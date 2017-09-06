DHA YURT BÜLTENİ - 1

Yozgat\'ta işhanı yandı: İşhanı üzerindeki 67 konut boşaltıldı

YOZGAT\'ta, 380 işyerinin bulunduğu Abide İşhanı\'nda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle iş hanının üst katında mahsur kalan bir kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yozgat kent merkezinde 380 işyeri ve üzerinde 67 konutun bulunduğu Abide İşhanı\'nında sabaha karşı saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş hanı ve han üzerinde bulunan 67 konutlu Hilal Apartmanını duman kapladı. Yangının kısa sürede büyümesiyle onlarca işyerini alevler sardı. Polis ekipleri iş hanı üzerindeki 67 konutu tahliye etti. Bina sakinleri evlerinden çıkıp yakındaki camiye sığındı. Yozgat Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında onlarca işyeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması yaparken, binada mahsur kalanların olup olmadığını kontrol etti. İşhanının 3\'üncü katında dumandan etkilenen bir kişi son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bina sakinleri, daha öncede küçük çaplı yangınların olduğunu belirterek madde bağımlılarının, evsizlerin ve bazı mültecilerin de bu bina içerisinde barındıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Evlerini tahliye eden bina sakinleri

-Yangın, konuşmalar

-Binadan çıkartılan ve ambulansa götürülen bir kişi

-Detay

-Konuşmalar

-Yangın

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ayvacık\'ta 31 kaçak göçmen yakalandı



ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, yasadışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler dün akşam saatlerinde devriye görevi yaptığı sırada Bademli Altı Mevkii\'nden lastik bot ile denize açılan kaçak göçmenleri tespit etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG-28 Bot Komutanlığı tarafından denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak ve Suriye uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçaklardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sivas\'ta yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 Ölü, 16 yaralı



SİVAS\'ın Hafik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde Hafik ilçesine 10 kilometre mesafedeki Yarhisar Köyü yakınlarında yaşandı. Sivas\'tan Erzincan istikametine seyreden 30 yaşındaki Özkan Ayhan\'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak karşı yönden gelen ve Erzurum\'dan Bursa\'ya giden Necdet Özer yönetimindeki 16 KPZ 56 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Ayhan olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan 46 yolcudan ilk belirlemelere göre 16\'sı yaralandı. Kazanın duyulmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hafik ilçesi ile Sivas kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Kurtarma ekiplerinin çalışmaları

-Sağlık ekiplerinin müdahaleleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER / HAFİK(Sivas),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hakkında hapis cezası bulunan kişi, eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldürdü



BURSA\'da 30 yaşındaki İsmail Belli, eski sevgilisinin erkek arkadaşı 32 yaşındaki Tolga Öner\'i tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Belli\'nin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi\'nde Güler sokakta meydana geldi. İsmail Belli, iddiaya göre aynı sokakta sevgilisi Tuğba E\'den bir süre önce ayrıldı. Belli, önceki gün yolda yürürken Tuğba E.\'yi, Tolga Öner ile gezerken gördü. İsmail Belli dün, kendi anne ve babası ile yürürken bir kez daha sokakta karşılaştığı Tolga Öner\'e, eski sevgilisinden ayrılmasını ve uzak durmasını istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Belli, belinden çıkardığı tabanca ile kaporta tamircisinin yanında çalışan Tolga Öner\'e iki el ateş etti. Göğsüne ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Öner olduğu yere düşerken, Belli ise motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi ile polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Öner, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

18 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE 5 FARKLI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kısa süre içeresinde zanlı İsmail Belli\'yi, bir arkadaşının evinde otururken yakalayıp gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan ve 5 farklı suçtan aranan Belli\'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifade veren İsmail Belli\'nin, \"Tolga eski sevgilim ile geziyordu. Bende sokağa çıktığımda onunla denk geldim. Kendisinden uzak kalmasını istedim. Daha sonra da sinirlerime hakim olamayıp ateş ettim\" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Enver FATİH TIKIR / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bolu\'da silahlı kavga: 3 yaralı

BOLU\'da bir otelin restoranında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu üzerindeki bir otelin restoran kısmında meydana geldi. İddiaya göre, restoranın ortağı olan İ.B. ile mekanda müşteri olarak bulunan G.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.B.\'nin silahı ateş aldı. Mermilerden 2\'si G.Ç.\'ye, 1\'i kavgayı ayırmaya çalışan N.A.\'ya isabet etti. Seken kurşunlardan biri ise restorandaki başka masada müşteri olarak bulunan A.A.\'ya geldi. Mermiler G.Ç. ile N.A.\'nın bacağına A.A.\'nın ise eline isabet etti. Yaralanan 3 kişi restoranda bulunanların otomobilleriyle çevredeki hastanelere kaldırılırken, teslim olan şüpheli İ.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otelden görüntüler

-Polis araçları

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı



KAYSERİ\'de sünnet düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Fevzioğlu Mahallesi 45. sokak üzerinde meydana geldi. 5 yaşındaki Ender A.\'nın sünnet düğününde alkol alan davetliler arasında kavga çıktı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Kavga, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sonlandırıldı. Kanlar içinde kalan yaralılar davetlilerin otomobilleri ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 100\'ün üzerinde boş kovan ele geçirildi. Polis, yaralıların kaldırıldığı hastanede yeni kavga yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili 300 kişinin katıldığı düğün kamerasını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Polislerin kovan araması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sokakta çişini yapan köpek ve sahibini tüfekle yaraladı



KARABÜK\'te, 80 yaşındaki Mehmet Ş., evinin karşısında yol kenarına köpeğine çiş yaptırdığı için tartıştığı 56 yaşındaki Mustafa Toker\'e av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Toker ve köpeği yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Preveze Caddesi\'nde meydana geldi. Mehmet Ş., balkonda otururken evinin önündeki yolun karşısında Sibirya cinsi köpeğine çişini yaptıran Mustafa Toker\'i görünce tepki gösterdi. Mehmet Ş. ile Toker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Mehmet Ş., av tüfeğiyle Mustafa Toker ve köpeğine doğru ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Toker ve köpeği yaralanırken, çevredekiler 112 Acil Servis\'i aradı. Bacağından yaralanan Toker, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, Mehmet Ş.\'yi evinde gözaltına aldı. Polis, caddeyi güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya geçişine kapattı.

Bu sırada yol kenarında acı çekerek bekleyen köpek, yaklaşık 40 dakika sonra Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi\'nden gelen veteriner hekim tarafından kontrol edildi. Yaralı köpek tedavisi için daha sonra araca konularak bakımevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Vatandaşlardan detay

-Mustafa Toker\'in komşusu Yaşar Şahin\'in konuşması

-Yaralı köpeğin veteriner tarafından kontrol edilmesi ve araca götürülmesi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Marmaris\'te üç yavru köpeğe işkence yapan asker gözaltına alındı



MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'nda üç yavru köpeğin kulağını keserek ölüme terk ettiği öne sürülen C.A. adlı er gözaltına alındı. Hayvan hakları temsilcilerine teslim edilen üç yavru köpek veterinerde tedavi altına alındı.

Olay, önceki gün Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'nda meydana geldi. Anti sosyal kişilik bozukluğu olduğu öne sürülen C.A. adlı bir er, üs içinde bulunan bir anne ve altı köpek yavrusunun kulaklarını keserek cep telefonuyla fotoğraflarını çekti. Çektiği fotoğrafları arkadaşlarına göstermesi üzerine başka bir er durumu komutanlarına bildirdi. İhbar üzerine bir binbaşı, bir astsubay ve askerler üs içinde kulağı kesilen köpekleri aramaya başladı. Yapılan aramalarda, kulağı kesilmiş ve kanlar içinde otların arasında yatmış üç yavru köpek bulundu. Bunun üzerine üç yavru köpek, Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız\'a teslim edildi. Yıldız, yaralı köpekleri Armutalan Mahallesi\'ndeki bulunan bir veterinere götürdü. Çoban kırması (melezi) olduğu tespit edilen 4 aylık yavru köpek burada tedaviye alındı. Yavru köpeklerin yapılacak tedavi sonrası Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ne teslim edileceği öğrenildi.

MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız, \"Bayramın son günü akşam saatlerinde bir vatandaştan Aksaz\'da üç yavrunun kulağı kesilerek ölüme terk edildiği ihbarını aldık. Üç komutan ve askerler sayesinde bugün üç saat süren aramalarda atıl bir yerde üç yavruya ulaştık. Anne ve diğer yavruları bulamadık. Bu ilkel olayı maalesef bir asker gerçekleştirdi. Yardımlarından dolayı komutanlara ve askerlere teşekkürler. Yetkili bakanlıkların bir an önce hayvanlara zarar verenlere cezaların çıkartılmasını sağlamasını istiyoruz. Çoban melezi üç yavrunun tedavileri devam ediyor. Şu an için hayati tehlikeleri yok ama çok korkmuşlar\" dedi.

Bu arada köpeklere işkence ettiği iddia edilen Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'ndaki C.A. adlı askerin gözaltına alındığı, iddialarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yavru köpeklerden görüntü

- Veterinerden görüntü

- MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Taşıdığı kepçeyle TIR\'ı yanmaktan kurtardı

ERZURUM\'dan İspir İlçesi\'nde kepçe taşıyan TIR, kontrolden çıkıp yolun sağ tarafına yan yattı. Sürücü Feyruz Yıldırım, arka lastiklerin alev aldığını görünce TIR\'ın üzerindeki kepçeyi indirip lastiklerin üzerine toprak dökerek alevleri söndürdü.

Kaza dün saat 14.00 sıralarında Pazaryolu Maden Köprü mevkiinde meydana geldi. Feyruz Yıldırım yönetimindeki 69 K 0267 plakalı TIR, Erzurum\'dan İspir İlçesi\'ne kepçe götürürken kontrolden yolun sağ tarafına doğru yattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve kendi imkanları ile araçtan çıkan Yıldırım, arka lastiklerin alev aldığını fark etti. Büyük bir soğukkanlılıkla TIR\'ın üzerindeki kepçeyi indiren Yıldırım, yanan lastiklerin üzerine kepçe ile toprak döktü ve yangını söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tırın lastiklerine toprak dökülmesi

-İtfaiyenin çalışması

-Yoldan geçen araçlar

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ / İSPİR(Erzurum),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Pide festivalinde dağıtılan 3 bin pide 3 dakikada tükendi

RİZE\'nin pidesi ile ünlü Derepazarı İlçesi\'nde bu yıl ilk kez \'Pide ve Turizm\' Festivali düzenlendi. Ustaların alanda kurulan fırında pişirdiği farklı çeşitlerdeki pideler protokol üyeleri tarafından kesilerek tadına bakıldığı festivalde vatandaşlara dağıtılan 3 bin pide ise 3 dakikada tükendi.

Derepazarı İlçe Futbol sahasında düzenlenen festivale, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Derepazarı Kaymakamı Selçuk Köksal, Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Festival alanında ustaların farklı çeşitlerde yaptığı pideler alandaki fırınlarda pişirildi. Vatandaşlar da pide yapımını ilgiyle izledi. Pişirilen pideler masa üzerine servis edildi, Vali, Milletvekili ve Belediye Başkanı ile protokol üyeleri kestikleri pidelerin tadına baktı, vatandaşlara dağıttı. Festival alanında hazırlatılan 3 bin pide vatandaşlara dağıtıldı. Pide almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı. 3 bin pidenin 3 dakikada tüketildiği festival de renkli görüntüler yaşandı. Vatandaşlar, pidelerin oldukça lezzetli olduğunu belirtti.

Kestiği pideleri vatandaşa dağıtan AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal\'da, Derepazarı pidesinin çok meşhur olduğunu belirterek ilçede bu işin lezzet geleneği haline dönüştüğünü söyledi, \"Ben çok sık yiyemiyorum ama özellikle kilo durumu müsait olanlara tavsiye ederiz.\" dedi. Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül\'de pidesi ile ünlü ilçelerinin festivalle tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı\'nın konser verdiği festivalde yöre sanatçıları sahne aldı. Vatandaşlar kemençe eşliğinde uzun süre horon oynadı. Festival konserlerle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mehteran takımı konseri

Pide yapımı detayları

Pidelerden detay

Protokolün pide kesmesi ve dağıtımı

Milletvekili Hasan karal ile röp.

Vatandaşlarla röp.

Horon oynanması

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / RİZE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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