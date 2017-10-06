DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TARSUS\'TA SEBZE HALİNDE YANGIN

Mersin\'in Tarsus İlçesi\'ndeki sebze halinde çıkan yangında, plastik meyve-sebze kasalarının saklandığı 18 depo küle döndü. Yangın, saat 05.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi\'ndeki Tarsus Sebze Hali\'nin depolar kısmında başladı. Plastik meyve-sebze kasalarının saklandığı depolar kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yükselen alevleri fark eden hal görevlilerinin ihbarı üzerine, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 araç ile yangına müdahale eden itfaiye erleri, alevleri yaklaşık 2 saatte söndüre bildi. İtfaiye erlerinin yangını söndürmesinin ardından yapılan incelemede, 250 bin plastik kasanın saklandığı 18 deponun kullanılamaz hale geldiği ve depoların önünde park halindeki bir TIR\'ın dorsesinin de yandığı belirlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedenin belirmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Çıkan alev ve dumanlar

- Yangını izleyen vatandaşlar

- tfaiyecilerin alevlere müdahalesi

- İtfaiye araçları

- Yangından Gökyüzüne yükselen dumanlar

- Tamamen yanmış depolar

- Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Bşk Mehmet Can ile röp

- İtfaiye araçlarının yangına takviyeye siren çalarak gelmesi

- Gün ağarınca hasarın ortaya çıkması

SÜRE: 5ö24ö BOYUT: 172 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU SİVAS\'TA



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yarınki yemin törenine katılmak üzere kente geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası\'nda 368\'inci kısa dönem er olarak askerliğini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yarın düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Sivas\'a geldi. Beraberinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun nişanlısı Mine Alşan\'la birlikte Sivas\'a gelen Kılıçdaroğlu, partisinin il teşkilatı tarafından kent girişindeki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde karşılandı. Aracından inen Kılıçdaroğlu, karşılamaya gelen Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve diğer partililerle tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu ailesi konaklamak üzere Polisevi\'ne geçti. Burada İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu istirahate çekildi. Yemin töreni yarın sabah 10.00\'da düzenlenecek.

Görüntü Dökümü

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-Kent girişindeki karşılama

-Partililer ile tokalaşma

-Polisevine gidişi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

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3)KÖYCEĞİZ\' DE ÖLDÜRÜLEN 5 TERÖRİSTİN ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI



MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 5 PKK\'lı terörist ölü ele geçirilirken, diğer 2 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. Çatışmada yaralanan 1 binbaşı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Seydikemer İlçesi\'nde, dün PKK\'lı 7 teröristin yakalanmasından sonra, bölgedeki operasyonlara devam edildi. Muğla Jandarma Komando Taburu tarafından dün gece, Toparlar Şelalesi yakınlarında PKK\'lı bir terörist grup tespit edilip, operasyon düzenlendi. Bölgeye, İzmir\'in Bornova İlçesi\'ndeki 2\'nci Jandarma Komando Tugayı ve polis özel harekat biriminden de destek kuvvet gönderildi. Çıkan çatışmada, 5 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi. 2 teröristin yakalanması için de bölgenin çembere alınıp, operasyona devam edildiği bildirildi.

BİNBAŞI YARALANDI

Çatışmada, Muğla Jandarma Tabur Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Y.O. da bacağından yaralandı. Askeri helikopterle bölgeden alınan yaralı binbaşı, Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Terörist grubun Muğla Valiliği, Valilik konutu, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, polis noktaları ve askeri lojmanlara saldırı düzenlemeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. Emniyet birimlerinin bu yöndeki istihbaratı kapsamında önlem olarak yaklaşık 4 ay önce, Cumhuriyet Caddesi\'ndeki Muğla Valliği\'nin duvarı üzerine ucu sivri demir korkuluklar yaptırdığı belirtildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ SİLAH VE EL BOMBASI BULUNDU

Çatışmanın olduğu Toparlar Şelalesi bölgesinde iki köpekle yapılan aramalarda, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 3 tabanca, 6 el bombası bulundu.

2 GÜN ÖNCE 7 KİŞİ YAKALANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Seydikemer kırsalında PKK\'lı oldukları ileri sürülen bir grubun dolaştığını belirleyip, yaklaşık 10 gün önce arama- tarama çalışması başlattı. 80 askerin katıldığı bölgedeki arama- tarama çalışması sürerken, dün şüphelilerin Seydikemer- Kaş Karayolu\'nun Letoon Antik Kenti\'ne 10 kilometre uzaklıktaki Kumluova- Karadere Kavşağı\'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, PKK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişiyi çembere aldı. Şüphelilerin otomobile binmesini ardından harekete geçen jandarma, havaya ateş açıp otomobili durdurdu. Otomobildeki 7 kişi indirilip, yere yatırıldı. Patlayıcı ve silah olup- olmadığının belirlenmesi için yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkarması istendi, ardından arama yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürülen 4\'ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da kanlı eylemlere karıştığı belirlenen şüphelilerin, ilk tespitlere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılandığı, duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu\'na yönelik canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planladıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerden 3\'ünün de ayrı kollara ayrılıp, polis merkezleri ve noktaları, askeri lojmanlar, ilçe emniyet müdürlükleri, adliye binası gibi çeşitli yerlere silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları öğrenildi. Bir aydır teknik takibe alındıkları belirtilen şüphelilerin otomobilleri ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada, toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 3\'ünün ise, terör örgütü PKK üyesi diğer 4 kişiye yardım ve yataklık yaptıkları anlaşıldı.

11 GÖZALTI

Muğla\'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 5 PKK\'lı teröristin ölü ele geçirilmesi ardından grupta olduğu belirtilen 2 teröristin yakalanması için operasyon sürüyor. Bir insansız hava aracı ve bir sahil güvenlik helikopterinin desteği ile bölgede operasyon devam ederken, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Toparlar Şelalesi ve çevresinde hareketlilik sürerken, 7 ayrı minibüsle 50 kadar özel harekat polisi bölgeden ayrıldı. Öte yandan, çatışmada yaralanan ve askeri helikopterle kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi\'nde ilk müdahalesi yapılan Binbaşı Y.O., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi\'ne sevk edildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLİYORLARDI

Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi yakınında çıkan çatışmada öldürülen, 20-25 yaşları arasında oldukları belirtilen PKK\'lı 5 teröristin cesetleri, gerekli incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. \'Fırtına\' adı verilen operasyonda öldürülen teröristlerin Hatay\'ın karşısındaki Suriye\'nin Lazkiye kentinden 14 kişilik bir grup olarak Türkiye\'ye giriş yaptıkları andan itibaren kiminle, ne zaman, nerede görüştüklerinin güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerince takip edildiği, narenciye bahçelerinde, inşaat ve otellerde çalışıp, keşif yapmayı planladıkları bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.

TERÖRİSTLERİN ÜZERLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi yakınında çıkan çatışmada öldürülen PKK\'lı 5 teröristin üzerlerinde ve çantalarında çok sayıda silah ve mühimmat ile patlayıcı bulundu. 1 kaleşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 5 şarjör, 2 adet M16 silah ve bu silaha ait 10 şarjör, 3 tabanca ve bunlara ait 3 şarjör, 21 el bombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 93 elektrikli kapsül, 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5.56 mm\'lik mermi, 1 termal dürbün, 1 top infilaklı fitil, 1 kutu içerisinde patlayıcı, 1 elektronik LED lambalı devre, 1 akü, 1 tablet, 1 cep telefonu ve 1 taşınabilir şart cihazı ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan cep telefonu görüntüsü ve fotoğraflar

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Olay yerinden genel ve detay görüntüler

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Helikopter ve bölgede süren güvenlik önlemleri

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-Özel harekat polisleri ve polis araçları

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-Öldürüler teröristlerin cesetlerinde inceleme yapılmasından görüntü

-Teröristlerin cesetlerini almaya gelen cenaze aracından görüntü

-Cenaze aracının yanında önlem alan askerlerden görüntü

-Bölgede süren arama tarama faaliyetlerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MUĞLA,(DHA)

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4)BURSA\'DA DEAŞ OPERASYONUNDA 6 KİŞİ GÖZALTINDA



BURSA\'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde 3 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Operasyonda, Suriye uyruklu oldukları belirtilen 6 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel döküman ve dijital metaryeller ele geçirildi. 6 zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Operasyon anı

DEAŞ üyelerinin görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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5)EVİN HER YERİNDEN SİLAH ÇIKTI



SAKARYA\'da, polisin bir evde yaptığı aramada çekmecelere, çatıya ve oluklara saklanıp, bahçeye gömülen 4 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 44 yaşındaki T.U.\'nun evinde çok sayıda silah bulundurduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.U.\'nun evine baskın düzenledi. Yapılan aramada evdeki çekmecelere, çatıya ve oluklara saklanıp, bahçeye gömülen 1\'i kurusıkı, 4 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan T.U. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Evde yapılan aramalar sırasında çekilen görüntüler

Haber: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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6)TEM\'DE DURDURULAN OTOMOBİLDEKİ 11 KİLO ESRARA 2 GÖZALTI



BOLU\'da TEM\'depolis tarafından durdurulan otomobilde 11 kilo toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM\'deyapılan yol kontrolünde Ankara\'dan İstanbul yönüne giden otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aracın gizli bölmelerinde 11 kilo toz esrar, 2.1 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve haberleşme için kullanıldığı düşünülen telsiz ele geçirildi. Araçta bulunan 32 yaşındaki H.E. ve 25 yaşındaki M.G. gözaltına alındı. 2 kişi, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de yine TEM\'de durdurdukları 2 yolcu otobüsünde yaptıkları aramada farklı markalarda 2 bin 810 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi, 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik köpeğinin araçta arama yapması

-Araçtan çıkan uyuşturucu

Haber: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

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7)POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİLDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

BURSA\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilde bulunan 3 kişi dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca şüpheli otomobilin kısa sürede durudurulmasıyla sonra erdi. Otomobilde 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile bunlara air mühimmat, metamfetamin türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmekte kullanılan düzenek ve hassas terazi ele geçirildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankarayolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Yıldırım ilçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri 17 FH 860 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İçerisinde 3 kişi bulunan otomobil, Ankara Caddesi üzerinde ters şeride girerek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis ekipleri otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan T.N., Ö.Y. ile Ö.B., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek, aliminyum folyo ve uyuşturucu madde içmek için düzenek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİYİ OTOMOBİLİN MOTORUNA SAKLAMIŞLAR

Polis ekipleri, durdukları otomobilde detaylı arama yaptı. Otomobilin kaputunu açan ekipler, aracın motorunun arasına gizlenmiş 15 gram metamfetamin ve hassas teraziyi buldu. Şüphelilerin daha önceden de uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Otomobilden görüntüler

Polislerin araçta arama yapması

Silah ve uyuşturucudan görüntüler

Zanlıların karakola götürülmesi

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

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8)BELİNE SARDIĞI KUBAR ESRARLA YAKALANDI



ADANA\'da, polisin arama yaptığı otomobildeki 3 Suriyeli\'den birinin beline sarılı halde 2 kilogram kubar esrar, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Suriyeliler gözaltına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kent merkezi girişinde sabit yol denetimi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus ekipleri, şüphe üzerine 33 SAB 771 plakalı otomobili durdu. Otomobildeki Suriye uyruklu 3 kişiyi indirip üzerini arayan polis, birinin beline sarılı halde 2 kilogram kubar esrar ve kutu içinde uyuşturucu hap buldu. Şüphellieri ters kelepçe yapıp araçtan uzaklaştıran polis, siyah bir bond çanta içinde kendilerine ait pasaport ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 1400 ABD Doları ile bagajda 5 karton gümrük kaçağı sigara ve siyah çay ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polisler ve ters kelepçeli şekilde yerde oturan şapheliler

- Esrar ve kutu içindeki uyuşturucu haptan görüntü

- Polisin şüphelilerden biriyle konuşması

- Polislerin uyuşturucu hapları sayması

- Polislerin otomobilde arama yapması

- Polisin bond çanta içinden çıkan ABD Doları\'nı sayması

- Polislerin çay paketini bıçakla kesip içine bakması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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9)EVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI SONA EREN KOCA, EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



TEKİRDAĞ\'da mahkemenin verdiği evden uzaklaştırma cezası sona eren 63 yaşındaki Hasan Yumuşak, tartıştığı eşi 53 yaşındaki Fatma Yumuşak\'ı 16 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa İlçesi Yüzüncüyıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahkemenin verdiği evden uzaklaştırma cezası sona eren Hasan Yumuşak, ayrı yaşadığı eşi 2 çocuğunun annesi Fatma Yumuşak\'ın evine gitti. Burada Hasan ve Fatma Yumuşak çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Yumuşak, yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşi Fatma\'yı 16 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Fatma Yumuşak\'ın öldüğü belirlendi. Yumuşak\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Hasan Yumuşak, polis tarafından Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde park ettiği otomobilinin içinde yakaladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hasan Yumuşak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detaylar

Evin önündeki polisler

Alınan güvenlik önlemleri

Tabutun çıkarılması

Polis ve sağlık ekipleri

Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,(DHA)

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10)HUSUMETLİSİNİ TAKİP EDİP, ÖLDÜRDÜ



SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde, İ.E.Ç., husumetli olduğu Ahmet Özen\'i takip edip, tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.15 sıralarında, Hendek Küçük Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. İ.E.Ç., husumetli olduğu boyacılık yapan Ahmet Özen\'i girdiği bir işyerine kadar takip etti. Burada Ahmet Özen ile İ.E.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.E.Ç. tabancasını çekip, Ahmet Özen\'in başına ateş edip, geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

İşyeri çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Ahmet Özen\'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Özen\'in cesedi morga kaldırılırken, polis, İ.E.Ç\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Jandarma ekipleri

-Çevrede toplananlardan görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÇİLECİ /HENDEK(Sakarya),(DHA)

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11)ESKİ ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP, İKİNCİ KATTAN ATLADI



DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, 25 yaşındaki Fatoş D., hastanede tartıştığı eski erkek arkadaşı Coşkun Koçyiğit\'i bıçaklayıp kaçtıktan sonra, çıktığı inşaat halindeki binanın 2\'nci katından atlayarak intihara kalkıştı. Yaralanan Fatoş D. ile Koçyiğit, tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında ilçedeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede çalışan Coşkun Koçyiğit ile yanına gelen eski kız arkadaşı Fatoş D. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatoş D., yanındaki bıçakla Koçyiğit\'i bıçaklayıp, kaçtı. Yaralanan Coşkun Koçyiğit, çalıştığı hastanede ameliyata alındı.

Olay sonrası yakınlarını arayıp intihar edeceğini söyleyen Fatoş D., 20 dakika sonra Zeytinköy Mahallesi\'nde, inşaat halindeki bir binanın ikinci katına çıktı. Fatoş D.\'yi fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak ekipler gelmeden Fatoş D., kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan Fatoş D., gelen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Coşkun Koçyiğit ve Fatoş D.\'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane önünden görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Kadının atladığı yerden görüntü

- İnşaattan atlayan F.D.\'nin ambulansla hastaneye götürülmesi

Haber-Kamera: Osman Nuri BOYACI /DENİZLİ,(DHA)

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12)İZMİR\'DE BİNLERCE LİTRE KAÇAK İÇKİ İMHA EDİLDİ



İZMİR\'de, polisin son 6 ayda düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen binlerce litre kaçak içki imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretimi ve satışına yönelik son 6 ay içinde 225 operasyon düzenledi. Operasyonlarda bin 889 litre etil/saf alkol ve 3 bin 299 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkiler, İmha Komisyonu tarafından, 5607 sayılı kanunun \'El koyulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği\'nin ilgili maddeleri gereğince imha edildi.

Görüntü Dökümü

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- İçkilerin imha edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,(DHA)

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13)ERUH\'TA 25 ÖĞRENCİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ



SİİRT\'in Eruh İlçesi\'ne bağlı Kekliktepe Köyü\'nde okulda yedikleri yemekten zehirlenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Eruh\'a bağlı Kekliktepe Köyü Ortaokulu\'nda eğitim gören 25 öğrenci karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri üzerine alileri tarafından Siirt\'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin öğlen okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri belirtildi.

Zehirlenen öğrencilerin velilerinden Selahattin Yıldız, çocuğunun okulda yediği sütlaçtan zehirlendiğini ileri sürerek, \"Okula gittiğim sırada, öğrenciler karınlarını tutarak kıvranıyorlardı. Öğretmenlerine sorduğumda zehirlendiklerini öğrendim ve aracıma bindirdiğim öğrencileri hastaneye getirdim. Sağlık durumları iyi ancak çıkan yemekler konusunda okul yönetimini uyarmıştık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Acil servisinden görüntü

-Ambulansların görüntüsü

-Öğreci velisinin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK /SİİRT,(DHA)

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14)SERVİSTE UNUTULAN ANASINIFI ÖĞRENCİSİNİ KURTARAN ÖĞRETMENLERE \'BAŞARI BELGESİ\'



TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde servis aracında unutulan anasınıfı öğrencisi 4 yaşındaki E.K.\'yı kurtaran öğretmenler Ufuk Kurt ile Aydın Elibol\'u Kaymakam Levent Kılıç, \'Başarı Belgesi\'yle ödüllendirdi.

Çorlu\'nun Alipaşa Mahallesi\'ndeki Atakent İlkokulu\'nun anasınıfının erkek öğrencisi E.K.,sabah evinden okul servisi ile okula gitti. Öğrenciler servisten inip sınıflarına girerken, servisin kadın sürücüsü D.T., minibüsün kapılarını kapatıp uzaklaştı. Öğretmen Faize Savaşçıoğlu, E.K.\'nın sınıfta olmadığını görünce telefonla aradığı annesi, çocuğunu servisle okula gönderdiğini söyledi. Bu sırada okulun nöbetçi öğretmenleri Ufuk Kurt ile Aydın Elibol, başında kalabalık gördüğü servis aracının yanına gittiklerinde unutulan E.K.\'nın içeride ağladığını gördü. Öğretmenler, E.K.\'yı, yönlendirip kapısını açtırdıkları servisten çıkardı. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, minik öğrenciyi kurtaran öğretmen Ufuk Kurt ile Aydın Elibol\'u başarı belgesi ile ödüllendirdi. Kılıç, öğretmenlere teşekkür ederek, \"Küçük öğrencimiz okuluna getirildiği sırada diğer büyük öğrenciler araçtan inince içeride kalmış ve araç görevlileri tarafından da fark edilmemiştir. Öğretmenlerin aileye haber vermesi sonucu diğer velilerle birlikte çocuğumuz kilitli kaldığı yerden kısa bir süre sonra çıkartılmış ve herhangi bir aksiliğe mahal verilmemiştir. Bunun için öğretmenlerimize teşekkür ediyorum\" dedi.

Minik öğrenciyi minibüste unutan servis sürücüsü D.T., hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

-Kaymakam Kılıç\'ın konuşması

-Öğretmenlere belge verilmesi

-Öğretmenin olayı anlatması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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15)ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI, ARITMA TESİSİNİ HİZMETE SOKTU



ADAPAZARI Şeker Fabrikası\'nın 20 milyon lira yatırımla kurduğu yeni arıtma tesisi hizmete girdi. Tesis sayesinde çevreye yayılan kötü kokunun önleneceği belirtildi.

Adapazarı Şeker Fabrikası, çevreye yayılan kötü koku sorununu ortadan kaldıracak Atıksu Arıtma Tesisi\'ni bugün hizmete soktu. Fabrika alanında gerçekleştirilen törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Adapazarı Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaşar Serdengeçti, Yıldız Holding Global Hukuk Başkanı İbrahim Taşkın, Yıldız Holding Genel Müdürü Hüseyin Avni Metinkale, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, \"Yıldız Holding ailesi Türkiye\'nin istihdamı ve ihracatı açısından çok önemli bir kurum. Böyle bir ailenin Adapazarı Şeker Fabrikası\'nı alması ve bu fabrikanın sürdürülebilir hale gelmesi Sakarya için büyük bir şans\" dedi.

Tesisin Türkiye\'deki şeker fabrikaları arasındaki en büyük arıtma tesisi olduğunu belirten Adapazarı Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaşar Serdengeçti de, \"Türkiye ekonomisinin önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan fabrikamız 20 milyon liralık yatırımla şeker fabrikaları arasında en büyük arıtma tesisine sahip oldu. Bu yatırım, bugün şeker sanayinde yapılan en yüksek bütçeli ve en hızlı hayata geçen projedir. Aslında fabrikamızın ihtiyacı olan kapasitenin 2 katı düzeyinde bir yatırım yaptık, zira hiçbir konuda açık kapı bırakmak istemedik. Tedbirlerimizi elden bırakmadık. Doğaya saygı, yalnızca rakamlarla ölçülebilecek bir kavram değil elbet\" diye konuştu.

Fabrikanın Genel Müdürü Hasan Çapraz ise tesis sayesinde şehirde yaşayanların kötü kokudan kurtulacağını kaydederek, \"Adapazarı ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlayan fabrikamıza böylesi bir arıtma tesisi kazandırdığımız için çok mutluyuz. Artık atık su problemimiz olmayacak. Böylece şehir sakinlerini üzen koku da ortadan kalkacak. Bu tesis üretimimizi sürdürülebilir kılacak. Peki ne yapacağız? Arıtmadan çıkan çamur, lisanslı bertaraf tesislerine verilecek. Pancar yıkamadan çıkan toprağımızı ise belediyemizin atık sahasında teslim edilecek. Böylelikle ekonomik olan her bir değeri kaybetmeden tekrar tesisimizde kullanacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Açılıştan görüntüler

-Tesisten görüntüler

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Çanakkale\'de, AK Parti Grubu Meclis toplantısına katılmayacak (3)

16)KARAR, YERİNE GETİRİLDİ

Çanakkale Belediye Meclisi\'nin ekim ayı olağan toplantısının 2\'inci oturumu bugün yapıldı. AK Parti Grubu, aldığı karar doğrultusunda 2\'inci oturuma katılmadı. Saat 17.30\'daki meclis toplantısı yoklama bölümünde AK Partililerin toplantıya gelmediği tutanaklara geçti. Meclis toplantısının açılışında dünden bu yana yaşananları değerlendiren Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, bu belediye meclisinde, Belediye Başkanı olduğu süre içinde hiçbir siyasi partinin iç işlerinin konuşulmayacağını söyledi. AK Partili Belediye Meclis üyelerinin toplantıya katılmalarını beklediğini ifade eden Başkan Gökhan, sözlerine şöyle devam etti:

\"Kasım ayında geleceklerini söylemişler. Her zaman gelebilirler. Buyursunlar, gelsinler. Onlar Çanakkale halkının temsilcileri. Çanakkale halkının temsilcileri, Belediye Meclisini terk edip, çekip gitmezler. Mücadeleyi burada yaparlar. Ama Meclis adabını bozmaya hakları yoktur. Bu meclisin başkanı benim. Sevsen de benim, sevmesen de benim. Buradaki meclis adabının bozulmasını hoş görmem söz konusu değil. Ama tekrar diyorum, üslup, adap son derece önemli.\"

Başkan Gökhan\'ın gündem dışı konuşmalarının ardından, toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Çanakkale Belediye Meclisinden görüntü

- AK Parti Grubunun boş sıralarından görüntü

- Ülgür Gökhan açıklama görüntü

- Gündem maddelerinin görüşüldüğü görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

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