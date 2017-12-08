DHA YURT BÜLTEN-10 

FETÖ şüphelisi havacı askerlerden 20\'si adliyede

ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün mahrem imamlarının bulunduğu 66 şüpheliden 64\'ü yakalandı. Gözaltına alınan 64 şüpheliden sorgulamaları tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen 30 Kasım\'da Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün mahrem imamlarının bulunduğu 66 şüpheliden 64\'ü yakalandı.

TEM Şubesi\'de gözaltına alınan 64 şüpheliden sorgulamaları tamamlanan 20 şüpheli bugün Eskişehir Devlet Hastanesi\'nde sağlık raporu alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-Eskişehir Devlet Hastanesi acil servisin dışından,

-FETÖ şüphelisi havacı askerlerin sağlık raporu alındıktan sonra hastaneden çıkartılıp mıdıbuslere bındırılmelerı,

-Araçların adliyeye gitmek üzere hastane bahçesinden ayrılışından çekilen görüntüler

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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\'Askeri casusluk\' kumpası davasının 2\'nci duruşmasına devam edildi

İZMİR\'de, \'askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik açılan, 48\'i tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın yargılandığı ve 12 Ocak\'a kadar sürecek davanın ikinci duruşmasına, sanıkların savunmalarının dinlenmesiyle devam edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'İzmir\'deki askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, polisin FETÖ/PDY\'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği eski Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt\'ın yaveri Emekli Albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, Emekli Albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği eski Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY\'nin üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun\'nun da bulunduğu 48\'i tutuklu, 23\'ü firari, toplam 102 sanığın \'Silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği\' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, \'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma\' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile Emekli Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok ve Emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel\'in de aralarında bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

SANIKLAR SAVUNMA YAPMAYI SÜRDÜRDÜ

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen çarşamba günü görülmeye başlanan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak\'a kadar sürecek duruşmasının bugünkü oturumuna, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve bazı müştekiler katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt alınan duruşmada, \'Terör örgütü yöneticiliği\' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Erdal Kaya savunma yaptı. Emekli hava astsubay Kaya, ByLock kullanmadığını, Bank Asya\'da hesabı olmadığını, çocuklarını örgütün okuluna göndermediğini, ancak örgüt yöneticiliğinden yargılandığını söyledi. Kaya, \"Ben örgüt yöneticisi olsam, eşim kaç defa KPSS\'ye girdi, çalınan sorulardan ona da verirdim. 1994 yılında girdiğim subaylık sınavını kazanamadım. Ben bir FETÖ\'cü değil, mağdurum\" dedi. Diğer tutuklu sanık Orhan Güleç ise itirafçının aleyhinde verdiği beyan doğrultusunda yargılandığını ileri sürerek, örgütle bir bağlantısının olmadığını ve hakkında somut bir delilin bulunmadığını söyledi.

Mahkeme başkanı, Orhan Güleç\'in savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verdi.

Haber: Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)-

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Başbakan Yardımcısı Işık: Kudüs\'ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesine tepki göstererek, \"Kudüs\'ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın. Haddin aşılması çok daha büyük acıları, çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirecektir\" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek binasının temel atma törenine ve Sağlık Bakanlığı\'nın tahsis ettiği radyasyon onkoloji linear akseleratör radyoterapi cihazının hizmete girişi nedeniyle düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık törende yaptığı konuşmada, Kudüs\'ün ABD tarafından başkent olarak kabul edilmesinin bölgenin yeniden ateş, barut, kan ve gözyaşı sarmalına gireceğini söyleyerek, \"Son günlerde bölgede barış gayretlerine adeta sekte vuran, barış gayretlerine darbe indiren Amerikan iç politikasında iyice sıkışan Sayın Trump, bir anda İsrail\'in başkenti olarak Kudüs ile ilgili talihsiz açıklama yaptı. Bu kesinlikle sadece Müslümanlar için değil, Hıristiyanlar için de, Yahudiler için de Kudüs\'ün statüsünün değiştirilmesi anlamına gelir. Bu bir emrivakidir. Bu emrivaki bölgede çok uzun süreli bir kargaşayı beraberinde getirir. Burada adeta bölge yeniden ateş, barut, kan ve gözyaşı sarmalına döner\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, Kudüs konusunda kimsenin haddini aşmaması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Onun için Amerika Birleşik Devletleri\'ne özellikle söylediğimiz bu mesele iç politikanın bir uzantısı olarak ele alınabilecek bir mesele değildir. Bu mesele sadece bölgeyi değil, dünyayı, dünyanın tamamını çok ciddi sıkıntılara sevk edecek, çok ciddi sıkıntıların oluşmasına sebep olacak bir meseledir. Onun için sözümüz, söyleyeceğimiz Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın. Haddin aşılması çok daha büyük acıları, çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirecektir. Buradan bir kez daha herkese sağduyu çağrısı yapıyoruz. Diyoruz ki aman ha Kudüs\'ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın. Ne kendi iç politikasında sıkışanlar Kudüs\'e sarılsın, ne de kimse Kudüs\'ün 3 semavi dinin de o kutsal mekanını özellikle kendi siyasi çıkarlarına alet etsin\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Törenden görüntüler

Fikri Işık\'ın konuşması

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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Bakan Eroğlu: O coğrafya bizim gönül coğrafyamız

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, \"Biz bu kararı asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. O coğrafya bizim gönül coğrafyamızdır\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, bazı tesislerin temel atma törenine katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için memleketi ve seçim bölgesi Afyonkarahisar\'a geldi. Şuhut ilçesinde Arızlı Göleti temel atma törenine katılan Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararına tepki gösterildi.

Bu kararı tanımadıklarını belirten Bakan Eroğlu, \"Kudüs için ilelebet mücadele edeceğiz. Kudüs mukaddes diyar, ilk kıblemiz. Dolayısı ile HZ. Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram\'dan Mescid-i Aksa\'ya gelip oradan miraca yükseldiği mübarek bir diyar, İslam toprağı\" dedi.

\"BU TOPRAKLAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ\"

ABD\'nin daha önce meclisinde bir karar aldığını hatırlatan Bakan Veysel Eroğlu, \"Ancak bunu daha önceki devlet başkanları uygulamadı. Fakat Trump bunu imzaladı ve Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olmasını kabul etti. Biz bunu asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Kudüs o kadar önemli ki Cenab-ı Allah, Kur\'an-ı Kerim\'de İsra Suresi\'nde şöyle buyuruyor: \'Ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram\'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa\'ya götüren Allah\'ın şanı yücedir.\' Dolayısı ile Mescid-i Haram\'ın ve Mescid-i Aksa\'nın da sahibi Allah\'tır. Ama bizler de onun rızasına uygun şekilde çalışacağız ve ilelebet bu topraklar için mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

Alınan kararı ayıpladıklarını ve gönül coğrafyasına sahip çıkacaklarını vurgulayan Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

\"O coğrafya bizim gönül coğrafyamız. Asırlardır bunun için mücadele ettik. 16 haçlı seferi oldu. Bu kahraman millet göğsünü siper etti, onlara geçit vermedi. Gönül coğrafyamızın son kalesi Türkiye ve bu bayrak ilelebet bu topraklarda dalgalanacaktır. Bu kararı kabul etmiyoruz ve ayıplıyoruz. Çünkü Kudüs\'ü Şerif, sadece Müslümanlar değil aynı zamanda Hristiyanların da mübarek bir mekanıdır, bir kısmı da Yahudilerindir. Devlet-i Ali Osmanlı oralara hakim olduğu zaman bütün dinlere karşı hoşgörü gösterdi. Ama maalesef bunlardan o hoşgörüyü göremiyoruz. Hayırlısı olsun, bununla ilgili mücadelemiz devam edecektir.\"

Bakan Eroğlu konuşmasının ardından Arızlı Göleti\'nin temelini butona basarak attı.

Törene, Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal ile protokol üyeleri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Eroğlu\'nun tören alanına gelişi

-Tören alanından detaylar

-Protokol\'den detaylar

-Bakan Eroğlu\'nun konuşmaları

-Tören alanındaki çocuklardan detay

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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TIR dorsesinde 16 kaçak mülteci yakalandı

TEKİRDAĞ\'da bir TIR\'ın dorsesinde Yunanistan\'a kaçak olarak geçmek isteyen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 16 Suriye ve Afganistanlı kaçak mülteci yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine merkez Süleymanpaşa ilçesinde çevre yolu üzerinde bulunan TIR parkında bir TIR dorsesinde arama yaptı. Aramada dorse içinde 4\'ü çocuk, 1 hakime kadının da bulunduğu 16 Suriye ve Afganistanlı kaçak mülteci yakaladı. Mültecilerin yasadışı yollardan Yunanistan\'a gittikleri belirlendi. Gözaltına alınan ve adı açıklanmaya TIR sürücüsü mültecilerin dorseye nasıl girdiklerini bilmediğini öne sürerek, \"Benim uyuduğum sırada girmiş olabilirler\" dedi.

Mülteciler, Tekirdağ Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. Gözaltındaki TIR sürücüsü ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göçmenleri taşıyan polis minibüsünün hastaneye gelişi

-Hastane tabelası

-Sağlık kontrolü

-Minibüsün içerisindeki kaçaklar

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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