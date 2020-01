DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bursa\'da trafik kazası : 7 ölü (1)

Bursa - Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1\'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Muğla\'da orman yangını

ALEVLER ZEYTİNKÖY\'Ü SARDI

MUĞLA\'da ormanlık alanda çıkan yangın, kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ndeki yaklaşık 40 kadar ev ve hayvan damını küle çevirdi. Alevler, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kovanlardaki binlerce arıyı da telef etti. Alevlere 4 uçak, 123 arazöz, 12 dozer, 650 orman işçisi ve 18 itfaiye aracı ile müdahele sürüyor. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekiliyor.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangın, saat 19.00 itibariyle yaklaşık 40 hektarlık kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana zarar verdi. Alevler yaklaşınca evleri tahliye edilip, mahalle dışındaki güvenli bir tehede bekletilen köylüler, çaresizlik içinde ev ve hayvan damlarının yaşını gözyaşlarıyla izledi. Zeytinköy Mahallesi\'nin orta yerinden geçip, önüne gelen ne varsa yakıp, küle çeviren alevler, Akbük Koyu yönüne ilerlerken helikopter ve uçaklar sık sık sorti yaparak müdahaleye devam ediyor.

Ören Stadı\'na inip, buradaki bir tankerden yakıt ikmali yapan söndürme helikopterleri, denizden aldığı suyu alevlere boşaltırken, 18 itfaiye aracı ile köylüler, jandarmaların da yardımıyla mahalledeki yanan ev ve hayvan damlarında söndürme çalışması yaptı. Dumandan etkilenen 22 köylü ve 6 orman işçisine ise ambulanslarda olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Köylülerden, iki evi yanan ve ahırındaki 4 ineği telef olan 3 çocuk, 4 torun sahibi 77 yaşındaki İsmail Acar, \"Eşim alevleri görünce fenalaştı. Akrabalarım onu uzaklaştırdı. Nereye götürdüklerini şu an bilmiyorum. Yüreğimiz yanıyor\" dedi.

Köylülerden gözyaşlarını tutamayan Nermin Uzun ise, \"Alevler evimizin bahçesine girince hortumlarla ve kovayla su taşıyarak müdahelede bulunduk. Ancak, alevler çok büyüktü. Tüm çabamız yetersiz kaldı\" dedi.

VALİ CİVELEK, \"HER TÜRLÜ YARDIM YAPILACAK\"

Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile orman yangının vurduğu merkez ilçe Menteşe\'nin kırsal Zeytinliköy Mahallesi\'nde incelemelerde bulunup, köylülelere \'Geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Vali Civelek, yangın hakkında Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız\'dan bilgi aldı. Büyük bir afet atlatıldığını belirten Vali Civelek, \"Ekiplerimiz, büyük bir hızla alevlere müdahalede bulunup, mücadele etti. En büyük şansımız can kaybı olmaması. Vatandaşlarımız, bu geceyi komşularında ve akrabalarında geçirecekler. Yarın, konteynerlerimizi, battaniye ve yataklarımızı getirerek her türlü yardımı yapacağız. Şu anda yangın kısmen kontrol altında ve tahminen \'150 hektarlık ormanlık alan zarar gördü\' diyebiliriz. Yarından itibaren ise hasar tespit çalışmalarına başlayacağız geçmiş olsun diyorum\" dedi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sonlandırılırken, alevlere karadan müdahale ise aralıksız sürüyor.

ALEVLER KÖYE YENİDEN YAKLAŞTI

Muğla\'nın Zeytinköy mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınsada saat 21.30\'dan itibaren köyün üç bir tarafında yeniden alevlendi.

Saat 20.30\'dan itibaren havadan müdahalenin sona erdiği yangının ardından alevler yeniden çoğalınca Köy meydanındaki cami etrafında toplanan köylüler köye yaklaşan alevleri büyük heyecan ile izlerken jandarma tedbir aldı. Bölgeye sevk edilen iş makinaları ve greyderler köyün etrafında yol açarak alevlerin sıçramasını engellemeye çalışırken alevlerin yaklaştığı köyün kuzey kesimine 30\'a yakın arazöz ile 200 orman işçisi konuşlandırıldı. Yangına Bodrum AKUT Lideri Sadettin Uslu ile sekiz AKUT üyeside geldi. Köylüler sokaklarda alevleri izlerken Gülfer Keskin (55) Doğduğumuz büyüdüğümüz köyümüz alevler içinde kaldı çocukluğumuz bu ormanlarda geçti benim evime birşey olmadı ama akrabalırımız hayvanları damları evleri yandı böyle bir felaket görmedik henüzde geçmiş değil, kabus devam ediyor\" dedi.

ALEVLER ZEYTİNKÖY\'Ü SARDI

Muğla\'nın Menteşe İlçesi\'ne bağlı Zeytinköy mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Evler alev alev yanmaya devam ediyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 ev ve 10 damın tamamen yanarak kül olmasına neden olan yangın Çarşamba gecesi saat 21.00\'den itibaren rüzgarın aniden yön değiştirip şiddetlenmesi ile yeniden kabusa dönüştü. Saat 23.20\'dan itibaren evlere 300 metre kadar yaklaşan alevler nedeniyle Zeytinköy tamamen boşaltıldı. Sadece yakın illerden değil 16 ilden 230\'a yakın arazöz ve 1000\'in üzerinde orman ve itfaiye işçisi ile 600\'a yakın gönüllü ve sivil toplum örgütünün mücadele ettiği yangında alevler bu gece yarısı 00.30\'dan itibaren yine Zeytinköy mahallesine girdi, yine evler yanmaya başladı.

\"ÖĞLENE KADAR KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ\"

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Orman bölge Müdürü Mehmet Çelik, şu ana kadar 250 hektarın üzerinde ormanlık alanın yandığını belirterek DHA ya yaptığı açıklamada, \"Şiddetli rüzgarın bu sabaha karşı 08.00 sıralarında etkisini yitireceğini öğrendik bununla birlikte sabah 06.30\'dan itibaren tüm hava söndürme araçlarımızda yangına müdahale edecek. Şu anda Türkiye\'nin dört bir yanından ekipler yardımımıza geldi ve canla başla mücadele ediyor, en büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Müdahalemiz devam ediyor. Yarın öğlene kadarda ciddi bir sonuç alarak yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun\" dedi.

Yaklaşık 230 arazöz 14 iş makinası, 80\'ne yakın özel kamyon ve traktörün yangına müdahalesi devam ederken AKUT Bodrum ekibi evlerden çıkmakta güçlük çekenleri sırtlarında taşıyarak köy dışına çıkardı. Köylülerin hayvanlarını köy dışına çıkarmasına askeri birlikler de yardım etti. Zeytinköylüler hayvanlarını ve giyecek ve yiyeceklerini alarak köyden dışarı çıkarıldı.

ASIRLIK AĞAÇLAR KÜL OLDU

Devam eden yangında Kultak, Dağpınar, Zeytin ve Kozağgaç dağlarındaki asırlık çam ağaçları ile onlarca dönüm asırlık zeytin ağacı da yanarak kül oldu.

Yozgat\'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 43 yaralı



YOZGAT\'ın Akdağmadeni İlçesi\'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

Yozgat\'ın Akdağmadeni ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, devrilerek şarampolde sürüklenmesi sonucu 2\'si çocuk 3 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 22.50 sıralarında Akdağmadeni İlçesi Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı\'dan İzmir\'e giden, Davut Kandemir idaresindeki 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, 2\'si çocuk 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, AFAD, UMKE ve Jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat\'taki hastanelere kaldırıldı. İş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılan otobüsün içi ve altı kontrol edilirken, kaza sırasında otobüste 46 yolcu ve 4 görevli bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anız yangını korkuttu



ERZURUM\'un Pazaryolu ilçesine bağlı Karakoç mahallesinde tarım arazilerindeki anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Konrol altına alınamayan yangın çevre köyleri tehndit etmeye başladı.

Yangın, ilçeye bağlı Karakoç mahallesinde meydana geldi. Anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Pazaryolu itfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliğin, jandarma ve çok sayıda vatandaş müdahale etti. Dağlık alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kontrol altına alınamadığı için giderek yayılıyor. Birçok araziyi ve ağaçlık alanı etkisi altına alan yangın çevre köyleri tendit etmeye başladı.

Karakoç mahallesi sakinleri yangının anızdan sıçradığını ifade ederek, “Umarız kısa sürede kontorm altına alınır. Yoksa bir felakete neden olabilir\" dediler

Sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

ANTALYA\'da, sazlık alanda yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın korkuya neden oldu.

Muratpaşa İlçesi Kırcami Mahallesi 1791 Sokak\'ta sazlık alandaki yangın dün saat 22.30\'da başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 dönümlük sazlık alana yayıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir ev alevlerin sıçraması ihtimaline karşı tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da destek verdi. Yangının geniş alanda parça parça devam etmesi nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorluk çekti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan tamamen söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Dama atılan izmarit yangın çıkardı

ŞANLIURFA\'da kimliği saptanmayan kişi tarafından dama atılan sigara izmariti yangına neden oldu.

Olay, öğleden sonra Direkli Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi iddiaya göre, damda içtiği sigaranın izmaritini bitişik dama attı. İzmaritin tutuşturduğu damdaki kağıt ve tahtalar alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Kısa süreyi paniğe yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye\'de trafik kazası: 1\'i ağır, 4 yaralı

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, ana yola çıkmak isteyen Esra Polat (38) yönetimindeki otomobil yoldan geçen Süleyman Atlı (35) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Babataşı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Süleyman Atlı (35) yönetimindeki 48 FV 036 plakalı otomobil, Esra Küçükpolat (38) yönetimindeki 35 KP 404 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Polat ve Atlı ile yolcular Emir Enes Atlı (5), Hatice Atlı (34) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Polat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları yaralıları Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Polat\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Halk otobüsü TIR\'a çarptı: 6 yaralı

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde özel halk otobüsünün önünde ilerleyen TIR\'a arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Gebze Anibal kavşağında meydana geldi. Gebze ile İzmit arasında yolcu taşıyan Mehmet Sol idaresindeki 41 J 6014 plakalı özel halk otobüsü önünde ilerlemekte olan Muhammet Göçmen idaresindeki 34 TL 2485 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Halk otobüsünde bulunan yolcular çarpmanın etkisiyle aracın içerisinde sağa sola savruldu. Yaralanan yolcular kendilerini otobüsten dışarı attı. Vatandaşlar yaralanan kişileri kaldırımda sandalyelere oturttu. 112 Acil ekipleri yaralanan 6 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polise ateş açan maskeli cezaevi firarisi yaralı ele geçirildi



ADANA\'da yüzü maskeli ve elinde av tüfeği bulunan cezaevi firarisi 27 yaşındaki Mustafa Akgün, silahı bırakması için kendisini uyaran polise ateş açınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. Kıyıboyu Caddesi üzerinde yüzü maskeli ve ellerinde av tüfeği bulunan iki kişinin yürüdüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, terör saldırısı olabileceği şüphesiyle silahlı iki kişinin gidiş istikametine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Fatih Mahallesi ara sokaklarında şüphelileri bulan ekipler, ellerindeki silahları bırakmaları için uyarıda bulundu. Uyarıya ateşle karşılık veren şüphelilerden Mustafa Akgün, bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken, kimliği henüz belirsiz diğer şüpheli ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Bölgede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi alınırken, Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

CEZAEVİ FİRARİSİ

Yaralı olarak bir eve sığınırken yakalanan Akgün\'ün, kimlik incelemesinde cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Akgün\'ün ilk ifadesinde, arkadaşıyla birlikte bir eve baskın yapmaya gittiğini söylediği öne sürüldü. Diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Boşandığı eşi tarafından bacaklarından vuruldu

KONYA\'da 27 yaşındaki Beyza Acar, boşandığı eşi Hakkı İ. tarafından çocuklarının gözü önünde bacaklarından vuruldu.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki çocuğu ile birlikte yaşayan Beyza Acar, eve gelen 4 yıl önce boşandığı eski eşi, Hakkı İ. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hakkı İ. yanında getirdiği tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Acar bacaklarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyza Acar, yapılan ilk müdahalen ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Acar\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan buldu. Açılan ateş sonucu evin camlarının da kırıldığı görüldü. Acar, polise verdiği ilk ifadesinde, boşandığı eşi Hakkı İ.\'nin aralıklarla alkollü olarak evin önüne gelerek kendisini rahatsız ve telefonla arayarak da tehdit ettiğini söyledi. Polis, kaçan Hakkı İ.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Organları umut oldu



BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde, beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 57 yaşındaki Hediye Arslan\'ın 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Bandırma\'da beyin damarlarındaki tıkanıklık tanısıyla 4 gün önce Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan 57 yaşındaki Hediye Arslan\'ın önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakil koordinatörleri, Arslan\'ın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüştü. Ailenin onayı üzerine Hediye Arslan\'ın iki böbreği, karaciğeri ve korneaları operasyonla alındı. Organlar, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa\'da özel bir hastanede sıra bekleyen hastalara nakil edilmek üzere yola çıktı.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Burhan Akman, \"Yakınları organ bağışını kabul etti. Hastamız 3 Eylül tarihinde \'serebral enfarktüs\' tanısı ile hastanemize başvurdu. Maalesef 6 Eylül\'de beyin ölümü tespit edildi. Hastamızın organları 3 hastamıza hayat ışığı olacak ve iki hastamızın da görmesini sağlayacak. Kendisinden 2 böbrek, karaciğer ve kornea nakli yapılacaktırö dedi.

Perge\'nin Helenistik kuleleri restore ediliyor

PERGE Antik Kenti\'ndeki Helenistik kulelerde Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü gözetiminde konservasyon, restorasyon ve bütünleme çalışmaları başladı.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Aksu İlçesi\'nde M.Ö . 2. ve 3. yüzyıldan kalan Perge Antik Kenti\'ndeki Helenistik kulelerde restorasyon çalışmalarına başlandığını söyledi. 2007 yılında çelik konstrüksiyon ile çevresi korumaya alınan kulelerin restorasyonuna ilişkin ihalenin tamamlandığını belirten Karabayram, antik yapının Pamfilya döneminin en gösterişli yapılarından olduğunu vurguladı. Helenistik kulelerde inceleme yapan Cemil Karabayram, kulelerin savunma amaçlı değil görsel amaçlı inşa edildiğini vurguladı. 2.5 milyon TL bütçe ile gerçekleştirilecek restorasyon projesi hakkında bilgi veren Karabayram, kulelerdeki çalışmaların geçmişinin iki binli yılların başına denk geldiğini söyledi. Projenin o zaman hazırlandığına değinen Karabayram, \"Buradaki taşlar tasnif edilip ayrıldı. Kuleye ait iki bine yakın taş tasnif edildi. Şimdi bu taşların kullanılabilecek bir bölümünün kulelere düzenli bir şekilde yeniden bağlantıları yapılarak kullanıma açılması planlanmakta. Kulelerin gelecek nesillere aktarılması için çok ciddi bir çalışma başlatılıyor\" diye konuştu.

Projede kesinlikle \'tamamlama\' işleminin yapılmayacağının altını çizen Karabayram, çalışmaların 2019 yılı ortalarında tamamlanacağını, kulelerin bölge turizmine kazandırılacağını söyledi. Geçmiş dönemde yapılan çalışmalarda kulelerin taş kayması ve olabilecek bir yıkılmaya karşı çelik konstrüksiyon ile desteklendiğini vurgulayan Cemil Karabayram, \"Çalışmanın ardından kuleler çelik yığını görünümünden kurtulacak. Bulunan taş bloklar ve taşlar elden geçirildi. İlgili koruma bölge kurulunun onayı alındı. Şu anda taşların birçoğunun yeri belli. Çalışmalar bittiğinde Helenistik kulelerin yüzde 70 ve 80\'lik bölümünü kullanıma açmış olacağız. Proje bilimsel ve akademik danışmanların koordinasyonuyla yürütülecek\" diye konuştu.

TİYATRO BÖLÜMÜ KULLANIMA AÇILACAK

Perge\'de Helenistik Kulelerin restorasyonu dışında farklı çalışmaların olduğunun altını çizen Karabayram, sözlerini şöyle sürdürdü;

\"Tiyatro bölümü kullanıma açılması söz konusu. Bununla beraber stadyumda da bakanlık desteğiyle çalışma başlatıldı. Bir tarafta da antik kentin merkezinde boylu boyunca gidilen caddemiz var. Caddenin de belgeleme ve ihale çalışmaları başladı. Perge\'de ciddi bir restorasyon ve iyileştirme olacakProje Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun desteğiyle tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarda emeği olan kazı başkanları Prof. Dr. Jale İnan, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu ve şu anki kazı başkanı Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel\'e teşekkür etmek istiyorum. Perge\'de çok ciddi bir iyileştirme olacak. Bu bölgede asla tamamlama yapılmayacak. Bu söz konusu bile değil. Mevcut malzemelerden yola çıkılarak restorasyonu bitireceğiz.\"

