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DHA YURT    Ağrı'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan sıcak görüntüler 

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt İlçesi Çepi Komu bölgesinde, 15 Kasım tarihinde bölücü terör örgütü PKK'ya hava destekli operasyon gerçekleştirdi

20 Kasım 2017 19:29

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt İlçesi Çepi Komu bölgesinde, 15 Kasım tarihinde bölücü terör örgütü PKK\'ya hava destekli operasyon gerçekleştirdi.  Operasyonda yerler tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.  Görüntülerde;  teröristlerin bulunduğu bölgelerin ateş altına alınması yer alıyor.
TURUNCU LİSTEDE YER ALIYORDU
Ayrıca etkisiz hale getirilenler teröristler arasında \'Piro\' kod adlı Mehmet Salih Güvercin\'in de bulunduğu; teröristin turuncu listede arandığı belirtildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Operasyon anı
-Helikopter ve uçakların bölgeyi bombalaması

Haber: İhsan YALÇIN / (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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