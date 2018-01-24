DHA YURT - Zeytin Dalı Harekatı 5'inci gününde; Hatay sınırı özel güvenlik bölgesi



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 5\'inci gününe girdi. TSK ve ÖSO\'nun Suriye\'ye yoğun olarak geçiş yaptığı Hatay\'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesi nedeniyle, gazeteciler ile vatandaşların sınıra ulaşması yasaklandı. Hatay\'ın Kumlu ilçesinde ise tank ve zırhlı araçlar dikkat çekti.

TSK\'nın cumartesi günü saat 17.00\'de 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' sürüyor. Afrin\'deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekata lojistik destek sağlanan Hatay ve Kilis bölgesinde operasyonun ilk günlerinde yaşanan hareketlilik yerini top ve uçak sesine bıraktı. Birliklerin Türkiye sınırından içeri doğru ilerlerken takviye birlikler de sınır hattında hareket emri bekliyor. Hatay\'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin yanı sıra aynı hat üzerindeki Kumlu ilçesinin sınır bölgesinde de bugünden itibaren askeri haraketlilik gözlendi. 260 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda Türk savaş uçakları, Kilis\'in İkidam köyünün karşısındaki Darmık Dağı ve çevresindeki terör mevzilerini bombaladı. Bu mevzilerden birinin ise terör örgütünün cephaneliği olduğu bildirildi. Mevzilere aynı zamanda karadan da eş zamanlı top atışı ile destek verildi. Bu sırada sızma girişiminde bulunan 8 terörist de öldürüldü.

Sınırda bu gelişmeler yaşanırken Hatay Valiliği, yoğunluğun yaşandığı Hassa ve Kırıkhan ilçesinde bazı bölgeleri 15 gün boyunca \'Geçici özel güvenlik bölgesi\' ilan etti. Bu gelişme üzerine bugün sabah saat 08.00\'den itibaren sınır bölgesine gazetecilerin ile vatandaşların girişine izin verilmedi. Sınır bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşlar da uygulama noktalarından kimlik kontrolü yapılarak geçişlerine izin verildi. \'Geçici özel güvenlik bölgesi\' yasağı 7 Şubat\'a kadar devam edecek.

ORMAN İŞLETMEDEN DESTEK

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kilis, Antakya, Dörtyol ve Arsuz Orman İşletme Müdürlükleri\'nden çok sayıda araç ve personel, sınırın sıfır noktasındaki askeri birliklere lojistik destek sağlıyor. Özellikle Hatay\'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde sınırın sıfır noktalarına kurulan çadır kentlerin kurulumu ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için AFAD ekipleriyle koordineli bir çalışma yürüten Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, operasyonun başarıya ulaşması için ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi\'ndeki çadır kente düzenlenen ve TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş\'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan su tesisatçısı Volkan İbrahim Kekeç\'in tedavisi evinde devam ediyor. Kekeç\'i evinde ziyaret eden Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile beraberindeki siyasi parti temsilcileri, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

(HATAY_ (KIRIKHAN)

-Tankların görüntüsü

-Askerlerin hazırlıklarından görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: HATAY (DHA)

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