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DHA YURT - Yozgat'ta işhanı yandı: İşhanı üzerindeki 67 konut boşaltıldı

YOZGAT'ta, 380 işyerinin bulunduğu Abide İşhanı'nda yangın çıktı

06 Eylül 2017 09:34

YOZGAT\'ta, 380 işyerinin bulunduğu Abide İşhanı\'nda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle iş hanının üst katında mahsur kalan bir kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yozgat kent merkezinde 380 işyeri ve üzerinde 67 konutun bulunduğu Abide İşhanı\'nında sabaha karşı saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş hanı ve han üzerinde bulunan 67 konutlu Hilal Apartmanını duman kapladı. Yangının kısa sürede büyümesiyle onlarca işyerini alevler sardı. Polis ekipleri iş hanı üzerindeki 67 konutu tahliye etti. Bina sakinleri evlerinden çıkıp yakındaki camiye sığındı. Yozgat Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında onlarca işyeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması yaparken, binada mahsur kalanların olup olmadığını kontrol etti. İşhanının 3\'üncü katında dumandan etkilenen bir kişi son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bina sakinleri, daha öncede küçük çaplı yangınların olduğunu belirterek madde bağımlılarının, evsizlerin ve bazı mültecilerin de bu bina içerisinde barındıklarını söyledi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından görüntü
-Evlerini tahliye eden bina sakinleri
-Yangın, konuşmalar
-Binadan çıkartılan ve ambulansa götürülen bir kişi
-Detay
-Konuşmalar
-Yangın 

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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