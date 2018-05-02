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DHA YURT; BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ, YOZGAT'TA CENAZE TÖRENİNE KATILDI 

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Yozgat’ın Sorgun eski Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı Ahmet Şimşek’in vefat eden ağabeyi Süleyman Şimşek’in (80) cenaze törenine katıldı

02 Mayıs 2018 18:28

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Yozgat’ın Sorgun eski Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı Ahmet Şimşek’in vefat eden ağabeyi Süleyman Şimşek’in (80) cenaze törenine katıldı. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Süleyman Şimşek için Salih Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından Şimşek’in cenazesi, Sorgun Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, defnin ardından eski Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’in ağabeyinin evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Cenaze törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, çevre ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü Dökümü
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-Cenaze tabutundan görüntü
-Vatandaşların tabup başında dua okuması
-Cenaze namazı
-Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın taziye evine gelmesi
-Detay

Halit YILMAZ /SORGUN, (Yozgat) (DHA)

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