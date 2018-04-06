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DHA YURT - Zarrab'ın rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 5 Nisan (DHA) ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlamalar ile New York'ta tutuklu olarak yargılanırken, FBI ve başsavcılık ile işbirliğine giderek sanı

06 Nisan 2018 01:42

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 5 Nisan (DHA)

ABD\'nin İran\'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlamalar ile New York\'ta tutuklu olarak yargılanırken, FBI ve başsavcılık ile işbirliğine giderek sanıklıktan \'tanık\' konumuna geçen İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab\'ın cezaevinde rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı.

Manhattan\'daki Metropolitan Cezaevi\'nde rüşvet karşılığında federal yasalara ve cezaevi kurallarına aykırı olarak cep telefonu ve alkol sağlayan federal infaz memuru Victor Casado, perşembe sabahı New York\'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı hazırladığı iddianamede \"Gardiyan Victor Casado, federal mahkumların güvenliğini sağlama görevini kötüye kullandı. Cezaevine kaçak yollarla yasak olan maddeler sokarak, rüşvet karşılığında mahkumlara vererek kendisine verilen görevi kötüye kullandı. Eylemleri sadece federal yasaları ve hapishane protokolünü ihlal etmemekle kalmadı, aynı zamanda diğer cezaevi gardiyanları için ek riskler oluşturdu\" dedi.

Zarrab, \'tanık\' olarak verdiği ifadelerde cezaevi gardiyanına kendisine cep telefonu ve alkol sağlaması karşılığında toplam 45 bin dolar rüşvet verdiğini itiraf etmişti. 

 

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