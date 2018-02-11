DHA YURT - Zeytin Dalı Harekatı' şehidi uzman çavuşun cenazesi memleketi Eskişehir'de



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege\'nin cenazesi, askeri uçakla memleketi Eskişehir\'e getirildi.

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'na hava yoluyla getirilen şehit Uzman Çavuş Ege\'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından askeri uçaktan alındı. Şehidin cenazesini karşılama törenine yakınları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile protokol üyeleri katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ege\'nin cenazesi, öğle vakti Reşadiye Camii\'nde düzenlenecek törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

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Haber-Kamera: ESKİŞEHİR, (DHA) -