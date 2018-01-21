DHA YURT BÜLTEN-15

Motosikletli kapkaççılar yakalandı

BURSA\'da motosikletle yanına yaklaştıkları kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 2 kişi, güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi\'nde Münevver Sokak\'ta yürüyen M.G\'nin arkasından motosikletlerle yaklaşan iki kişiden biri, içinde cep telefonu ve 30 lira bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. M.G.\'nin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Suriye uyruklu M.Ş. ve M.C. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kapkaç yöntemiyle çalınan 30 lira ve cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zanlıların Emniyetten çıkması

- Kapkaç anında güvenlik kamerası fotoğrafı

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/BURSA-(DHA)

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Sadaka kutusunu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı



BURSA\'da elektronik aksesuarlar satan bir işyerine müşteri gibi gelen Kenan D.\'nin masanın üzerindeki sadaka kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar Caddesi\'nde meydana geldi. Elektronik aksesuarlar satan bir işyerine müşteri gibi gelen Kenan D., cep telefonu kılıfı almak istediğini söyledi. İşyeri sahibi Merve Kükner, telefon kılıflarını göstermek için arkasını dönünce Kenan D. kasanın üzerinde bulunan içinde bozuk paraların olduğu sadaka kutusunu alarak montunun cebine koydu. Kenan D., işyerinden çıkıp uzaklaşırken, sadaka kutusunun çalındığını fark eden Merve Kükner, polise haber verdi.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak Kenan D.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kenan D. mahkemeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerası

- Zanlının Emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/BURSA-(DHA)

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Karamollaoğlu: Bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar



SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Amerika ve İsrail\'in müttefik kabul edilmemesi konusunda uyardıklarını belirterek, \"Onlar dost gözüken düşmanlar. Bizim içimizi karıştırmak istiyorlar, bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar\" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bartın\'da partisinin Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kongresine katıldı. Karamollaoğlu ülke ve bölge olarak badireli bir dönemden geçtiğimizi belirterek, \"Sıkıntılarımız oldukça fazla. Her gün bir başka hadise ile karşılaşıyoruz. Ümit ediyorum ki bunların üstesinden geliriz\" diye konuştu.

Afrin Harekatına değinen Karamollaoğlu, \"Şimdi Suriye\'nin bütününü bıraktık, Afrin\'e sıkıştık, kaldık. Biz buraya gireceğiz, düzeni sağlayacağız diye. Afrin küçücük bir bölge, önemli önemsiz demiyorum ama, siz Afrin\'in bu hale gelmesinde en büyük hatayı yaptınız. Siz yaptınız bu hatayı. Aynı zamanda siz başınız sıkışırsa Esad\'a karşı ayaklanın, başınız sıkışırsa bir sabah namazını kılar, cumayı Şam\'da eda ederiz diyordunuz. Ne oldu, Şam\'ın adı bile geçmiyor. Biz bunları söylerken, arkadaşları mahcup etmek için söylemiyoruz. Her söylediğiniz sözün yarın arkasında durabilmelisiniz. Devlet adamlığı bunu gerektirir\" diye konuştu.

Karamollaoğlu, ABD ve İsrail\'in dost gözüken düşmanlar olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Biz dedik ki; sakın ha Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail\'i müttefik kabul etmeyin. Bunlar bu bölgeyi yeniden tanzim etmek isteyen ülkeler. Bunların bu bölgenin üzerinde gözü var dedik ama, hayır Amerika, İsrail bizim stratejik müttefikimiz dediler. Şimdi ne diyorlar? Bu ne biçim stratejik müttefiklik. Bizi bölmek isteyenlere, ülkede kan dökenlere siz silah desteği veriyorsunuz. Olur mu, böyle dostluk diyorlar. Olur, onlar zaten dost gözüken düşmanlar. Bizim içimizi karıştırmak istiyorlar, bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar. Devlet olmak demek, bu yanlışlıkları erkenden farkına varma, bu hataya düşmeme demektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karşılama, salondan detay

-Genel Başkanın konuşması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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