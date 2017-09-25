DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KUZEY IRAK\'TA REFERANDUM BAŞLADI

IRAK\'taki merkezi yönetimin yanı sıra Türkiye ve İran\'ın da karşı çıkmasına rağmen Irak\'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin yapılmasında ısrar ettiği \'Bağımsızlık Referandumu\'nda oy kullanma işlemi başladı. Kürt yönetiminin Başkanı Mesut Barzani Erbil\'in Selahaddin ilçesi\'nde 2 nolu Seçim merkezinde oyunu kullandı. Irak\'taki hükümetin yanı sıra uluslararası birçok kesimin iptal edilmesi çağrısını yaptığı bağımsızlık referandumu bu sabah yerel saatte 07.00\'den itibaren başladı. Bölgedeki Erbil, Süleymaniye, Kerkük, Duhok, Zaho başta olmak üzere büyük kentlerde başlayan referandum için yerel peşmerge güçleri sıkı güvenlik önlemi aldı. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Türkiye saati ile saat 08.30 sıralarında karargahının bulunduğu Selahaddin kentinde oy kullandı. Kürt lider Barzani den sonra oğlu Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani de aynı sandığa gelerek oy kullandı. Barzani ve oğlu gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadan seçim merkezinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Oy verme işleminden görüntüler

-Mesut Barzani nin oy kullanmasından görüntü

-Oğlu Mesrur Barzani nin oy verme işleminden görüntü

Felat BOZARSLAN -Burak EMEK-(ERBİL)/DHA

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2)BAKAN IŞIK \'ANKARA\'NIN GÖNDERDİĞİ PARALARI TERÖRÜ FİNANSE ETMEKTE KULLANDILAR\'

Diyarbakır Valiliği\'nden sonra Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, daha sonra Ak Parti Yenişehir ilçe kongresine katıldı. Işık, kongrede belediyelerin insanlara hizmet yapılsın diye Ankara\'nın gönderdiği paraları hizmet için kullanmadıklarını belirterek, şöyle dedi: \"Ne yaptılar? Dağa gönderdiler, terör örgütünü finans etmekte kullandılar hiçbir demokratik devlet, buna rıza gösteremez. Hiçbir demokratik devlet halk için harcansın diye gönderilen paraları, terör örgütüne aktarmayı demokrasi diye mazur göremez. Aksine demokrasi ve şiddet asla ve asla yan yana gelmez. Şu kısa sürede Diyarbakır\'ın çehresi değişmeye başladı. Niye? Çünkü, size hizmet yapılsın diye Ankara\'nın gönderdiği paralar dağa gitmiyor. Size hizmet olarak geliyor. Son dönemlerde devletimizin, hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin terör örgütüne yönelik gösterdiği amansız mücadele, gösterdiği kararlı tavır Allah\'a hamd olsun halkımız tarafından destekleniyor. Biz burada hukukun içinde kalmak şartıyla hiçbir teröristin, hiçbir eşkıyanın milletimizin huzurunu bozmasına, güvenliğini sekteye uğratmasına, rahatını kaçırmasına müsaade etmiyoruz. Çok büyük bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadelede sonuna kadar yürüyecek, bir tek masum insanımızın kılına halel getirmeden, hiçbir teröristin de bölgede insanımıza musallat olamayacağı ortamı hazırlıyoruz. Bunu hazırladığımız anda da göreceksiniz Diyarbakır yeniden şahlanacak.\"

Kongreden sonra Başbakan Yardımcısı Işık ile beraberindekiler daha sonra merkez Yenişehir İlçesi Ofis Gevran Caddesi\'ndeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Kongreye katılanlar

-Kongreden detaylar

-Başbakan Yardımcısı Işık\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ / DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)BAKAN KURTULMUŞ, SALDA GÖLÜ\'NDE

KİBYRA ANTİK KENTİNDE BİNLERCE YIL SONRA İLK KONSER

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Burdur\'un Yeşilova İlçesi\'nde Türkiye\'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü\'nde suya girdi.

Türkiye\'deki birçok ülkenin büyükelçileri ve Ankara\'dan medya mensuplarıyla birlikte Burdur\'a gelen Bakan Numan Kurtulmuş, öğle yemeğinin ardından turkuaz rengiyle ve bembeyaz sahiliyle bilinen Salda Gölü\'nde, ayakkabı ve çoraplarını çıkartıp, pantolonun paçalarını sıvadıktan sonra suya girip bir süre göl kenarında yürüyüş yaptı. Daha önce Salda Gölü kenarından birkaç kez geçtiğini belirten Bakan Kurtulmuş, şöyle dedi: \"Çok güzel, cennet köşesi bir yer. Yabancı konuklarımızı bugün burada ağırlamamızın sebeplerinden biri de bu. Çok fazla bilinmiyor, Türkiye\'nin saklı cennetlerinden biri. İnşallah bu vesileyle tanınmış olur. Buranın güzelliğinin korunması lazım. Çok fazla tesis, binalarla doldurmadan güzelliği ve bakir halini koruyabilmek lazım. Bu yaz döneminde 250 bin kişi ziyaret etmiş burayı ve çoğunluğu yerli turistler. Herhalde yabancı turistler açısından da cazibe merkezi olur. Çevreyi, buranın doğallığını bozmayacak turistik tesisler belki mümkün olabilir.\"

BİNLERCE YIL SONRA İLK KONSER

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Burdur Gölhisar İlçesi\'ndeki birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kibyra antik kentinde senfonik türküler konseri düzenledi. Konser öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, memleketi Gölhisar olan eşi Sevgi Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek ve çok sayıda davetli katılımıyla Kibyra antik kentinde bir gezi gerçekleştirildi.

MEDUSA MOZAĞİ

Gezide Kibyra antik kentindeki Yunan mitolojisinde gözlerine bakıldığında kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan Medusa mozayiği önünde fotoğraf çektirildi. Rehberler tarafından Medusa mozayiğine ilişkin tarihi bilgiler ve mitolojik inanışlar hakkında yabancı büyükelçilere tanıtım yapıldı. Buradaki Medusa\'nın hem büyüklüğü hem kullanılan renkli mermerler hem de kullanılan mermerlerin inceliği bakımından dünyada tek ve eşsiz olduğu anlatıldı. Medusa mozayiğindeki incelemelerin ardından konsere geçildi.

O TARİHLERDE 150 BİN NÜFUS

Kibyra\'nın bu bölgenin en önemli tarihi yerleşim yerlerinden birisi olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, \"Anadolu\'nun engin kültürel zenginliklerinden biri de buradadır. Burada gerçekten çok geniş bir alanda, ta o tarihlerde Likyalılar, Frigyalılar, Psidialılar, Helenistik Roma döneminde 150 bin civarında nüfusu olan bir kentten bahsediyoruz. İşte burası büyük bir meydanı, tribünü, 11 bin kişi kapasitesi olduğunu biliyoruz. Ayrıca su, kanalizasyon yollarıyla muazzam bir tarihi şaheserin üstündeyiz. Buranın 10 yılı aşkın bir süredir devam eden kazısı sonrasında artık ele güne çıkarılacak vaziyete gelmiş olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Ama daha çok işi var ve bunların tamamlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Türkiye\'nin kültürel zenginliğini anlatması bakımından da konserin yeri ve formu bakımından da son derece dikkat çekici olduğunu hatırlatmak isterim. Tarihi bir alandayız, antik dönemden kalma bir alandayız\" dedi.

BİNLERCE YIL SONRA İLK DEFA

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları tarafından verilen konserde ise özellikle davul gibi çalgıların desibelinin tarihi eserlere zarar vermemesi için ses düzenine ilişkin özel önlemler alındığı da açıklandı. Konsere Gölhisar ve çevresinden çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların önemli bir bölümü ise alanda oluşturulan sandalyelerden izlemek yerine konseri stadyumun tribünlerinden seyretti. Binlerce yıl sonra ilk defa bir etkinliğin düzenlendiği konserde sanatçılar Anadolu\'nun birçok yöresinden türküyü senfonik orkestra eşliğinde seslendirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------BURDUR

- Bakan Kurtulmuş gölde yürürken

- Bakan Kurtulmuş\'un açıklaması

SÜRE:01.30

HABER: Mehmet ÇINAR- Mesut MADAN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/BURDUR, (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Bakan ve beraberindekilerin Medusa Mozaği ni incelemesi

-Bakan Numan Kurtulmuş\'un konuşması

-Konserden görüntü

-Müzik eşliğinde oynayanlardan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CHP\'Lİ İNCE, OĞLUNUN KÖY DÜĞÜNÜNDE BÖYLE OYNADI

4)KILIÇDAROĞLU İNCE\'Yİ MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce\'nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar\'ın kızı İdil Göknil Işıklar\'ın Yalova\'nın Elmalık Köyü\'nde gerçekleşen köy düğününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu\'nu, Milletvekili Muharrem İnce\'nin yanı sıra grup başkanvekilleri ile milletvekilleri karşıladı. Kılıçdaroğlu\'nu evinin önünde karşılayan İnce, genel başkana Elazığ yöresine ait sekiz köşeli kasket armağan etti. Kendisine hediye edilen kasketi takan Kılıçdaroğlu, İnce ve Işıklar aileleri ile gelin ve damadı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, gelin Göknil Işıklar İnce\'ye altın bilezik taktı. Düğüne CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve birçok siyasetçi ve işadamı katıldı. Düğün Suzan Kardeş konseriyle devam etti.

DÜĞÜN GÜN BOYU SÜRDÜ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce\'nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar\'ın kızı İdil Göknil Işıklar\'ın Yalova\'nın Elmalık Köyü\'nde gerçekleşen ve gün boyu süren köy düğünü Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş\'in konseriyle son buldu. Düğüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düğün sonrası çifti tebrik ettikten sonra Ankara\'ya gitmek için yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Damat traşı

-Muharrem İnce nin oğluyla halay çekmesi

-Kılıçdaroğlu\'nun düğün alanına gelişi

-Muharrem İnce\'den kasket alışı,

-Damat ve gelinin törene katılması,

-Kılıçdaroğlu, Orhan Sarıgül, Deniz Baykal ve diğer milletvekillerinden detaylar,

-Kılıçdaroğlu\'nun takı törenine katılması,

-Detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR - Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA)

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5)BODRUM\'DA DEPREM



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi\'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.57\'de, merkez üssü Muğla\'nın Bodrum ilçesi\'nde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 9 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Muğla\'nın Bodrum İlçesi açıklarında, meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki deprem ile birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar evlerine döndüler. Deprem herlangı bir hasara yolazmadı.

Görüntü Dökümü

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-Deprem sonrası ilık görüntüler

-Sokaklara çıkan vatandaşlar

-Detaylar

Haber-Kamera: BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN ADAM AĞIR YARALANDI

İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan 41 yaşındaki Serah Esen ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1918 Sokak\'taki bir markette meydana geldi. Marketin işletmecisi 44 yaşındaki Burhan Çiftçi, arkadaşı Serah Esen ile bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. İddialara göre, tartışma sonrasında marketten ayrılan Esen geri gelerek market içerisinde belinden çıkardığı tabancasını ateşledi. Çiftçi, bunun üzerine marketten aldığı bıçakla Esen\'i boğazından yaraladı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Esen\'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Esen\'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Market işletmecisi Çiftçi, olayın ardından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Ekiplerden görüntü

- Olay yerindeki kanlardan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)OTOMOBİL HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



YOZGAT’ta, hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza 21.00 sıralarında, Yozgat-Kırıkkale karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Yozgat’tan Ankara istikametine giden İrfan Çiftçi yönetimindeki 06 P 0066 plakalı otomobil, tali yoldan anayola çıkan İbrahim Canpolat yönetimindeki 66 AS 793 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan Nazife Çiftçi olay yerinde hayatını kaybederken, hurda yığınına dönen araçta sıkışan sürücü İrfan Çiftçi, olay yerine çağırılan kaza kırım ekibi ve 112 acil servis görevlileri tarafından kurtarıldıYaralı sürücü Çiftçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından Yozgat Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Otomobilden görüntü

-Görevlilerin çalışmaları

-Yaralının taşınması ve ambulans

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)EMNİYET ŞERİDİNDE TERS YÖNDEKİ TRAKTÖRLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde, D-100 Karayolu\'nda emniyet şeridinde ters yönde giden traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. Ali Rıza Öz idaresindeki 41 BZ 136 plakalı motosiklet, Eşme Mahallesi\'ne gitmek için tali yoldan emniyet şeridine ters yönde giren sürücüsü belirlenemeyen traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ali Rıza Öz olay yerinde yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı. Polis traktör sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Cesetten görüntü,

-cesedin kaldırılması

-Ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Faruk KIYAK / KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)ZONGULDAK\'TA 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI



ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun 33\'üncü Kilometresi\'nde meydana geldi. 51 yaşındaki Muharrem Dördüncü\'nün kullandığı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan araca çarpmamak için yavaşladı. Dördüncü\'nün kullandığı araca, arkadaki 4 araç duramayarak çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 47 yaşındaki Fatma Çelik, 37 yaşındaki Gülay Aydoğan, 51 yaşındaki Gönül Dural ve 57 yaşındaki Mevlüde Yanık yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerindeki araçlar

-Araçları kurtarma çalışması

-Sürücü Muharrem Dördüncü\'nün polisle konuşması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak)(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)YÜRÜRKEN YOLDAN GEÇEN OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILIP YARALANDI



KARAMAN\'da 20 yaşındaki Halil Kaygın, mezarlığın kenarında yürürken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli otomobilden av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı. Vücuduna 27 saçma isabet eden Kaygın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 11.00 sıralarında Siyaser Mahallesi Siyaser Mezarlığı yanında meydana geldi. Etli ekmek fırınında çalışan Halil Kaygın, mezarlığın yanında yürürken yoldan geçen plaka ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden kendisine doğru av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücuduna 27 saçma isabet eden ve kanlar içinde kalan Kaygın, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaygın\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının hastaneye getirilişi

-Ambulanstan ve Hastane\'den detay

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)FABRİKA DEPOSUNDA YANGIN



KÜTAHYA\'nın Tavşanlı İlçesinde, sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üreten fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Aynı fabrikada geçen ay da yangın çıkmıştı. Tavşanlı-Emet karayolunun 3\'üncü kilometresindeki sıkıştırılmış ahşap pelet yakıtı üreten fabrikada dün akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Tavşanlı, Kütahya, Tunçbilek ve Tepecik belediye itfaiyeleri ile Garp Linyitleri İşletmesi ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmadan sonra yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürerken aynı fabrikada geçen 14 Ağustos\'ta da yangın çıkmıştı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden çekilen görüntü

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)GECE VAKTİ APARTMANDA KORKUTAN YANGIN

ADANA\'da bir apartmanın 14\'üncü katında çıkan yangın, bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangında evde mahsur kalan Zeytin isimli Papillon cinsi köpek ise itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yangın, bugün saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi\'ndeki 15 katlı Kardelen Apartmanı\'nın 14\'üncü katında evin balkonunda çıktı. Balkondan dumanların yükseldiğini fark eden apartmanın güvenlik görevlisi, ev sahibi Meltem Ersoy\'u ve apartman sakinleri uyandırıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede binayı boşaltan apartman sakinleri, korkuyla balkonun yanışını izledi. İtfaiye erlerinin kısa sürede söndürdüğü yangının, evin diğer bölümlerine sıçramadığı öğrenildi.

İTFAİYE ERLERİ ZEYTİN\'İ KURTARDI

Meltem Ersoy\'un, Zeytin isimli Papillon cinsi köpeğinin mahsur kaldığını söylemesi üzerine itfaiye erleri, soğutma çalışmalarıyla birlikte evin içinde köpeği aradı. Korkudan koltuğun altına saklanan Zeytin\'i bulan itfaiye erleri, köpeği sahibine teslim etti. Soğutma çalışmasının ardından İtfaiye erleri, yangının kesin çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sokaktaki itfaiye araçları ve kalabalık

- Evin balkonundaki alevler

- İtfaiye erlerinin apartmana girişi

- Ağlayarak çalışmayı izleyen ev sahibi Meltem Ersoy (Siyah elbiseli)

- İtfaiye erlerinin çalışmasını izleyen apartman sakinleri

- Balkonun yanışı ve binanın genel görüntüsü

- Kucağındaki çocuğunu battaniyeye sarıp çalışmanın bitmesini bekleyen apartman sakini bir kardın

- Kucağındaki bebeğini battaniyeye sarıp çalışmaları izleyen bir apartman sakini

- İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmesi

- Yangının sönmesinin ardından apartman sakinlerinin evlerine gidişi

- İtfaiye erinin yangından kurtardığı Zeytin isimli köpekten görüntü

- İtfaiye erinin kucağında köpeği tutup, nasıl bulduklarını anlatması

- Meltem Ersoy ile köpeği Zeytin\'den görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)İNTİHAR GİRİŞİMİ SON ANDA ÖNLENDİ



AYDIN’IN Efeler İlçesi\'nde ailevi sorunları olduğu iddia edilen Faysal Öztürk, inşaat halindeki bir binanın 4’üncü katına çıkarak intihar etmek istedi. Öztürk’ün bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, genci intihardan kurtardı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki inşaat halindeki bir binanın 4’üncü katında meydana geldi. Ailevi sorunları olduğunu ileri sürülen 30 yaşındaki Faysal Öztürk, intihar etmek için inşaatın 4\'üncü katındaki demir merdivenlere çıktı. Atlayacağını söyleyen genci farkeden inşaattakig işçilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis gencin yanına giderek intihardan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaieye ekipleri, inşaatın aşağısında olası bir atlama durumuna karşı önlem aldı.

Polisin uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince, hastaneden psikolog istendi, ancak haftasonu olmasından dolayı psikolog bulunamadı. Bu sırada Öztürk’ün bir anlık dalgınlığından yararlanan polis genci zapt etti. Merdivenlerden indirilen genç, emniyete götürüldü. İntihar girişiminde bulunan Öztürk’ün yeni evlendiği, İstanbul’dan yeni geldiği ve şoförlük yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İntihar girişimi anından görüntü

- Polisin Öztürk\'ü aşağı indirmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)GEMİ YAN YATTI, SUNTALAR DENİZE DÖKÜLDÜ



İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, limanda demirli Panama bayraklı \'Allın\' isimli kargo gemisi, yükleme yapıldığı sırada halatının boşalması sonucu yan yattı. Gemiye yüklenen suntaların bir bölümü denize düşerken kısa süreli panik yaşandı.

Dikili Limanı\'nda bağlı bulunan 90 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki kargo gemisi Allın\'a dün saat 16.00 sıralarında, vinçle sunta yüklenmeye başlandı. Yükleme sırasında, halatı boşalan 2 bin 810 tonluk gemi yan yattı. Gemideki, sunta plakalarının bir bölümü kayarak denize yuvarlandı. Yan yatarken iskeleye çarpan geminin neden olduğu gürültü, sahilde gezinen vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılırken, yan yatan geminin düzeltilmesi için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yan yatan geminin görüntüsü

-Denize dökülen suntalardan görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Oben ULU / DİKİLİ(İzmir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)FEYZİOĞLU: KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ, HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ



TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Viranşehir Adliyesi\'nde polislerce sözlü ve fiziki şiddette maruz kaldığı iddia edilen Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz\'e destek vermek üzere kente geldi. Feyzioğlu, \"Karşı karşıya değiliz, hepimiz aynı gemideyiz. Biz kavgaya değil, bu işi hukuk yolunda çözmeye geldik\" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumartesi günü Viranşehir Adliyesi\'nde polislerce darp edildiği iddia edilen Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz\'e destek vermek amacıyla akşam saatlerinde Şanlıurfa\'ya geldi. Feyzioğlu\'nu GAP Havaalanı\'nda Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz ve çok sayıda avukat karşıladı. Havaalanında bir süre Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu\'yla görüşen Feyzioğlu, daha sonra kent merkezindeki bir restorana geçti. Burada Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz ile ilgili açıklama yapan Metin Feyzioğlu, şunları söyledi:

\"Viranşehir Adliyesi\'nde müvekkiliyle konuştuğu sırada sivil giyimli bir polis memuru kaba bir şekilde \'Hop hop\' diyerek, başkanımıza yanaşıyor. Ondan sonrada \'Dur bakayım sen kimsin; dost musun, düşman mısın?\' Başkanımız da sükunetini bozmadan \'Ben avukatım. Sorarsan da kimliğimi gösteririm.\' demesine rağmen ters bir muameleye maruz kalıyor. Devlete yakışmayan bir düşünceyle başkanımıza müdahale eden başka polisler de var. Başkanımızı kolundan tutup savcının odasına götürüyorlar. O ana kadar kamera kayıtları var. Bu kayıtları savcının toplatıp güvence altına aldığını söylediler. Göreceğiz inşallah öyledir. Ona güvenmek istiyorum. Son anda hay Allah kamera çekmiyormuş gibi bir durumun olmasını istemiyoruz. Burada valimizde \'Ben o kamera kayıtlarını izledim\' dedi. Daha sonra savcının odasına başkanı götürdüklerinde orada fiziksel taciz ve şiddet devam ediyor. Başkanım kollarında morluklar var. Bu konuda rapor da aldı. Bu olay bir savcıya, bir hakime, bir grup polis tarafından yapılsaydı sistem ne tepki verecekse biz o tepkiyi istiyoruz. Çünkü görevini yapmak üzere adliyeye gelen müvekkiline \'Seni ben savunacağım\' diyen bir avukata saldırı var. Bu olay son derece acıdır. İnandığımız güvendiğimiz tüm değerlere aykırıdır.ö

\'BİZ BU İŞİ HASSİYETLE TAKİP EDECEĞİZ\'

Feyzioğlu, konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, \"Sayın Valimiz bu olayı takip ederek, gerekenin yapılacağını bize teyit etti. İl Emniyet Müdürü de bu işin hassasiyetle takip edileceğini söyledi. Ben de herkese şunu söyleyeyim. Biz de bu işi hassasiyetle takip edeceğiz. Başsavcı\'ya denek olarak, kanun baro başkanlarını devreye koymuştur. Açık söyleyeyim biz buraya kavgaya, gürültüye gelmedik. Sayın başkanımızın uğradığı ama hepimize yapıldığını düşündüğümüz; bu büyük saygısızlığı, zorbalığı, kabadayılığa karşı bir duruş sergilemeye geldik. Böyle bir suçun örtbas edilmesi, suçun kendisinden daha vahim olur. Bizim gözümüz gibi baktığımız baştacı ettiğimiz, Allah korusun bir acı haberlerini aldığımızda tanımasak ta oturup yaslarını tutuğumuz polisimize, askerimize en büyük saygısızlığı kendi içlerinde yapmış olurlar. Çünkü polis bir elinde kanun kitabı, belinde silah ama devletin şefkatli otoritesini temsil eden hayata geçiren kişidir. Karşı karşıya değiliz, hepimiz aynı gemideyiz. Biz kavgaya değil, bu işi hukuk yolunda çözmeye geldik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Metin Feyzioğlu araçtan inmesi

- Açıklamada bulunan Feyzioğlu

- Feyzioğlu için hazırlanan çiğköfte

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK - ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)VAN\'DA ŞEHİT POLİS MEMURU ADINA PARK AÇILDI



VAN\'ın İpekyolu İlçesi Belediyesi tarafından, PKK\'lı teröristlerin yol kenarına döşediği patlayıcıyı imha etmeye çalışırken şehit olan polis memuru Ahmet Çam\'ın adının verildiği park ve kitap kafe, düzenlenen törenle açıldı.

Van\'da 10 Mayıs 2016\'da PKK\'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Van Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Ahmet Çam\'ım adının verildiği park, törenle açıldı. Vali Mithatbey Mahallesi\'nde 2 ay önce bin 500 metre kare alan üzerinde yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan Şehit Ahmet Çam Parkı\'nın açılışına, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Özturk, Ankara-Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, şehit polis memurunun annesi Hanım, eşi Emine,çocukları ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde şehit polis memuru Ahmet Çam\'ın özgeçmişi okunup, Kuran-ı Kerim okundu. Van Valisi Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmada PKK terör örgütüne inat, Van\'da kardeşliği, huzuru ve güveni getireceklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Van\'da cesaretiyle, çalışkanlığıyla hatırladığımız kıymetli şehit polisimiz Ahmet Çam ve bütün şehitlerimize bir kez daha huzurlarınızda yüce mevladan rahmet diliyorum. Devletimizin bekası, miletimizin birlik ve beraberliği ve huzur ve güveni için verdiğimiz mücadeleyi bugün çok daha büyük bir gayretle sürdürüyoruz, kararlılıkla yürütüyoruz. Bu şehirde, bu şehrin dağlarında, bu şehrin yaylalarında, bu şehrin köylerinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi Allah\'ın izniyle devam ettireceğiz ve Ahmetimizi şehit eden hainlere inat sadece öldürmeyi bilen, sadece yakmayı, yıkmayı bilen, sadece tahrip etmeyi bilen bölücü terör örgütü mensuplaına inat, biz bu şehirde kardeşlik, biz bu şehirde huzuru, biz bu şehirde güveni, biz bu şehirde Allah\'ın izniyle kucaklaşmayı temin edeceğiz. Bir tarafdan uzunca bir süredir maalesef belediyecilik hizletini unutan şehrimize bugün açılışını yapacağımız bu güzel hizmetler gibi yeni hizmetler kazandıracağız. Bir taraftan da vatandaşımızın kalbine dokunan, gönlüne dokunan davranışlarla, hizmetlerle inşallah bu şehirde yeniden büyük bir kucaklaşmaya vesile olacağız\"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Özturk ise şehit edilen polis memuru Ahmet Çam\'ın adını ölümsüzleştirmek için böyle bir parkı hizmete açtıklarını belirtirken, açılışa kayınvalidesi ve 3 çoçuğuyla katılan şehit polis memuru Ahmet Çam\'ın eşi Emine Çam da parka, eşinin adının verilmesinden dolayı teşekkür etti. Vali Zorluoğlu, şehit eşi, annesi ve çocuklarına üzerinde şehit polisin resminin yer aldığı plaket verip, parkın açılış kurdelesini de şehit yakınları ile birlikte kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit Polis Ahmet Çam\'ın adını taşıyan parkın tabelası

-Açılışa gelen davetliler üst aramasından geçirilmesi

-Binaya asılan Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanının resminin üzerinde bulunduğu pankart

-Açılışa katılan yetkililer ve davetliler

-Açılışa katılan şehidin eşi ve annesi

-Saygı duruşu

-Şehit polis için Kuran-ı Kerim okunması

-Şehit polisin resminin sinevizyonda gösterilmesi

-İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cihat Öztürk\'ün açılış konuşması

-Şehit polisin eşi Emine Çam\'ın konuşması

-Vali Murat Zorluoğlu\'nun konuşması

-Vali Zorluoğlu şehidin ailesine plaket vermesi

-Parkın açımış kurdelesini keserlerken

-Vali parkı gezerken

-Parkta oynayan çocuklardan genel ve detay

-Çocuklar röportaj

-Panktan genel görüntü

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / VAN(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)ZEKİ MÜREN BODRUM\'DA ŞARKILARLA ANILDI

MUĞLA\'NIN Bodrum İlçesi\'nde Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından Zeki Müren\'in ölümünün 21\'inci yıldönümü nedeniyle anma konseri düzenlendi.

Sanat Güneşi lakaplı sanatçı Zeki Müren\'in ölümünün 21\'inci yıldönümü olması nedeniyle düzenlenen \"Zeki Müren Bodrum\'da Alkışlarla Yaşıyor\" konserinde sahne alan Türk Sanat Müziği\'nin güçlü sesi Emel Sayın, Müren\'in eserlerini seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilgi nedeniyle konser alanının girişinde izdiham yaşandı, çok sayıda kişi davetiye bilet bulamadığı için konseri izleyemedi. Osman Tan Erkır\'ın sunuculuğunu yaptığı konseri Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile eşi Cihan Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Hülya Kocadon, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal, Türk Eğitim Vakfı Genel Yönetim Kurulu üyesi Adnan İğnebekçili, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve eşi Selma Sarıkaya ile yaklaşık 1500 kişi izledi.

Siyah elbisesi ile sahne alan Sayın\'a sahnede Selçuk Tekay ve orkestrası eşlik etti. Konserine, \'Leyla sende buldum aşkımı\' isimli şarkı ile başlayan Sayın, \"Çok teşekkür ederim. Bodrum\'da, bu kadar güzel bir mekanda olmak ve Zeki Müren için birlikte olmak... Hepsi üst üste gelince harika duygular yaşıyorum. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bizleri bu gecede buluşturan Türk Eğitim Vakfı\'na ve TSK Mehmetçik Vakfı\'na, çok değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Hep birlikte burada olmamızı, sevgili Zeki Mürenimizi böyle güzel anmamızı sağladıkları için, çok teşekkür ederim\" dedi.

Konserin ara bölümünde plaket töreni yapıldı. TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal ve Türk Eğitim Vakfı Genel Yönetim Kurulu üyesi Adnan İğnebekçili, Emel Sayın\'a, Muğla Valisi Civelek\'e, Kaymakam Yılmaz\'a, Belediye Başkanı Kocadon\'a ve sunucu Osman Tan Erkır\'a teşekkür plaketi verdi.

Gece boyunca Zeki Müren\'in ses kayıtları, Osman Tan Erkır\'ın sunumu ile sohbet şeklinde dinletildi.

KONSERDE İZDİHAM YAŞANDI

İnternet sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtıma sunulan davetiyelerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle, bilet bulamayanlar kapıda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Davetiyesi olan bazı vatandaşlar da yoğunluk nedeniyle içeriye girmekte zorlandı. Kapılara yapılan baskılar nedeniyle, kapılar kapatıldı. Bu sırada Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da konser alanına girmek istedi. Kocadon\'un içeriye girişi sırasında bazı vatandaşlar da içeriye girmek için baskı yapınca bir kadın yere düştü. Kadın, Kocadon\'un yardımlarıyla kaldırılarak içeriye alındı. Konser başladığında kapıda kalan yaklaşık 200 kişi ıslıklar ve alkışlarla tepki gösterdi, \'rezalet\' sloganı attı.

Konserin ikinci bölümünde ise Emel Sayın, yavruağzı renkli elbisesi ile sahneye çıkarak, \"Eller eller\" şarkısını seslendirdi. Sayın, konserinin ilk bölümünde dışara kalan ve içeriye giremeyenlerden özür dileyerek, \"Konsere giremeyen çok kişi oldu. Dışarıdaki insanlar hala oradalar mı bilmiyorum. Orada olanlar varsa, onlara buradan selam ve sevgi gönderiyorum. Kendi adıma özür diliyorum. Keşke ayakta da olsa, aralarda da olsa, buraya girselerdi. Ben onları sahnede bile ağırlardım. Ama bilmiyorum şu saatten sonra artık belki de yoklar. Belki de bir telafi yolunu bulabiliriz. Menajerim Oğuz Bey ile konuşup belki bir şeyler düşünürüz\" dedi.

Müren\'in \'Şimdi Uzaklardasın\" şarkısını seslendirerek konserini tamamlayan Emel Sayın yaklaşık 2 saatlik konser sonunda sevenlerinden dakikalarca alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaşanan izdihamdan görüntü

- Emel Sayın açıklamalarından görüntü

- İzleyenlerin şarkılara eşlik etmesinden görüntü

- Plaket töreninden görüntü

- Şimdi Uzaklardasın şarkısı ile konserin tamamlanmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),(DHA)

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18)SAKARYA\'DA İKİ KOMŞU İLÇE ARASINDA AYVA FESTİVALİ REKABETİ



SAKARYA\'nın iki komşu ilçesi Pamukova ve Geyve arasında tatlı bir ayva festivali rekabeti yaşanıyor. Pamukova\'da yapılan Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali renkli görüntülere sahne olurken, gelecek hafta da komşu İlçe Geyve \'de ayva festivali yapılacak.

Sakarya’nın iki komşu ilçesi Pamukova ve Geyve arasında bu yıl tatlı bir ayva rekabeti yaşanıyor. İki İlçe de ayvanın ana vatanı ve başkentinin kendileri olduğunu iddia ederken, iki ilçe bir hafta ara ile ayva festivali düzenleniyor. Pamukova Kent Meydanı\'nda düzenlenen Ekopazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Meydana kurulan stantlarda üreticiler bölgede yetişen doğal ürünleri sergiledi.Pamukova bölgesinde üretilen ayva, üzüm ve çilekler maskotlarla tanıtılırken, Kanal D de yayınlanan “ Çocuklar Duymasın dizinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alpaslan Özmol festivale katılanlara Pamukova ayvasını tanıtarak kendine has sesi ile \"Ayvalarrrrr\" dedi.

AYVA REÇELLERİ VE TATLI STANTLARI KURULDU

Ayva üretiminde iddialı İlçelerden biri olan Pamukova\'da 12 bin 500 dekar tarım alanında yıllık 40-45 bin ton ayva üretiliyor. Pamukova ve Pamukova Ayvası Tanıtım Derneği Başkanı Ali Urgan, \"Pamukova Kaymakamlığı himayesinde, Pamukova Belediyesi\'nin destekleriyle Eko Pazar Doğal Ürünler ve Ayva Festivali\'nin ikincisini düzenliyoruz. Amacımız Pamukova\'yı, tarımını, turizmini ve diğer değerlerini uluslararası alanlarda tanıtmaktır. Çiftçimizin ürettiği tarım ürünlerini, işleme ve paketleme ile ülkemize ve lojistik yollarla dünyaya ulaştırmaktır\" dedi.

Pamukova İlçe Tarım Müdürü Ümit Erol, \"Toprağını terk etmeyen ayva çiftçimizin hasadı kutlu olsun\" dedi. Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyon Başkanı Gökhan Tufan ise, \"Yöresel lezzetlerin korunması, farkındalık oluşturulması, tanıtılması için bu tarz festivaller büyük önem taşıyor\" dedi.

Festivalde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu ise bu tür festivallerin organizasyonların yörenin ürünlerinin, kültürünün ortaya çıkarılması ve bunların pazarlanması noktasında çok büyük yarar sağladığını ifade etti.

Festivalde en iyi ayva, en iyi ayva tatlısı ve ayva reçeli dalında birincilik, ikincilik, üçüncülük kazananlara ödülleri verildi..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ayva festivali

-Konuşmalar

-Hazırlanan ürünler

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ - PAMUKOVA(Sakarya)(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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