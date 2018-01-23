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DHA YURT - 'Zeytin Dalı' harekatı şehidi memleketine gönderildi

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı' harekatında Kilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyünün güneydoğusunda bulunan Suriye'nin Burseya Dağında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuş Musa Özallkan'ın cenazesi

23 Ocak 2018 13:20

Suriye\'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı\' harekatında Kilis\'in merkeze bağlı Gülbaba Köyünün güneydoğusunda bulunan Suriye\'nin Burseya Dağında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuş Musa Özallkan\'ın cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınıp Gaziantep Havalimanına götürüldü. Şehit Özalkan için burada düzenlenen cenaze törenine; Vali Ali Yerlikaya, 5\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve askeri erkan katıldı. Şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutu, burada cenaze aracından anılıp Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri uçağa taşındı. Şehidin cenazesi, buradan uçakla Ankara\'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Gaziantep Havalimanı
- Törene katılanlar
- Cenaze aracı
- Şehidin tabutunun uçağa taşınması
- Uçağın gitmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Eyyüp BURUN, Mustafa-KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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