DHA YURT Bolu Dağı'nda TIR'ların geçişine izin verilmiyor /EK

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR
Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalarla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu ulaşıma açık tutulurken, ulaşım güçlükle sağlandı. Trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından TIR\'ların geçişine izin verdi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kar yağışından görüntüler
-Yollardan görüntüler
-Geçiş yapan araçlar
-Detaylar
Süre: 01.16 Boyut: 77 mb
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)