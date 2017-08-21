DHA YURT - Zonguldak'ta yağmur hazırlıksız yakaladı

ZONGULDAK\'ta etkili olan sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının ise yüzde 90 olduğu kentte, sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için binaların girişlerine bekledi. Bazılarıda yağmurda ıslanmamak için çanta ve ellerindeki poşetlerle korunmaya çalıştı. Valilik binası önünde biriken suları görevliler temizledi.

Görüntü Dökümü:

-Sağanak yağmur

-Yağmur altında yürüyenler

-Trafikte ilerleyen sürücüler

-Madenci heykeli

-Valilik binası önünde biriken suyun süpürülmesi

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)

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