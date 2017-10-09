DHA YURT - Zonguldak'ta kaza: 2 yaralı

ZONGULDAK\'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılık alana uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. Hasta olan babasını Bartın\'dan Zonguldak\'taki hastaneye götüren 59 yaşındaki Mehmet Özyurt yönetimindeki 74 BL 724 plakalı otomobil, Fındıkduyu Sokak mevkiinden geçtiği sırada kontrol çıktı. Otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 metre yükseklikten çalılık alana uçtu. Kazada, sürücü Mehmet Özyurt ile yanında bulunan babası 70 yaşındaki Tahsin Özyurt yaralandı. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların hastaneye gelmesi

-Kaza yerinden detaylar

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Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA)