DHA YURT BÜLTEN-9 

Ak Partili Şahin: Abdullah Gül şimdi adeta bir yezitbaşı gibi



AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Abdullah Gül\'ün cumhurbaşkanlığı görevi bittikten sonra partiye üye olması gerektiğini söyledi. Şahin, \"Şimdi adeta bir yezitbaşı gibi ortada olması böyle bir görüntü verdiğini söylemek istemiyorum ama böyle bir izlenim var kamuoyunda, dolayısıyla davamızın liderinin talimatıyla bir takım görevlere gelmiş olan kişilerin bir hizip içerisinde olmaması, eğer böyle bir görüntü var ise bunun derhal üzerinden atması gerekir\" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde partisinin ilçe danışma meclisi toplantısına katıldı. Öğretmenevi\'nde düzenlenen toplantıda partililere seslenen Şahin, Abdullah Gül\'ün cumhurbaşkanlığı görevinden sonra partiye üye olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: \"Bu teşkilat içerisinden 2 tane cumhurbaşkanı, 4 meclis başkanı çıkmıştır, belki de 5\'tir. Bakanlar çıkmıştır ama yezidbaşı olalım diye bu teşkilat bize bu görevleri vermemiştir. Meclis başkanı yaptık, yezitbaşı olun diye bize bu görevleri vermemiştir. Seni cumhurbaşkanı yaptık, yezitbaşı olun diye bu görevleri vermemiştir. Bir gece o zaman sayın genel başkanımız başbakanımızdı beni aradı, gecenin 2\'si dedi ki \'Mehmet Ali Bey istişareler yaptık. Meclis başkanlığı için seni aday göstermeyi düşünüyoruz\', \'Emriniz olur sayın genel başkanım başbakanım\' dedim. Abdullah Gül Bey\'in cumhurbaşkanlığı seçilmesi olayını hatırlayın lütfen, bir grup toplantısıydı. Ak Parti\'den kim cumhurbaşkanı adayı olacak soruldu, genel başkanımız başbakanımız çıktı, \'Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül kardeşimiz\' dedi, değil mi? Kendisini gösteremez miydi? Genel başkandı, belki de en fazla ona layık bir görev ama bir kardeşini kendi nefsine tercih etti. Biz böyle bir terbiyeyle, ahlakla, misyonla yetişmiş olan insanlarız ve Abdullah Gül beyi grup olarak hep destekledik, onun aday olması partimiz hakkında kapatılma davası açılmasına neden oldu hatırlayınız.\"

Şahin, Abdullah Gül\'ün \'yezitbaşı\' gibi izlenim verdiğini ifade ederken konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bütün bunları göğüsledik, eksik olmasın Sayın Gül de görevini yaptı. Partimizin kurucularındandır, ilk başbakanımızdır, sonra dışişleri bakanlığı yapmıştır. Doğrusu benim gönlümden geçen cumhurbaşkanlığı görevi sona erdikten sonra gelip partimize üye olmasıydı. Gelip, \'Bu hareketin ben kurucularındanım. Artık görevim sona ermiştir. Artık ben de partimizin emrindeyim. Üye olarak partiye kaydoluyorum\' demesi lazımdı. Şimdi adeta bir yezitbaşı gibi görüntü ortada olması, böyle bir görüntü verdiğini söylemek istemiyorum ama böyle bir izlenim var kamuoyunda. Basında böyle bir izlenim var. Kendisi benim dava arkadaşımdır, birlikte siyaset yaptık, başbakanken ben yardımcılarından biriydim, o cumhurbaşkanıyken ben meclis başkanıydım, dolayısıyla ülkemize birlikte hizmet ettik. Dolayısıyla bu teşkilatın, bu milletin, özellikle genel başkanımızın, davamızın liderinin talimatıyla bir takım görevlere gelmiş olan kişilerin bir hizip içerisinde olmaması, eğer böyle bir görüntü var ise bunun derhal üzerinden atması gerekir. Siz Safranbolulu kardeşlerimizin Sayın Gül\'den böyle bir beklenti içerisinde olduğunu biliyorum. Sizin hissiyatınıza da tercüman olmak için bu ifadeleri kullanıyorum. Dolayısıyla biz bir davaya inanmış o dava içerisinde üzerimize ne görev düşerse onu en iyi şekilde yapmanın gayreti ve çabası içerisinde olmuşuz. Bundan sonra da öyle olacağız.\"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: KARABÜK, (DHA)-

==================================================

Bakan Özhaseki : Rahmetli Tahir Elçi nerede vuruldu?

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki, \"Sur Eylem Planı\" kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Özhaseki, tarihi dört ayaklı minarenin altından geçerken, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu\'na, Tahir Elçi\'nin nerede vurulduğunu sordu. Çalışmaların bir yıl içerisinde tamamlanarak, evlerin hak sahiplerine verileceğini, yaklaşık 1 ay sonra ihalelere başlamayı planladıklarını belirten Bakan Özhaseki, \"Bu çatışma yaşanan yerler eskiden, bizim bildiğimiz klasik evlerin olduğu şahane, muntazam mahalleler değildi. Biraz uyuşturucunun merkezi olmuş, biraz varoşlaşmış, gayri meşru ilişkilerin çok hızlı bir şekilde devam ettiği, çirkin yapılaşmanın da son sürat devam ettiği bir yerdi. Çatışma yaşandı, Allah bir daha göstermesin, dua ediyor, diliyoruz ve bunun için de her türlü önlemi alıyoruz. Ama bu bölgenin temizlik yapılmış olması da aslında bir avantaj olarak önümüzde duruyor. Şimdi bunu fırsata çevirmeliyiz\" dedi.

İki günden beri Diyarbakır\'da incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün Sur ilçesindeki çalışmaları; AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla ile kurum müdürleriyle birlikte gezdi. Bakan Özhaseki ile beraberindekiler, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanını gezdi. Meydanda çocuklar için özel hazırlanan su oyunları bölümünü inceleyen Bakan Özhaseki, Başkan Vekili Atilla\'dan bilgi aldı.

Bakan ve beraberindekiler, daha sonra merkez Sur ilçesine geçti. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmalarının başladığı Ali Paşa ve Lalebey mahallelerinde yapılan konutları gezen Bakan Özhaseki, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Savaş mahallesindeki tarihi Şeyh Mutahhar Cami ile Dört Ayaklı Minarenin bulunduğu Yeni Kapı Sokak\'ta incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki, Dört Ayaklı Minarenin altından geçtiği sırada, yanında bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensrioğlu\'na, 28 Kasım 2015 günü katledilen, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi\'nin vurulduğu yeri sordu. Milletvekili Ensarioğlu, Bakan Özhaseki\'ye Elçi\'nin vurulduğu noktayı parmağını işaret ederek gösterirken, Bakan Özhaseki\'nin Elçi\'nin vurulduğu noktaya bir süre baktığı gözlendi. Sur ilçesindeki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Özhaseki, burada çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Tarihi Sur ilçesinin kalbinde Dört Ayaklı Minarenin yanıbaşında olduklarını anlatan Özhaseki şöyle konuştu.

\"Bundan bir kaç yıl önce hiç istemediğimiz bir takım olaylar yaşandı Sur ilçemizde, Sur\'un 3/1\'ne tesadüf eden yerlerde bu çatışmalar daha yoğun bir şekilde yaşandı. O günlerde gelip buradaki tespitleri yaptıktan sonra, neler yapabileceğimiz hususunu eylem planı dahilinde açıklamıştık. 2 yıldır bu eylem planını devam ettiriyoruz. Yaptığımız tespitler doğruydu, daha sonra bu doğru tespitler üzerine geliştirdiğimiz. Hareket tarzı da doğru olunca hamdolsun bugün sonuca doğru yaklaşırken, geçmişte hata yapmadan doğru bir şekilde doğru bir şekilde iş yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Buraya ilk geldiğimizde izah ettiğimiz tek şey burada ne kadar mağduriyet varsa o mağduriyetlerin hepsi giderilecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Koruma amaçlı bir imar planı var . Sur rastgele bir yer değil, açılan alanlarda, temizlenen alanlarda bizim bildiğimiz klasik konutlar yapılarak, dışarıya imara açılacak bir bölge olmayacak burası, koruma amaçlı imar planı bizim için anayasadır, buna sonuna kadar uyacağız diye ilan etmiştik. Burada öyle bir çalışma yürüteceğiz ki Sur bundan sonra yaşayacak, ticaretin kalbi olacak, yaşam merkezi olacak ve burada turizm restorasyon merkezi olarak inşallah kayıtlara geçecek, binlerce insan Diyarbakır\'a geldiğinde Sur\'a koşup gelecek. Bu çevreleri görecek, gezecek. Turizmden Diyarbakırlı, Diyarbakır esnafı herkes dalga dalga istifade edecek. Eylem planımızdaki ana hedef bunlardır. Sonrasında geliştirdiğimiz pratik projelerle bu çevrenin alt yapısını bitirdik. Yollarında büyük çalışmalar var, sokak sağlıklaştırma çalışımlarımız da 2 Bin 500 civarında dükkan ve konutu tertemiz hale getirdik. Hz. Süleyman camisi ve çevresi bitti ziyarete açıldı. Bunun gibi 10 ayrı bölgede çalışma yapıldığı gibi, şimdi asıl önemli olan buradaki eski geleneksel dokunun açığa çıkarılması. Oda çok kolay değil, bakın şu binada bir taraftan tescilli bir eser görürüsünüz, bir taraftan da tescilli eserlere daha sonra durmadan ilaveler eklentiler, çirkin yapılaşmalar eklendiği için, orada karma karışık bir yapının ortaya çıktığını görürsünüz. Bu çatışma yaşanan yerler eskiden, bizim bildiğimiz klasik evlerinin olduğu şahane, muntazam mahalleler değildi.Biraz uyuşturucunun merkezi olmuş, biraz varoşlaşmış, gayri meşru ilişkilerin çok hızlı bir şekilde devam ettiği, çirkin yapılaşmanın da son sürat devam ettiği bir yerdi. Çatışma yaşandı Allah bir daha göstermesin, dua ediyor, diliyoruz ve bunun için de her türlü önlemi alıyoruz. Ama bu bölgenin temizlik yapılmış olması da aslında bir avantaj olarak önümüzde duruyor, şimdi bunu fırsata çevirmeliyiz biz. O fırsat nedir, burada çizilmiş olan imar planını uygulamamız, geleneksel dokuyu ortaya çıkarmamız, tescilli eserleri restore eserleri restore etmemiz, o Diyarbakır\'ın kendine has bazalt taştan yapılmış olan evlerini yeniden inşa etmemiz, kirlilikleri ortadan kaldırmamız. Öyle olursa anlam kazanacak.\"

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sur ilçesinin Türkiye\'nin gözde yaşam merkezlerinden biri olacağını umut ettiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, \"Şu ana kadar 1 yıl içerisinde neredeyse plancılarımız, mühendislerimiz, mimarlarımız içeride çok büyük çalışmalar yaptılar. Ana hatların ne olacağı belli, ana mekanların nasıl burada kullanılacağı belli, ihaleye hazır hale getirdik. İnşallah 1 ay içerisinde ihalelerimizi yapmaya başlarız. Bir kaç içerisinde bu bölgedeki yapılacak geleneksel konutların, ticari mekanların ayrıca tescilli eserlerin hepsinin ihalesi yapılır. Bunu yaptıktan sonra da 1 yıl içerisinde iş başlama tarihinden tamamını tamamlarız. İş bitmiş olur, bundan sonra da vatandaşlarımıza evlerini veririz. Ticaret erbapları gelir burada işlerini yapmaya başlarlar. Oteller, restoranlar çalışmaya başlar, yaşam devam etmeye başlar. İnşallah geride kötü bir hatıra kalmamış olur, yep yeni bir merkez olmuş olur. Önemli olan burada siyasi iradedir, şükür biz bunu ortaya koyduk ciddide masraflar yapıyoruz. Ve neticesinde de hata yapmadan doğru bir şey ortaya çıkarmak istiyoruz. Onun çabası içerisindeyiz, yoksa gelip burada çoktan inşaatlara başlayıp, bitirip hak sahiplerine alın derdik iş biterdi. Ama her halde tarihin en büyük yanlışını yapmış olurduk o zaman, o anlamda gayretimiz, titizliğimiz doğru oldu. İnşallah 1 yıl içerisinde burada hak sahiplerine o bildiğimiz klasik Diyarbakır evlerini dağıtırız\" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra tarihi ve tescilli yapıların inşaat ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

-Özhaseki ile beraberindekilerin kent meydanını gezmesi

-Bakan Özhaseki\'nin görevlilerden bilgi alması

-Ali Paşa ve lale bey mahallesindeki örnek konutları incelemesi

-İnşaat alanından görüntü

-Dört ayaklı minareden geçmesi

-Bakan Özhaseki\'nin açıklaması

-Alınan güvenlik önlemleri

-Tahrip olan Tarihi ve tescilli yapılar

-Tahrip edilen evlerden detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

================================================

CHP\'li Milletvekili Cihaner\'den OHAL açıklaması

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine gelen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, OHAL\'in ilk çıkarıldığı günden bugüne kozmetikten kış lastiğine kadar bir takım düzenlemeler yapılarak, amacın dışına çıkıldığını ve ne gerekçe ile çıkarıldıysa o gerekçeyle devam ettirilmediğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. CHP\'deki genel başkanlık yarışına değinen Cihaner, \"Partimizde genel başkanlık için adaylar açıklanıyor. Bizler, demokratik yarışın olduğu bir partiyiz. Bu yarışlar ülkemizin sorunlarında çözüme dönüşmesi için hayırlı olacaktır. Partimizde başkanlık yarışına katılanların hepsi değerli insanlardır. İstanbul İl Başkanlığının yeni yönetiminde demokratik sol harekat hattının uç verdiği görülüyor. Daha kapsamlı bir siyaset hattının doğduğu gözleniyor. Genç bir kadının, İstanbul İl başkanı olması iktidar tarafında panik yaratmıştır. Bu paniğe bağlı saldırmalar oluyor. İktidar partisi öteden beri muhalefeti kendi bakış acısına göre dizayn ettirmeye çalışıyor. İktidar, işine gelen bir konuda belli pozisyon alıyor ve muhalefetinde böyle olmasını istiyor. 180 derece döndüğünde yine muhalefetinde böyle olması için saldırıyor\" dedi.

Afrin\'e yapılacak müdahale kararını değerlendiren Cihaner, \"AK Parti\'nin özelikle Suriye ve Orta Doğu\'daki politikalarında çok büyük açmazları görülmekte. Afrin\'e müdahale etmek için gerekçeler, mevcut iktidarın yanlış politikaları ile ortaya çıkmıştır. Şu an Türkiye\'nin güvenliği ne için tehdit altında, bu aydınlatılmalıdır. Bu tehdidin detaylarını ne ben ne halk biliyor. Oradaki silahlı gruplar maşa olarak kullanılırsa yarın bir gün o maşa size geri dönecektir. Çocuklarımızı oraya ölüme göndereceğiz ama nasıl bir tehdit var bilinmiyor. İktidarın geçmişine baktığınızda çok sık hataya düştüğünü ve kandırıldıklarını görüyoruz. Emperyalizmin kan gölüne çevirdiği bir coğrafya söz konusu. Bakalım ülkemiz için en iyi doğru sonuç ne olacak birlikte göreceğiz\" diye konuştu.

OHAL\'in 6\'ıncı kez uzatılmasına değinen Cihaner, \"OHAL, ilk ilan edildiğinde hükümet tarafından yurttaşlar için değil hükümet için edildiğini söylediler. Şu anda uzatılan OHAL nedeniyle yurttaşlar ciddi etkileniyor ve olağan hale gelmeye başladı. Bu karar, ilk başta hangi gerekçe ile ilan edildiyse ona hizmet edilmelidir. Hep beraber görmekteyiz ki kanun hükmünde kararnameler OHAL için gerekçe gösterilen FETÖ mücadelesini aştı, kış lastiğine, kozmetik malzemelere kadar bir takım düzenlemeler haline geldi. OHAL, artık demokrasiyi tehdit eder bir hal almaya başladı. FETÖ yapılanması tehdit olarak görülüyorsa, bunu kamuoyuna anlatıp en etkin mücadele sivil toplum kuruluşları ve toplumla beraber anlatılarak yapılmalıdır. İktidarın kararlarına destek verilmediğinde FETÖ\'cü damgasını yiyorsun. Bölünmüş ve yarılmış toplum yapısını, elbirliğiyle kaldırmak zorundayız. Toplumun yarısını bu suçlamalara maruz bırakıyorsanız, mücadelede başarı zorlanacaktır. Milli değerler demokratik ve sağlıklı kullanmalıdır. Umarım iktidar şapkalarını önüne koyup Türkiye\'yi nereye götürdüklerini görürler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

CHP Marmaris İlçe binasında yapılan toplantıdan Vekil Cihaner\'in açıklamaları

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

======================================================

Medikal estetik hekimi Koldaş: Adana olayında mağdur olan camia biz olduk

MEDİKAL Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Yönetim Kurulu Saymanı medikal estetik hekimi Dr. Ahmet Özgür Koldaş, \"Adana\'da sağlık çalışanına, tıp personeli olmayan bir kuaför tarafından yapılan bir ürünün uygulanmasını ve mağduriyetini hayretler içinde izledik. Bu izlediğimiz kötü görüntü bizde ürperti oluşturdu. Ancak burada mağdur olan camia biz olduk\" dedi.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Medikal Estetik Kongresi başladı. \'Medikal estetikte yüz uygulamaları\', \'medikal estetikte vücut uygulamaları\', \'medikal estetikte saç uygulamaları\', \'estetik jinekoloji\', \'klinik ve işletme yöntemi\' ile \'hasta yönetimi komplikasyon\' ana konuları başlığı altında çeşitli oturumlar yapılan kongrenin \'Estetik reklam rekabet ve etik\' oturumunda, Adana\'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtan kuaförün hemşire Merve Keleş\'e dudak silikonu yapması konusu da gündeme geldi.

\'BİZDE ÜRPERTİ OLUŞTURDU\'

Oturumda konuşan MESTDER Yönetim Kurulu Saymanı ve medikal estetik hekimi Dr. Ahmet Özgür Koldaş, Adana\'daki olayda estetik dünyasının unvanı ve faaliyet alanının kullanıldığını vurgularken, \"Geçen aylarda Adana\'da sağlık çalışanına, tıp personeli olmayan bir kuaför tarafından yapılan bir ürünü uygulamasını ve mağduriyeti hayretler içinde izledik. Bu izlediğimiz kötü görüntü bizde ürperti oluşturdu. Ancak burada mağdur olan camia biz olduk\" dedi.

MERDİVEN ALTI UYGULAMALARA YER AÇILIYOR

Yapılan bu uygulamada estetik uzmanı titri ve faaliyet alanının kullanıldığını belirten Koldaş, halk arasında bu olaydan sonra \'Asla gitmeyin, dudak yaptırmayın\' söyleminin konuşulur olduğunu anlattı. Birçok estetik hekiminin \'etik kavramını nereye yerleştireceğiz\', \'halka nasıl bilgi vereceğiz\', \'kendimizi nasıl konumlandıracağız\', \'hatalı çizgiye ne zaman basacağız ve ne zaman ceza alacağız\' endişeleri yüzünden \'Hiçbir şey yapmayalım\' düşüncesine doğru gittiğini aktaran Özgür Koldaş, bu ortamda da \'merdiven altı\' diye tabir edilen, ruhsatlandırılmamış alanlara yer açıldığını ve bunun da bir açmaza neden olduğunu kaydetti.

OLUMSUZ ÖRNEK

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Özgür Koldaş, şöyle dedi:

\"Medikal estetikte etik davranmayı, reklam ve rekabeti anormal ve merdiven alt uygulamaları da bu toplantımızda karar bağladık. Yakın bir geçmişte Adana\'da bir sağlık çalışanına uygulanan ve estetikle hiç alakası olmayan bir kimsenin, doğru olmayan bir materyali kişinin dudağına uygulamak suretiyle basına yansıyan o olumsuz örneği düşünecek olursak; bu konuda reklamı ve rekabeti doğru yönetmeyi, halkımızın doğru noktada bilinçlendirilmesinin gerektiğini ve tıp disiplinlerinin içerisinde ortak karar alarak, ortak doğru uygulamalarla abartıya kaçmaksızın sürdürülebilir bir estetik tedavisini, sürdürülebilir doku düzeltmelerini ve kişilerin bu düzeltmeler sonrasında olduğundan daha iyi noktalara gelmesini bu toplantılarımızda karara bağladık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Toplantı detay

- Özgür Ahmet Koldaş\'ın konuşması

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

=========================================

1 dakikada 35 bin liralık telefon çaldılar

İZMİT\'te bir cep telefonu mağazasının camını ve kepengini kırdıktan sonra içeriye giren hırsızlar, 1 dakikada yaklaşık 35 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Polis, 4 hırsızdan 2\'sini yakaladı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay dün gece İzmit Ömerağa Mahallesi\'ndeki bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Mağaza önüne otomobille gelen 4 kişi, mağazanın kepengini ve camlarını levye ile kırarak içeriye girdi. Mağaza içerisindeki cep telefonlarını üzerlerine takılı olan alarm sistemleriyle beraber söken hırsızlar 1 dakika içerisinde yaklaşık 35 bin TL değerindeki 13 adet cep telefonunu çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, mobese ve plaka takip sistemini inceleyerek otomobilin plakasını belirledi. Polis, İstanbul Bahçelievler\'de bir eve düzenlediği baskınla 22 yaşındaki S.K. ile 22 yaşındaki İ.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi. Polis, olaya karıştıkları belirlenen diğer 2 kişi yakalam için ise çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

================================================

Erciyes\'te sömestir yoğunluğu

KAYSERİ\'deki Erciyes Kayak Merkezi, karnelerini alan öğrenciler ve ailelerinin akına uğradı. Dağdaki yaklaşık bin 500 yatak kapasitesi dolarken, öğrenciler ve aileleri Erciyes\'te kayak ve kızaklarla tatilin tadını çıkardı.

Dün sömestir tatiline giren öğrenciler aileleri ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi\'ne geldi. Öğrenciler kayak ve kızak ile doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Karne hediyesi olarak Erciyes\'e geldiklerini belirten öğrenciler, mutlu olduklarını söyledi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel İkiler ise, \"Bugün itibariyle sömestir sezonumuz başladı. Şubat ayının ortasına kadar devam edecek. İnşallah kazasız, belasız bir sömestir sezonu geçirmiş olacağız. Sömestir boyunca Erciyesimizde gündüz ve gece kayaklarımız ile hizmet vereceğiz. Gece kayağında meşaleli gösterilere ve farklı etkinlikler olacak. Aynı zamanda her gün 12.00 ile 15.00 saatlerinde canlı müzikle beraber güzel bir sömestir dönemi geçireceğiz. Kayakseverlerimizi Erciyes\'e bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Erciyes\'te kayak yapan öğrenci ve ailelerden görüntü

-Öğrenciler ile röportaj

-Erciyes A.Ş. Başkan Yardımcısı Yüceler İkiler ile röportaj

-Genel detay

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,DHA)

=================================================

Yeni kalbiyle öğretmenlik yapacak

İZMİR\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan kalp nakliyle, kalp destek cihazıyla yaşamını sürdüren Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Ercan Özkan ikinci bir hayata başladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak\'ın hastanede ziyaret ettiği Özkan\'ın yakınları, yeni kalbiyle öğretmenlik hayalini gerçekleştirebileceği için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bir süredir kalp destek cihazıyla yaşamını sürdüren ve kalp nakli olmayı bekleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu Ercan Özkan\'a müjdeli haber geçen perşembe günü geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan Prof. Dr. Mustafa Özbaran öncülüğünde, Prof. Dr. Tahir Yağdı, Prof. Dr. Çağatay Engin ve Op. Dr. Pelin Öztürk\'ün de aralarında bulunduğu ekip, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bağışlanan organlarından kalbini, 4.5 saat süren başarılı bir ameliyatla Ercan Özkan\'a nakletti.

Daha önce aynı hastaya kalp destek cihazı taktığını belirten Prof. Dr. Özbaran, \"Destek cihazı geçici süre için yeterli olan bir tedavi yöntemiydi. Aslında kalp nakli gerekiyordu. Uygun olan kalbi beklemek için zaman kazanmış olduk. Ona uygun kalp de perşembe günü sabaha karşı çıktı. Başarılı bir operasyon sonucu kalp naklini gerçekleştirdik. Artık solunum cihazından çıktı. Durumu gayet iyi yeni kalbiyle yeni bir yaşantıya başlayacak. Artık istediği gibi her şeyi yapabilecek. Organ bağışı verilebilecek en kutsal hediye. Çünkü bir yaşam bağışlıyorsunuz\" dedi.

REKTÖRDEN ZİYARET

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kalp nakli ile yeni bir hayata başlayan öğretmen adayı Ercan Özkan\'ı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde ziyaret etti. Ailesiyle Çanakkale\'de yaşayan Özkan\'ın yakınları, genç öğretmen adayının öğretmenlik hayalini gerçekleştirebilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hastayla ilgili bilgi alan Prof. Dr. Budak, nakli gerçekleştiren ekibi kutlarken aileye de geçmiş olsun dileklerini iletti. Özkan ailesi, Rektör Budak\'a teşekkür etti.

AKCİĞER NAKLİ OLAN HASTAYI DA ZİYARET ETTİ

Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı\'nda tedavi gören ve kısa süre önce yapılan akciğer nakliyle sağlığına kavuşan 47 yaşındaki Mustafa Yüksel\'i de ziyaret etti. Evli ve iki çocuk babası Yüksel ile eşi Sultan Yüksel (39), Prof. Dr. Budak\'a verilen kaliteli sağlık hizmetinden dolayı teşekkür etti.

EÜ Tıp Fakültesi\'nin çalışmalarıyla dünya çapında adını duyurduğunu söyleyen Prof. Dr. Budak, \"Maşallah iyisiniz, sağlığınıza kavuşmanıza çok sevindik. Tıp Fakültemiz bu hafta dünya çapında ödül aldı. Çok başarılı hocalarımız var ve akademik kadromuzla gurur duyuyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak\'ın akciğer nakli olan Mustafa Yüksel\'i ziyareti

-EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak\'ın kalp nakli olan Ercan Özkan\'ı ziyareti

-Kalp naklini yapan Prof. Dr. Mustafa Özbaran ile röportaj

-Prof. Dr. Özbaran ile Ercan Özkan\'ın annesi Ayşe Özkan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

=======================================================

Abant\'ta sömestr yoğunluğu

BOLU\'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı sömestr tatilin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Karla kaplı tabiat parkının girişinde 5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Bolu\'da tatilcilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası Abant sömestr tatilini geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Tabiat Parkı girişinde 5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Havanın da açık olmasını fırsat bilen vatandaşlar göl çevresinde yürüyüş yaptı. Kısmen dolan gölün çevresinde ziyaretçiler, eşsiz manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler, faytonla gezerken bazıları da yürüyerek gezmeyi tercih etti. Abant’taki otellerin doluluk oranı da yüzde 80\'i buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Oluşan trafik

-Gezenler

-Faytona binenler

-Fotoğraf çektirenler

-Abant manzaraları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

====================================================

Erzurum\'da karnaval gibi şampiyona

ERZURUM Palandöken\'de düzenlenen Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası başladı. Sporcular zorlu parkuru birinci tamamlayabilmek için rampalardan bir kuş gibi uçtu.

Cuma günü hava muhalefeti nedeniyle bu sabah eleme turları ile başlayan şampiyonaya, Türkiye ile birlikte Almanya, Fransa, Kanada, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Romanya, İspanya, ABD, Polonya, Rusya, İtalya, Çekya, Andorra, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Yeni Zelanda ve İsviçre\'den 66\'sı erkek, 31\'i kadın olmak üzere toplam 97 sporcu katıldı. Büyük bir çekişme ile geçen eleme turlarının ardından finale geçildi. Türk sporcularının dereceye giremediği şampiyonada ödül alanlara madalyaları Vali Seyfettin Azizoğlu, Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil verdi.

Şampiyona için Türkiye\'nin dört bir tarafından Palandöken\'e gelen izleyiciler zevkli ve heyecanlı dakikalar yaşadı. Parkurlarda kıyasıya yarışan ve rampalarda bur kuş gibi uçan sporcular varış çizgisinde sevinçlerini çığlıklar atarak paylaştı. Erzurumlular Palandöken\'in büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Sporcularla yakından ilgilenen Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum\'un olimpiyatlara hazır olduğunu söyledi. Şampiyonaya katılan sporcuları tebrik eden Vali Azizoğlu, \"Erzurum\'da yapılan dünya şampiyonasını milyonlarca kişi televizyonların karşısında canlı olarak izledi. Hedefimiz 2026 Kış Olimpiyatları\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışma alanından detay

-Pistleri boyayan görevliler

-Snowboard yarışlarından detay

-Yarışmayı ekrandan izleyen vatandaşlar

-Yarışma sonrası birbirlerini kutlayan sporcular

-Ödül töreni

-Vatandaşlar ile röp

-Seyfettin Azizoğlunun konuşması

-Erol Yarar ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)

=================================================