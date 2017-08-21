DHA YURT - Zonguldak'ta düğünde kavga: 17 yaralı (YENİDEN)

*** BİLGİ: Birinci geçilen haberdeki \"Meryem Ç.\" ismi kaynağından alınan bilgiye göre \"Merve Ç.\" olarak değiştirilmiştir.

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ZONGULDAK\'ın Gökçebey İlçesi\'nde bir düğünde takı merasimi sonrası gelinin annesi ile damadın yakınları arasında takı paylaşımı konusunda çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçe merkezindeki çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Merve Ç. ile Murat A.\'nın aileleri düğün öncesi Karabük\'ün Yenice İlçesi\'ndeki kız alma merasiminde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından kız tarafı düğünü iptal etmek istedi. Murat A. ve ailesi ise Merve Ç.\'nin de isteğiyle düğünü iptal etmedi. Çift, konvoy ile düğünün yapılacağı Zonguldak\'ın Gökçebey İlçesi\'nde ki çay bahçesine geldi. Normal olarak başlayan düğünde takı merasimi sırasında Merve Ç.\'nin annesi Ayşe Ç. ile damadın yakınları arasında takıların kimde kalacağı konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda gelin ile damadın yakınları birbirine girdi. Kavgada gelinin annesi Ayşe Ç. ve damat tarafından yaralananlar Gökçebey Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastane bahçesinde bekleyen iki grup ise tekrar birbirine girdi. Polis, havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Aralarında gelinin babası Mustafa Ç., teyzesi Hatice Ç.\'nin de olduğu 17 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılardan Mustafa Ç., Simge Y., Sefa E., Mustafa E., İsmail E., Hatice Ç., Yeşim Ç., Safiye Y., ambulansla Zonguldak\'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca yaralılara müdahale eden 112 Acil Servis Ambulansında görevli acil tıp teknisyeni B.T.\'nin de kavgada darp edildiği öğrenildi. Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının hastaneye götürülmesi

-Hastanede bekleyenler

-Hastaneden detaylar

-Düğünün yapıldığı yer

-Gökçebey hastanesi ve tabelası

Süre: (3.15) Boyut: (103 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN / GÖKÇEBEY(Zonguldak),(DHA)