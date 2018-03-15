DHA YURT - 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 55'inci gün; 3 bin 524 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 55\'inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 524 oldu.

TSK tarafından 20 Ocak\'ta, Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 55\'inci güne girildi. Genelkurmay Başkanlığı\'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 80\'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 524 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Haber:HATAY-KİLİS, (DHA)

