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DHA YURT- Bodrum'da otel çalışanına 'Hero' gözaltısı 

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki bir otel personeli, 'Hero' yazılı tişörtü giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı

26 Ekim 2017 22:19

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki bir otel personeli, \'Hero\' yazılı tişörtü giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a suikast girişimi davası sırasında sanıklardan birinin İngilizce\'de \'kahraman\' anlamına gelen \'Hero\' yazılı tişört giymesiyle başlayan süreçte, aynı tişörtten giyen onlarca kişi gözaltına alındı. Son olarak Gümbet Mahallesindeki bir otelde çalışan bir kişinin \'Hero\' yazan tişört giydiğini öğrenen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, harekete geçti. Otel resepsiyonunda bulunan şüpheli, üstündeki tişörtle birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin ismi açıklanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Emniyetten görüntü
- Kişinin getirilişinden görüntü üzerinde HERO tişörtü var

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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