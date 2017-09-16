DHA YURT; BAYKAL, "ADAYLIK KİŞİSEL HEVESLE TALEPLE OLMAZ"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal, nikaha katılmak üzere geldiği Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde partisinin ilçe binasını ziyaret etti, partililere seslendi. Parti içi çekişmelerin temel hastalık olduğunu ve son bulması gerektiğini söyleyen Deniz Baykal, cumhurbaşkanlığı adaylığı için \"Daha o aşamada değiliz. O konuları, partinin yetkili organları, sorumlu çevreleri bu konuyu olgunlaştırır. Bu işler öyle kişisel hevesle, taleple ortaya çıkmaz. Ciddi bir görev. Bu görevi toplum belirler ve toplum tebliğ eder. Kişisel tercihlerle bu olmaz\" dedi.CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Söke eski Belediye Başkanı Necdet Özekmekçi\'nin oğlunun nikahına katılmak üzere Kuşadası\'na geldi. Burada ilçe binasını ziyaret eden Baykal, partililerle bir araya geldi. Parti kültürü olarak mutlaka bu tür ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Deniz Baykal, Türkiye\'nin önemli siyasi süreç yaşadığını vurguladı. 15 yıllık tek parti iktidarının ardından yeni bir aşamasıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Deniz Baykal, \"15 yılda tek parti hükümeti yaşandı ama bunun sonuna geldiğinin işaretleri ortaya çıkmaya başlayınca, 7 Haziran seçimlerinde görüldü; Bu tehlikeyi bertaraf etmek için halkın tercihi olmasa da bir yolunu bulup sürekli kılmak için arayış ortaya çıktı. 7 Haziran bu konuda çok uyarıcı oldu iktidarı yürütenlere. Anayasayı değiştirerek toplumsal çoğunluğu elinde bulundurun bir parti söz konusu olmasa da, bir tek kişinin etrafında çoğunluk inşa ederek, iktidarı sürekli kılmanın yolunu aradılar\" dedi.

\"MİLLET KISA SÜREDE TEHDİTLERİ KAVRADI\"

Anayasa değişikliğini çok konuştuklarını, milletin kısa sürede anayasının ne anlama geldiğini, ne gibi tehditler oluşturduğunu hızla kavradığını vurgulayan Deniz Baykal, \"Ülkenin sorumlu evlatları, siyasetçileri, kadınlar, halk, gençler sosyal medyayı kullanıp birbirini uyardı, ortak anlayış ortaya çıktı. Bu anayasa ciddi desteği kesinlikle yakalayamadı. Devletin bütün parası pulu, imkanları seferber edildi, bütün Türkiye yukarıdan aşağıya devletin gücüyle bu anayasada \'evet\' çıkarmak için çalıştı. Sonuç ne? Çoğunluk yakalanamamış yarı yarıya bir tablo. O milletin yarısı \'Hayır ben evet demem\' demiş. Türk milletinin yarısı, milletin yarısının buna hayır dediği açık gerçek değil mi? Milletin reddettiği bir anayasa olur mu? Tehdit var, tehlike var, suçlama var. Ona rağmen hayır demiş. Vicdanen, aklen, ilmen biliyoruz ki, milletin reddettiği bir anayasa tümünün anayasası diye dayatılamaz. Söz konusu olan rejimin özü, temeli. Millet egemenliği devam edecek mi etmeyecek mi? Yargı bağımsız mı olacak? Ben yüzde 50 oy aldım diyen adamın kendi şahsi tercihiyle bütün yargı sistemi oluşturulacak mı? Adil bir referandum olmadığını \'evet\' diyenler de biliyor. Bu oylama Türkiye\'nin anayasa sorununu çözmemiştir. Türkiye\'ye yepyeni ve çok ciddi ağır bir anayasa krizi getirmiştir. Anayasa krizinin bir tarafında cumhurbaşkanı, başbakan, hükümet var. Karşısında da en azından milletin yarısı var. \'Atı alan Üsküdar\'ı geçti\' lafı bizatihi yapılan işin haksız olduğunun itirafıdır. Böyle anayasa mı yapılır ya. \'Git derdini Marko paşa anlat\' anlayışıyla anayasa mı yapılır\" diye konuştu.

Referandum öncesinde hayır diye çalışma yapanların söylediklerinin doğrulandığını da ifade eden Deniz Baykal, \"O zaman ifade ettiklerimizin doğru olduğunu ortaya koydu mu. Ne diyorduk bu anayayasa meclisi milleti devre dışında bırakır. Millet ve meclis devrede mi. KHK\'larla her gün her alan tanzim ediliyor. Bir kişi kararname çıkartıyor. Ekonomiyi, siyaseti, temel hakları her uygulamayla tanzim ediyor. Nerede millet? Millet meclisle konuşur. Oraya seçilenler millete sorumludur. İktidardan hesap soruluyor mu? Hesap sorulmayan iktidar olur mu? Bugünkü tablo bu. Tek adam egemenliği ortaya çıkar dedik. Çıktı mı? Yargı bağımsızlığını kaybeder dedik kaybetti mi? En yüksek yargı başkanlarına bakın. Bütün bu olumsuzlukların temel konusunu yüzde 51 evet lafıyla noktalamak mümkün değil\" dedi.

TARİHİ GÖREV ZAMANI

2019 yılında yapılacak olan seçimi işaret eden, bunu tarihi görev olarak kabul ettiğini söyleyen Deniz Baykal şunları söyledi,

\"Atı alan Üsküdar\'ı geçti dediler. Bunun olup olmadığını belirleyecek nedir biliyor musunuz? Bir süre sonra önümüze gelecek tarihi görev zamanı. Önümüzdeki günlerde bu konuların Türkiye\'de işletilip işletilmeyeceğini, bu anlayışını sürdürülüp sürdürülmeyeceğini kararlaştırma fırsatı milletin eline geçecek. Orada bir karar alacağız. \'Milletin söz sahibi olduğu, bir anayasal düzen işletmek istiyoruz\' diyenler, bunu hayata geçirme şansı bir kez daha önümüze gelecek. Bu nazari model kabul edildi lafları noktalanmış değildir, virgül bile değildir. Bu konuda seçim yapılacak. Bu anayasayı temsil eden kişiyle, bu anayasayı çok tehlikeli biliyorum hak ettiği anayasası Türkiye\'ye vereceğiz diyen aday arasında bir seçim şansını Türkiye elde edecek. Türkiye\'de referandumda sergilenen o sonuç gerçek niteliğiyle çok daha ağırlıklı açık bir biçimde ortaya çıkacak.\"

Konuşmasında birlik çağrısında da bulunan Deniz Baykal, \"Türkiye\'nin kardeşliğe ihtiyacı var. Türkiye\'nin sıla-i rahime ihtiyacı var. Birbirimize hicret etmeliyiz. Anlamalıyız. Birbirimizi ziyaret etmeliyiz. Sadece vücut ziyareti değil. Aklımızla birbirimizi ziyaret etmeliyiz. Buna ihtiyacı var toplumun. Niye çünkü yalnız yaşamıyoruz. Olabildiğince beraber olabilmeliyiz. Beraber olmamız gereken zamana girdik. Türkiye\'nin birbirini anlamaya, dinlemeye, halini hatırını sormaya, keşfetmeye ihtiyacı var. Birbirimizi keşfetmemiz gerekiyor. Çevremizde yaşanan olaylar, uyarıcıdır. İnsanlarımızın birbirine saygı göstermeye ihtiyacı var. Bu kültürün sergileneceği dönem önümüzdeki 2019 Kasım\'ında ama daha erkene de alınabilir. Türkiye bu konuda ciddi bir karar alacak. Referandum sonucunda her şeyin bitmediğini, başlatılması gerektiğini söylüyorum. Her şey önümüzde duruyor\" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Parti içi çekişmelerin temel hastalık olduğunu ve son bulması gerektiğini söyleyen Deniz Baykal, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu sorulması üzerine, \"Daha o aşamada değiliz. O konuları, partinin yetkili organları, sorumlu çevreleri bu konuyu olgunlaştırır. Bu işler öyle kişisel hevesle, taleple ortaya çıkmaz. Ciddi bir görev. Bu görevi toplum belirler ve toplum tebliğ eder. Kişisel tercihlerle bu olmaz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Partililerden görüntü.

- Deniz Baykal\'ın konuşmasından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / KUŞADASI (Aydın) (DHA)



