DHA YURT - Yol yardım aracı kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

ESKİŞEHİR\'de bir firmaya ait yol yardım aracı olarak kullanılan hafif ticari araç, yol çalışmasının olduğu yerde önünde giden otomobile çarpıp yan yattı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü 27 yaşındaki Çağlayan Ünsal olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında çevre yolu Şehir Hastanesi inşaatı karşısında meydana geldi. Araç alt geçit çalışmasının yapıldığı yolda kent merkezine gelmekte olan Çağlayan Ünsal yönetimindeki bir firmaya ait yol yardım aracı olarak kullanılan 26 ND 930 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki toprak yığınına çarpmamak isterken önünden giden 52 yaşındaki Hakim Oral\'ın kullandığı 34 FL 7480 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü evli 1 çocuk babası Çağlayan Ünsal olay yerinde öldü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerindeki araçların,

-Polis ekiplerinin,

-Geçiş yapan araçların,

-Ölenin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)