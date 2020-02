DHA YURT BÜLTEN-1

1)ÇANKIRI\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



IRAK\'ın kuzeyinde, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesi karşısındaki Kani Rash bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz\'ın (29) acı haberi, Çankırı merkeze bağlı Ovacık köyündeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik Irak\'ın kuzeyinde yürütülen operasyona katılan birliğe, dün Kani Rash bölgesinde teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Piyade Uzman Çavuş Yorulmaz\'ın şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde baba İsmail Yorulmaz\'a verildi. Baba Yorulmaz, oğlunun acı haberini alınca gözyaşlarını tutamadı. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin evini ziyaret eden Çankırı Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, aileye başsağlığı diledi. Çankırı Belediyesi de şehit evinin yanına taziye çadırı kurdu. Evli ve 2 çocuk babası Şehit Mustafa Yorulmaz\'ın cenazesinin bugğn köyünde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Şehit evinde yas

Şehit babasına teselli verilmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI /ÇANKIRI,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

2)BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, İZMİR\'DEKİ ALLİANZ KAMPÜSÜNÜ AÇTI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim startını vermek için geldiği İzmir\'de, Allianz sigortaya ait kampüsün açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, \"Aslında 1.5 yıl seçim yapmayabilirdik. Seçim gönüllerden ağıza gelince, laf sokağa inince yapacak bir şey yok, işi uzatmamak lazım. Defalarca seçim zamanında yapılacak dememize rağmen, siyasi partilerimizin bazıları hemen seçim söylemlerini sürekli devem ettirdiler. Yatırımcı için öngörülebilirlik her şeyin önünde gelir. Seçim lafı ortada dolaşmaya başladı mı herkes beklemeye geçer. Bundan kim kaybeder, ülke kaybeder. Onun için bu meseleyi gündemden çıkarmaktan başka çare yok. 24 Haziran\'da ülke olarak sandığa gidip, ülkenin gelecek 5 yılını yeniden başlatmış olacağız\" dedi.

Sigorta, finans ve bireysel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren Allianz, bünyesindeki farklı birimleri İzmir\'in Gaziemir ilçesinde kurduğu kampüste topladı. 27 milyon Euro\'ya mal olan 1100 çalışan kapasiteli kampüs, 17 dönüm arazi üzerine kuruldu. Başbakan Binali Yıldırım da çalışanlarının büyük bir bölümünün İzmir\'den istihdam edildiği kampüsün açılışını gerçekleşirdi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, parti yöneticileri, milletvekilleri ile şirket yöneticisi ve çalışanları da açılış törenine katıldı.

Törende açılış konuşmasını Allianz Türkiye CEO\'su Aylin Somersan Coqui yaptı. Coqui\'den sonra Allianz Grubu İcra Kurulu Başkanı Oliver Baete ve CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuştu. Aziz Kocaoğlu, \"Şirket yöneticilerine, Türkiye\'nin parlayan yıldızı, en çok yaşanmak istenen kent İzmir\'e hakkını verdikleri ve hissettikleri için teşekkür ediyorum. Verdikleri doğru yatırım kararı, Türkiye operasyon merkezini İzmir\'e taşımalarıdır. Son yıllarda özellikle İstanbul\'dan İzmir\'e yoğun bir beyaz yakalı göçü var. Bizler hormonlu değil organik büyümeyi sürdürüyoruz. Böyle bir kentin belediye başkanı olmak ise benim için en büyük gururdur\" dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'dan sonra kürsüye çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da, \"Bakan olduktan sonra İzmir\'e ilk kez geliyorum. Bu kampüsün hem yarattığı istihdam hem de kadın yöneticiye teslim edilmesinden dolayı memnun oldum. Bizim için önemli olan yeni başlangıçlar, yeni hikayeler. Yeni başlangıcın hayırlı olmasını diliyorum. Allianz ailesinin bundan sonra da gelişip Türkiye ile birlikte paralel büyüyeceğine inanıyorum. Kampüsün çalışan dostu olarak dizayn edilmesinden de mutluluk duyuyorum. İŞKUR\'la güçlü bir işbirliği gerçekleştirildi\" dedi.

\'BUGÜN İŞBAŞI YAPTINIZ, EĞLENMEK HAKKINIZ\'

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasına, \"Bugün işbaşı yaptınız, eğlenmek hakkınız\" sözleriyle başladı. Siyasetçilerin konuşmayı sevdiklerini ve sermayelerinin de konuşmak olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Burada çalışacaklara başarılar diliyorum. Yaklaşık 120 milyon liralık bir yatırım. Güzel bir tesis olmuş. Sosyal yaşam için çalışma hayatı için çok güzel mekanlar yapmışlar. Kısa sürede de tamamlamışlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İzmir\'e iş, aş sağlayan herkesin, başımız gözümüz üzerinde yeri var\" diye konuştu. İzmir\'in gelişmesine büyümesine istihdama katkı sağlayan her girişimin arkasında olduklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, \"Olmaya da devam edeceğiz. Her yapılan yatırım, Türkiye için kalkınma demek, iş demek, refah demek. Allianz grubu bölgesel istihdama da katkı sağlıyor. Verdiğimiz desteklerin bundan böyle de artarak devam edeceğini bilmenizi istiyorum\" dedi.

\'KÜRESEL YATIRIMCININ İLGİSİ TESADÜF DEĞİL\'

Küresel yatırımcıların Türkiye\'yi tercih etmelerinin tesadüf olmadığını da söyleyen Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti:

\"Neden tercih ediyorlar, çünkü Türkiye\'de 15 yıldır istikrar var, güven var. İspanya\'daydım, orada yatırımcılar Türkiye için can atıyor. Neden? Türkiye coğrafyası ve hitap ettiği etrafındaki ülkeler bakımından yatırıma çok cazip bir yer. Türkiye\'den 3.5 saat uçuşla 60 ülkeye varıyorsunuz. 1.5 milyar insanın yaşadığı 30 trilyon dolar bir hasılanın olduğu bölgeden bahsediyoruz. Türkiye\'ye yatırım sadece Türkiye\'ye yatırım demek değil. Ortadoğu\'ya, Kafkaslar\'a, Afrika\'ya Balkanlar\'a yatırımdır. Dolayısıyla Allianz grubu güzel bir iş yapmış.\"

\'SEÇİM GÖNÜLLERDEN AĞIZA GELİNCE, LAF SOKAĞA İNİNCE YAPACAK BİR ŞEY YOK\'

Türkiye\'nin her türlü iç ve dış spekülasyonlara rağmen yüzde 7.4 net büyümeyle G20 ülkelerinin birincisi olduğunu da söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bütün o değerlendirme kuruluşları falan da hepsi ters köşe oldu. 2018 yılında da büyümeye devam ediyor, devam edecek. Çünkü Türkiye ekonomiyi üretim olarak görüyor, istihdam olarak görüyor ve ticaret olarak görüyor. Yenilikçi anlayışımızı hiçbir zaman arka plana atmadan bugünlere geldik. Şimdi de uzlaşıyı ön palana alıp seçim kararı aldı. Aslında 1.5 yıl seçim yapmayabilirdik. Seçim gönüllerden ağıza gelince, laf sokağa inince yapacak bir şey yok, işi uzatmamak lazım. Defalarca, seçim zamanında yapılacak dememize rağmen, siyasi partilerimizin bazıları hemen seçim söylemlerini sürekli devam ettirdiler. Yatırımcı için öngörülebilirlik her şeyin önünde gelir. Seçim lafı ortada dolaşmaya başladı mı herkes beklemeye geçer. Bundan kim kaybeder, ülke kaybeder. Onun için bu meseleyi gündemden çıkarmaktan başka çare yok. 24 Haziran\'da ülke olarak sandığa gidip ülkenin gelecek 5 yılını yeniden başlatmış olacağız. Bu seçimin bir özelliği var, yeniliği var. İlk defa iktidar sandıkta seçmen tarafından belli ediliyor. Önceki dönemlerde parlamenter sistemlere vekiller seçilir ama ülkeyi kimin yöneteceğine karar vermezdi. Aklındaki seçtiği Ankara\'ya gidince iktidar olmadığını görünce hayal kırıklığına uğrardı. Şimdi işi sandıkta hallediyor. Kendisini temsil edecek vekilleri de seçiyor, Ankara\'ya iş bırakmıyor\" dedi.

\'SİGORTACILIK BİR PLANLAMA İŞİDİR\'

Sigortacılığın Türkiye\'de yavaş yavaş geliştiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Sigortacılık bir planlama işidir. Binbir zahmetle bir şey alıyorsunuz. Onun başına bir şey geldiği zaman toparlayamıyorsunuz. Sigorta olduğu zaman araba kaza mı yaptı, çalındı mı huzurunuz kaçmıyor. Sigortacılık havaya, boşuna verilen para gibi gelebilir ama ihtiyacınız olduğu zaman, yanında olduğu zaman güveniniz kaçmaz. Bu kadar anlaşılır reklamınızı kimse yapamaz, üstelikte bedava. İzmir her şeyin en güzeline sahip\" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda bazı ülkeleri de eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, \"Bazı dost bildiğimiz ülkeler, Suriye, Irak sınırı boyunca terör çemberi oluşturmaya çalışıyor. Ama yanlış hesap yaptılar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ile bu çemberi kırdık. Hayalleri de yerle bir ettik. Kimsenin düşmanı değiliz ama ay yıldızlı bayrağımıza, toprağımıza 81 milyonun kardeşliğine göz dikenin gözünü çıkarmasını da biliriz\" dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte Allianz kampüsünün açılışını yaptı. Sonrasında bir de zeytin ağacı diken Başbakan Yıldırım, kampüsten ayrıldı.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Açılışa katılanlardan görnütü

- Başbakan Binali Yıldırım\'ın alana gelmesi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun konuşması

- Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması

- Toplu fotoğraf çektirmeleri

- Açılışın yapılması ve zeytin ağacı dikilmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Davut CAN-Tekin GÜRBULAK /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================================

3)KILIÇDAROĞLU\'NA KAYSERİ\'DE COŞKULU KARŞILAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat\'ın Boğazlıyan ilçesinden karayoluyla Kayseri\'ye geçti. Kılıçdaroğlu, kent merkezine 10 kilometre kala zabıta noktasında partisinin yöneticileri ve üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı. Karşılayanlar arasında, bir süre önce CHP\'den Genel Merkez kararıyla İYİ Parti\'ye geçen Çetin Arık ve İYİ Parti yöneticisi Mediha Köken de yer aldı. Kılıçdaroğlu karşılama noktasında aracından inerek partililerin ellerini sıktı. Partili bir genç kız Kılıçdaroğlu\'na çiçek buketi verdi.

Kılıçdaroğlu\'nu karşılamaya gelen Talas ilçe teşkilatına ait minibüsünün hoparlöründen \'Hey Onbeşli\' türküsü çalındı. Kılıçdaroğlu, ardından kent merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı\'nın 2 bin 150 metresindeki Tekir Yaylası\'ndan bulunan otelde istirahata çekildi. Kılıçdaroğlu\'nun basına kapalı olarak il başkanları ile ayrı ayrı özel görüşmeler yapacağı ifade edildi. Kılıçdaroğlu, bugün da il başkanlarıyla toplantı yapacak.

VURDUK 90\'DAN GOL OLDU

Öte yandan, CHP\'den İYİ Parti\'ye geçen ve karşılamada yer alan milletvekili Çetin Arık, \"CHP varsa herkes için var. Biz bunu göstermiş olduk. Bizim buradaki amacımız demokrasidir. Birileri demokrasininin önünde engeldi. Biz Türkiye\'de demokrasinin önündeki engeli kaldırdık. Mücadelemiz devam edecek. 24 Haziran\'da biz kazanacağız. Korkarsan kaybedersin. Vurduk, gol oldu. Hem de 90\'dan gol oldu. Şimdi bunun telaşını yaşıyorlar\" ded

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kemal Kılıçdaroğlu\'nun karşılamaya gelen partililerden görüntü

-İYİ Partiye geçen CHP

-Çetin Arık ile röportaj

-Kemal Kılıçdaroğlu\'ndan görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ-Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================================

4)HAKAN ÇAVUŞOĞLU: FETÖ\'CÜ TERÖRİSTLER BALKAN ÜLKELERİNDE YUVALANMAYA DEVAM EDİYOR



BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"FETÖ\'cü teröristler hala yuvalanmaya devam ettiği Balkan ülkelerinde, eğitim, ticaret ve masum kavramlar arkasına gizlenerek para işletmeye devam etmektedirler\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde Rumelili Yönetici İşadamı ve Sanayicileri Derneği\'nin (RUMELİSİAD) 5\'incisini düzenlediği Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi\'ne katıldı. Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, Balkanlar ve bölgenin gelecek vaat etmesinin yanı sıra bir takım sıkıntıların da olduğunu belirterek, \"Coğrafyamızın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla baş edilebilmesi için aramızda eş güdümün sağlanması ve bölgesel düzeyde siyasal ve ekonomik alanlarda belirlenen öncelikler üzerinden çözümler üretilmesi önem taşıyacaktır. Ancak bu şekilde geleceğe dönük bölgesel öngörülerimizi gerçekleştirebilir, istikrar, barış ve refah içinde yaşayan bir Balkanlar hedefine ulaşabiliriz\" dedi.

\'FETÖ\'CÜLER BALKAN ÜLKELERİNDE YUVALANMAYA ÇALIŞIYOR\'

Balkan ülkelerinin terörist ayrımı yapmadan Türkiye ile dayanışma içinde olması gerektiğini belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Özellikle FETÖ terör örgütü mensuplarının, Balkanlar\'da her alanda olduğu gibi iş dünyasını da kıskaç altına almaya çalıştığı herkesin malumudur. FETÖ\'cü teröristler hala yuvalanmaya devam ettiği Balkan ülkelerinde, eğitim, ticaret ve masum kavramlar arkasına gizlenerek para işletmeye devam etmektedirler\" diye konuştu.

\'RUMELİSİAD ÖNEMLİ MÜCADELE VERİYOR\'

Batı Trakya Türkleri Dernek Başkanı olduğu zamanda RUMELİSİAD\'ın kurulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, \"Kurulduğundan beri RUMELİSİAD mücadele vermektedir. RUMELİSİAD ortak girişim platformu oluşturuldu. Bu platform bir holding maiyetinde ve Türkiye\'nin gelecek projeksiyonunda önemli stratejik hamlelere adım atmasını sağlayacak ürün geliştirme AR-GE faaliyetlerini sürdürüyor. Biz de onları takip etmeye devam ediyoruz. Bursa bu vesile ile önemli bir kazanım elde edecek. Belki ileriki günlerde dünyada sadece 4 ülkede üretimi sağlanabilen bir materyal üretimini Bursa\'da yeniden pazarlamaya başlayacağız. Ülke ekonomisi de bundan çok büyük güç alacak\" dedi.

Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Salondan detaylar

Çavuşoğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

5)YURTTA KALAN 39 KIZ ÖĞRENCİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ



BOLU\'da, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda, yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 39 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak\'ta, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda 39 kişi, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, durumu yurt yönetimine bildirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'nde öğrenim gören öğrencilerin kaldığı yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midelerinde rahatsızlık hisseden bazı öğrenciler de kendi imkanlarıyla hastanelere gitti. Hastanede tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TAVUK VEYA TATLI ŞÜPHESİ

Yurtta öğrencilere verilen akşam yemeğinde; mercimek çorbası, pirinç pilavı, tavuk ızgara, patates kızartması ve sütlü tatlı olduğu öğrenildi. Öğrencilerin mide şikayetlerinin nedeninin hangi yiyecekten kaynaklandığı ile ilgili incelemeler sürerken, tavuk ya da sütlü tatlının öğrencilerin rahatsızlanmasında etken olabileceği üzerinde duruluyor. Olayın ardından, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

\"İlimizde özel bir yurtta kalan öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile sağlık kuruluşlarımıza başvuruları üzerine gerekli incelemeler Bolu İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılmıştır. Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış Ankara Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın Şu an için genel durumları iyi olup gerekli tedavileri yapılmaktadır.\"



Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Yurdun önünden görüntüler

-Öğrencilerin ambulanslara bindirilmeleri

-Ambulansların görüntüleri

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

6)HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI



BURSA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Fuat Kuşçuoğlu Cadddesi\'nde meydana geldi. Ömer Durmaz yönetimindeki 61 LC 192 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşarak karşı yönden gelen Ertan Demir yönetimindeki 16 ED 156 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Ömer Durmaz yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü Ertan Demir, eşi Yasemin ve kızları Zeynep Demir ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durmaz\'ın cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Ambulans ve polis ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

7)ELAZIĞ-DİYARBAKIR KARAYOLUNDA YOLCU MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 30 YARALI



ELAZIĞ-Diyarbakır karayolunun Gezin Mahallesi\'nde, yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2\'si ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Elazığ\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Hazar gölü kenarındaki Gezin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Elazığ\'dan Diyarbakır istikametine giden, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Hazar gölü yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 2\'si ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ\'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe bir süre kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

-Kaza yapan midibüsün görüntüsü

-Kaza yerindeki jandarma ekiplerinin görüntüsü

-Kaza yapan araçtan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

8)ÇINAR AĞACININ KOPAN DALI, VATANDAŞIN BAŞINA DÜŞTÜ



BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, asırlık çınar ağacının dalı koparak Ali Aydemir’in başına düştü. Ali Aydemir yaralanırken, birkaç dakika önce aynı yerde erik satan seyyar satıcı Yavuz Pakkan ise zabıtanın kendisini alandan uzaklaştırmasıyla kurtuldu.

Edremit ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan asırlık çınar ağacının çürüyen dalı koparak, havanın güzel olması nedeniyle meydanda vakit geçiren Ali Aydemir’in (57) başına düştü. Başından darbe alan Aydemir, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Başının arka kısmında 4 santimlik kesik oluşan Aydemir, müşahede altında tutuluyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda seyyar satıcılık yapan Yavuz Pakkan ise kendisinin de yaklaşık 5 dakika önce dalın düştüğü yerde durduğunu söyledi. Zabıtalar tarafından alandan uzaklaştırıldığını belirten Pakkan, \"Dalın düştüğü yerdeydi seyyar arabam. Ali Aydemir isimli kişi yanıma geldi ve ‘Bir tane erik alabilir miyim?’ dedi. Tezgahtan alabileceğini söyledim. Sonra zabıta yanıma geldi, burada durmamamı istedi. Ben de karşı tarafa geçtim. Ali Aydemir oralarda dolaşıyordu. Ben karşıya geçtikten yaklaşık 5 dakika sonra bu kişinin başına dal düştü\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

- Ağaç dalının Aydemir\'in başına düşmesi

- Meydandan görüntü

- Seyyar satıcı ile röportaj

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

9)KADIN SÜRÜCÜ ARACININ YANIŞI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ



BALIKESİR’de, önünde aniden duran otomobile arkadan çarpan Özlem Hakan (25) yönetimindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Sürücü Özlem Hakan, aracı yanarken gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Çanakkale-İzmir karayolunun Burhaniye ilçesi Hocazade durağı mevkinde meydana geldi. Suat Gürçay, yönetimindeki 10 Z 5994 plakalı otomobille seyir halindeyken önündeki beton mikserine çarpmamak için aniden fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen Özlem Hakan yönetimindeki 10 YS 058 plakalı hafif ticari araç, Gürçay\'ın otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özlem Hakan\'ın kullandığı 10 YS 058 plakalı araç motor kısmından alev aldı. Özlem Hakan, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan aracın motor kısmını söndürürken genç kadın gözyaşlarını tutamadı. Yoldan geçen başka bir kadın sürücü, Özlem Hakan\'ı sakinleştirmeye çalıştı. Kazada her iki otomobilde hasar oluşurken, iki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Jandarmanın incelemesinin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Özlem Hakan\'ın ağlaması

Haber-Kamera: Sefer TALAY /BURHANİYE(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================================

10)GAZ KAÇAĞINI ÇAKMAKLA KONTROL ETMEK İSTEYİNCE ALEV ALDI



ADIYAMAN\'da, çakmakla gaz kaçağını kontrol etmek isteyince alev alan mutfak tüpü çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, dün öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdurrahman İ\'ye ait olan 6 katlı binanın 1\'inci katında mutfak tüpünün değiştiren Abdurrahman İ, çakmakla gaz kaçağını kontrol etmek istediği esnada tüp alev aldı. Alev alan tüpü söndürmeye çalışan Abdurrahman İ, söndüremeyince tüpü balkona bırakarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan tüp söndürüldü. Mahallede paniğe neden olan tüpün yanması söndürülmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Olay yeri

- Ekiplerin yangına müdahale etmesi

- Mahallelilerin bekleyişi

- Yanan tüpün söndürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

11)KIRKAĞAÇ\'TA UZMAN ERBAŞLAR MEZUN OLDU



MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesindeki 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nda asayiş kursuna katılan 1900 uzman erbaş, mezun oldu. Askerlerden 1050\'sinin daha önceden güvenlik korucusu olarak görev yaptığı belirtildi.

Kırkağaç ilçesindeki 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nda asayiş kursuna katılarak, terörle mücadele başta olmak üzere birçok kursu başarıyla tamamlayan 1900 uzman erbaş için tören düzenlendi. Askerlerden 1050\'sinin daha önceden güvenlik korucusu olarak görev yaptığı belirtildi. Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Foça Komando Eğitim ve Okul Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Kırkağaç Belediye Başkanı AK Partili Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç Cumhuriyet Savcısı Enes Hamdi Esenlik ve mezun uzman erbaşların aileleri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Albay Kirişçi\'nin konuşmasıyla başlayan program; mezun öğrencilerin konuşması, çeşitli gösteriler, uzman erbaşlara protokol üyelerince hediyelerin verilmesiyle sürdü. Tören sonrası uzman erbaşlar, aileleriyle buluştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Saygı duruşu, İstiklal Marşı

- Geçiş töreni

- Minik öğrenciler

- Bayraklı görüntü

- Gösteriler, uzman erbaşlara hediyeler verilmesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN /KIRKAĞAÇ(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

12)ÜNLÜ MATEMATİKÇİ ROSSİ, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ\'NDE



DÜNYACA ünlü Finlandiyalı matematikçi Maarit Rossi, Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü\'nde düzenlenen seminerde öğrenci velileriyle bir araya geldi. Küresel öğretmen ödüllü eğitimci, öğrencilere uyguladığı yöntemlerle matematiğin daha eğlenceli ve anlamlı hale gelmesini sağlamak istediklerini söyledi.

Bahçeşehir Koleji\'nin Akademik Koordinatörü olan dünyaca ünlü Finlandiyalı matematikçi Maarit Rossi, Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü\'nde velilerle bir araya geldi. Velilere matematik alanında uyguladığı yöntemleri anlatan Rossi, insanlar için gerekli olmasına rağmen, matematikten uzak durulduğunu belirtti. Rossi, \"Yetişkinler bile matematik konusunda hata yapabiliyorlar. Matematikten korkabiliyor insanlar. Bu insanlar bile büyük hatalar yapıyorsa, sizler de küçük hatalar yapabilirsiniz. Matematik eğitimi 100 yıldır hiç değişmedi. Bir televizyon programında gördüm, neden lisede hala matematiğe ihtiyaç duyulduğu soruluyordu. Günümüzde insanlar matematikten çok uzaktalar. Latinceyi çöpe attığımızı düşünün, ne olurdu? Günümüzde matematik eğitimini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü tüm hayatımızı etkiliyor. Toplum ne bekliyor, bunu düşünürseniz, bunlar karmaşık problemleri çözebilmek, yapay zeka, yaratıcılık, fikir yürütme, karar alma, ben matematiğin bütün bunları karşılayabileceğini düşünüyorum. Yapay zekanın, robotların hayatımıza gireceğini düşündüğümüzde, çocuklarımız matematikten korkmamalı, derslere koşarak gitmeli. Dünyadaki birçok ülkede sayısal kavramlara yer veriliyor. Ama süreçlere tavırlara da yer verilmeli. Bu yaklaşımlarla ilgili çocuklarla çalışabilirsiniz. Matematikte iyi değilseniz, bunu çocuğunuza söylemeyin. Bu çocukların kafasındaki matematik öğrenme yetisini kapatabilir. Hiçbirimiz bu kapının kapanmasını istemez. Eğer çocuğunuza bunu söylerseniz, sizi örnek alacaktır. Öğrenciler kendi dillerini kullanabilmeli. Sadece sırada oturup parmak kaldırdıklarında matematik dilleri gelişmiyor. Dörtlü gruplar halinde oturduklarında bireysel öğrenme ve matematik dillerini geliştiriyorlar\" dedi.

Matematiğin öğrenciler tarafından sevilmesinin matematikle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi göstermekten geçtiğini belirten Rossi şöyle konuştu:

\"Geleneksel matematik kitaplarına bakarsanız çok sıkıcı görünür. Farklı kaynaklardan istatistiksel veriler bir araya getirip, bunları öğrencilerden seçmelerin istiyoruz. Onları gözlemlerken diyorum ki başlık ne denli önemli. Matematik, öğrenciler için önemli olmak zorundadır. Günümüzde internet ortamından da alışveriş yapabiliyorsunuz. Ben öğrencilerime online fiyatları araştırmalarını söylüyorum. Onlar da araştırma yaparken, matematiğin gerekli olduğuna inanıyorlar. Araştırma yaparken keyif almaya başlıyorlar. Yaparak öğrenme, model yapımı, sınıflandırma, kıyaslama ve birleştirme keşfetme ve modelleme gibi durumlarda gerçekleşir. Sosyal öğrenme takım halinde fiziksel etkinlikler, eylemler, hafıza oyunları, kart ve zarlı oyunları içerir. Bireysel sorular, uygulamalar, sınavlar önemli ama bunlar matematiğin temelini oluşturursa, bu ders öğrencinin hayatına dokunamaz, ilgisini çekmez. Ben genç bir öğretmenken, matematiği sevmeyen, istemeyen sınıfı seçerdim. Ders sonunda öğrenciler bugün matematik görmedik derdi. Aslında ders boyunca matematik vardı. Matematik öğretmenleri olarak bizler bu dersin sevilmesini, öğrencinin derse isteyerek girmesi için çok yönlü öğrenme metotları uygulamamız gerekir. Öğrencilerin matematik öğrenirken, aktif rol oynamaları gerek. Öğrenciler bilgisayar başında yalnızdır. Ama takım çalışmasında daha güçlü şekilde düşünür. Öğrencilere takım çalışmasını sevdirmeliyiz. Açıkçası öğrencinin matematikle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi göstermek gerekiyor. Bunu yapmadığımızda motivasyonları düşüyor. Bu gezegende düşünme yetisine sahip sadece bizleriz. Bunu en iyi şekilde kullanmalıyız. Amacım matematiği daha eğlenceli ve anlamlı hale getirmek.\"

Türkiye\'nin eğitim sistemini yakından takip ettiğini dile getiren Rossi, Finlandiya\'da derslerde uyguladığı metotların burada da uygulanabileceğini, bunun da eğitim sisteminin öğretmen merkezli olmak yerine öğrenci merkezli yönteme geçmek olduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Maarit Rossi ile röportaj

- Seminerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================

13)YILLAR SONRA, REKLAM FİLMİNDE OYNADIKLARI FİRMAYI ZİYARET ETTİLER



KONYA\'da bir gıda firmasının 2010\'da çektiği ilk kurumsal imaj filminde kamera karşısına geçen çocuklar, yıllar sonra aileleriyle birlikte şirketi ziyaret etti.

Konya Şeker’in, Torku markası için 2010 yılında çektiği ilk kurumsal imaj filmi olan ve 7-10 yaşlarındaki çiftçi çocuklarıyla çekilen \'Çocuk Korosu\' reklam filmi, yayınlandığı dönemde beğeni toplamıştı. Torku’nun markalaşma sürecinde önemli bir eşiği atlamasını sağlayan ve tüketici ile arasında sağlam bir köprünün kurulmasını sağlayan reklam filmi, içecek sektöründen hava yollarına, kargo hizmetlerinden finansa kadar pek çok reklam projesine de esin kaynağı olmuştu. Reklam filminde, köyde bulunabilecek tencere, ibrik gibi malzemelerden hazırladıkları enstrümanlarla \'Elmaların Yongası\' adlı şarkıyı çalan çocukların sempatik ve doğal tavırları, reklam filminin başarısında en önemli etken olmuştu. Reklam filminde oynayan ve şimdi yetişkin birer birey olan çocuklarla irtibatını kesmeyen Konya Şeker, gençleri Çumra Kampüsü\'nde aileleriyle birlikte ağırladı.

8 YILDA 14 TESİSTEN 45 TESİSE ULAŞILDI

Reklam filmi çekildiği dönemde 14 üretim tesisine sahip olan Konya Şeker, aradan geçen 8 yılda 45 tesise ulaştı. Torku ürünlerine de kristal ve küp şeker ile sınırlı sayıdaki çikolata, ev şekerlemelerin yanına bisküviden keke, gofret çeşitlerinden et ve süt ürünlerine, bulgurdan meyve suyuna, limonatadan kahve çeşitlerine, ayçiçeği yağından şarküteri ürünlere kadar yüzlerce çeşit eklendi.

\'FİLM ÇEKİLİRKEN ÇOK EĞLENMİŞTİK\'

O dönemde reklam filmi çekilirken çok eğlendiklerini ifade eden çocuklar, şunları söyledi:

\"O yıllarda Çumra’da çok az fabrika vardı. Ama bugün gezdik gördük ki Konya Şeker ve Torku da tıpkı bizim gibi gelişip serpilmiş ve devasa bir üretim üssü haline gelmiş. Bu tesisleri görmekten dolayı büyük mutluluk duyduk. Başkanımız Recep Konuk bizi unutmadı ve bizim burayı gezip görmemizi sağladı. Kendisinden Allah razı olsun. Bu tesisleri gördükten sonra Torku’nun kısa bir zaman dilimi içerisinde nereden nereye geldiğini bir kez daha kendi gözlerimizle gördük. O dönemde biz çocuktuk ve reklam filmi de bizim için bir eğlence ve oyun idi. Film çekilirken çok eğlenmiştik. Şimdi gördük ki, büyük bir hayalin, büyük bir projenin parçası olmuşuz ve bu büyük işin içinde daha çocukken yer alma şansını yakalamışız.\"

O GÜNÜN ÇOCUKLARI, BUGÜNÜN GENÇLERİ

Şimdi 15-18 yaş aralığında olan gençler, aileleriyle birlikte hayvancılık yaparak bütçeye katkı sağladıklarını ifade edip, şöyle konuştu:

\"Torku’nun reklamı bizim ufkumuzu geliştirdi. Biz o gün çekilen reklam filminde köy koşulları içerisinde kamıştan düdük, tenekeden saz, tahtadan kanun, kabaktan müzik aleti, tahta kaşıklardan enstrüman ve daha nicelerini yapıp kendimizce bir orkestra kurmuştuk. Bugün Torku, Pankobirlik Genel Başkanımız ve Ak Parti Karaman Milletvekilimiz Recep Konuk sayesinde imkânsızlıklar içerisinde imkânsızı başardı. Biz o günün çocukları, bugünün gençlerine aş ve iş alanları oluşturdu. En büyük kazancımız da bu olmuştur.\"



Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Çocuklarla röp.

-Çocukların tesisleri gezmesi

-Oynadıkları reklam filmi

Haber-Kamera: KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

14)\'YEŞİM\' BUGÜN DE GELDİ, KASAPTAN ET ALIP KARNINI DOYURDU

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki kasaba, her sabah dükkan açılır açılmaz gelen ve işyeri sahibince beslenen \'Yeşim\' adlı sokak kedisi, dün de aksatmadı. Dükkana girip, patisini uzatan Yeşim, bir parça et alıp yine karnını doyurdu.

Turgutlu\'da, 37 yıldır kasaplık yapan İkram Korkmazer, her sabah dükkan açılır açılmaz yiyecek almak üzere dükkana giren \'Yeşim\' adlı sokak kedisini besliyor. Gün içinde de dükkana gelen kediyi hiçbir zaman geri çevirmeyen Korkmazer, davranışıyla takdir topluyor. Bir müşterinin o anları cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medyadan paylaşmasıyla Yeşim ünlü oldu. Patilerini havaya kaldırarak duran, yoğunluk varsa bekleyen, ne istediği sorulunca yiyecek ister gibi miyavlayan kedinin görüntüleri, izleyenleri şaşırttı. Görüntüler, sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı, beğeni topladı. Yeşim, bu sabah da her gün olduğu gibi yine kasap dükkanına geldi. Kapıya gelip bir süre yoğunluğu gözlemleyen Yeşim, Korkmazer\'in seslenmesiyle işyerine girdi. Korkmazer\'in eti uzatmasıyla, arka ayaklarının üstüne kalkan Yeşim, verilen eti yedikten sonra sessizce dükkandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Yeşim\'in dükkana gelip iki ayak üstünde yiyeceğini alması

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU(Manisa),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================