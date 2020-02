DHA YURT BÜLTEN-18

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, ahlat\'ta

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 25-26 Ağustos tarihleri arasında, Malazgirt zafer kutlamalarının yapılacağı Bitlis\'in Ahlat ilçesine geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Muş\'un Malazgirt ilçesindeki incelemelerinin ardından helikopterle Bitlis\'in Ahlat ilçesine geldi. Bakan Yardımcısı İnce ve beraberinde gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan\'ı Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ahlat Kaymakamı Mastufa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Yardımcısı İnce ve bareberindeki protokol üyeleri, Ahlat\'a ilk olarak Selçuklu mezarlığını ziyaret ederek, burada hatıra fotoğraf çektirdi, daha sonra 26 Ağustosta Malatgirt zaferi etkinliklerinin yapılacağı Çarho bölgesindeki alana geçen Bakan Yardımcısı İnce, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnce,26 Ağustos\'ta Malazgirt fethinin yıldönümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın başkanlığında hep birlikte kutlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

\" Orada tüm Anadolu\'dan gelen, Anadolu\'nun ilk müslüman islam olarak ayak basılan yer olan Malazgirt\'te ve Ahlat\'ta çeşitli törenler yapacağız. Bu törenlerin hazırlık çalışmalarını yapmak üzere bir heyetle bugün buradayız. Kubbet-ül İslam olan ve İslam\'ın ilk, belki de devletimizin tapu senetlerinin yer aldığı bu tarihi şehirde olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum.Törenlerimizi de, bu şanlı tarihimize yakışır şekilde yapmak istiyoruz. Gençliğe emanet edeceğimiz bu vatanı, bu vatan topraklarını ve tarihimizi onlara en güzel şekilde emanet ederek, onlara yakışır bir şekilde bırakmak istiyoruz. İnşallah 26 Ağustos\'ta burada tüm milletimizle, tüm devlet erkanımızla, vatandaşımızla en güzel şekilde kutlanması için çalışmaları en layıkıyla yerine getireceğiz. Gerekli aksaklıklarımızı, eksikliklerimizi tespit edip en kısa sürede tamamlama gayreti içindeyiz.\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise, bu yıl Ahlat ve Malazgirt\'te 25-26 Ağustos tarihleri arasında Malazgirt zaferi için görkemli kutlamalar yapılacağını söyledi.

Ahlat\'taki incelemelerinin ardından Bakan Yardımcısı İnce ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan ilçeden ayrıldı.

BİTLİS

Hastanede doktora, \"Hastaları çıkartın benim yakınıma bakın\" dayağı

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde rahatsızlanan yakınını devlet hastanesinin acil servisine getiren Süleyman Ö.(33) hastasına öncelik tanınmamasına sinirlenip hemşire ile tartıştı, acil serviste görevli olan Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi\'ye yumruk attı. Gözlüğü kırılan ve gözünün altında morluk oluşan Pratisyen Hekim Çelebi\'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Süleyman Ö. serbest bırakıldı. Yaşanan saldırıyı hastane çalışanları basın açıklaması yaparak protesto etti.

Bandırma\'da ki olay, Süleyman Ö.\'nin gece saat 24.00 sıralarında rahatsızlanan hastasını ilçe devlet hastanesinin acil servisine getirmesi sonucu yaşandı. İddiaypa göre acil servisteki yoğunluk olmasına rağmen hastasına öncelik tanınmasını isteyen Süleyman Ö. önce görevli hemşire ile tartıştı ardından kendisini sakin olması için uyaran Pratisyen Hekim Ahmet Sıtkı Çelebi\'ye .yumruk attı. Buna rağmen acil servisteki hastalarınGözlüğü kıralan gözünün altı moraran Pratisyen Hekim Çelebi\'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan öfkeli hasta yakını çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bandırma İlçe Devlet Hastanesi çalışanları yapılan bu saldırıyı basın açıklaması ile protesto etti. Yapılan basın açıklamasında konuşma yapan Başhekimi Muzaffer Şenveli, meslektaşına yapılan saldırıyı anlatıp, yaygınlaşan sağlıkta şiddetolaylarının çalışmalarını ciddi şekilde zorlaştığını söyledi.

Açıklamaya kırılan gözlüğü ile gelen Ahmet Sıtkı Çelebi ise Süleyman Ö.\'nin hemşireye hakaret edip kendisine yumruk attıktan sonra acil servisteki hastaların çıkartılıp yakının tedavi idelmiseni istediğini öne sürdü.

4 KATLI APARTMANIN ÇATISINDAN ATLADI, O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ



ÇANAKKALE’de, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Çağlar A. (24), kendisini boşluğa bıraktı. Betone düşerek yaralanan Çağlar A., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Çağlar A.\'yı görenler, atlamamasını istedi. Ancak, Çağlar A., bir anda atladı. Çığlıklar arasında beton zemine düşen Çağlar A., kanlar içinde kalırken, çağrılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Turgutlu Hali\'nde ücretli park uygulaması eylemi

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nın il ve ilçelerde bulanan meyve ve sebze hallerinde, kamyon garajlarında uygulamaya koyduğu 25 dakikadan sonra ücretli park uygulamasına tepki gösterildi. Otomobille Turgutlu Hali\'nin çıkış kapısını önüne kapatan hal esnafı ve kamyoncular, eylem yaptı. Polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otomobili çekip, kalabalığı dağıtarak eylemi sonlandırdı.

Turgutlu Meyve ve Sebze Hali ile Turgutlu Kamyon Garajı\'nda da başlayan 25 dakikadan sonra ücretli park uygulaması hem esnafın hem de üreticilerin tepkisine neden oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Meyve ve Sebze Hali\'nde kamyoncular ve esnaflar eylem yaptı. Esnaftan İzzet Akça 20 SA 350 plakalı otomobili ile halin çıkış kapısını kapattı. Kapının önünde oturan yaklaşık 30 kadar kamyoncu ve esnaf, uygulamanın çok gereksiz olduğunu ve işlerini olumsuz etkilediğini belirtip, bir an önce vazgeçilmesini istedi.

Turgutlu Sebze ve Meyve Halcileri Derneği Başkanı Halil Durur da eyleme destek verip, uygulamanın kaldırılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Durur, \"Turgutlu Hali\'nde, bize danışılmadan ücretli park sistemine geçiş yapılmasını esnaflarımız uygun bulmuyor. Burası Turgutlu\'nun bel kemiğidir. Turgutlu\'nun üretici bölgesi olduğunu, diğer hallerden ayrı olduğunu, Büyükşehir ve personellerinin bilmediğini düşünüyorum. Buraya her gün binlerce insan giriyor. Halin kapılarında yoğunluk oluyor. Günde 3-4 defa hale girip, çıkanlar oluyor. Her giriş, çıkışta para ödemek istemeyeceklerdir. Bu da halde alışverişin durmasına neden olacaktır. Hal esnafı, bu uygulama nedeniyle mağduriyet yaşayacaktır\" dedi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, eylemcilerle görüşüp, halin çıkış kapısını açmalarını istedi. Ancak, eylemciler, uyarıya aldırış etmedi. Bunun üzerine halin kapısını kapatan otomobil Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çekici yardımıyla kaldırılırken, eylemciler de polis ekipleri tarafından uzaklaştırdı. Ancak, eylemcilerden İzzet Akça halin çıkış kapasında oturarak direnmeyi sürdürünce, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kendisini sürükleyerek uzaklaştırdı. Polis, eylemcilerin halin kapısını tekrar kapatmaması için nöbet tutmaya başladı.

Bodrum\'da 2018 turizm sezonu değerlendirmesi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi Belediye Başkanı ve Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, 2018 turizm sezonu ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantısında, turizmde yurt dışı pazarında yüzde 70\'lere varan bir artış olduğunu belirtip, hedeflerinin 2014 verilerini yakalamak olduğunu söyledi. Başkan Kocadon, tanıtımda da çeşitliliğe önem verdiklerinin altını çizip, bu yıl aralık ayında Ukrayna\'nın Kiev şehrindeki bir alışveriş merkezinde açılacak stantta Bodrum\'u tanıtacaklarını da kaydetti.

Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi\'nde, 2018 turizm sezonu ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Denizciler Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı, TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, BOTAV yetkilileri ve üyeleri ile basın mensupları katıldı. Toplantıda yaz sezonundaki turist sayısı verileri ile gelecek sezon için yeni tanıtım yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi.

HEDEF 2014 RAKAMLARINI YAKALAMAK.

BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, toplantıda istatistiki verileri değerlendirerek gelecek sezon için hazırladıkları tanıtım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Kocadon, \"Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Hepsinde birlik beraberlik ruhu var. \'Son iki yılda yaşadığımız krizden nasıl kurtuluruz\' diye büyük bir mücadele verdik. Bugün bakıyoruz ki, bu mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladık. Gerçekten, özellikle yurt dışı bazında yaşanan yüzde 70\'lere varan bu turist sayısındaki artış bizi mutlu ediyor. Ama bu bizim hedefimiz mi? Hayır değil. Çünkü bizim hedefimiz, 2014 rakamlarını yakalamak. Değişik ülkelerde çeşitli çalışmalar yaptık. Gidemediğimiz ülkelerin de bütün tur operatörlerinden tutun en ufak seyahat acentesinde çalışan personeline kadar Bodrum\'a davet ettik. Bodrum\'un güzelliklerini, hoşgörüsünü, misafirperverliğini, tarihi ve kültürel yerlerini hepsini tek tek onlara anlattık. Bugün de bunun meyvelerini toplamaya başladık. Özellikle bugün, Bodrum\'a 50 ülkenin üzerindeki yerden turist geliyorsa, bunun tesadüf olduğunu düşünmek hepimizin ayıbı ve yanlışı olur. Birçok ülkede fuarlara katıldık, 80 veya 100 metrekarenin üzerinde stantlar kiralayarak Bodrum\'u tanıtmaya devam ettik. Çünkü turizmin en büyük olgusu, meraktır. İnsanlar merak ettikleri yere gidiyorlar. 2016 - 2017\'de de dikkat ettiyseniz sanki Bodrum Türkiye\'de bilinmiyormuş gibi, tekrar bir merak uyandırma duygusuyla Anadolu\'ya bir Bodrum Tanıtım TIR\'ı çıkardık. Bugün bakın o TIR\'ın meyvelerini yurt içi turizminde de çok güzel biçimde alıyoruz. Bunun dışında şimdi farklı boyutlarda Bodrum için yeni bir tanıtım atağına başlıyoruz. Bu atak da Avrupa ülkelerinde olsun dünya şehirlerinde olsun, büyük alışveriş merkezlerinde stantlar kiralayarak, Bodrum tanıtımını yapmak. Bu konuda çalışmalara başlıyoruz. İlk tanıtımımızı ise Ukrayna\'nın Kiev şehrinde Aralık ayında yapacağız. 80 metrekare bir alanın üzerinde Bodrum\'a tanıtacağız\" dedi.

\"ANADOLU HALKINA SAHİP ÇIKMA SIRASI BODRUM\'DA\"

Başkan Kocadon, 2016 - 2017\'de kötü giden bir turizm sezonunda Anadolu halkının Bodrum\'un yanında olduğunu hatırlatarak, \"Anadolu halkı her zaman bize sahip çıkmaya devam etti. 2018 - 2019 yıllarında ise Anadolu halkına sahip çıkma sırası özellikle Bodrum turizmcisinde. Şimdi ve 2019\'da Bodrum, turizmde yine Anadolu halkına uygun fiyatlarla kapısını açacak, sahip çıkacaktır. Çünkü bizim zor günümüzde yanımızda Anadolu halkı vardı. Asla Anadolu halkını bu döviz yükselmesinden dolayı mağdur etmemeliyiz\" dedi.

2015 RAKAMLARINI ŞU ANDA YAKALAMAK ÜZEREYİZ

Toplantıda Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, 2018 turizm sezonu verileri ile ilgili bilgiler verdi. Özyurt, \"2015 rakamlarını yakalamak üzereyiz ve yakalayacağımıza da inanıyorum. 2014\'ü de yakalayabilirsek elbette çok daha güzel olacak. Dış hatlar terminaline gelen turist sayıları ile ilgili bilgi vereceğim. Bodrum\'a 2016 yılında Ocak - Temmuz ayı sonu itibari ile 268 bin 687 kişi gelmiş. Geçen yıl bu sayı aynı dönemde 261 bin 403 kişidi. Yeni 7 bin kişilik düşüş olmuştu. Bu sene 429 bin 554 kişi gelmiş ve 168 bin kişilik bir artış var. Neredeyse geçen seneki rakamlar kadar artış olmuş. Yüzde 64\'lük bir artış yaşanmış 2017 ila 2018 arasında. Bodrum limanlarında 2016 yılında 122 bin 762 kişi, 2017\'de 143 bin 276 kişi, bu yıl ise 160 bin 567 kişi giriş yapmış. Tanıtım faaliyetlerini hem yurtiçi hem yurtdışında sürdüreceğiz. Geçen seneki Anadolu\'yu gezen TIR\'ın iç pazarda çok büyük etkileri oldu bize. Bu sene iç pazarda gerçekten rekor kırıyoruz. Rakamları yıl sonu itibarıyla sizlerle paylaşacağız\" dedi.

\"HİÇBİR ŞEHİRDE BODRUM\'DAKİ KADAR FUARA KATILAN BİR VAKIF YOK\"

TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da Bodrum Tanıtma Vakfı olarak 2018 - 2019 döneminde Eylül ayında başlamak üzere toplam 40 fuara katılacaklarını söyledi. Aslan, \"Bu fuarlar irili ufaklı. Bazı ülkelerde birkaç şehir olmak üzere, bazı ülkelerde de tek şehir olmak üzere 25 Eylül\'de başlayıp önümüzdeki sene Haziran ayında bitiyor. Bunlar sıradan fuarlar değil, bütün dünya turizmcilerinin katıldığı çok sayıda uluslararası fuar bunların içine dahil. Bodrum\'un da burada olması özellikle bir turizmci olarak da çok sevindirici bir şey çünkü ben birçok şehre gidip geliyorum ama hiçbir şehirde bu kadar fuara katılan bir vakıf yoktur herhalde\" dedi.

