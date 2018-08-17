DHA YURT: BAKAN SOYLU'DAN YARALI ASKERLERE ZİYARET 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman\'da 4 askerin şehit olduğu operasyonda yaralanan 6 askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.Şehitlerin memleketlerine uğurlandığı törenin ardından beraberindeki Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne giden Bakan Soylu, burada tedavi gören yaralı 6 askeri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Bakan Soylu, yaralı askerleri ziyaret etmesi

- Bakan Soylu, yaralılarla sohbet etmesi

- Bakan Soylu, yöneticilerden bilgi alması

- Askerin olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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