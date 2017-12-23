T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT Bolu Dağı'nda TIR'ların geçişine izin verilmiyor /EK

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

23 Aralık 2017 21:03

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalarla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu ulaşıma açık tutulurken, ulaşım güçlükle sağlandı. Trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından TIR\'ların geçişine izin verdi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Kar yağışından görüntüler
-Yollardan görüntüler
-Geçiş yapan araçlar
-Detaylar

Süre: 01.16 Boyut: 77 mb
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR Bolu Dağı D100 KarayoluTEM OtoyoluKarayollarıD100 KarayoluTrafikTIRGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ KarBoyutMurat KÜÇÜKBOLU DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24