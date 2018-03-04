DHA YURT - 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 612 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 44 gündür sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 612\'ye yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye\'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 44\'üncü güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 178\'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 612 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber: HATAY - KİLİS - (DHA)