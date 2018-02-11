DHA YURT - Zeytin Dalı Harekatı şehidi uzman çavuş memleketi Eskişehir'de toprağa verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, memleketi Eskişehir\'de toprağa verildi. Cenaze törenine katılan şehidin annesi Gülten Ege, kendisine başsağlığı dileyen subaylara \"oğlum vazifesini yaptı, mutluyum\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, memleketi Eskişehir\'de toprağa verildi. Cenaze törenine katılan şehidin annesi Gülten Ege, kendisine başsağlığı dileyen subaylara \"oğlum vazifesini yaptı, mutluyum\" dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ege öğleyin Eskişehir Reşadiye Camii\'nde tören düzenlendi. Törene annesi Gülten Ege (61), eşi Dilek Ege (41), kızları Elif (17) ve Elvan (13), şehidin kardeşleri Serkan (38) ve Betül (31), yakınları, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, CHP miletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin babası Sedat Ege\'nin 1991 yılında vefat ettiği belirtildi.

Reşadiye Camii yanında kurulan taziye çadırında anne Gülten Ege ve şehidin eşi Dilek Ege taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Gülten Ege kendisine başsağlığı dileyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Taner Uysal\'a \"oğlum vazifesini yaptı, mutluyum\" dedi.

Anne Gülten Ege, şehidin eşi ve çocukları tabuta sarıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Cenaze törenine katılan kalabalık \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' şeklinde slogan attı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, götürüldüğü Kanlıpınar Şehitliği\'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

-Cenaze töreninden,

-Şehidin annesi ve eşinin görüntüsü



Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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