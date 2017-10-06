DHA YURT BÜLTEN-19

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Sivas\'ta

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yarınki yemin törenine katılmak üzere kente geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas\'ta 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası\'nda 368\'inci kısa dönem er olarak askerliğini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun yarın düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Sivas\'a geldi. Beraberinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu\'nun nişanlısı Mine Alşan\'la birlikte Sivas\'a gelen Kılıçdaroğlu, partisinin il teşkilatı tarafından kent girişindeki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde karşılandı. Aracından inen Kılıçdaroğlu, karşılamaya gelen Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve diğer partililerle tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu ailesi konaklamak üzere Polisevi\'ne geçti. Burada İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu istirahate çekildi. Yemin töreni yarın sabah 10.00\'da düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Kent girişindeki karşılama

-Partililer ile tokalaşma

-Polisevine gidişi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI /SİVAS,(DHA)

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Beline sardığı kubar esrarla yakalandı

ADANA\'da, polisin arama yaptığı otomobildeki 3 Suriyeli\'den birinin beline sarılı halde 2 kilogram kubar esrar, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Suriyeliler gözaltına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kent merkezi girişinde sabit yol denetimi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus ekipleri, şüphe üzerine 33 SAB 771 plakalı otomobili durdu. Otomobildeki Suriye uyruklu 3 kişiyi indirip üzerini arayan polis, birinin beline sarılı halde 2 kilogram kubar esrar ve kutu içinde uyuşturucu hap buldu. Şüphellieri ters kelepçe yapıp araçtan uzaklaştıran polis, siyah bir bond çanta içinde kendilerine ait pasaport ve uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 1400 ABD Doları ile bagajda 5 karton gümrük kaçağı sigara ve siyah çay ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polisler ve ters kelepçeli şekilde yerde oturan şapheliler

- Esrar ve kutu içindeki uyuşturucu haptan görüntü

- Polisin şüphelilerden biriyle konuşması

- Polislerin uyuşturucu hapları sayması

- Polislerin otomobilde arama yapması

- Polisin bond çanta içinden çıkan ABD Doları\'nı sayması

- Polislerin çay paketini bıçakla kesip içine bakması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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20 otomobildeki hırsızlığın şüphelisi 15 yaşındaki çocuk çıktı



KONYA\'da 20 ayrı otomobilde smeydana gelen hırsızlık ile ilgili polisin yaptığı çalışmada yakalanan 15 yaşındaki Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde oto hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışma sonrası araçların camlarını kırarak ve kapıları açmak suretiyle hırsızlık olaylarını gerçekletiren şüphelinin küçük yaştaki Y.T. olduğunu saptadı. Ekipler devriye görevini yaptıkları sırada merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi\'nde elinde çalıntı malzemelerle görülen Y.T. \'dur\' ikazlarına rağmen kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Y.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Tolga YANIK /KONYA,(DHA)

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Faruk Çelik, yarın Bursa\'da ameliyat olacak



AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, yarın safra kesesi ameliyatı olmak üzere Bursa Acıbadem Hastanesi\'nde müşade altına alındı.

Gıda Tarım Hayvancılık eski Bakanı ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, bu akşam Nilüfer ilçesindeki Acıbadem Hastanesi\'nde müşade altına alındı. Geceyi hastanede geçirecek olan Çelik\'in yarın ameliyata alınacağı bildirildi.

FOTOGRAFLI

Haber: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

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Banyoda elektrik akımına kapılan genç, yaralandı



KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapılan 20 yaşındaki Emrah Taş, yaralandı.

Derince İlçesi Yavuz Sultan Mahallesi\'nde oturan Emrah Taş, bu akşam duş almak için banyoya girdi. Elektrikli şofbenin düğmesini çeviren Emrah Taş, akıma kapıldı. Taş can havli ile kendisini geriye atarak akımdan kurtuldu. Yaralanan Emrah Taş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Taş\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Nabi YAZICI /DERİNCE(Kocaeli),(DHA)

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