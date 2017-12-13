DHA YURT - Zonguldak'ta maden ocağında göçük (2)

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı maden ocağına meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Maden işçisi Fevzi Dereli\'yi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonunda Dereli\'nin cansız bedenine ulaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Ambulansın hastane önüne gelmesi
- Cenazenin indirilmesi
- Ambulansın içindeki madenci eşyaları
- Genel Maden İşleri Sendikası Genel Sekreteri Satılmış Uludağ\'ın açıklaması
- Genel ve detay
Haber: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)