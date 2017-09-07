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DHA YURT - Zeytinköy'deki yangında 50 ev ve 250 hektar orman kül oldu (3)

YANGININ BİLANÇOSU AĞIR OLDU Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangının bilançosu ağır oldu

07 Eylül 2017 17:30

YANGININ BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Muğla\'da ormanlık alanda çıkan yangının bilançosu ağır oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kontrol altına alınan yangında 300 hektarlık orman alanı ve 400 hektarlık tarım arazisinin yanarak kül olduğunu, toplamda 700 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtti. Ayrıca yangına 4 uçak, 13 helikopter, 152 arazöz, 14 dozer, 750 personel, 48 teknik eleman, 400 asker ve vatandaşın müdahale ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yanan bölgenin havadan görüntüsü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER/ MUĞLA, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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