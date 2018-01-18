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DHA YURT- Afrin operasyonu için sınıra giden konvoyu durdurup askerlerle vedalaştılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonu öncesi sınıra askeri sevkiyatı devam ediyor

18 Ocak 2018 20:57

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin operasyonu öncesi sınıra askeri sevkiyatı devam ediyor. Sınıra giden askeri konvoyu yollarda gören vatandaşlar askerlere korna çalarak moral veriyor.  Sosyal medyada yer alan görüntülerde ; sınıra giden askeri konvoyda yer alan bir askerin yakınları otomobilleri ile konvoya eşlik etti. Daha sonra askeri konvoyun önüne geçen asker yakınları , araçtan inerek yakını olan askerin bulunduğu aracı beklemeye başladı. Yakınlarını yol kenarında beklediklerini gören asker, bulunduğu aracı durdurdu. Yakınlarına  araçtan inip sarılarak hasret gideren asker daha sonra konvoydaki askeri araca binerek yoluna devam etti. 

Görüntü dökümü
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-Konvoydan goruntup
-Vatandaşların askeri konvoya korna çalması
-Askerin göruntüsü
-Asker yakınlarının yol kenarında beklemesı
-Askerin bulunduğu araçtan inmesi
-Askerin yakınları ile vedalaşması
-Askerin araca binip yolina devam etmesi


Haber :HATAY,(DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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