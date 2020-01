DHA YURT BÜLTEN-12

Başbakan Yıldırım: 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye\'ye sığındı (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, BİLECİK\'TE

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Bilecik 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. İstasyon Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen kongrede konuşan Başbakan Yıldırım, Bilecik\'te Ak Parti\'nin 25 bin kayıtlı üyesi olduğunu, bunlardan 10 binini kadın üyelerin oluşturduğunu söyledi. Ak Parti\'nin rakibinin olmadığını ifade eden Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ak Parti\'nin rakibi yine Ak Parti. Ak Parti her seçimde kendisi ile yarışıyor. Her daim çıtayı daha yükseğe çıkararak kendi rekorlarını kırıyor. Ak Parti, milletin partisidir. Ak Parti insanımızın yıllar yılı ihmal edilmiş, geciktirilmiş hayallerini, umutlarını gerçeğe dönüştüren partinin adıdır. Özgür, adil, müreffeh bir Türkiye\'nin siyasi adresidir Ak Parti. Her türlü baskıya, kumpasa, vesayete her türlü girşime karşı bayrak açmış bir oluşumdur Ak parti. Bu milletin değerlerine sahip çıkan, siyasetin adıdır. Ak Parti olarak 80 milyon vatan evladının kardeşliği için, bunun için hizmet yapıyoruz. Her yaptığımız işi milletimizin geleceği için, birliği, beraberliği için yapıyoruz. O Bozüyük\'ün girişindeki üst üste gelen hızlı trenler, bölünmüş yollar, kavşakları biliyorsunuz değil mi? Oradan geçen muhalefetin adamları \'ya biz nereye geldik. San Francisco mu burası\' diyerek söylenmeye başlamışlardır. Orası San Francisco değil, Bozüyük, Bozüyük\"

\'TÜRKİYE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR\'

Türkiye\'nin 15 yılda 3 misli büyüdüğünü belirten Başbakan Binali Yıldırım, \"Bütçeyi 15 yılda 6 kat büyüttük. 2002\'de Türkiye\'nin bütçesi 120 milyar liraydı, bu seneki bütçemiz tam 763 milyar lira. 6 kat daha büyük. 2002\'de bütçemiz bugünkü Milli Eğitim bütçesinden daha azdı. Şimdi 134 milyar lira. Nereden nereye, işte Ak Parti farkı bu değerli kardeşlerim. 15 yıl önce 12 tane ilimiz ancak ihracat yapıyordu, şimdi ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. Ülkede bir bir iflas bayrağını çekerken, Türkiye başarıdan başarıya koşuyor. Tükiye 3\'üncü çeyrekte yüzde 11\'den fazla büyüdü. Türkiye dünyada 3\'üncü çeyrek itibariyle en yüksek büyümeyi sağlayan ülke oldu. Türkiye\'ye de bu yakışır.\"

\'ALLAH MEHMETÇİK\'İN YAR VE YARDIMCISI OLSUN\'

Başbakan Yıldırım \'Zeytin Dalı\' adıyla hava harekatının başladığını da belirterek şöyle konuştu:

\"Şu an itibariyle kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başına ağrıtan Afrin\'de yaşayan Arap, Kürt, Türk, Türkmenlere zulmeden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah, Mehmetçik\'in, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Değerli kardeşlerim, 80 milyon vatan evladının duası askerlerimizledir. Türkiye, dostluğuna dostluklarına önem veren bir ülkedir, ancak Türkiye\'ye karşı husumet içinde olanlar birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar da en ağır şekilde cezalandırılırlar. Bunu bütün dünya bilmelidir. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Bizim hiç kimseyle herhangi bir sorunumuz yok. Biz bu topraklarda barış hakim olsun diyoruz. Kardeşlik hâkim olsun diyoruz. Kardeşi kardeşe düşman etmesinler istiyoruz. Bin yıldır bu topraklarda işte tam da burada Bilecik\'te, Bilecik\'ten bir cihan hakimiyetine sahip Osmanlı doğdu. Söğüt\'ten yola çıkan bu tarihi yolculuk, 3 kıtaya yayıldı ve 6 asır boyunca bütün dünyada 3 kıtada hep kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur içinde Osmanlı hüküm sürdü. Bugün saat 5 itibariyle Suriye Afrin bölgesinde PKK, KCK, YPG, ve El Kaide terör yuvalarına karşı başlattığımız hava harekatı 5 itibariyle başlamıştır. Harekatın adı \'Zeytin dalı\' harekatıdır. \"

Diyarbakır\'da savaş uçağı hareketliliği

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Afrin\'e yönelik düzenlediği harekatın başladığı dakikalarda, Diyarbakır\'daki 8\'inci Ana Jet Üssü\'nden çok sayıda F-16 savaş uçağının havalandığı görüldü.

TSK\'nın, terör örgütleri PKK/PYD-YPG ile DEAŞ\'ın kontrolünde bulunan Suriye\'nin Afrin kentine yönelik \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na başladığının duyurulmasının ardından, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki 8\'inci Ana Jet Üssü\'nden F-16 uçakları havalanmaya başladı. Yaklaşık 10 savaş uçağının peş peşe havalandığı gözlendi. Savaş uçağı hareketliliği akşam saatlerine kadar devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uşak\'ta (2)

ERDOĞAN, \"GENÇLER HİÇBİR GÜCÜN ÖNÜNDE EĞİLMEDİK\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Uşak İl Başkanlığı\'nın Atatürk Spor Salonu\'ndaki olağan kongresine katıldı. Salondakileri selamladıktan sonra konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \'Dik dur eğilme\' sloganları üzerine, \"Gençler hiçbir gücün önünde eğilmedik. Rabbimizin önünde rukuda ve secdede eğildik\" dedi.

Uşak\'a yaptıkları yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada tribünlerden \'Şoförler seninle gurur duyuyor\' sloganı atılınca da, \"Kılıçdaroğlu da şoförlerin kendisiyle olduğunu sanıyor\" yanıtını verdi. Bu kez tribünlerden \'Kiralık şoförler kadro istiyor\' sloganları üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Şunu biliyorum, biz 1 milyon kişiyi kadroya aldık. Demek ki iyi takip etmiyorsunuz. Bir milyon taşerona şu anda kadrolarını verdik. Kenarda köşede kalmışsa, takip ederseniz hakkınız varsa verilir. Yav 1 milyona bu hakkı veren sizlere vermez mi? Biz ne aldanan olacağız, ne de aldatan olacağız\" dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ POLİSİ ANDI

Konuşmasında Uşak\'ın demokrasinin de kalesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Söz konusu vatan olduğu zaman, gözlerini kırpmadan şehadete yürüyorlar. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bu destansı duruşa şahitlik ettik. Farklı partilerden binlerce Uşaklı kardeşim ellerinde bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda buluştu. Sizin evlatlarınız da canları pahasına darbecilerle göğüs göğüse çarpıştılar. Benim koruma polislerimden Mehmet Çetin kardeşim Marmaris\'te şahsımı, ailemi öldürmeye gelen FETÖ\'cü hainlere karşı son nefesine kadar mücadele etti. O geceki görüntüleri her izlediğimde içim sızlıyor. İşte Mehmet\'in yavrusu yanımda. İnanıyorum ki sizler Mehmet Çetinsiniz, yavrusu da bize Mehmet Çetin\'in bir emaniti\" dedi.

TEKBİR SESLERİ YÜKSELİNCE UYARIDA BULUNDU

Salonu dolduran vatandaşların sık sık tekbir getirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Tekbiri kimse bizimle tartışamaz. Siyasi parti olarak ülke genelinde 80 milyonu kucaklayacağız. Kucaklayarak mesajımızı vereceğiz, nerede tekbir getireceğimizi çok iyi biliriz. O gece ne dedik, meydanlara inin, sokaklara inin dedik. Siyasetin dilini çok iyi bileceğiz. Biz siyasetimizi 80 milyona yapacağız. 80 milyona yaparken unutmayalım, her düşünceden her yapıdan insanlar var. Bunları da kucaklamamız lazım. Bunları da kucaklayarak 2019 yılının Mart\'ında ve kasımında yürüyeceğiz. Burada hassas olacağım. Bizim söyleyeceğimiz çok sözümüz var. Tekbiri de yerinde kullanacağız\" diye konuştu.

\'FİZANA KAÇSALAR, PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ\'

Konuşmasında FETÖ\'ye de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Aklını Pelsilvanya\'ya teslim edenler, milletimizi katletmekten geri durmadılar. Onların ihaneti ne kadar büyükse, milletimizin direnişi de o kadar asildir. Mehmet Çetin gibi yiğitlerin sayesinde, ruhunu işportada 1 dolara kadar satan asker kılıklı kalleşler, polis kılıklı kalleşler, hedeflerine ulaşamadılar. İki polisimizi şehit edenlerin tamamı saklandıkları lağım çukurlarında yakalandı, adalete teslim edildi. Bir de bayan polisim var, onu bile yaraladılar, taciz ettiler. Ulan insaf ya. Ne biçim insansınız. Şimdi 4 duvar arasında adalete hesap veriyorlar. Pensilvanyadaki şarlatan bahar gelecek diyor. İşte o bahar varya, hiçbir zaman gelmeyecek. Bunların hepsini saklandıkları inlerinde bulunup adalate teslim edeceğiz. Bırakın Avrupa\'yı, ABD\'yi fizana bile kaçsalar, bunların peşlerini bırakmayacağız. Gittikleri her yerde devletimizin soluğunu peşlerinde hissedecekler\" dedi.

\'BİRÇOK KARANLIK HADİSENİN ARKASINDA FETÖ AKLI VAR\'

Uşak\'ın da FETÖ\'nün uzun yıllar üzerinde çalıştığı illerden olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Uşak\'ın mali potansiyelini nasıl suistimal ettiğini çok iyi bilirim. Himmet, hizmet, eğitim gibi milletimizin baş tacı ettiği kavramların arkasına sığınan örgüt, milletimizin kene gibi kanını emmiştir. Bunları zaman zaman sessiz, zaman zaman sesli yapmıştır. Bunlar böyle. Anadolu\'nun dört bir yanındaki parlak gençlerimiz, bu örgütün Pensilvanya\'daki din tüccarına kul köle halene getirildi. Yeri gelmiş örgüt için yalan söylediler, kendi ikballeri için masum insanlara iftira attılar. Yeri geldi sınav sorularını çaldılar, yeri geldi cinayet işlediler. Bölücü terör örgütüyle kol kola girmekten geri durmadılar. Birçok karanlık hadisenin arkasında FETÖ aklı, parmak izi vardır. Kendi aklı o kadar çalışmaz, onu bilirim. Akıllı o değil, O\'nun arkasındakiler.\"

\'DEVLET İÇERİSİNDE YENİ PARALEL YAPILARA İZİN VERMEYECEĞİZ\'

Milleti birbirine düşünmek için provakasyonların çoğunun planlayıcısının da FETÖ olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Hırsız evden olursa: mandayı bacadan aşırır dendiği gibi ülkemiz en büyük darbeyi içeriden görmüştür. Örgütün karanlık yüzünü anlatıyor, aranıza mesafe koymalarını istiyoruz. Bu yapının okullarına göndermemelerini, bankalarına para yatırmamalarını 2010 yılından itibaren hep ifade ettim, ama anlatamadım. O gün çağrımıza kulak kabartanlar, bağını kopartanlar ne kadar doğru karar verdiklerini daha sonra çok iyi anladı. Kulak vermeyenler hatalarıyla baş başa kaldılar. Devletimiz FETÖ\'yle mücadelesini hukuk içerisinde yürüttü. Eksiklikler olmuşsa, onları de tespit ettikçe düzeltiyoruz. Önümüzdeki süreçte de aynı hassasiyetle devam ettireceğiz. Devletin içinde yeni paralel yapılar kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Yardımda bulunan kuruluşlarımızın, derneklerimizin başımızın üzerinde yeri vardır. Hayır kurumlarını el üstünde turacağız, ancak hiçbir yapının kendi hayır kurumlarının dışına çıkıp tahakküm kurmasına da izin vermeyeceğiz. Tek parti döneminin fasişt zihniyeti artık tarih olmuştur. Bu ülkede 28 Şubat döneminin baskı yönetimleri hükmünü yitirmiştir. FETÖ\'nün riyakar planlarının devri kapanmıştır. Karanlık devirlere Türkeye\'yi asla döndüremeyecektir. Diyanet İşleri\'nin yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. CHP zihniyetinin eski Türkiye\'yi hortlatmak istedikleri saldırılarına asla rıza göstermeyeceğiz\" dedi.

\'94 YILLIK PARTİYİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN OYUNCAĞI YAPTI\'

Hazreti Mevlana\'nın \"Testinin içinde ne varsa, dışına o sızar\" sözünü ve \"Dervişin fikri neyse zikri de odur\" atasözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

\"Anamuhalefet partisine baktığımızda, bu sözlerin derin hikmetine tekrar tekrar şahit oluruz. Ana muhalefetin ülkemizde düştüğü ihanet ve dalalet çukurundan çıkamamasını, doğrusu ben üzüntüyle karşılıyorum. Kaset malulu genel başkan 94 ylıllık bir partiyi adeta bir mirasyedi gibi gitti, terör örgütlerinin oyuncağı yaptı. Kumpasla geldiği kaltuğunu korumak için son 8 yıldır işbirliğine gitmediği, piyonluğunu yapmadığı hiç kimse kalmadı. 2014 seçimleri öncesinde partisinin Meclisteki grup kürsüsünü FETÖ\'nün montaj kasetlerine kiraya verdi. Bu milletin sorunlarını konuşmak yerine, illegal elde edilmiş konuşmaların arenasına çevirdi. Milletimiz bunlara esaslı biri ders verdi. Ama FETÖ ağzıyla konuşmayı, hatalarında ısrar etmeyi sürdürdüler. Anamuhalefetin başındaki zat, 15 Temmuz için kontrollü darbe iftirasını tekrarladığı her konuşmasında Persilvanya\'ya, aslında onun arkasındakilere selam çakıyor. Oturduğu koltuğun diyet borcunu ödüyor. Şahsıma saldırarak, devlete düşmanlık ederek, FETÖ\'yle ve marjinal örgütlere sırtını dayayarak, kendisini bekleyen akıbetten kurtulmaya çalışıyor.\"

İL BAŞKANI TAKASI YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu \"İşi bölücü örgütün partisiyle il başkanı takasına kadar götürdü\" sözleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İstanbul gibi bir şehrin başına; devletin polisine katil diyen, milletin inançlarıyla alay eden, soykırım yalanının savunuculuğunu yapan birisini getirdiler. Bu kişinin sosyal medya hesaplarına baktığınızda insanın yüzü kızarıyor. Yazdıklarına, beyanatlarına baktığınızda CHP gibi iyi kötü belli bir geleneği olan parti adına utanç duymamak mümkün değil. CHP\'ye gönül verenlerin bu halden rahatsız olduğuna inanıyorum. Açıkcası Gazi Mustafa Kemal\'in partisinin düşürüldüğü bu kötü durumdan hem ülkemiz demokrasisi adına, hem de CHP\'li dostarımız adına endişe duymaktayım. Çıktılar, Atatürk\'ün askeri miyiz, yoldaşı mıyız? Şimdi bunu başlattılar. Böyle bir kavga yapıyorlar. Yav bu tartışmanın tamamı boştur. Komik be. Dik durun, partinizin düşüncesinin, fikrinizin namusuna sahip olun. Mevcut genel başkan elindeki CHP, Atatürk\'e ne yoldaşlık, ne askerlik, ne arkadaşlık yapabilir. CHP\'nin başındaki zat, Pensilvanya\'nın sözcüsü, Kandil\'in kuklası, marjinal yapıların oyuncağı durumundadır. Partinin içindeki bitkisel hayattan çıkması da mevcut şartlarla pek de mümkün görülmüyor. Siyasi rekabet için CHP\'den memnunuz, işimiz kolay. Türkiye\'nin böyle bir anamuhalefete mahkum edilmesine üzülüyoruz. Her bir kardeşimin daha fazla çalışması lazım. Bu ülkenin umudu size bağlı. İstikbalinin anahtarı sizlerini ellerinde\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Uşak\'dan ayrılıp, Denizli\'ye gitti.

