DHA YURT - Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 43 yaralı (2)

YOZGAT\'ın Akdağmadeni İlçesi\'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

Yozgat\'ın Akdağmadeni ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, devrilerek şarampolde sürüklenmesi sonucu 2\'si çocuk 3 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı. Kaza saat 22.50 sıralarında Akdağmadeni İlçesi Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı\'dan İzmir\'e giden, Davut Kandemir idaresindeki 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, 2\'si çocuk 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, AFAD, UMKE ve Jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat\'taki hastanelere kaldırıldı. İş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılan otobüsün içi ve altı kontrol edilirken, kaza sırasında otobüste 46 yolcu ve 4 görevli bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Otobüsten görüntü

-Otobüsten detay

-Otobüs çevresi ve içinin kontrol edilmesi

-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)