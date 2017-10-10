DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 70 ASKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI



KONYA merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi. Bu isimler için bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Hava Kuvvetleri\'nde görevli 62, Deniz Kuvvetleri\'nde görevli 4, Kara Kuvvetleri\'nde görevli 2, Jandarma Genel Komutanlığı\'nda 2 olmak üzere; 2 albay, 7 yüzbaşı, 36 üsteğmen, 3 teğmen ve 22\'si astsubay toplam 70 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine bugün Konya merkezli aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Eskişehir ve Yalova\'nın da bulunduğu 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin içerisinde pilotların da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapılırken, operasyonun devam ettiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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O teröristlerden biri el bombası ile intihar etti (ek)

2)ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde 5 PKK\'lı teröristin ölü ele geçirildiği operasyon sırasında kaçan 2 teröristten 1\'i, saklandığı portakal bahçesinde üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü bulundu. Seydikemer İlçesi\'nde geçen 4 Ekim\'de 7 PKK\'lı teröristin yakalanmasının ardından, bölgedeki operasyonlara hız veren jandarma ve polis ekipleri, 6 Ekim\'de Köyceğiz İlçesi\'ndeki Toparlar Şelalesi\'nin batısında PKK\'lı bir terörist grup tespit etti. Çıkan çatışmada, 5 terörist ölü ele geçirildi. Muğla Jandarma Tabur Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Y.O.\'nun bacağından yaralandığı çatışma bölgesinden kaçan 2 teröristin yakalanması için başlatılan operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.

Köyceğiz\'de teröristleri arama çalışmaları sürerken, dün saat 12.00 sıralarında, Toparlar Mahallesi Çayiçi Mevkii\'ndeki portakal bahçesinde patlama meydana geldi. İlk anda patlamanın neden kaynaklandığını anlayamayan mahalle sakinleri daha sonra portakal bahçesinde kanlar içerisindeki erkek cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma komando ve polis özel harekat timleri sevk edildi. Cesedin çatışmadan kaçan 2 PKK\'lıdan 1\'ine ait olduğu değerlendirilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölge drone ile havadan, bomba arama köpekleriyle de karadan didik didik arandı. İncelemenin ardından ceset, Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze aracıyla Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

\"CESET YÜZÜ AŞAĞI YATIYORDU\"

Patlamanın yaşandığı portakal bahçesinin sahibi Halil Cengiz, yerdeki kan izlerini göstererek yaşananları anlattı. Patlamanın yaşandığı sırada semt pazarında olduğunu belirten Cengiz, saat 02.00 sıralarında bahçeye giren kardeşinin cesetle karşılaştığını kaydetti. Güvenlik güçlerine haber verdikten sonra çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığını vurgulayan Cengiz, \"Ceset portakal ağacının altında yüz aşağı yatıyordu. Şu an yerde kan izleri ve bir makas var. Polis ve jandarmada bölgede inceleme yaptı. Bizden şu ana kadar ifade almadılar\" dedi.

\"ÖNCE MERMİ SESİ GELDİ\"

Cesedin bulunduğu bahçenin yanında evi bulunan Hüseyin Yüksel ise patlamanın meydana gelmesinin ardından çevre sakinlerinin tüp patladı korkusuyla evine toplandığını söyledi. Önce bir mermi sesi, ardından da patlama sesi geldiğini öne süren Yüksel, \"Önce merminin boş kovanı bulundu. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma 01.00 sıralarında gelip inceleme yaptı ve gitti, 02.00 sıralarında ise güvenlik güçleri çok kalabalık geldi\" dedi.

Olaya ilişkin 2 farklı bilgi aldıklarını ancak detayları tam olarak bilmediklerini aktaran Yüksel şöyle devam etti;

\"Teröristin üzerindeki bomba düzeneğini hazırlarken patlamanın yaşandığı şeklinde bilgi almıştık. Daha sonra mermi sesinden yola çıkarak kendini patlattığı şeklinde duyumlar geldi. Şuan kesin olarak bilmiyoruz. Sabah kümesim açıktı. Hanıma sordum \'Ben açmadım.\' dedi. Hiç ihtimal vermedik. Ancak sabahtan bu yana buralarda gezdiğini anladık. Ceset bulunduktan sonra ise korkudan dışarı çıkamadık.\"

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik önlemlerinden görüntü

- Cesedi taşıyan cenaze aracının görüntüsü

- Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

- Cesedin bulunduğu noktadan görüntü

- Tarla sahibi Halil Cengiz ile röportaj

- Çevre sakini Hüseyin Yüksel ile röportaj

- Doğan Haber Ajansı Köyceğiz Muhabiri Cihan Kaya\'nın olaya ilişkin anlatımı

Haber-Kamera: Cihan KAYA-Ergün TOS /KÖYCEĞİZ(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)HABUR\'DA ASKERLER GECE TATBİKATI YAPTI

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Gümrük Kapısı arasında kalan TIR parkı karşısında Irak özel kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikatın 22\'inci gününde askerlere gece eğitimi verilerek, gece tatbikatı gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikatta 22\'inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin dahil olduğu tatbikatta askerlere gece eğitimi verildi. Temsili sızma girişimine karşı tanklar ve zırhlı araçlar ile tatbikat yapıldı. Temsili tatbikatın sonunda tanklar manevralar yaparak birliklerine geri döndü.

Görüntü Dökümü

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-Tatbikattan gece görüntüsü

-Zırhlı araçların geçişi

-Tankların geçişleri

-Tanktaki askerler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN /SİLOPİ(Şırnak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)DİYARBAKIR\'DA PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA OLAN EROİN ELE GEÇİRİLDİ



DIYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde karayolu üzerinde önlem alan polisin durdurduğu canlı hayvan yüklü kamyonda yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan 57 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Van ve Diyarbakır polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 80 koyun ile bu koyunları taşıyan kamyona el konuldu.

Diyarbakır ve Van Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler bu gece gerçekleştirdikleri operasyonla uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vurdu. Bir süredir uyuşturucu tacirlerini teknik takibe alan polis, Van\'dan İstanbul\'a sevkiyat yapacağı bilgisine sulaştı. Dün saat 21.00 sıralarında ortaklaşa düzenlenen operasyonla; Van\'dan İstanbul\'a canlı hayvan götüren şüpheli kamyon, Diyarbakır\'ın Silvan İlçesi\'nde karayolu üzerinde önlem alan polis ekipleri tarafından durduruldu. Narkotik dedektör ve polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, şoför koltuğunun arkasına zula tabir edilen gizli bölmede 100 paket halinde 50 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul\'a giden kamyonda ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili kamyon sürücüsü ve koyunların sahibi olmak üzere 2 kişi gözaltına alınırken, kamyon ve kamyonda bulunan 80 koyuna da el konuldu. Konu ile ilgili operasyon sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polisin kamyonda arama yapması

-Dedektör köpeklerin araması

-Kamyon kasasında bulunan koyunlar

-Bulunan ve emniyette teşhir edilen eroin maddesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ /DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)MUHTAR KUAFÖR SALONUNDA KURŞUN YAĞDIRDI

ERZURUM\'da alacak-verecek davası yüzünde merkez Aziziye Ömer Tepe Mahallesi Muhtarı Rafet Zengin, Sulama İşleri Birimi Başkanı 49 yaşındaki Tuncer Kacıroğlu\'nu berber koltuğunda silahla vurarak öldürdü.

Cinayet dün saat 19.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, berber salonundan içeri giren muhtar Rafet Zengin, koltukta traş olan Tuncer Kacıroğlu\'na içeridekilerin dehşet dolu bakışları arasında ateş ederek göğsünden vurdu. Berber ve salonda bulunanlar korku içinde kaçışırken Rafet Zengin, Kacıroğlu\'nun yanına gidip iddiaya göre 13 el daha ateş etti. Tuncer Kacıroğlu, kanlar içinde yere yığılırken Rafet Zengin olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, zanlıyı silahı ile birlikte yakaladı. Kendisinin Ömer Tepe köyü muhtarı olduğunu söyleyen Rafet Zengin, verdiği ilk ifadesinde gübre, tarla, yem alım satımından dolayı 1.5 milyon TL borçlandırıldığını ve dolandırıldığını öne sürdü. Rafet Zengin gözaltına alınırken, Tuncer Kacıroğlu\'nun cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıdı.

Görüntü Dökümü

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-Cinayetin işlendiği kuaför salonu

-Çevre güvenliği alan polis

-Olay yeri inceleme ekibi

-Vatandaşlar

-Görgü tanıklarının anlattıkları

-Tuncer Kacıroğlu\'nun yerde yatan fotoğrafı

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)İKİ GÜN ÖNCE TAŞINDIĞI EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

ZONGULDAK\'ın Devrek İlçesi\'nde 44 yaşındaki Nazlı Uyanık, 2 gün önce taşındığı evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi\'ndeki 3 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Nazlı Uyanık, iddiaya göre 2 gün önce taşındığı ve henüz eşyalarını bile yerleştiremediği evinde bağırarak yardım istedi. Uyanık\'ın yardımına komşuları koştu. Kanlar içinde yerde yatarken bulunan Uyanık, eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda 9 bıçak darbesi tespit edilen Uyanık, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis, olayın ardından Uyanık\'ın akrabaları oldukları değerlendirilen 17 ve 25 yaşlarındaki Ö.U. ve S.U. hakkında cinayet şüphesiyle arama çalışması başlattı. Plakası belirlenen beyaz bir kamyonetin de arandığı öğrenildi. Cinayetin işlendiği evin çevresinde oturanlar, Nazlı Uyanık\'ın mahalleye 2 gün önce taşındığını söylediler. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Cinayetin işlendiği ev

-Kapının önündeki kanlar

-Komşu ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)BURSA\'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde, ticari taksi anayolda geri geri giderken arkadan gelen kamyonetle çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Mudanya Yolu Caddesi\'nde ana yol üzerinde geri geri gelen H.A.(51) idaresindeki 16 T 0357 plakalı ticari taksi ile arkadan gelen M.S.(33) idaresindeki 16 AE 883 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler yaralanırken kazayı gören vatandaşlar 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler ticari araç sürücüsü H.A.\'yı ambulansa alarak ilk tedavisini orada yaptı. Kamyonet sürücüsü M.S. hafif yaralı olarak ambulansa alındı. Her iki yaralı da 112 ekipleri tarafından Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Yaralı sürücüden görüntüler

Sağlık ve polis ekiplerinden görüntüler

Kazaya karışan araçlardan görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KAMYONETİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ YARALANDI

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kamyonetin çarptığı 17 yaşındaki Asya Daban yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydanbaşı caddesinde meydana geldi. Kız Meslek Lisesi öğrencisi Asya Daban\'a, okul çıkışında yolun karşısına geçmek istediği sırada Ferdi Aslan\'ın kullandığı 67 LF 391 plakalı kamyonet çarptı. Ayağının lastiğin altında kalması ve sürüklenmesi sonucu yaralanan öğrenciye ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Müdahalenin ardından vatandaşların da yardımı ile ambulansa taşınan genç kız Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Ferdi Aslan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Yaralı kızın yardımına okul öğretmenleri ve vatandaşların koşması

-Yaralı kıza 112 ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)KAMYON KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Adana\'da kamyonun arkasına asılarak yolculuk eden 2 kişi, görenleri şaşırttı.

Olay, dün Adana-Osmaniye E-5 karayolunda meydana geldi. Trafik ışıklarında, duran otomobillerin camlarını sildiği öğrenilen iki kişi, seyir halindeki kamyonun şoföründen habersiz, aracın kasasına asılarak yolculuk yaparken görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Kamyon kasasına asılan iki kişi

- Genel görüntüler

Haber: ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)BURSA\'DA BUNALIMA GİREN KİŞİ TUZ RUHU İÇEREK İNTİHARA KALKIŞTI

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde bunalıma giren 33 yaşındaki C.K., tuz ruhu içerek intihara kalkıştı.Olay, Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ekonomik sıkıntısından dolayı bir süredir bunalımda olan 33 yaşındaki C.K., evde bulunan tuz ruhunu içerek intihara kalkıştı. C.K.\'nın tuz ruhu içtiğini fark eden annesi A.K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.K.\'yı Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. C.K.\'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Tuz ruhu içen C.K.\'nın hastaneye götürülmesi

-Ambulans ve hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)GAZİANTEP\'TE SAMAN YÜKLÜ TIR\'DA YANGIN

GAZİANTEP\'te hareket halindeki saman yüklü TIR\'da bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 16\'ncı kilometresinde giden Hakan Y. yönetimindeki 31 DM 943 plakalı TIR\'ın dorsesindeki samanlar, bilinmeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. TIR şoförü Hakan Y., sağa çekip durdurduğu TIR\'ın dorsesindeki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle dorsedeki 15 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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- Otoyol

- TIR\'daki yangın

- İtfaiye araçları

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Samanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARTTI

BALIKESİR\'İN Ayvalık İlçesi\'nde, 25 yaşındaki Serhat Ada\'nınparmağında sıkışan ve hastanedeki müdahalelere rağmen çıkartılamayan yüzüğü Ayvalık Grup İtfaiye Amirliği ekibi çıkardı.

Sağ elinin orta parmağına taktığı dökme yüzüğü çıkaramayan Serhat Ada, parmağı şişince Ayvalık Devlet Hastanesi\'ne gitti. Acil Serviste yapılan müdahaleye rağmen yüzük çıkarılamadı. İp kullanarak yüzüğü çıkarmaya çalıştığı belirtilen sağlık ekibi, durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. Hastaneye gelen 3 kişilik itfaiye ekibi, bir çay kaşığı ve aspiral kullanarak parmağa zarar vermeden 10 dakikada yüzüğü kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yüzüğün çıkartılmasından görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA /AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ATA\'NIN NAZİLLİ\'YE GELİŞİNİN 80\'İNCİ YILI KUTLANDI

ATATÜRK\'ün, Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'ne gelişinin 80\'inci yıldönümü ve Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası\'nın açılış günü için tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Nazilli\'ye gelişi ve Sümerbank Basma Fabrikasının hizmete açılışının 80\'inci yılı için tören gerçekleştirildi. Ata\'nın Nazilli\'ye geliş törenlerine; Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Samed Demet, Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Baro temsilcisi Avukat Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, CHP İlçe Başkanı Ali Deveci, daire müdürleri, gaziler, öğrenciler, Sümerbank eski işçileri, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla tören başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Törenlere, İstasyon Meydanında devam edildi. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Şiirlerin okunması ve Nazilli Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından Sümerbank için hazırlanan belgesel, Nazilli Belediye Sinemasında gösterildi. Yönetmen Yasin Ali Türkeri\'nin \'Başka Tren Gıdı Gıdı\' adlı belgeselinin ardından, fabrikanın bulunduğu Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü\'ne geçildi. Burada Atatürk Müzesi gezildi, Gıdı Gıdı trenine binildi.

Kampüste konuşan Alıcık, \"Atamızı özlem ve hasretle anıyoruz. 9 Ekim 1937\'de yüreklerdeki heyecanın, gözlerdeki coşkulu bekleyişin umudu, bütün vatanın saygı duyduğu, büyük önder, büyük komutan, sarı zeybek Nazilli\'mize gelmiştir. Tam 80 yıl önce, Nazilli\'nin geleceğine yön verecek olan ve Nazilli\'yi dünyaya tanıtacak olan Sümerbank Basma Fabrikası, Sarı Zeybek Mustafa Kemal tarafından bizzat açılmıştır. O dönemlerde göç veren şehrimiz, beyaz altınımız pamuğun şehri Nazilli\'miz, Sümerbank Fabrikası ile kalkınma yoluna girmiş, binlerce vatandaşımız buradan geçimini sağlamıştır. Fabrika ülkemizde devlet eliyle kurulan ilk fabrika olma özelliğini taşımaktadır. Göreve geldiğimde söz verdim. Nazilli üniversite ve sanayi şehri olacak. Bu yolda yıllardır çalışma yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Nazilli\'ye hep birlikte sahip çıkacağız, söz değil icraatla sahip çıkacağız\" dedi.

Sümerbank\'ın Nazilli\'ye yıllarca hizmet etmesi, binlerce kişinin geçimine katkı sağladığını belirten Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, \"Bu fabrikanın burada yıllarca hizmet etmesi, binlerce kişinin geçimine katkı sağlamıştır. Bu törenlerde burada çalışanlarla birlikte olduk, duygusal anlar yaşadık. Bu törenler kapsamında aynı zamanda yönetmen Yasin Ali Türkeri\'nin hazırladığı Gıdı Gıdı belgeselini de ilk defa burada izlemiş olduk. Önemli olan Sümerbank kültürünü, ilçeye yapmış olduğu katkıları hem anlamının bilinmesi, hem de yaşatılması için bu belgeselin bir vesile olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Atatürk\'ün Nazilli\'ye gelişinin 80 yılı kutlamaları detay görüntüler.

- Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık\'ın konuşmaları

- Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük Konuşmaları

- Öğrencinin şiir okuması

- Zeybek ekibinin gösterileri oyunları

- Tiyatro salonunda belgesel Gıdı Gıdı belgeselinin izlenmesi

- Sümerbank fabrikası alanında Sümer kampüsünde bulunan Atatürk\'ün bindiği Gıdı Gıdı treni ile nostaljik gezinti.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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