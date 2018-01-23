DHA YURT - YPG'NİN  FLAMASI EKİPLERİN OPERASYONUYLA İNDİRİLDİ

Suriye\'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesindeki teröristlerin Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesine taciz ateşleri gece de devam etti. Dün açılan ateşle sınırda görevli 1 askerin hafif yaralandığı saldırı sonrası jandarma ve özel harekat ekipleri, teröristi öldürüp etkisiz hale getirdi. Rasulayn\'daki bir binanın çatısına asılan terör örgütü YPG\'nin flaması da ekiplerin operasyonuyla indirildi ve karşısına Türk bayrakları dalgalandırıldı.

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Haber-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

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