıldı. Etrafındaki meraklı gözlere aldırış etmeyen yaşlı adamın süpürgeyi çekerek götümesi, çevredekiler tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, büyük ilgi gördü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşın görüntüsü

-Süpürgeyi hortumundan tutup çekerek götürmesi

Haber: SİVAS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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