DHA YURT - Yol ortasında bacakları parçalanmış erkek cesedi bulundu

KONYA\'da yol ortasında bacakları parçalanmış kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 04.30 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30\'ncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre yol ortasında yaralı bir kişiyi gören sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 40-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin öldüğünü tespit etti. Çevrede yapılan incelemede hayatını kaybeden kişiye bir aracın çarptığı ve daha sonra üzerinden başka araçlarında geçmiş olabiliceği belirtildi. Ayrıca kişinin her iki bacağınında parçalanmış olduğu görüldü. Jandarma, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlenemek için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Olay yeri detay

- Jandarma ekiplerinin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

