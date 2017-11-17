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DHA YURT: BAŞBAKAN YILDIRIM ŞIRNAK'TA ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Şırnak gezesi kapsamında önce Namaz dağında bulunan bir üs bölgesini ziyaret ederek, orada bulunan askerlerle görüştü

17 Kasım 2017 15:30

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Şırnak gezesi kapsamında önce Namaz dağında bulunan bir üs bölgesini ziyaret ederek, orada bulunan askerlerle görüştü. Başbakan Yıldırım, üs bölgesi ziyaretinden sonra Şırnak merkeze geçerek burada yapımı tamamlanan bir caminin açılışını gerçekleştirecek.  Başbakan Binali Yıldırım, Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte bugün saat 10.00 sıralarında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'na indi. Başbakan Yıldırım, buradan helikopterle 12 günden bu yana PKK terör örgütüne karşı operasyon düzenlenen Namaz Dağı üs bölgesine geçti. Yıldırım, burada operasyona katılan askeri birlikleri denetleyerek, operasyon bölgesini ziyaret etti. Yıldırım daha sonra, Şırnak 23\'üncü Jandarmı Sınır Tümen Komutanlığı\'na geldi. Daha sonra 2015-16 yılında yaşanan terör olayları sırasında tahrip edilip, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeniden onarılan Geylani Camisi\'ne geldi. Geylani Camisi\'nin açılışını yapacak Başbakan Yıldırım, burada Cuma Namazı kılacak. Yıldırım, namaz sonrası vatandaşlara hitaben konuşma yapacak. 
Başbakan Yıldırım\'ın gelişi nedeniyle Şırnak\'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Yıldırım\'ın konuşma yapacağı alanın çevresindeki hakim noktalara keskin nişancı özel harekat timleri yerleştirildi. Vatandaşların toplandığı alanda da özel harekat timleri ile Başbakanlığı\'a bağlı CAT koruma birlikleri güvenlik önlemi aldı. Başbakan Yıldırım, Şırnak\'taki temaslarının ardından Cizre İlçesi\'ne geçecek. 

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Felat BOZARSLAN-Sekvan KÜDEN-Burak EMEK/ŞIRNAK,(DHA)-
 

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