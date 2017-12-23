DHA YURT Bolu Dağı'nda TIR'ların geçişine izin verilmiyor /EK

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalarla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu ulaşıma açık tutulurken, ulaşım güçlükle sağlandı. Trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından TIR\'ların geçişine izin verdi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışından görüntüler

-Yollardan görüntüler

-Geçiş yapan araçlar

-Detaylar

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Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

