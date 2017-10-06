DHA YURT BÜLTEN-18

Köyceğiz\'de 5 PKK\'lı terörist öldürüldü (4)

TERÖRİSTLERİN ÜZERLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi Toparlar Şelalesi yakınında çıkan çatışmada öldürülen PKK\'lı 5 teröristin üzerlerinde ve çantalarında çok sayıda silah ve mühimmat ile patlayıcı bulundu.

1 kaleşnikof tüfek ve bu tüfeğe ait 5 şarjör, 2 adet M16 silah ve bu silaha ait 10 şarjör, 3 tabanca ve bunlara ait 3 şarjör, 21 el bombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 93 elektrikli kapsül, 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5.56 mm\'lik mermi, 1 termal dürbün, 1 top infilaklı fitil, 1 kutu içerisinde patlayıcı, 1 elektronik LED lambalı devre, 1 akü, 1 tablet, 1 cep telefonu ve 1 taşınabilir şart cihazı ele geçirildi.

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Çanakkale\'de, AK Parti Grubu Meclis toplantısına katılmayacak - EK

KARAR, YERİNE GETİRİLDİ

Çanakkale Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısının 2\'inci oturumu bugün yapıldı. AK Parti Grubu, aldığı karar doğrultusunda 2\'inci oturuma katılmadı.

Saat 17.30\'daki meclis toplantısı yoklama bölümünde AK Partililerin toplantıya gelmediği tutanaklara geçti. Meclis toplantısının açılışında dünden bu yana yaşananları değerlendiren Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, bu belediye meclisinde, Belediye Başkanı olduğu süre içinde hiçbir siyasi partinin iç işlerinin konuşulmayacağını söyledi. AK Partili Belediye Meclis üyelerinin toplantıya katılmalarını beklediğini ifade eden Başkan Gökhan, sözlerine şöyle devam etti: \"Kasım ayında geleceklerini söylemişler. Her zaman gelebilirler. Buyursunlar, gelsinler. Onlar Çanakkale halkının temsilcileri. Çanakkale halkının temsilcileri, Belediye Meclisini terk edip, çekip gitmezler. Mücadeleyi burada yaparlar. Ama Meclis adabını bozmaya hakları yoktur. Bu meclisin başkanı benim. Sevsen de benim, sevmesen de benim. Buradaki meclis adabının bozulmasını hoş görmem söz konusu değil. Herkese söz veriyorum. İstedikleri kadar konuşuyorlar. Her şeye cevap veriyorum. Ama tekrar diyorum, üslup, adap son derece önemli.\" Başkan Gökhan\'ın gündem dışı konuşmalarının ardından, toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çanakkale Belediye Meclisinden görüntü

- AK Parti Grubunun boş sıralarından görüntü

- Ülgür Gökhan açıklama görüntü

- Gündem maddelerinin görüşüldüğü görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Eski erkek arkadaşını bıçaklayıp, ikinci kattan atladı

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, hastanede tartıştığı eski erkek arkadaşı Coşkun Koçyiğit\'i bıçaklayan 25 yaşındaki F.D. olay yerinden kaçtıktan sonra iki katlı bir inşaata çıkıp kendisini boşluğa bırakarak intihara girişti.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında özel bir hastanede meydana geldi. İddialara göre F.D. (25), hastanede çalışan eski erkek arkadaşı Coşkun Koçyiğit\'le hastanede tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce F.D., yanındaki bıçakla Coşkun Koçyiğit\'i bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Yaralanan Coşkun Koçyiğit çalıştığı hastanede ameliyata alındı. Olaydan sonra yakınlarını arayıp intihar edeceğini söyleyen F.D., 20 dakika sonra Zeytinköy Mahallesi\'nde bulunan inşaat halindeki bir binanın ikinci katına çıktı. F.D\'yi inşaatta gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada F.D., kendisini ikinci kattan boşluğa bıraktı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan F.D.\'nin ve bıçaklanan Koçyiğit\'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hastane önünden görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Kadının atladığı yerden görüntü

- İnşaattan atlayan F.D.\'nin ambulansla hastaneye götürülmesi

Haber-Kamera: Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)