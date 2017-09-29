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DHA YURT - Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı

29 Eylül 2017 07:55

İZMİR\'İN Karabağlar ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet S. (25) yönetimindeki 35 M 8738 plakalı yolcu minibüsü ışık ihlali yaparak, yolun karşısına geçmek isteyen Uğur D. (24) yönetimindeki 35 DC 5860 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen minibüs, yol kenarında bekleyen 15 yaşındaki Yaren Yağmur Çankaya\'ya da çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Deniz Pürateş, minibüsteki Mehmet Özkan (19) ile Yaren Yağmur Çankaya yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Pürateş ve Özkan\'ı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi\'ne, Çankaya\'yı ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yapan minibüsten görüntü
- Otomobilden görüntü
- Ekiplerden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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